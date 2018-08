Red Bull Flugtag: адреналин и «Кузькина мать» (фоторепортаж)

На Русановском канале в нелегкой борьбе с «Пингвинами Киевского зоопарка», «Яйцепланом», «Викингами», «Сигарой Хуана» и другими не менее серьезными соперниками победила киевская команда «Кузькина мать»!



Лететельный аппарат команды был выполнен в виде кукурузника-биплана с початком кукурузы вместо фюзеляжа.



Пилот команды: Илья «Proper»



Экипаж: АлександЕр «Podushkins», Дима «Vasya», Юлия «Molekula», Ксюха «Podushkins».



Команда «Кузькина мать» пролетела всего 12 метров, но щедро была вознаграждена наивысшими балами от членов жюри за кретив летательного аппарата и выступление на рампе!

В сентябре экипаж в полном составе отправится на финал воздушных гонок Red Bull Air Race, который состоится в Лиссабоне.



Капитан команды совершит полет на спортивном самолете Red Bull Air Race и выполнит трюки высшего пилотажа в качестве второго пилота.

Второе место занала команда, которая пролетела наибольшее количество метров - 22!

Харьковский экипаж «Flying Axe» во главе с пилотом Еленой Старковой совершил полет на летательном аппарате, выполненном в виде сказочного топора!



В качестве приза команда посетит легендарный музей самолетов Hangar-7 в Австрии.



«Пингвины Киевского зоопарка» заняли третье место в Red Bull Flugtag.

Летательный аппарат команды был выполнен в виде большого пингвина, а все члены команды во главе с капитаном были одеты в костюмы ...пингвинов!



«Кто сказал, что пингвины не летают?!» - задались вопросом участники и доказали обратное - их результат 14 метров.



Все члены экипажа в качестве приза получили сертификаты на тандем-прыжок с парашютом.

Команды оценивались по трем критериям: креативность летательного аппарата, выступление на рампе, а также длина полета.



Вне зачета в Red Bull Flugtag приняли участие команды:



Птица Счастья - звездный экипаж во главе с Дмитрием Дикусаром и Аленой Шоптенко

Kiss FM Airlines - команда заводных ди-джеев

Прямой эфир - команда Нового канала, которая летала на телевизоре

KOOK - гости из России, участники 1. Red Bull Flugtag в Москве.



Перед началом полетов участников приветствовал и подбадривал Олег Скрипка - первый украинский пилот в истории Red Bull Flugtag!

В прошлом году Олег пролетел 9 метров на Дне Полетов в Москве.



Креатив летательного аппарата и выступление оценивали компетентные члены жюри 1-й Red Bull Flugtag в Киеве:



1 состав:



Ольга Сумская - актриса, народная артистка Украины

Дашивец Александр - ведущий конструктор самолетов АН-74

Ольга Навроцкая - дизайнер, стилист, клипмейкер

Филипп Халла - руководитель Porshe-VW

Юрий Колокольников - российский актер кино и театра



2 состав:



Вячеслав Ващук - футболист

Илья Чичкан - художник

Винницкая Алена - певица

Иван Билас - президент федерации авиа-спорта Украины

Коляденко Дмитрий - танцор, ведущий, шоумен



3 состав:



Алексей Мочанов - автогонщик

Андрей Антонов - сын легендарного Олега Константиновича Антонова

Ирина Лысенко - глава правления Новог канала

Андрей Игнатенко - призер международных соревнований по прыжкам в воду Red Bull Cliff Diving

Василий Лукьяненко - BMX-ер, первый спортсмен Red Bull в Украине

Команды Red Bull Flugtag в Киеве:



1. Яйцеплан (Киев)

2. Pozitiff people (Львов)

3. Викинги (Харьков)

4. Козаки \"Red Bull\" (Кировоград)

5. Мозга ЙО (Киев)

6. Гастарбайтеры (Киев)

7. НаКрыло (Днепропетровск)

8. Неадекват Гайс (Киев)

9. МКС (Киев)

10. Пингвины Киевского Зоопарка (Киев)

11. Масть Go On (Львов)

12. Flying Axe (Харьков)

13. F*ckoPilotaj (Ирпень)

14. Скажені гроші (Киев)

15. Ульотний борщ (Киев)

16. Сигара Хуана (Киев)

17. Команда сержанта Петренко (Киев)

18. АвтоМаксимом (Кировоград)

19. South Park (Днепропетровск)

20. Кузькина мать (Киев)

21. Одесские шпроты (Одесса)

22. Спарта (Киев)

23. Чужие (Киев)

24. JacksonzzzZZZ Flight (Днепропетровск)

25. Имперские соколы (Херсон)

26. Супербобры (Киев)

27. Свема 2010 (Киев)

28. Кари Yes (Львов)

29. Летаючи суньдали (Киев)

30. Изюминка (Киев)

31. Ба, Байкеры ! (Киев)

32. Classmates (Вышгород)

33. Хумпалаа (Киев)

34. Самбрэро, кактус, две гитары (Одесса)

35. Ot Vinta (Ровно)

36. Дятлов\'s (Киев)

37. Green Peace Team (Киев)

38. Чумаки airlines (Киев)

39. Синяки (Киев)