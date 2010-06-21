ЧМ-2010. Испания – Гондурас: поймав птицу удачи, Вилья ее отпустил

После стартового поражения 0:1 от швейцарцев испанцам в матче с Гондурасом не оставалось ничего иного, как играть не просто на победу, а на победу с убедительным счетом. Ведь с большой долей вероятности после заключительного тура трем претендентам на выход в 1/8 финала придется подсчитывать мячи. Потому для начала Испании нужно было одолеть Гондурас с разницей не менее, чем в два мяча, поскольку Чили обыграло аутсайдера группы со счетом 1:0.



В сравнении со стартовым матчем наставник испанцев Висенте Дель Боске сделал две замены. Линию обороны тренер оставил аналогичную той, что действовала против швейцарцев: Серхио Рамос – справа, Хоан Капдевилья – слева, Карлес Пуйоль и Херард Пике – в центре. На месте опорных полузащитников – Серхио Бускетс и Хаби Алонсо. Под единственным нападающим Фернандо Торресом, который в первом матче выходил на замену, действовали Хесус Навас (справа), Давид Вилья (слева) и Хави (в центре). По сравнению с поединком со швейцарцами в запасе остались получивший пять дней назад повреждение Андрес Иньеста и сыгравший неубедительно на правом краю атаки Давид Сильва.



Наставник гондурасцев Рейнальдо Руэда тоже внес два изменения в сравнении с матчем против Чили. В обороне, как и тогда, играли центральные беки Осман Чавес и Майнор Фигероа, справа действовал Серхио Мендоса, слева – Эмилио Исагирре. На позиции опорных полузащитников – Вильсон Паласиос и Амадо Геварра. Созидать в средней линии сборной Гондураса были призваны действовавший в центре Вальтер Мартинес, заменивший на этом месте Рамона Нуньеса, закрывавший левую бровку Роджер Эспиноса и Данило Турсиос, который на правом краю заступил Эдгара Альвареса.



Испанцы захватили инициативу со стартовых секунд. Применяя прессинг, пиренейцы не выпускали соперников с его половины поля. Первый момент подопечные Дель Боске создали на четвертой минуте. Вилья слева отдал передачу на линию вратарской, где Торрес попытался пробить из-под защитника. Удар Фернандо не удался. Через две минуты с 25-метрового расстояния выстрелил Вилья – мяч попал в перекладину. На 11-й минуте слева навешивает Хави. На дальней стойке гондурасцы оставили совершенно неприкрытого Серхио Рамоса, однако тот не смог нормально пробить, поскольку помешали одновременно набежавшие партнеры. Проходит еще две минуты и слева входит в штрафную Вилья. Давид пытался пробить в дальний угол, но мяч с его ноги свалился.



А на 17-й минуте произошло неизбежное. Хаби Алонсо выполнил великолепную диагональную передачу справа от центральной линии на противоположный край. Вилья ловко пробросил мяч между Эспиносой и Геваррой, вошел в штрафную площадь, убрал финтом Османа Чавеса и из-под его ног в падении нанес точный удар в дальний верхний угол – 1:0!



На 33-й минуте Серхио Рамос на своем правом краю обыграл защитника и навесил на дальнюю стойку. Головой передачу замыкал Торрес, но удар у Фернандо не получился. Спустя минуту Торресу слева ассистировал Хави. На сей раз нападающий сместился в центр и пробил, но мяч свалился Фернандо с ноги – выше перекладины. Еще один шанс Торрес потерял уже в добавленное к первому тайму время. Испанцы поймали соперника на контратаке. Вилья убежал левым флангом и отдал передачу в штрафную на ближнюю стойку – удар Торреса заблокировал защитник.



После перерыва тренер гондурасцев Рейнальдо Руэда заменил Турсиоса на Джорджа Уэлкама. События показали, что с этой заменой Гондурас перешел фактически на игру в три форварда: Мартинес перешел вправо, Суасо остался в центре, а Уэлкам действовал слева. Но раскрывшись, гондурасцы лишь предоставили простор сопернику. И им Испания воспользовалась очень быстро. На 51-й минуте Навас прошел по правому краю и отдал на линию штрафной площади на неприкрытого Вилью. Давид тут же пробил. Мяч, зацепив ногу Чавеса, влетел под перекладину – 2:0.



А спустя минуту гондурасцы провалились еще раз, что позволило нанести опасный удар издали Серхио Рамосу – рядом со стойкой. На 61-й минуте Вилья обязан был делать хет-трик. Исагирре сбил в штрафной площади Наваса. Судья назначил пенальти, а бить его взялся Вилья. Давид развел мяч и вратаря по углам, но «круглый» пролетел в сантиметрах от стойки.



Почти сразу после того пенальти Дель Боске выпустил на поле Сеска Фабрегаса, сняв с поля Хави. Сеск мог отличиться одним из первых касаний. Хаби Алонсо выполнил отличную диагональную передачу с центра поля, Фабрегас вышел один на один с вратарем, обыграл его, но пустые ворота защитил, выбив мяч на угловой, Чавес. После подачи корнера слету с линии штрафной площади бил Серхио Рамос – мяч срикошетил от ноги соперника и снова улетел за пределы поля. После еще одной подачи с угла головой бил Навас – Вальядарес на месте.



Концовку поединка испанцы так и вовсе провели в щадящем режиме, очевидно, памятуя о том, что впереди еще не один поединок на этом чемпионате. Самый острый шанс в последние 20 минут игрового времени потерял тот же Вилья. Навас на 87-й минуте выдал Давиду идеальную передачу, но нападающий, остановив мяч и нанеся удар, попал в постелившегося в подкате Мендосу. Видимо, второму на чемпионате хет-трику пока быть не суждено.



Заметим, что победы 2:0 Испании вполне достаточно. Чили в любом случае надо побеждать, а победа с любой разницей выводит команду Дель Боске в 1/8 финала. Судьба первого места в группе тоже в руках Испании. Для этого ей достаточно выиграть у Чили с разницей в два мяча.



Испания – Гондурас – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вилья (17). 2:0 – Вилья (51).

На 62-й минуте Вилья не реализовал пенальти.

Испания: Касильяс (к) – Серхио Рамос (Арбелоа, 77), Пуйоль, Пике, Капдевилья – Хаби Алонсо, Серхио Бускетс – Навас, Хави (Фабрегас, 66), Вилья – Торрес (Мата, 70). Тренер – Висенте Дель Боске.

Гондурас: Вальядарес – С. Мендоса, Чавес, Фигероа, Исагирре – В. Паласиос, Геварра (к) – Турсиос (Р. Нуньес, 63), В. Мартинес, Эспиноса (Уэлкам, 46) – Д. Суасо (Дж. Н. Паласиос, 84). Тренер – Рейнальдо Руэда.

Судьи: Нишимура (Япония) – Ха-Сан Чжон (Корея), Монд Саллех (Малайзия).

Предупреждения: Турсиос (8), Исагирре (38).

21 июня. Йоханнесбург. Ellis Park Stadium. 13 градусов.

