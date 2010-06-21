ЧМ-2010. Португалия – КНДР: матчу Аргентина – Ямайка посвящается

21 июня, день 12-й годовщины знаменитого противостояния Аргентина – Ямайка на чемпионате мира во Франции. От какого матча ожидать аналогичной «драмы и комедии»? Варианта два: либо португальцы разгромят северных корейцев, либо Испания вечером поиздевается над Гондурасом. Португальцы справились с задачей блестяще, даже немного перестарались.



Впрочем, сборной Португалии двигали отнюдь не исторические параллели. Для выхода в 1/8 финала после стартовой ничьей в матче с Кот-д’Ивуаром команде Карлуша Кейруша требовалась убедительная победа. Да, в заключительном туре на Португалию ожидает лишенная турнирной мотивации Бразилия. Но где гарантия, что пентакампеоны не пожелают выбросить в кювет уже после группового турнира одного из потенциальных конкурентов? В случае же поражения Португалии от Бразилии и победы Кот-д’Ивуара над КНДР придется считать разницу мячей. Потому европейцам во встрече с аутсайдером желательно было создать задел. Теперь, по всей видимости, Кот-д’Ивуару придется забивать северокорейцам не меньше.



Корейские комуняки накануне этого матча пребывали в приподнятом расположении духа. Если верить их так называемой прессе, в стартовом матче КНДР едва не обыграло Бразилию. Дескать, Дунга отскочил, ему повезло. А коль так, то победный состав не меняют. А зачем что-то менять, если рисунок второго матча не будет отличаться от первого? Мен-Кук Ли в воротах, правый крайний защитник Чон-Хек Чха, левый край обороны Кхван-Чхон Ли и центрбеки (да простит меня великий Ким-Чен Ир за капиталистический сленг) Чхоль-Чин Пак и Нам-Чхоль Пак. Чун-Иль Ли выполнял функции средние между позицией центрального защитника и опорного хава. В середине поля – три разрушительных хавбека – Ин-Кук Мун (акцентированный на правый край), Йон-Хак Ан (в центре), Юн-Нам Чи (слева). Под единственным нападающим Тэ-Сэ Чоном действовал капитан команды Йон-Чо Хон.



Карлуш Кейруш состав освежил. В воротах опять играл Эдуарду, в центре защиты остались Бруну Алвеш и Рикарду Карвалью, слева в обороне – Фабиу Коэнтрау. А вот на правом краю вместо Паулу Феррейры появился больше нацеленный на атаку Мигель. В середине поля на сей раз тренер португальцев использовал три опорных хава – заменившего в основе травмированного Деку Тьягу, Педру Мендеша и Рауля Мейрелеша. В нападении опять действовало трио. Только вот в сравнении с матчем с Кот-д’Ивуаром в основе остался только Криштиану Роналду. Номинально он отвечал за правый край. Слева в нападении вместо Данни действовал Симау Саброза, в центре вместо Лиедсона – Угу Алмейда.



Со стартовых минут встречи инициативу захватили португальцы. Но это не значит, что корейцы закрылись в своей штрафной площади и играли на отбой. Наоборот, в отличие от встречи с бразильцами, подопечные Чон-Хун Кима смело, довольно таки большими силами переходили половину поля соперников и пытались, насколько позволяет мастерство, обострять игру. Но моменты все же создавали португальцы. Сначала издали пробил Криштиану Роналду, потом с разворота в штрафной площади неточно выстрелил Рикарду Карвалью. Именно этот центрбек на шестой минуте потерял самую реальную возможность открыть счет. Мен-Кук Ли ошибся на выходе после подачи углового, а Карвалью пробил головой – крестовина!



Корейцы нанесли первый удар на десятой минуте. Причем удар опасный. Чон-Хек Чха сместился со своего правого края в центр и мощно пробил – рядом с ближней «девяткой». А на 14-й минуте футболисты КНДР имели еще более реальный шанс. Нам-Чхоль Пак отдал передачу в штрафную площадь, где Педру Мендеш уже не успевал перекрыть Тэ-Сэ Чона. Но тот, к счастью португальцев, не смог принять мяч. Проходит еще три минуты и Корея опять тревожит вратаря соперников. Йон-Чо Хон наносит удар с острого угла справа, Эдуарду мяч отбивает, но защитники не успевают помешать сыграть на добивание Нам-Чхоль Паку. Тот наносит удар головой, но мяч летит выше перекладины.



Тем временем дождь над Кейптауном усилился, стал напоминать ливень. Обе команды приняли на вооружение дальние удары. В частности, у Португалии дважды пристреливался Рауль Мейрелеш. Пристрелка помогла. На 29-й минуте Тьягу отдал отличную передачу вразрез в центр штрафной площади, а Мейрелеш в одно касание отправил мяч мимо вратаря – 1:0.



На 34-й минуте Мейрелеш мог забивать еще раз. Корейцы возле своих ворот неудачно сыграли на вынос и мяч оказался у португальского полузащитника. Рауль пробил, но не слишком удачно. Пущенный Мейрелешем мяч мог переправить в сетку Угу Алмейда. Однако он так и остался стоять на месте, вместо того, чтобы броситься и замыкать дальнюю стойку.



Главной ошибкой корейцев после перерыва была их амбициозность. Видимо, первый тайм прибавил посланцам Ким-Чен Ира уверенности в своих силах. Потому со стартовых минут второй половины они попытались пойти на половину поля соперника большими силами и попробовать отыграться. Последствия такой смелости оказались катастрофическими.



