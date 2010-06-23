ЧМ-2010. Словения – Англия: европейские трусы определили худшего или США выходит с первого места

Английский консервативизм часто граничит с обычной глупостью. И ладно еще, когда капитанскую повязку у Джона Терри забирают за внесупружескую связь. Но называть важным тот факт, что решающий матч в группе команда сыграет в фартовых красных футболках – извините, идиотизм. И ладно, если бы этот момент накануне противостояния со словенцами вспоминали вскользь. Так нет же – одна из главных тем для разговора!



Но вместе с тем. Фабио Капелло накануне данного матча опять перекроил состав команды. Не мог не перекроить, поскольку Англия в стартовых матчах с американцами и алжирцами выглядела на самом деле ужасно. Будь соперники посмелее, ничьими эти встречи могли не завершиться.



В центре обороны у англичан третий матч подряд рядом с Джоном Терри появляется новый исполнитель. После Ледли Кинга и Джейми Каррагера таковым стал Мэттью Апсон. Справа в защите традиционно действовал Глен Джонсон, слева – Эшли Коул. Не обошлось без перестановок и в середине поля. Неудачно проведшего стартовые матчи Арона Леннона справа сменил Джеймс Милнер, который в стартовом поединке с американцами провально сыграл на левом фланге. Слева действовал Стивен Джеррард, в центре второй матч подряд играла связка Фрэнка Лэмпарда и Гарета Бэрри. В нападении рядом с Уэйном Руни на сей раз выступал не Эмил Хески, а Жермейн Дефо.



Матьяж Кек выставил абсолютно прогнозируемую стартовую одиннадцатку. В защите Мишо Бречко (справа), Боян Йокич (слева), Марко Шулер и Баштян Цесар (в центре). В средней линии – Вальтер Бирса (справа), Андраж Кирм (слева), Роберт Корен и Александр Радосавлевич (в центре). В нападении действовал дуэт авторов голов в ворота сборной США – Златан Любиянкич и Миливое Новакович. Заметим, что после двух туров словенцы с четырьмя очками возглавляли группу С. Для выхода в следующий раунд их, в отличие от Англии, устраивала ничья.



Англичане начали матч в фирменном для себя на этом чемпионате стиле – вальяжно, не спеша, ожидая, что соперник упадет на колени от одного понимания, против какой великой футбольной нации он играет. А словенцы (как, впрочем, американцы и алжирцы в предыдущих матчах) возьми да и начни игру смело. Более того, Словения со стартовых минут применила активный прессинг. Балканцы действовали очевидно агрессивнее, острее, они могли открыть счет на девятой минуте. Бирса перехватил мяч на правом фланге, прошел десяток метров, сместился в центр и пробил – мяч забрал Дэвид Джеймс. Вместе с тем, у Бирсы был более острый вариант продолжения атаки, но он не заметил рывка Любиянкича по центру.



Англичане первый удар по воротам соперника нанесли на 14-й минуте, когда штрафной с 35-метрового расстояния выполнял Лэмпард. Мяч, срекошетив от защитника, летел в нижний угол, но Ханданович сыграл надежно и уверенно. На 16-й минуте англичане создали еще две острых ситуации: сначала с линии штрафной площади удар наносил Руни, но попал в защитника и мяч вылетел на угловой. С угла подал Бэрри, а верховую борьбу на ближней стойке выиграл Терри, но пробил неудачно.



Словенцы ответили аналогичным дуплетом на 20-й минуте. Эшли Коул обрезался в середине поля, что позволило выйти на оперативный простор на правом фланге Корену. Полузащитник словенцев вошел в штрафную площадь, но на скорости у него выиграл Терри, в подкате выбивший мяч на угловой. После подачи корнера словенцы нанесли удар издали. Направление полета мяча изменилось после рикошета от Шулера. Но Джеймс был внимательным и в сложной ситуации взял мяч намертво.



А на 24-й минуте Англия забила долгожданный гол. Бэрри отдал вправо на Милнера, тот выполнил передачу. Дефо, сыграв на опережение, буквально пробил Хандановича и открыл счет – 1:0.



Спустя три минуты англичане едва не повторили голевую комбинацию. Опять Милнер навесил справа на Дефо. На сей раз Ханданович сыграл на опережение, но мяч вылетел на линию штрафной площади, где оказался никем неприкрытый Лэмпард. Фрэнк пробил неточно. На 30-й минуте англичане создали еще один реальнейший момент. Джеррард отдал на Дефо, тот убрал под себя двух защитников и пробил, но Ханданович мяч отбил. Набежавший к эпицентру событий Джеррард выиграл верховую борьбу и отдал головой мяч в центр штрафной на Руни. Уэйн, прикрыв мяч корпусом, сбросил назад на Джеррарда. Стивен бил на технику, но Ханданович вытащил мяч в нижнем углу.



Подытоживая события первого тайма, можем заметить, что словенцы очень резво начали поединок. Но, видимо, стартовая активность негативно повлияла на физические кондиции подопечных Кека. Надышавшись, словенцы тем не менее не закрылись на своей половине, а продолжали вести борьбу с соперником в середине поля. В итоге словенцы стали допускать позиционные ошибки, освобождать зоны и позволяли англичанам создавать опасные моменты. Нельзя не отметить усиления игры англичанами на правом фланге, куда Капелло неожиданно для многих выставил не Леннона, а Милнера. Именно последний в первой половине выполнил три опаснейшие передачи, одна из которых привела к голу Дефо. Физические кондиции словенцы восстановили лишь ближе к последней десятиминутке первого тайма.



