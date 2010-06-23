Лилия Вайгина-Ефремова: «Никогда не покидало впечатление, что Брынзак относился ко мне предвзято»

За последние 12 лет, с того момента, как серебро в олимпийском Нагано взяла Елена Петрова, украинская сборная по биатлону на трех последующих Олимпиадах сподобилась лишь на одну медаль. Бронзу в Турине-2006 выиграла Лилия Вайгина-Ефремова. Причем, если верить начальнику спортивной базы в Тысовце, чемпиону СССР по биатлону Владимиру Мельникову, руководство украинской Федерации и тренерский штаб сборной страны к этой медали не причастны.



По словам Владимира Николаевича, в предолимпийский год, когда остальные сборники колесили по заграничным сборам, Ефремова под руководством своего будущего мужа Константина Вайгина тренировалась в Тысовце. Никто, кроме Константина, не верил, что Лилия способна на какие-то серьезные достижения. Зато потом, когда Ефремова таки доказала свою состоятельность и пробилась в олимпийскую команду, Вайгина даже не включили в состав делегации в олимпийском Турине.



Лилия выступила спасителем биатлонной команды на Играх-2006. После ее бронзы в спринтерской гонке спортивные чиновники опять заговорили о мессианстве руководителя Федерации биатлона, его недюжинном организаторском таланте. Ефремова-Вайгина скромно проглотила горькую пилюлю плохого к себе отношения и после возвращения из Турина скромно заметила: «Ничего, теперь мы чего-то добились, потому будем сами решать, как нам работать».



Как бы не так! В последующие четыре года президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак постоянно критиковал Константина Вайгина и его супругу, а на Олимпийские игры в Ванкувер Лилия по решению Владимира Михайловича опять отправилась без личного тренера. В Канаде с Вайгиной-Ефремовой тоже поступили непорядочно. Тем не менее, Лилия и Константин молчали. До последнего. Пока биатлонистку без ее ведома не выключили с состава сборной Украины.



«ВСЕ ПОПЫТКИ УЛУЧШИТЬ СТРЕЛЬБУ ЕФРЕМОВОЙ СВОДИЛИСЬ К ТОМУ, ЧТО НУЖНО УБРАТЬ ВАЙГИНА»



- Это была последняя капля, - говорит Лилия корреспонденту «СПОРТглавреда». – Никто мне не звонил, не спрашивал о планах на будущее, не поинтересовался моим состоянием. Лишь недавно был звонок от нового исполнительного директора Федерации Романа Романовича Бондарука. Поинтересовался, чем я собираюсь заниматься в ближайшее время. И все. На сбор мне ехать не предлагали, а взяли вместо меня другую девочку.



Вас списали со счетов или есть люди, которым невыгодно видеть вас в составе сборной?



Скорее всего, второе.



Кто эти люди?



Это один человек – Владимир Михайлович Брынзак. У меня такое впечатление, как будто он к нам с Константином относится предвзято. Мне непонятно, почему так происходит. Мы ничего плохого ему не сделали. Чтобы не происходило, мы не давали никаких интервью, не выносили, как принято говорить, сор из избы. По-моему, это мое первое интервью за последние четыре года. Теперь у меня создается впечатление, что чем больше молчишь, тем хуже отношение к тебе президента Федерации.



Такое отношение удивительно еще и потому, что успешных результатов добились не только вы как спортсменка, но и Константин как тренер. В то время, когда он руководил мужской сборной, Андрей Дериземля в 2007 году выиграл первую в украинской истории медаль чемпионатов мира…



Этого, поверьте, никто не оценил. Все лавры достались Николаю Николаевичу Зоцу (личному тренеру Дериземли – авт.) и остальным, только не Константину Вайгину. Вот вы мне зацитировали слова Владимира Мельникова. А ведь он прав. Все на самом деле происходило именно так. Тем не менее, господин Брынзак постоянно говорит, дескать, Ефремова потренировалась с Вайгиным и перестала стрелять. Всегда так говорил.



Да, к примеру, в декабрьских этапах Кубка мира-2009/10 я плохо стреляла из-за психологических проблем. Но разбираться в этом никто не стал. Зато некоторые могут два раза на эстафетах привозить по кругу, а их все равно продолжают ставить. На чемпионате мира тоже можно завалить эстафету, но на это не среагируют. Мне достаточно провалиться раз – и до свидания. То там тюкнут, то там. А я ведь не робот.

