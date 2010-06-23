ЧМ-2010. Греция – Аргентина: крушение разрушителей

А ведь прошло уже 24 года! Именно в этот день, 22 июня 1986-го на стадионе «Ацтека» в Мехико Диего Армандо Марадона забил в четвертьфинале чемпионата мира Аргентина – Англия два легендарных мяча. Первый более известен в мире как гол, забитый «рукой бога», второй эксперты признали красивейшим мячом в истории мундиалей. Марадона обошел от центра поля шестерых защитников и обыграл вратаря англичан Питера Шилтона.



Конечно, в такой день Аргентина не могла сыграть плохо. Даже с учетом, что большой турнирной мотивации у подопечных Марадоны не было. После стартовых матчей они набрали шесть очков и покинуть чемпионат могли лишь в случае крупного поражения от греков и уверенной победы Кореи в параллельном матче над Нигерией.



Марадона хорошо понимал, что грекам его команда не может проиграть по определению. Потому и позволил себе оставить на скамье группу основных футболистов во главе с опорным хавбеком Хавьером Маскерано, которого сам Диего Армандо назвал тем столпом, вокруг которого строится игра сборной Аргентины. Лионеля Месси тренер оставил, объяснив свое решение так: «Оставлять Лионеля на скамье хоть в одном матче чемпионата – преступление против самого футболиста и против этого турнира».



В воротах Марадона оставил Серхио Ромеро. На флангах защиты дисквалифицированного Хонаса Гутьерреса справа заменил Николас Бурдиссо, а слева вместо Габриэля Хайнце впервые на чемпионате вышел Клементе Родригес. В центре защиты травмировавшегося в игре с Кореей Вальтера Самуэля заменил еще один дебютант мундиаля Николас Отаменди, а роль второго центрбека традиционно выполнял Мартин Демикелис. На месте опорного полузащитника тоже впервые на турнире действовал Марио Болатти, а Максимилиано Родригес (справа) и вернувшийся в строй после травмы Хуан Себастьян Верон играли с упором на атаку. Месси традиционно выполнял роль «свободного художника», а в нападении вместо Карлоса Тевеса и Гонсало Игуаина играли Диего Милито и Серхио Агуэро.



Наставник греков Отто Рехагель решил остановить аргентинцев числом. Чистых оборонцев в составе эллинов было сразу пять: Лукас Винтра – справа, Василис Торосидис – слева, Сотириос Кириякос, Авраам Пападопулос и впервые появившийся на этом чемпионате Вангелис Морас в центре. Но и это не все. Сократис Папастатопулос, который действовал между защитной и средней линиями, как оказалось, тоже выполнял исключительно разрушительные функции. В середине поля действовали Александрос Циолис (справа), Георгиос Карагунис (в центре) и Константинос Кацуранис (слева). На острие атаки играл один Георгиос Самарас.



Со стартовых минут поединка греки большими силами расположились на своей половине поля. При этом сразу стало очевидно, что Папастатопулос «приклеился» к Месси, действуя против Лионеля персонально. Аргентинцы на сей раз не стали взвинчивать темп с первых минут поединка, а попытались вести позиционное нападение. Подолгу разыгрывая мяч, «небесно-голубые» пытались словно растянуть оборону греков, нащупать в их плотных построениях лазейки.



Первый момент возник на 18-й минуте, когда Серхио Агуэро за счет индивидуального мастерства ворвался в штрафную площадь и пробил – Цорвас сыграл надежно. Спустя минуту метров с 25-ти бил Верон. Опять вратарь греков действовал надежно, переведя мяч на угловой. На 32-й минуте Милито прострелил с правого фланга. Цорвас летевший в рамку мяч отразил в район дальнего угла вратарской площади, откуда слету пытался добить «сферу» в ворота Агуэро. Ситуацию для Греции спас, бросившись под мяч, Винтра.



Еще один всплеск активности аргентинцев совпал с окончанием первого тайма. Сначала Клементе Родригес слева сделал передачу в центр штрафной площади на Максимилиано Родригеса. Тот принял и пробил – Цорвас отразил мяч. Не прошло и минуты, как с правого угла штрафной площади под перекладину бьет Месси – вратарь опять надежен.



В первом тайме матча Нигерия – Корея счет был ничейным – 1:1. Это означало, что играть на удержание счета грекам мало. Нужно созидать и пытаться сделать невозможное. Невозможное оказалось совсем близким на второй минуте второго тайма. Возле своей штрафной площади защитники греков забрали мяч у Месси и бросили длинной передачей в прорыв Самараса. Пас должен был прерывать Демикелис. Но центральный защитник аргентинцев споткнулся, что позволило Самарасу убежать в сопровождении Отаменди на свидание с вратарем. Греческий форвард умело прикрыл мяч корпусом и пробил в дальний угол – рядом со стойкой.



