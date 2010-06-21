Важа Даиаури: «Проведем всеукраинский турнир по … пляжной борьбе»

Важа Даиаури, президент Винницкой областной федерации сумо и борьбы на поясах, тренер Винницкой ДЮСШ №5 (школы единоборств) рассказал «СПОРТглавреду» об успехах украинских сумоистов (среди которых было трое его воспитанников) на чемпионате Европы. А также поделился планами развития в нашей стране редких видов борьбы. Сам Важа Шотаевич является энтузиастом этого процесса – недаром он, к примеру, занимает должность президента Винницкой областной федерации по пляжной борьбе.

Важа Шотаевич, ваши воспитанники недавно в очередной раз стали призерами Европы по сумо ...



В Варне проходил чемпионат Европы по сумо среди молодежи и взрослых. Винницкую область представляли трое моих учеников. Светлана Тросюк (категория 65 кг) заняла 2-е место среди женщин. Виктория Рогова (80 кг) – 3–е место среди молодежи и Александр Вересюк (более 115 кг) – 2-е место и среди молодежи, и среди взрослых. Результат заслуженный, ведь мы около полугода настойчиво готовились именно к этим соревнованиям.



Как выступила в Варне сборная Украины?



На чемпионате Европы принимали участие 26 сборных стран. Украина заняла высокое 2-е место, сразу после России. На третьем месте ¬– Польша, на четвертом – Болгария.



Сколько медалей в Болгарии завоевали украинцы?



2 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. Кроме виннитчан, награды завоевывали представители Одессы, Чернигова, Днепропетровска, АР Крым, Севастополя.



Чемпионат Европы прошел на высоком уровне?



Конечно, ведь он состоялся под патронатом самого президента Болгарии Георгия Парванова. Он открыл соревнования, присутствовал на финальных поединках и награждал призеров. Лучшие спортсмены получили дорогие кубки и медали.



Сборная Украины по сумо впервые так высоко поднялась на международном уровне?



На чемпионатах Европы по сумо мы постоянно попадаем в тройку в командном зачете. Поэтому успех в Варне – не случайность.



Винница давно является одним из главных центров развития сумо в Украине?



Примерно семь лет мы одни из лидеров.



С финансированием сумо все в порядке?



Да. Наши областные спортивные руководители называют сумо приоритетным видом спорта. В масштабах Украины отношение у спортивных чиновников к сумоистам также хорошее.



К каким соревнованиям по сумо сейчас готовитесь?



В конце августе в Пекине (Китай) состоятся первые Всемирные игры по единоборствам. Лицензию на них завоевала моя воспитанница Светлана Тросюк. Кроме нее, на эти соревнования поедут еще пять украинских спортсменов - из Севастополя, Чернигова, Херсона.



Не понимаю, ведь Всемирные игры были в прошлом году, и проводятся они раз в четырехлетие, как и Олимпиада …



В прошлом году состоялись Всемирные игры среди представителей неолимпийских видов спорта, а в этом году – совсем другое соревнование! В этих Всемирных играх будут участвовать представители исключительно единоборств: дзюдо, самбо, сумо, рукопашного боя и других.



На Всемирных играх по единоборствам у наших ребят есть шансы попасть в число призеров?



И Светлана Тросюк, и другие наши «сборники» надеются попасть в тройку в личном зачете. Я вместе со сборной Украины по сумо сейчас еду в Крым, на учебно-тренировочный сбор – подготовка ведется усиленная.



Государство выделяет финансы на подготовку к Всемирным играм по единоборствам?



Да. Сборной по сумо обеспечивают 3 этапа сборов. А также оплачивают все расходы, связанные с участием во Всемирных играх по единоборствам.



Ведущие сумоисты Украины одновременно занимаются другими видами единоборств?



В основном – да. К примеру, я вскоре собираюсь повести своих воспитанников на чемпионат Украины по вольной борьбе. Сумоисты участвуют в соревнованиях по дзюдо, борьбе на поясах и других видах. В этом нет ничего странного, ведь принципы борьбы везде одинаковы, а лишь немного меняются правила.



Пляжную борьбу собираетесь развивать?



Да. Этот вид спорта, имеющий немало поклонников в мире, пока слабо развивается в Украине. Но имеет немалые перспективы.



В чем смысл пляжной борьбы?



Соревнования идут на песке. Как и в вольной борьбе, нужно стараться выполнить бросок соперника. Схватка идет в стойке.



В Украине проходят соревнования по борьбе на пляжах?



Такие турниры пока проходят лишь за границей, а вот в нашей стране пока нет. Энтузиасты пляжной борьбы в Украине проводят лишь товарищеские поединки. Но украинская федерация пляжной борьбы уже задумывается о проведении первого официального соревнования по этому виду спорта в нашей стране. Я также поддерживаю эту идею, и буду способствовать ее реализации.



Вы развиваете и другие редкие виды борьбы...



Да, борьбу на поясах. В ней спортсмены должны держаться за пояс соперника, а отпускать пояс нельзя. В ближайшем будущем мы также начнем развивать корейскую борьбу «селим». Правила ее похожи на борьбу на поясах, только держаться за пояс соперника уже не нужно.



Вы беретесь за освоение все новых и новых видов единоборств. Зачем?



Мне просто очень интересно. Хочется новых впечатлений и эмоций в спорте, на тренерском поприще.