- Понимаете, негативное отношение со стороны Владимира Михайловича к себе я ощутил еще в 2003-м, когда главным тренером сборной был Владимир Махлаев, - подключается к разговору Константин Вайгин. – С тех времен что бы мы с Лилей не делали, каких бы результатов не добивались, плохое отношение господина Брынзака к нам не менялось. Победы приписывались исключительно успешной десятилетке деятельности Федерации. Я даже пошутил в то время, когда нас в команде не было, а команда в 2009 году вернулась с чемпионата мира в Корее без медалей: «Где эти десять лет успешной работы Федерации?»



При этом если неудачно выступят другие спортсмены (не буду называть фамилий), то Владимир Михайлович ищет объективные причины неудачи. Если провалится Ефремова-Вайгина – виноваты спортсмен и тренер. Слушать все это, признаться, надоело. За три года, что разделяли Олимпиады 2006-го и 2010 годов, у Лили было столько травм и болезней, что на ее месте большинство бы просто завязало со спортивной карьерой. Лиля находила силы вернуться. И постоянно была на хорошем ходу. Но этого никто не ценил и не оценил. А попытки оттолкнуть Лилю списываю на нежелание решать проблемы стрелкового плана. В других странах ведь отношение иное. Вспомните, когда Магдалена Нойнер бежала, но не стреляла. Так вся Германия думала над тем, как улучшить Лене стрельбу. У нас же все попытки улучшить стрельбу Ефремовой сводились к тому, что нужно убрать Вайгина.



Больше всего удивляет, что даже Бондарук, человек в команде новый, с которым мы ранее по работе нигде не пересекались, в своем интервью говорит, что Вайгину присутствие Ефремовой мешало плодотворно работать с мужской сборной. Дескать, я больше времени уделял жене. Но почему-то никто не вспоминает, что Николай Зоц, будучи в последнем сезоне старшим тренером мужской команды, возил на сборы группу своих воспитанников. Николаю Николаевичу это, оказывается, мешало меньше, чем мне сотрудничество с одной личной воспитанницей.



«СТРАННО СЛЫШАТЬ, ЧТО У ЕФРЕМОВОЙ НА ОЛИМПИАДЕ БЫЛА ПЛОХАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ»



Но ведь накануне сезона-2003/04, когда вы с Лилией приехали из Беларуси в Украину, наверняка был разговор с Владимиром Брынзаком. Коль произошла смена гражданства, то существовали какие-то гарантии…



Константин: - Да как вам сказать? Из белорусской сборной я уходил с конфликтом. Украине мы себя предложили сами. Появилась возможность работать в украинской сборной смазчиком – я согласился, потому что в Беларуси оставаться не желал. Условий мы с Лилей не просили никаких. Сказали, что заработаем себе результатом. А не получится – то так тому и быть. Мы надеялись только на нормальные условия работы. Но уже после первого года пребывания в Украине нам не давали вместе ездить на сборы.

Вот цитата с интервью Владимира Брынзака, датируемого 1 февраля 2008 года: «…относительно Ефремовой, то, наверное, с весны это закончится, так нельзя. Не всегда близкие люди положительно влияют друг на друга при подготовке»...



Лилия: - Вспоминаю, еще накануне Олимпиады-2006 я спросила Владимира Михайловича: «Почему остальным тренерам можно ездить по сборам, а моему даже за свой счет нельзя?» Последовала пауза, после которой прозвучал ответ: «А я хочу так».

Но я же не виновата, что у меня тренер не Зоц, не Шамрай, не Зубрилов, не Кравченко, а Вайгин.



Негативное к нам отношение выражалось не только в публичной критике, но и на деле. Кому-то оплачивают переезды домой из-за болезни с этапов Кубка мира. Когда я получила серьезную травму на чемпионате мира-2009 в Корее, мне посоветовали добираться в Киев за свой счет. Более того, Евгений Колупаев в интервью из Кореи сказал, что вся команда здорова и все готовы бежать эстафету.