Балканцы плохо начали вторую половину. Едва мяч был разыгран, как словенцы обрезались на своей половине, что привело к угловому. Корнер быстро подал Руни, поскольку Ханданович в предыдущей игровой фазе вышел из ворот и не успевал в рамку. Но Самир вернулся и выбил мяч кулаками. Англичане тут же вернули «сферу» в штрафную, где оказался без опеки Дефо. Его словенцы пытались оставить в офсайде, но слева задержался Йокич. К его счастью, Дефо по мячу не попал и «круглый» вышел за лицевую линию.



А 57-й минуте во всей красе блеснул Ханданович. Сначала Самир каким-то чудом среагировал на удар в упор головой Терри после подачи углового Милнером. Когда мяч вернулся в игру, от центральной линии отличный разрезной пас на Руни выдал Лэмпард. Защитники словенцев ошиблись при создании офсайда, что позволило Уэйну совершенно без опеки выйти один на один с вратарем. Каким образом Ханданович среагировал на этот удар и, достав мяч кончиками пальцев, перевел его в стойку, уму непостижимо.



Но в целом Англия владела подавляющим преимуществом, перехватывая мяч буквально на половине поля соперников. Подопечные Капелло нагнетали темп. В эти мгновенья уже казалось, что спасти Словению может только ничья в поединке США – Алжир. В Претории к тому моменту счет не был открыт, хотя бельгийский рефери де Блекере в первом тайме не засчитал чистый гол в исполнении американцев. Если вспомнить, что в предыдущем матче со Словенией малийский судья Кулибали не засчитал чистейший гол Эду при счете 2:2, то станет очевидно, что сборная США является главной жертвой судейских ляпов на этом чемпионате



Но на 66-й минуте словенцы потеряли блестящий шанс сравнять счет. Кирм слева сделал передачу на линию штрафной площади. Новакович выиграл борьбу вверху и сбросил мяч на Корена. Роберт бьет, но попадает в защитника. Блокируют беки и повторный выстрел Новаковича. Но самым опасным был третий из этой серии удар в исполнении Дедича. Златко бил, казалось, наверняка, но на пути мяча возник Глен Джонсон.



Но чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем осторожнее становилась Англия. Словения, конечно, пыталась наступать, но в силу убогости своего тактического и технического арсенала пройти классных британских мастеров балканцам не удавалось. Все надежды в атаке подопечные Матьяжа Кека связывали со стандартными положениями. И действительно, в течение матча штатный исполнитель штрафных в словенской сборной Бирса выполнил за матч хороший десяток стандартов на половине соперника. Большую часть из них – во втором тайме. Однако англичане хорошо подготовились к шаблонным вариантам розыгрышей в исполнении словенцев и умело ликвидировали опасность.



Но Англия сильно удивила. Последние 20 минут команда, не стесняясь, играла на удержание счета. Причем такую покладистость «благословил» сам Капелло, выпустив вместо заметно уставшего нападающего Руни полузащитника Джо Коула. Казалось, хавбек выходит с целью придержать мяч в центре и отдать точную передачу на фланг. Но куда там! Англичане переходили половину поля соперников малыми силами, а если добирались до ворот словенцев или зарабатывали угловой, то неизменно тянули время возле углового флажка.



В таком вот славном стиле Англия добыла свою первую победу на чемпионате мира-2010 и обеспечила себе выход в 1/8 финала. Казалось, следом за англичанами в плей-офф должна пробиться и Словения, ведь за минуту с небольшим до окончания матча в Претории сохранялся счет 0:0. Но что отличает американцев от европейцев, которые свою трусость привыкли называть прагматизмом? Амбициозность, азарт, даже бесшабашность. Разве не так американцы играли в первом матче против Англии, во втором тайме поединка против Словении? Повторилась история и на сей раз. На третьей минуте добавленного времени, как раз в тот момент, когда немецкий судья Штарк дал финальный свисток в поединке Словения – Англия, Лэндон Донован забивает победный гол в ворота алжирцев.



Таким образом, сборная США вышла из группы С с первого места. Ее соперника пока определить сложно, ведь в квартете D примерно равные шансы на выход в 1/8 финала сохраняют Гана, Германия, Сербия и даже способная преподнести сюрприз Австралия.



Словения – Англия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дефо (23).

Словения: С. Ханданович – Бречко, Шулер, Цезар, Йокич – Бирса, Корен (к), Радосавлевич, Кирм (Матавж, 79) – Любиянкич (Дедич, 61), Новакович. Тренер – Матьяз Кек.

Англия: Джеймс – Г. Джонсон, Апсон, Терри, Э. Коул – Милнер, Лэмпард, Бэрри, Джеррард (к) – Руни (Д. Коул, 72), Дефо (Хески, 85). Тренер – Фабио Капелло.

Судьи: Штарк – Зальвер, Пикель (все – Германия).

Предупреждения: Йокич (40), Бирса (79), Дедич (81) – Г. Джонсон (48).

23 июня. Бухта Нельсона Манделы. Port Elizabeth Stadium.



США – Алжир – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Донован (90+1).

США: Ховард – Черундоло, Демерит, Боканегра (к), Борнштейн (Бизли, 80) – Донован, Эду (Баддл, 64), Бредли, Демпси – Алтидор, Э. Гомес (Фейлхабер, 46). Тренер – Боб Бредли.

Алжир: Мболи – Бугерра, Аллиш, Яхия (к) – Кадир, Йебда, Ласен, Бельхадж – Матмур (Саифи, 86), Зиани (Гедиура, 69) – Джеббур (Геззаль, 65). Тренер – Рабах Саадан.

Судьи: де Блекере – Эрманс, Вроманс (все – Бельгия).

Предупреждения: Алтидор (62), Бизли (90) – Йебда (12), Ласен (83).

На 76-й минуте предупрежден, на 90+3 удален Яхия.

23 июня. Претория. Loftus Versfeld Stadium.