Второй тайм Португалия начала с мощнейшего удара Тьягу с 25-метрового расстояния. Мен-Кук Ли кулаками перевел мяч на угловой. Спустя три минуты издали бил уже Криштиану Роналду. На сей раз вратарь пытался зафиксировать мяч намертво. Но после коварного отскока от газона Мен-Кук Ли выпустил «сферу», а на добивание едва не успел Угу Алмейда.



Корейцы на 51-й минуте ответили своим острым выпадом. Они разыграли штрафной в районе левого угла штрафной площади, вследствие чего Тэ-Сэ Чон нанес удар низом. Эдуарду забрал мяч в нижнем углу. А в ответной атаке Фабиу Коэнтрау после прохода по левому флангу отдал передачу низом в район вратарской площади, где на опережение пытался сыграть Угу Алмайда. Удар у нападающего не получился.



Следующая атака португальцев оказалась результативной. Мигель выполнил великолепный диагональный пас от центральной линии справа на линию штрафной площади. Там Угу Алмейда в касание отыграл на Рауля Мейрелеша, а тот разрезным пасом вывел один на один с вратарем Симау. Нападающий пробил между ног вратарю – 2:0.



А на 56-й минуте Португалия повторила ту же комбинацию, что несколькими мгновениями ранее едва не привела к взятию ворот. Тьягу отдал передачу влево на Фабиу Коэнтрау, тот на скорости прошел по флангу и выполнил зрячий навес на Угу Алмейду. На сей раз нападающий португальцев был безупречен, отправив мяч головой под перекладину – 3:0.



На 60-й минуте состоялся четвертый гол. Угу Алмейда с центра поля отдал передачу влево на Криштиану Роналду. Капитан португальцев прошел по флангу до линии штрафной и скрытым пасом выкатил мяч параллельно лицевой линии на набегавшего с центра поля Тьягу. Полузащитник в касание бьет точно в угол – 4:0.



Проходит еще три минуты и Роналду, на сей раз уже с правого фланга, едва не создал пятый гол. Криштиану отдал передачу в центр штрафной площади на Рауля Мейрелеша, но тот пробил мимо ворот. Вскоре Роналду был опять на левом фланге и вывел на свидание с Мен-Кук Ли Фабиу Коэнтрау. Тот пробил в дальний угол неточно. На 73-й минуте Криштиану бил уже сам. После выстрела лидера португальцев с 25-ти метров мяч попал в крестовину. Долгожданный пятый гол был забит на 81-й минуте. Фибиу Коэнтрау выполнил передачу слева, Кван-Чхон Ли не сумел ее прервать, а едва вышедший на замену Лиедсон тут же переправил мяч под перекладину – 5:0.



А на 87-й минуте впервые с февраля прошлого года забил за сборную Криштиану Роналду. Деморализованные корейцы ошиблись при перепасовке в 30-ти метрах от своих ворот. Мяч полетел в направлении Лиедсона, однако тот благородно пропустил «снаряд» на Роналду. Криштиану обыграл вратаря и потерял мяч у себя на шее. Однако Криштиану сумел вывернуться и правой ногой поразил пустые ворота – 6:0.



Точку в матче поставил Тьягу, забивший головой после подачи еще одного героя поединка Фабиу Коэнтрау – 7:0.



Таким образом, после двух туров в группе G лидирует с шестью очками Бразилия. Пентакампеоны обеспечили себе место в 1/8 финала еще вчера. У Португалии – четыре пункта. Видимо, минимальное поражение от Бразилии для подопечных Кейруша теперь не будет трагедией. КНДР очков не набрал и в последнем туре попытается потянуть вслед за собой вниз Кот-д’Ивуар, в активе которого пока лишь ничья с Португалией.





Португалия – КНДР – 7:0 (1:0)

Голы: Рауль Мейрелеш (29). 2:0 – Симау (53). 3:0 – Угу Алмейда (56). 4:0 – Тьягу (60). 5:0 – Лиедсон (81). 6:0 – Криштиану Роналду (87). 7:0 – Тьягу (89).

Португалия: Эдуарду – Мигель, Бруну Алвеш, Рикарду Карвалью, Фабиу Коэнтрау –Тьягу, Педру Мендеш, Рауль Мейрелеш (Мигел Велозу, 70) – Криштиану Роналду (к), Угу Алмейда (Лиедсон, 77), Симау (Дуда, 74). Тренер – Карлуш Кейруш.

КНДР: Мен-Кук Ли – Чон-Хек Чха (Сон-Чхоль Нам, 75), Чхоль-Чин Пак, Нам-Чхоль Пак (Кум-Иль Ким, 58), Кхван-Чхон Ли – Чун-Иль Ли – Ин-Кук Мун (Йон-Чун Ким, 58), Йон-Хак Ан, Юн-Нам Чи – Йон-Чо Хон (к) – Тэ-Сэ Чон. Тренер – Чон-Хун Ким.

Судьи: Позо – Басуальто, Мондриа (все – Чили).

Предупреждения: Педру Мендеш (38), Угу Алмейда (70) – Чхоль-Чин Пак (32), Йон-Чо Хон (47).

21 июня. Кейптаун. Green Point Stadium. 12 градусов.