Константин: - Там никого не беспокоило, что Лиля бежала с разорванными мышцами. Точнее, там она мучалась, но никто даже не заикнулся, что нужно обратиться к врачу, сделать снимок. Лишь в Киеве мы узнали, что все три мышцы повреждены. Уверен, произойди что-то подобное с любым другим из спортсменов, что были тогда в составе команды, его тут же отвезли бы в клинику и отправили бы домой. Здесь же я сколько не звонил и не упрашивал – никто, совершенно никто – не слушал.



К Олимпиаде в Ванкувере вы готовились вместе?



Константин: - Да, причем это было предложение Владимира Михайловича. Но позже нам отказали в финансировании, потом пообещали оплачивать 50 процентов, а в итоге мы не получили даже этого. Часть средств нам возместили только за счет сбора в Вуокати. Остальные сборы мы оплачивали с собственного кармана. Точнее, на Лилю деньги выделялись, а тренер ездил за свой счет.



Замечу, что готовность Лили к Олимпиаде оценили совершенно необъективно. Мы приехали на эстафету на этап Кубка мира в Оберхофе, потом, не задерживаясь, сразу отправились в Альтенберг, чтобы поучаствовать в гонке этапа Кубка Европы. Дело в том, что еще перед сезоном, обсуждая план подготовки, мы сразу договорились, что не будем подымать Лилю в среднегорье, даже на высоту 900 метров, чтобы потом сразу подняться в высокогорье на высоту 1800 м. Этот сбор мы провели. Среднегорный эффект мы рассчитывали получить к стартам на Олимпиаде.



Естественно, спустившись после такого периода, Лиля перенесла жесткую реаклиматизацию. В этот день как раз проводилась контрольная гонка в Ванкувере. Конечно, показать там серьезный результат Лиля не могла. Буквально через три для она пробежала контрольную гонку с россиянами и пробежала на равных с Анной Богалий, а у Яны Романовой выиграла около минуты. Потому было странно слышать, что у Ефремовой была плохая функциональная готовность.



Лилия: - Ситуация вокруг той контрольной гонки меня вообще сильно удивила. За сутки до нее подходит Колупаев и говорит: «Лиля, ты готовься, потому что эта гонка будет отборочной». «Хорошо» - говорю, а сама вспоминаю, что во всех интервью уже назвали состав на спринт. Но выхожу на раскатку перед контрольной гонкой, как подходит Владимир Михайлович. «Лиля, ты не бойся, - говорит. – Это не отборочные старты». А потом оказалось, что все наоборот. После этого ко мне до конца Олимпиады уже никто не подходил. Никто не спрашивал, почему так проехала, каково мое состояние.

«КАК СКАЖЕТ БРЫНЗАК, ТАК ТРЕНЕРЫ И ДЕЛАЮТ»



Логику тренерского штаба сборной трудно понять, ведь на Олимпиаде вы рассчитывали, в первую очередь, на спринтерскую гонку, которая в программе была первой. Соответственно, и подготовку нужно было вести именно к ней…



Лилия: - Ладно, я согласна, что по спортивному принципу на спринт я не попала. Как получилось, так получилось. Но коль так, то по спортивному принципу нас с Людой Писаренко нужно было выставлять на индивидуальную гонку. А как вышло на самом деле? Спрашиваю Григория Ивановича Шамрая (старшего тренера женской сборной – авт.), надо ли мне ускоряться и кто бежит гонку. «Те, кто бежал спринт» - отвечает. «А как же спортивный принцип?» - спрашиваю. «Это не я решал, а Владимир Михайлович». Вот вам и ответ на вопрос. У нас определяет, кто будет участвовать в той или иной гонке, Брынзак. Как он скажет, так тренеры и делают.



Константин: - Но мы на Григория Ивановича обиды не держим. Я сам, когда возглавлял мужскую сборную, был в его шкуре. Первое время пытался вносить что-то свое, что-то планировал. Но просто выходил из себя, когда проводишь собрание, объявляешь состав команды, а утром после звонка Брынзака этот состав меняется. При этом Владимир Михайлович не спрашивал о состоянии спортсменов моего мнения. Аналогичная ситуация, думаю, была и с определением состава на Олимпиаде. Не думаю, что последнее слово было за Шамраем. За многие годы работы в Украине я убедился, что ни одно решение не обходится без визы Брынзака. Вплоть до того, что по его звонку в Корею эстафетная команда после двух этапов снималась с гонки на чемпионате мира.



