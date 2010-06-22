Рецепт непобедимости

В завершающем, седьмом, туре чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд винницкое «Динамо-ШВСМ-ВГПУ» собиралось дать настоящий бой лидеру – землякам из «Олимпии-Колоса-Секвойи». «Динамовцы» стремились хотя бы раз отобрать очки у подопечных Павла Мазура в этом сезоне. Но не удалось. Уже после первого тайма «олимпийцы» вели со счетом 3:0. Второй тайм получился несколько нервным, у игроков были претензии к арбитрам. Но это существенно не повлияло на итоговый результат – 4:2 в пользу лидера. Таким образом «Олимпия» уже в 10 раз выиграла золотые медали чемпионов страны, установив при этом уникальный рекорд для игровых видов спорта: 35 побед в 35 матчах турнира! Второе место в чемпионате заняло «Динамо-ШВСМ-ВГПУ», третье – «ФХТЧО» (Черкассы). На закрытии игроки команд-призеров были награждены медалями, а сильнейшие в своих амплуа – ценными призами от спонсоров.

Тренеры команд ответили на вопросы корреспондента «СПОРТглавреда».



Сначала обращаемся к тренеру «Олимпии-Колоса-Секвойи» и национальной сборной Украины Павлу Мазуру.

Павел Михайлович, оцените итоги чемпионата.



Меня больше всего радует, что мы прошли турнирную дистанцию без единой потери очков. Такого не было ранее ни в одном чемпионате. Обычно очки у нас отбирали земляки-динамовцы.



За два тура до финиша ваша команда уже практически гарантировала себе чемпионство. Сложно было настроить игроков на заключительные матчи?



Когда отрыв от конкурентов стал большим, нам пришлось искать дополнительную мотивацию для своих игроков. Тогда мы поставили перед ними новую задачу – пройти всю турнирную дистанцию без потерь. И это сработало! Кроме того, мы всегда требуем от своих игроков полной выкладки на поле, независимо от значения матча и соперника.



К каким соревнованиям готовитесь?



С 21 по 28 июня сборная Украины, основу которой составляют игроки двух винницких клубов, будет играть в Электростали (Московская область) на 4-м международном турнире по хоккею на траве среди национальных команд. Соперниками сборной Украины будут Россия, Беларусь и Япония. С 25-го июня по 1-го июля в Виннице пройдут молодежные игры Украины по хоккею на траве. 30 июля «Олимпия-Колос-Секвойя» стартует в Минске (Беларусь) на 2-м этапе Кубка СНГ.



Следующим собеседником журналиста стал вице-президент «Динамо-ШВСМ-ВГПУ», основатель винницкого хоккея на траве, Виктор Костюкевич.

Виктор Митрофанович, почему «динамовцам» так и не удалось – впервые - отобрать ни одного очка у своих земляков?



Конечно, такой результат нельзя считать нормальным. Причин этому несколько. Во-первых, «Олимпия» смогла сохранить свой состав, а «Динамо» было ослаблено отсутствием лидеров ¬Вячеслава Махаткова и Олега Полищука. Во-вторых, у подопечных Павла Мазура более сбаллансированный состав. У нас нет такого игрока, как «олимпиец» Артем Озерский, который в каждом матче забивает решающие голы.



В системе проведения чемпионата не нужно ничего менять?



Стоило бы ввести игры «плэй-офф», как это сделано в чемпионате России. Такая система проведения добавила бы соревнованию зрелищности.



Оцените результаты других команд.



К сожалению, уровень команд из других городов не растет. Они по-прежнему не оказывают никакого сопротивления винницким клубам. Это не лучшим образом отражается на развитии украинского хоккея на траве.



Далее настал черед «держать ответ» главного тренера «Динамо-ШВСМ-ВГПУ» Александра Перепелицы:

- Мы должны играть матчи с таким сильным соперником, как «Олимпия», регулярно. В этом случае будет расти мастерство и качество игры. А мы провели всего 6 винницких дерби в этом сезоне. Команды, которые расположились ниже «Динамо» в турнирной таблице, значительно уступают нам в классе –¬ об этом говорят большие счета.



Какие планы у вашей команды?



Пока будем отдыхать, а затем начнем готовиться к новому чемпионату страны.



«Олимпии» в новом сезоне собираетесь дать бой?



Мы пока не можем соперничать с подопечными Павла Мазура. На это влияют и кадровые вопросы, и организационные.



А как насчет улучшения результатов на евроарене?..



Безусловно. В еврокубках постараемся избежать провалов, которые были у нас в последних двух сезонах.



Кто финансирует ваш клуб?



Винницкая ШВСМ. А спортобщество «Динамо» помогает только формой.



Лучшие игроки чемпионата Украины по хоккею на траве сезона 2009/2010:

Артем Озерский («Олимпия») – лучший бомбардир.

Ярослав Гордей («Олимпия») – лучший вратарь.

Руслан Пашковский («Олимпия») – лучший защитник.

Юрий Мороз(«Олимпия») – лучший нападающий.

Дмитрий Носенко («Динамо»)– лучший полузащитник.

Иван Пелепчук («ФХТЧО» из Черкасс) – самый перспективный игрок.

Результаты VII , заключительного, тура чемпионата Украины:

16.06.2010



«Олимпия-Колос-Секвойя» - «Политехник» Коростень 10:2

ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы – ХК «ККНАУ-КРАУС» Кривой Рог 0:4

ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – ХК «Барс-Буревестник» Бердичев 3:7

ХК «Динамо-ШВСМ» Винница – ХК «ФХТЧО» Черкассы



17.06.2010

ХК «ККНАУ-КРАУС» Кривой Рог – ХК «Олимпия-Колос-Секвойя»Винница 0:13

ХК «Политехник» Коростень – ХК «Барс-Буревестник» Бердичев 1:5

ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы – ХК «ФХТЧО» Черкассы 5:9

ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – ХК «Динамо-ШВСМ» Винница 0:15



18.06.2010

ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница – ХК «Барс-Буревестник» Бердичев 11:1

ХК «ККНАУ-КРАУСС» Кривой Рог – ХК «ФХТЧО» Черкассы 4:3

ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы – ОСДЮШОР «Олимпия» Винница 6:4

ХК «Политехник» Коростень – ХК «Динамо-ШВСМ» Винница 3:11



19.06.2010

ХК «ФХТЧО» Черкассы – «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница 0:12

ХК «ККНАУ-КРАУС» Кривой Рог – ОСДЮШОР «Олимпия» Винница 3:1

ХК «Политехник» Коростень – ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы 12:2

ХК «Динамо-ШВСМ» Винница – ХК «Барс-Буревестник» Бердичев 4:0



20.06.2010

ХК «ФХТЧО» Черкассы – ОСДЮШОР «Олимпия» Винница 5:5

ХК «Барс-Буревестник» Бердичев – ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы 4:2

ХК «ККНАУ-КРАУС» Кривой Рог – ХК «Политехник» Коростень 1:3

ХК «Динамо-ШВСМ» Винница – ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» - 2:4



Итоговая таблица VII тура чемпионата Украины по хоккею на траве



1. «Колос-Секвойя» Винница - 140 очков

2. «Динамо-ШВСМ-ВДПУ» Винница - 125

3. «ФХТЧО» Черкассы - 94

4. «Барс-Буревестник» Бердичев - 84

5. «ККНАУ-КРАУСС» Кривой Рог - 82

6. «СДЮШОР-ШВСМ» Черновцы - 68

7. ОСДЮШОР «Олимпия» Винница - 53

8. «Политехник» Коростень - 46



