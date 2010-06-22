ЧМ-2010. Мексика – Уругвай: латиноамериканский спектакль под ленивые вопли французских жабокряков

Ситуация в группе А накануне заключительного тура практически исключала возможность турнирной мотивации в соперничестве сборных Франции и ЮАР. Ни специалисты, ни болельщики, ни букмекеры не сомневались, что в поединке Мексики и Уругвая будет устраивающая обе команды ничья. И она была весьма реальна. Но латиноамериканские друзья-соперники действовали по результату параллельного матча.



Тренер мексиканцев Хавьер Агирре выставил на заключительную встречу группового турнира тот же квартет оборонцев, что и в победной встрече с Францией: Рикардо Осорио действовал справа, Карлос Салсидо слева, Эктор Морено и Франсиско Родригес – в центре. На месте между центрбеками и опорными хавами традиционно разместился Рафаэль Маркес. На позиции волнореза рядом с игравшим на этой позиции в двух стартовых матчах Херардо Торрадо впервые в основе появился Андрес Гуардадо, заменивший на этом месте Эфраина Хуареса. На острие атаки по традиции действовал Гильерме Франко, а из глубины его поддерживали впервые появившийся в основе Куатемок Бланко (слева) и Джовани Дос Сантос (справа).



Наставник уругвайцев Оскар Табарес вынужден был немного перекроить защитную линию. Из-за повреждения не смог выйти на поле основной центральный защитник Диего Годин. Его заменил номинальный правый крайний Маурисио Викторино. Второй центральный защитник – капитан команды Диего Лугано. Справа в защите впервые сыграл действовавший в первых двух матчах на позиции крайнего хава Максимилиано Перейра, слева – Хорхе Фусиле. Трио полузащитников составили волнорез Диего Перес, Аревало Риос отвечал за правый фланг, Альваро Перейра – за левый. Диего Форлан действовал под дуэтом нападающих, который составляли Луис Суарес и Эдисон Кавани.



Команды начали матч так, как и должны были начать поединок команды, которые устраивает ничья. Перепасовки в середине поля и минимум агрессии – такие стартовые особенности поединка. Но в этой атмосфере взаимной успокоенности умудрился на шестой минуте начудить центральный защитник мексиканцев Морено. Он промахнулся по мячу и позволил выйти один на один с Оскаром Пересом Луису Суаресу. Луис вышел на ворота справа и мощно пробил в дальний угол – неточно.



Впрочем, нельзя говорить категорично, что команды откровенно вкоренились в середине поля, действуя без продвижения вперед. Наоборот, соперники играли неплотно, позволяя друг другу спокойно проходить половину поля, доходить до штрафной площади и зарабатывать стандарты. А там уже возможны всякие варианты. В частности, на 18-й минуте после подачи углового мог забивать потерянный защитниками мексиканцев центрбек Уругвая Викторино. Однако удар Маурисио в падении головой пришелся над перекладиной.



Спустя три минуты Маркес, прерывая в подкате передачу соперников метрах в 30-ти от собственных ворот, по сути, совершил «обрезку». Последовала передача с центра поля на Альваро Перейру, но тот, войдя в штрафную площадь по правому краю, пробил мощно и неточно. Мексика на 22-й минуте ответила великолепным ударом Гуардадо с 30-метрового расстояния – мяч попал в перекладину.



В таком вот невынужденном стиле команды провели весь первый тайм, а его венцом стал внешне великолепный гол. Форлан выиграл борьбу в середине поля, освободился от опеки соперника и отпасовал вправо на Кавани. Эдисон выполнил навесную передачу в район дальней стойки, где защитники оставили без опеки Суареса. Луис ударом головой не оставил Пересу малейших шансов – 1:0.



Тем временем в Блюмфонтейне аморальные и лишенные чувства национальной гордости типы из Франции провели первый тайм совершенно бесхребетно и пропустили два мяча от южноафриканцев. Ко всему прочему Йоанн Гуркюфф заработал удаление, а значит, весь второй тайм мученики Доменека были обречены проводить в меньшинстве. Но даже при таких условиях благодаря лучшей разнице мячей дальше проходила Мексика. Пока. После первых таймов обеих матчей у мексиканцев разница составляла плюс один, а у африканцев – минус один.



