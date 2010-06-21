ЧМ-2010. Чили – Швейцария: латиноамериканцы не позволили Украине войти в рекордную цепочку

21 июня 2010, 19:33

Сборная Чили победила Швейцарию и вышла в лидеры группы Н, не позволив сопернику установить рекорд по количеству «сухих» матчей подряд.

Матч лидеров группы Н не внес ясности в расстановку сил в этом квартете. Чилийцы хоть и победили, набрав максимум очков после двух матчей, но не могут быть уверены в своем выходе в 1/8 финала. Все решит их встреча с Испанией. Лптиноамериканцам в ней нужно не проиграть.

Наставник швейцарцев Оттмар Хитцфельд немного изменил состав, победивший Испанию. Так, в центре защиты вместо травмировавшегося Филиппа Сандероса появился Стив фон Берген. Рядом с ним позицию стоппера занял Стефан Грихтинг. На краях обороны расположились Стефан Лихтенштайнер (справа) и Рето Циглер (слева). Один новый исполнитель появился и в средней линии: Транкильо Барнетту на правом фланге заменил Валон Бехрами. На позиции центральных хавов действовали Гекхан Инлер и Бенжамин Хуггель, слева – автор победного гола в ворота испанцев Желсон Фернандеш. Под единственным нападающим Блезом Нкуфо действовал восстановившийся после травмы капитан команды Александр Фрай, заменивший на этой позиции Эрена Дердийока.

Тренер чилийцев Марсело Бьельса после победной игры с Гондурасом внес неожиданную замену: вместо очень полезного для команды в том поединке Хорхе Вальдивии вышел потенциальный лидер сборной Умберто Суасо. Он тоже едва восстановился после травмы. В защите у чилийцев действовали Маурисио Исла (справа), Артуро Видаль (слева), Вальдо Понсе и Гари Медель (в центре). Опорный полузащитник – Карлос Кармона, а два другие хава – Матиас Фернандес и заменивший в составе Родриго Мильяра Гонсало Хара – действовали с упором на атаку. Суасо разместился под двумя чистыми нападающими – Алексисом Санчесом (справа) и автором победного гола в ворота Гондураса Жаном Босежуром (слева).

Со стартовых минут швейцарцы отдали инициативу. Обосновавшись на половине соперника, чилийцы начали искать рычаги взлома плотной обороны. На десятой минуте подопечным Бьельсы удалось нанести два к ряду опасных дальних удара: сначала слева выстрелил Видаль, а после того, как Бенальо мяч отбил, сходу метров с 25-ти выстелил Кармона – вратарь опять отразил «сферу» в сторону от ворот.

Но в целом первые полчаса игры команды провели в позиционной борьбе в центре поля, с минимумом обострений, почти без ворот. Видимо, оживить матч решил человек в желтом – товарищ судья из Саудовской Аравии. Вообще, еще до роковой 30-й минуты удивляла та бесшабашность, с которой рефери разбрасывался предупреждениями направо и налево. А венцом этой самолюбивой щедрости стало удаление правого крайнего швейцарцев Бехрами. Валон, широко расставив руки, не хотел выпустить из-за спины игроков соперника и, видимо, невольно зацепил по лицу Видаля. Чилиец упал и начал корчиться, будто ему въехали в рыло Шейн Мозли или Феликс Тринидад. Аравиец тут же показал Бехрами красную карточку.

Больше всего во всей этой истории удивляет следующее. Неужели представители судейского корпуса – круглые идиоты? Сколько примеров явных симуляций им нужно просмотреть, чтобы наконец не покупаться на явные инсценуации подобно чилийской в исполнении Видаля, либо той, которую себе позволил ивуариец Кейта, «удалив» Кака? Или в программу подготовки судьей нужно включать боксерские спарринги? Чтобы все эти офисные рабочие понимали, после какого удара невозможно удержаться на ногах.

Так или иначе, получив численное большинство, чилийцы пошли в атаку большими силами. Особенно интенсивно они нагружали свой левый фланг, где остро чувствовалось отсутствие Бехрами. Именно из этой зоны на 37-й минуте мяч был доведен до Санчеса в центр штрафной площади, а тот наносил удар из-под ног защитников. Бенальо опять был надежен, а Хитцфельду еще до перерыва не оставалось ничего другого как снять атакующего игрока Фрая и выпустить вместо него правого хава Транкильо Барнетту.

После перерыва тренер чилийцев Бьельса признал свою ошибку и выпустил вместо совершенно пассивного Умберто Суасо Хорхе Вальдивию. А замена крайнего защитника Видаля на атакующего игрока Марка Гонсалеса была, бесспорно, тактической. Чилийцы перешли на игру в три центральных защитника, а фланги от флажка до флажка прикрывали Исла (справа) и Гонсалес (слева).