Коль так происходит, то на что вы рассчитывали после Олимпиады-2010?



Константин: - Хотелось выбросить накопившуюся энергию хоть на каких-то стартах. Уже не было важно, что не удалось выполнить того, что планировали. Потому поехали на кубковый этап в Контиолахти, потом на закатку в Мурманск и на этом все закончилось. А вообще, у Лили было желание бросить все и забыть о биатлоне.

Теперь, видно, появилось желание отстоять себя?



Константин: - Доказывать можно тогда, когда тебя хотят понять и слушают. А когда мнение о твоей работе всегда неадекватное, какой бы не был результат, то что либо доказывать бессмысленно. Это только во вред самому себе.



Лилия: - Понимаете, когда с Владимиром Михайловичем говоришь наедине, он якобы все понимает, со всем соглашается. А потом выходишь с кабинета и все сказанное забывается. Помнится, господин Брынзак летом прошлого года «забыл» включить меня в список спортсменов, которые будут получать олимпийскую стипендию. Владимир Михайлович исправлять ничего не хотел, потому я впервые обратилась напрямую к президенту НОК Сергею Бубке. Рассказала Сергею Назаровичу все, как есть. Сказала, в частности, что Брынзак к нам с Константином относится неадекватно. «Да что ты такое говоришь? Этого не может быть!» - ответил господин Бубка. А относительно стипендий сказал, что выделил их на десять биатлонистов, а кому эти деньги будут выделять, решает Федерация. Тогда я все поняла.



В итоге Бубка отправил меня к своему заместителю Николаю Костенко. Николай Павлович сказал мне, что это вовсе не стипендия, а денежная помощь за прошлый сезон. Хотя мы точно знали, что эта помощь выделяется по итогам выступлений видов спорта на предыдущей Олимпиаде. Выходит, за счет моей бронзы в Турине биатлон получил десять стипендий. Но вместе с тем. Спрашиваю господина Костенко: «То что, получается, упав на чемпионате мира и получив травму, я сама себя лишила стипендии?» «Получается, что да» - ответил Николай Павлович.



Смирилась. Поехала домой и открыла официальную книгу IBU по итогам прошлого сезона. Смотрю, что у мужчин действительно стипендий удостоилась вся первая пятерка по результатам итогового рейтинга Кубка мира-2008/09. У женщин же я была в пятерке, но стипендию выделили Инне Супрун. В итоге вопрос разрешился – девочки скидывались мне своих денежных премий. Но все равно очень обидно, что я не была в этом списке.



Вообще, у меня создается впечатление, что Брынзак не простил мне того «самовольного» визита к Бубке. Отомстил мне Владимир Михайлович тем, что не позволил стартовать на Олимпиаде.

Исполнительный директор Федерации Роман Бондарук заявил, что позаботится о объективности отбора в сборную…



Лилия: - Я не знаю, в курсе ли Роман Романович, но о каком объективном подходе речь, если у меня хотят забрать ствол. Который, к слову, принадлежит не Федерации, а обществу «Динамо». К тому же, я официально нигде не заявляла об окончании карьеры.



«В ЛЫЖНОМ СПОРТЕ НИКТО НЕ ГОВОРИТ НА КАЖДОМ УГЛУ О ГЕРОИЧЕСКОМ ВЫБИВАНИИ ДЕНЕГ»



Так что, получается, смысла бороться больше нет?



Лилия: - Даже не знаю. Мы решили, что ближайший сезон пропускаем. Посмотрим, может что-то поменяется в личной жизни. А дальше будем надеяться, что что-то поменяется в Федерации. Возможно, Роман Романович что-то коренным образом изменит в подходе к формированию команды. Мне господин Бондарук сказал, чтобы мы думали, потому что ему надо ориентироваться, на кого выделять деньги.



