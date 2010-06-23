Есть еще порох в пороховницах!

Завершился розыгрыш Кубка Киева среди ветеранов – до 45 лет. В упорнейшей и красивейшей борьбе команда «Зирка» победила «Юником».

«Зирка»: Андрей Ковтун, Вадим Гольдин, Александр Хацкевич, Юрий Дмитрулин, Дмитрий Семчук, Константин Сахаров, Виктор Мороз, Артем Яшкин, Сергей Нагорняк, Сергей Коновалов, Сергей Ребров.

Запас: Василий Кардаш, Валентин Белькевич



«Юником»: Сергей Корниенко, Анатолий Бессмертный, Андрей Оксимец, Александр Мальцев, Анатолий Балацкий, Виталий Левченко, Игорь Костюк, Андрей Завьялов, Сергей Мизин, Владимир Хмельницкий, Олег Саленко.

Запас: Олег Семка.



После игры мне удалось взять флэш-интервью у тренера «Юникома» Анатолия Бокатого.



– Выходя против недавних динамовцев, многие из которых были чемпионами Украины, участвовали в еврокубках, рассчитывали на равную борьбу?



– Так и у нас в составе были динамовцы, которые, как известно, «бывшими» не бывают!.. И чемпионы Украины тоже бывали…



– Как с тренерской скамейки смотрелась игра?



– Язык не поворачивается назвать эти «пацанов» ветеранами! Вы же видели, с каким настроем команды провели весь матч: по накалу страстей этот финал мало в чем уступал некоторым матчам чемпионата мира в ЮАР… Класс игры наших футболистов очень высок – уверен, на любом ветеранском форуме киевляне будут первыми…



– Полтора тайма «Юником» вел в счете…



– Володя Хмельницкий забил отличный гол, добив мяч в сетку после того, как Сережа Мизин, перебрасывая вратаря, попал в штангу… А потом Андрюша Завьялов чудом не удвоил счет, когда Ковтун отбил мяч прямо на него – непонятно, каким образом мяч буквально взвился над воротами?

И тут же случилась «оборотка» – все, как в Большом футболе: не забиваешь ты – забивают тебе! Сергей Ребров, как в молодые годы, вколотил нам первый гол, а потом мячи стали влетать в наши ворота один за другим. В течение 15 минут счет стал 3:1: второй гол на счету Вити Мороза, третий забил Дима Семчук. Четвертый и пятый голы провели Артем Яшкин и Сергей Нагорняк… Свой второй гол забил Хмельницкий, реализовав пенальти.



– Почему вы все-таки проиграли?



– Не хватило «физики», наверное. Видно, мало тренируемся…



– Счет 5:2 можно считать разгромным?



– Скорее – крупным. Думаю зрители, которых, к сожалению, было очень мало – играли практически при пустых трибунах – получили удовольствие. Журналисты почему-то совсем не интересуются матчами ветеранов, предпочитая самим «катать мячик» по воскресеньям…



– Честно говоря, мне игра очень понравилась. Да и вообще я стараюсь общаться с «великими» динамовцами, с удовольствием хожу на игры «Интеркаса» – с этими людьми хотя бы есть о чем поговорить… Было бы неплохо, если бы хотя бы на финалы Кубков или матчи лидеров тренеры детских команд приводили своих мальчишек – пусть бы поучились, на старших глядя.



– Мастерство, как говорится, «не ржавеет» и с годами становится даже осмысленнее, артистичнее… Когда мы с Чубаровым тренировали детей, старались так строить тренировки, чтобы наши будущие футболисты могли посмотреть на мастеров…