Чилийцы со стартовых минут применили прессинг, начиная отбор на половине соперника, сразу после того, как мяч был потерян. Швейцарцы отбивались с большими усилиями. Чилийцы даже забили гол, но он не был засчитан из-за того, что видимость вратарю закрыл игрок, находящийся в офсайде. А на 56-й минуте Санчес обокрал Грихтинга и вышел один на один с вратарем. Но, слишком сблизившись с Бенальо, обыграть голкипера Алексис не сумел. Спустя четыре минуты чилийцы подавали угловой, но Медель помешал Исле нанести удар головой с убойной позиции.

Одним словом, предпосылок для взятия ворот чилийцы сделали много, но в основном им не хватало главного – последнего паса. Видимо, именно учитывая умение Вальдивии отдать острую передачу, Бьельса и сделал последнюю замену. Тренер поменял полузащитника Фернандеса на нападающего Эстебана Паредеса. Последний разместился на позиции центрфорварда, а Вальдивия действовал глубже, исполняя функции диспетчера. Хорхе оживил игру своей команды, умело подключал фланговых игроков. И в итоге на 75-й минуте произошло неизбежное. Вальдивия с центра поля бросил прорыв по правому краю Паредеса, тот убежал от защитников, обыграл вратаря и от лицевой линии выдал отличную навесную передачу на дальнюю стойку на Марка Гонсалеса. Бенальо защитить угол уже не успевал, его подстраховывал Лихтенштайнер. Но Гонсалес пробил головой с отскоком от земли, дезориентировав защитника – 1:0.

На 84-й минуте чилийцы могли решить вопрос о победителе поединка досрочно. Вальдивия на левом краю остроумно пропустил мяч на врывавшегося из глубины Гонсалеса. Тот на скорости вышел на оперативное пространство и отдал в центр на Паредеса. Эстебан вышел один на один с вратарем, но пробил выше перекладины. А вскоре уже сам Гонсалес сыграл нерационально. При выходе три в три Марк пожадничал и пробил с дальней дистанции. А уже в добавленное время блестящий шанс потерял Паредес. Справа он выходил один на один с вратарем, но пробил неточно.

В итоге чилийцев едва не наказали за расточительство. Хуггель отдал передачу в левую сторону штрафной на Циглера, тот выдал передачу на одиннадцатиметровую отметку. Альберт Буньяку пропустил мяч на Эрена Дердийока, а тот с убойной позиции пробил мимо, повергнув в шок всю лавку с тренерами и запасными своей команды.

Таким образом, Швейцария проиграла. И не установила абсолютного рекорда чемпионатов. Дело в том, что швейцарцы, сыграв «на ноль» стартовый матч с Испанией, довела количество матчей без пропущенных голов на мундиалях до пяти подряд (на предыдущем чемпионате швейцарцы голов не пропускали; поражение по пенальти при счете 0:0 в основное время от Украины считается игрой «на ноль»). Шестой «сухой» матч означал абсолютный рекорд.

Так или иначе, даже несмотря на поражение швейцарцы сохраняют отличные шансы на выход в 1/8 финала. В поединке заключительного тура они встречаются с явным аутсайдером группы Н Гондурасом. В случае их победы и выигрыша Испании во встрече с чилийцами все три команды наберут по шесть очков (при условии нынешней победы пиренейцев над Гондурасом). В таком случае решающей станет разница мячей в личных встречах между фаворитами. У Швейцарии она – ноль. У Испании на данный момент – минус один, у Чили – плюс один.

Иными словами, швейцарцев устроит победа Испании над латиноамериканцами в два и более мячей. В случае же, если испанцы выиграют в один гол, решающей будет результативность команд во встречах с Гондурасом. Чили находится в явно проигрышной ситуации, потому что у аутсайдера команда Бьельсы выиграла всего 1:0. Таким образом, чилийцев устроит непроигрыш от чемпионов Европы. В таком случае в 1/8 финала выйдут латиноамериканцы и швейцарцы.      

Чили – Швейцария – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – М. Гонсалес (75).
Чили: Браво (к) – Исла, Медель, Понсе, Видаль (М. Гонсалес, 46) – Хара, Кармона, М. Фернандес (Паредес, 65) – А. Санчес, У. Суасо (Вальдивия, 46), Босежур. Тренер – Марсело Бьельса.
Швейцария: Бенальо – Лихтштайнер, фон Берген, Грихтинг, Циглер – Бехрами, Гекхан, Хуггель, Желсон (Буньяку, 77) – Фрай (к) (Барнетта, 42) – Нкуфо (Дердийок, 68). Тренер – Оттмар Хитцфельд.
Судьи: Аль-Гамди (Саудовская Аравия) – Камранифар (Иран), Аль-Марзуки (ОАЭ).
Предупреждения: У. Суасо (2), Кармона (22), Понсе (25), М. Фернандес (60), Медель (61), Вальдивия (90+2) – Нкуфо (18), Барнетта (48), Гекхан (60).
Удаление: Бахрами (31).
21 июня. Порт Нельсона Манделы. Port Elizabeth Stadium. 18 градусов.

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