Константин: - Надеемся, что Владимир Михайлович будет заниматься исключительно функциями президента Федерации, а не вмешиваться в тренерскую работу и определять состав команды. Тогда смысл продолжать работу будет. Надеюсь, что заработает президиум Федерации, будут приниматься коллективные решения. Пока же мнение одного человека преподается как позиция всей структуры. Я убежден, что рыба гниет с головы. Я поработал с мужской командой, потому знаю ситуацию изнутри. С чем связан провал на Олимпиаде-2006? Пригласили за год до старта Игр на пост старшего тренера нового человека, он не успел толком поработать. Чего от него можно было требовать? После него пришел второй тренер, третий. Когда существует такая тренерская чехарда, о стабильном результате не может быть речи.



У Владимира Михайловича свои критерии оценивания спортсменов. Вспоминаю эпизод после года моей работы с Людмилой Писаренко. Она готовилась за счет клуба армии и учебно-тренировочной базы «Тысовец», но даже в таких условиях Люда заняла два третьих места на этапах Кубка Европы, при участии вторых составов немцев, россиян и остальных сильнейших спортсменов второго эшелона.



А когда в олимпийский год Людмила стала абсолютной чемпионкой Спартакиады Украины и я пришел к Владимиру Михайловичу с полной уверенностью, что Писаренко будет в составе, господин Брынзак выдал: «Наконец ты понял, что Писаренко не стоит тренировать?» У меня был шок от того, насколько можно быть необъективным и смотреть другими глазами на результат. После этого я объяснился с Людой и ее тренером Владимиром Бутко, что будет лучше, если моя фамилия не будет звучать, что я участвую в ее подготовке. Позже Людмилу включили в состав олимпийской команды.



Вместе с тем, если верить господину Брынзаку, украинский биатлон держится едва ли не на нем одном…



Константин: - Во-первых, есть факты, против которых не попрешь. А они говорят, что биатлонисты за время президентства Владимира Брынзака участвовали в трех Олимпиадах. И выиграли всего одну медаль – бронзовую Вайгиной-Ефремовой. Кроме того, подождите. В лыжном спорте нет человека, который бы делал подобные заявления. Нет человека, который бы говорил на каждом шагу, что он героически выбивает деньги. И что – лыжники не участвуют в этапах Кубка мира? Разве это мешает Валентине Шевченко многие годы находиться в элите этого вида спорта? У нас же Владимир Михайлович постоянно напоминает: «Это мои деньги, я плачу свои деньги». Согласитесь, это тоже задевает. «Мои деньги, как хочу, так и потрачу».



Лилия: - «Кому хочу, куплю квартиру, кому хочу, подарю машину». И так постоянно. Мы особой помощи от господина Брынзака не почувствовали даже тогда, когда выиграли олимпийскую медаль. Государство, МВД – да, обеспечили жильем, выплатили премию, стипендию, я получила пагоны. Правда, господин Брынзак говорит, что это он все устроил. От Федерации мы не получили ничего. Другим биатлонистам дарили машины на 30-летие, а меня Владимир Михайлович с аналогичным юбилеем даже не поздравил.

Вы не пробовали быть покладистыми?



Лилия: - Чтобы быть в фаворе у Брынзака, нужно быть его любимчиком. Вот вспомните ряд людей, которых привозили из России и Беларуси. Кучу денег в них вложили. Какая отдача? Сейчас о них ни слуху, ни духу. И никто не вспоминает, что деньги были потрачены впустую. Зато когда я на какое-то время завязала, потому что нужно было оканчивать институт, Владимир Михайлович негодовал: «Я столько денег в тебя вложил, а ты…»



Константин: - В заключение нашего разговора хотел бы вспомнить 2006 год, Олимпиаду в Турине. Тогда такую же неожиданную, как Ефремова в биатлоне, бронзу в лыжном спорте выиграла полячка Юстина Ковальчик. После этого Польша создала талантливой девчонке все условия, обеспечила бригадой смазчиков, дала ей возможность тренироваться с личным тренером Александром Веретельным, с которым я хорошо знаком лично.



А что ощутили после Лилиной бронзы мы? Нам по-прежнему мешали работать вместе, мы по-прежнему добираемся на соревнования на микроавтобусах. В итоге не стоит удивляться, что Ковальчик за четыре года стала одной из сильнейших лыжниц в мире, выиграла в Ванкувере три олимпийские медали, одна из которых – золотая. Лиля в 2006-м обладала примерно тем же потенциалом. Но замечать это в украинской Федерации биатлона как-то не спешили…

Фото Андрея Вербицкого.