Так или иначе, Хавьеру Агирре по всем канонам нужно было оживлять игру. В перерыве он снял с поля опорного полузащитника Гуардадо, выпустив вместо него быстроногого нападающего Пабло Барреру, заметно оживившего игру мексиканцев во втором тайме матча с Францией. Мексика действительно активнее начала вторую половину, но, не создав ничего у ворот Муслеры, могла пропустить сама. На 55-й минуте Форлан навесил штрафной справа, а верховую борьбу в центре штрафной площади выиграл Лугано. Его мощный удар головой Перес отбил с большим трудом, а попытку Альваро Перейры добить мяч заблокировали защитники.



Но! Шутки в сторону. Матч настоящих джентльменов (за 60 минут ни одного предупреждения!) и искренних амигосов (потому что вместе дружат против Франции и ЮАР), хоть и имел свою драматургию, но не должен выходить за пределы четко определенного «футбольными» канонами сценария. На 63-й минуте мексиканцы разыграли угловой, Баррера справа навесил на линию вратарской, где уругвайские защитники, конечно, случайно расступились и дали пробить в падении головой центрбеку соперника Франсиско Родригесу. Мяч пролетел совсем рядом со стойкой.



Тем временем в Блюмфонтейне проснулись великие профессионалы из великих европейских клубов. Их величество сподобились на первый и, как оказалось, последний на этом чемпионате гол. Забил непревзойденный потребитель денег Абрамовича Флоран Малуда. Видимо, теперь вся Франция должна упасть перед его ногами.



Так или иначе, после того, как счет в матче Франция – ЮАР сократился, потребность в ответном голе Мексики была уже не столь острой. А значит, чтобы не давать повода для досужих домыслов, блестящие мексиканские и уругвайские артисты повелись так, как велят законы этого знаменитого «футбольного» жанра. Мексика уже не напрягалась, позволив Уругваю закончить выступления в группе А триумфально: семь очков, первое место и три «сухих» матча для вратаря Фернандо Муслеры. Мексика набрала четыре очка и по разнице мячей обошла сборную ЮАР. Почти наверняка в 1/8 финала подопечные Хавьера Агирре сыграют с одним из фаворитов чемпионата – Аргентиной. Соперник у Уругвая будет попроще. Он определится сегодня вечером в очном и заочном соперничестве команд Нигерии, Кореи и Греции.



Мексика – Уругвай – 0:1 (0:1)

Гол: Суарес (43).

Мексика: О. Перес – Р. Осорио, Э. Морено (И. Кастро, 57), Ф. Родригес, Салсидо – Р. Маркес – Торрадо, Гуардадо (П. Баррера, 46) – Дос Сантос, Бланко (к) (Х. Эрнандес, 61) – Франко. Тренер – Хавьер Агирре.

Уругвай: Муслера – М. Перейра, Лугано (к), Викторино, Фусиле – Аревало Риос, Д. Перес, А. Перейра (Скотти, 77) – Форлан – Суарес (А. Фернандес, 85), Кавани. Тренер – Оскар Табарес.

Судьи: Кашшаи – Эрош, Вамош (все – Венгрия).

Предупреждения: Х. Эрнандес (77), И. Кастро (85) – Фусиле (67).

22 июня. Рюстенбург. Royal Bafokeng Stadium. 33 425 зрителей. 19 градусов.



Франция – ЮАР – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кумало (20). 0:2 – Мфела (37). 1:2 – Малуда (70).

Франция: Льорис – Санья, Галлас, Скилаччи, Клиши – А. Диарра (к) (Гову, 82), Диаби – Жиньяк (Малуда, 46), Гуркюфф, Рибери – Сиссе (Анри, 55). Тренер – Раймон Доменек.

ЮАР: Джозефс – Нгконгка (Гакса, 55), Макоэна (к), Кумало, Масилела – Пинар, Сибайя, Кубони (Модисе, 78), Тшабалала – Мфела, Паркер (Номвете, 68). Тренер – Карлос Альберто Паррейра.

Судьи: О. Руис – А Гонсалес, Клавихо (все – Колумбия).

Предупреждение: Диаби (71).

Удаление: Гуркюфф (25).

22 июня. Блюмфонтейн. Free State Stadium. 39 415 зрителей. 15 градусов.

