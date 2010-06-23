Мечтали о «золоте» – удовлетворились «бронзой»

В турнире, проходившем в Киевской области (Борисполь, Бородянка, Макаров и Обухов), участвовали 16-летние футболисты. В «малом финале» подопечные Юрия Мороза завоевали волевую победу над турецкими одногодками…



Кроме этих команд, в Мемориале принимали участие сборные Италии, Сербии, Чехии, Турции, России, Беларуси и Польши. Этот турнир стал одним из главных этапов подготовки к октябрьской квалификации Евро-2011 (U-17).

В составе украинской сборной больше всего представителей представителей донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» − девять и семь соответственно. Но процесс селекции не прекращается: – Считаю, костяк команды, которая будет выступать в официальных соревнованиях, сформирован только наполовину, – заявил Юрий Мороз. – Не думаю, что стоит сравнивать команду, которая выиграла Мемориал Банникова в 2006 году, с нынешней: эти ребята – только в начале пути…



Понятно, что перед хозяевами Турнира была поставлена задача победить – иначе вряд ли можно воспитать в будущих профессионалах психологию победителей.

– Мы не отделяем качество игры от результата, и, хоть процесс становления коллектива продолжается, команда будет стараться добиваться максимального результата в каждом матче, – делился с журналистами главный тренер сборной Украины.



Група А



Италия − Сербия – 1:0



Украина − Беларусь – 5:1



Италия − Беларусь − 1:2



Сербия − Украина − 4:0



Беларусь − Сербия − 1:3



Украина − Италия − 2:2



Первое место в группе заняла Сербия, набравшая 6 очков, на два очка отстали украинцы.



Група В



Россия − Турция – 2:5



Чехия − Польша – 2:3



Россия − Чехия − 0:4



Турция − Польша − 2:0



Турция − Чехия − 0:2



Польша − Россия − 0:2



В группе В победила сборная Чехии, набравшая одинаковое количество очков – по шесть – с Турцией.



В матче за 7-е место Беларусь разгромила Польшу − 3:0



5-е место заняли итальянцы, выигравшие у россиян – 2:1.



«Бронзу» завоевали хозяева Турнира, переигравшие турецкую сборную – 3:1.



А главный трофей завоевала чешская сборная, победившая прошлогодних триумфаторов сербов − 2:0.