Тем временем корейцы забили второй гол Нигерии. Грекам теперь уже точно оставалось искать счастья в атаке. Но кем? Дело в том, что еще после перерыва из-за повреждения поле покинул лидер команды, плеймейкер Карагунис. Вышедший вместо Георгиоса Никос Спиропулос ни по уровню мастерства, ни по опыту, ни по тактическому мышлению не стоит с капитаном даже близко. Более того, в самом начале второго тайма травмировался еще один столб греческой полузащиты – Карагунис. Рехагелю ничего не оставалось, как делать еще одну замену. Он выпустил атакующего игрока Сотириса Ниниса. Фактически, с потерей двух лидеров и без того небольшие надежды греков на победный результат стали и вовсе утопическими. Вдобавок ко всему в одночасье травмировался еще и автор победного гола в ворота Нигерии, левый крайний защитник Торосидис. Вместо него фланг закрыл Христос Пацатсоглу.



На 56-й минуте аргентинцы могли открыть счет в матче. Клементе Родригес сместился с левого фланга в центр и сильно пробил в ближний угол – мяч пролетел рядом со стойкой. На 70-й минуте опасный штрафной метров с 30-ти выполнил Месси. Подкрученный Лионелем мяч летел точно в верхний угол, но Цорвас перевел «круглого» на угловой. После его подачи Демикелис выиграл верховую борьбу в центре и перевел мяч на дальнюю стойку. Болатти бил в упор, но попал во вратаря, который еще и умудрился зафиксировать мощно запущенный мяч намертво.



В Дурбане в это время нигерийцы сравняли счет в матче с Кореей. У Греции опять появился шанс. Но вместе с этим все очевиднее становилась усталость греков. Видимо, то непрерывное давление, которое чинили аргентинцы в течение 70-ти минут матча, вытянуло из эллинов слишком много сил. В итоге греки не устояли. На 77-й минуте подопечные Марадоны подали угловой, на дальней стойке верховую борьбу выиграл Демикелис, но после его удара головой мяч попал в Милито. Впрочем, «снаряд» отскочил обратно к Демикелису. На сей раз он своего шанса не упустил – 1:0.



По сути, вопрос о победителе матча был решен. Осталось выяснить, сумеет ли Аргентина забить еще. Забила. Но сначала на 87-й минуте Месси обыгрался в стенку с Ди Марией (Анхель вернул мяч Лионелю пяткой), вошел в штрафную площадь и мощно пробил. От неминуемого гола греков спасла стойка. А спустя две минуты Месси таки организовал второй мяч. Пройдя вдоль линии штрафной и опять обыгравшись с Ди Марией, Лионель вышел на оперативный простор и пробил. Цорвас отразил мяч перед собой, а на добивании первым был вышедший на замену сверхопытный Мартин Палермо – 2:0!



Таким образом, в 1/8 финала Аргентина, как и на чемпионате мира-2006, встретится с Мексикой. Четыре года назад «небесно-белые» выиграли 2:1 лишь в дополнительное время, первыми пропустив от нынешнего капитана мексиканцев Рафаэля Маркеса. Победный гол на восьмой минуте овертайма забил Макси Родригес, пребывающий на ключевых ролях и в нынешней команде Диего Марадоны. Второе место в группе В заняли, едва удержав ничью на заключительных минутах матча с Нигерией, корейцы. Им в 1/8 финала предстоит встретиться с Уругваем.



Греция – Аргентина – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Демикелис (77). 0:2 – Палермо (89).

Греция: Цорвас – Винтра, Пападопулос, Кириакос, Морас, Торосидис (Пацатсоглу, 54) – Папастатопулос – Циолис, Карагунис (к) (Спиропулос, 46), Кацуранис (Нинис, 54) – Самарас. Тренер – Отто Рехагель.

Аргентина: Ромеро – Бурдиссо, Демикелис, Отаменди, К. Родригес – М. Родригес (Ди Мария, 63), Болатти, Верон – Месси (к) – Агуэро (Пасторе, 77), Милито (Палермо, 80). Тренер – Диего Марадона.

Судьи: Ирматов – Ильясов (оба – Узбекистан), Кочкаров (Кыргызстан).

Предупреждения: Болатти (76) – Кацуранис (30).

22 июня. Полокване. Peter Mokaba Stadium. 38 891 зритель.



Нигерия – Корея – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Уче (12). 1:1 – Ли-Чун Су (38). 1:2 – Пак-Чу Юн (49). 2:2 – Айегбени (68, с пенальти).

Нигерия: Эньеама – Одиа, Йобо (к) (Эчиеджиле, 46), Шитту, Афолаби – Этуу, Юссуф, Уче – Кану (Мартинс, 58), Айегбени (Обинна, 72), Обаси. Тренер – Ларс Лагербек.

Корея: Чун-Сун Рен – Ча-Ду Ри, Чхо-Йон Хюн, Ли-Чун Су, Ли-Юн Пе – Кхи-Сун Йон (Ким-Чжэ Сун, 87), Ким-Чун Ву – Ли-Чун Йон, Пак-Чжи Сун (к), Йом-Ки Хун (Ким-Нам Иль, 63) – Пак-Чу Юн (Ким-Дон Чжин, 90+2). Тренер – Ху-Чун Му.

Судьи: Бенкеренса – Кардинал, Миранда (все – Португалия).

Предупреждения: Обаси (37), Юссуф (41), Кану (53) – Ким-Нам Иль (68).

22 июня. Дурбан. Durban Stadium. 61 874 зрителя.

