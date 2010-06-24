ЧМ-2010. Гана – Германия: проиграв, Африка остается на мундиале благодаря сербским пижонам

Накануне последнего тура в группе D самым привлекательным выглядело турнирное положение сборной Сербии. Победив во втором туре Германию, подопечным Радомира Антича в заключительном туре требовалось обыграть номинального аутсайдера чемпионата – Австралию. В свою очередь немцам, у которых тоже было три очка, в последнем матче кровь из носу нужно было выигрывать у текущего лидера группы – команды Ганы. Африканцы хоть и занимали первое место, имея в активе четыре пункта, но существенно подпортили себе жизнь ничьей во втором поединке с Австралией. Заметим, что Гана оставалась единственной надеждой Африканского континента, ведь остальные пять команд либо уже выбыли, либо пребывают на грани прекращения борьбы на турнире.



Наставник сборной Германии Йоахим Лев сделал перед ключевым матчем группового турнира несколько изменений в составе. Так, провалившего матч с сербами левого защитника Хольгера Бадштубера заменил на этой позиции дебютирующий на чемпионате Жером Боатенг, брат которого Кевин-Принс является ключевым игроком сборной Ганы. Справа в защите у немцев традиционно действовал капитан Филипп Лам, а в центре – Арне Фридрих и Пер Мертезакер. Дуэт опорных хавов тоже был привычным – Бастиан Швайнштайгер и Сами Хедира. Атакующие полузащитники (или полунападающие) тоже не поменялись – Томас Мюллер (справа), Мезут Езил (в центре) и Лукас Подольски (слева). Получившего в матче с сербами удаление центрфорварда Мирослава Клозе заменил Какау.



Тренер сборной Ганы Милован Раевац тоже вынужден был внести в состав коррективы. Правда, минимальные. Так и не сумел восстановиться после травмы ключевой центральный защитник Айзек Ворса, который пропускал и матч с австралийцами. Его заменил Джонатан Менса, действующий в центре обороны рядом со своим однофамильцем – капитаном команды Джоном Менсой. В остальном Раевац был верен себе. Справа в обороне действовал Джон Пейнтсил, слева – Ханс Сарпеи. Дуэт опорных полузащитников, как обычно, составили Энтони Аннан и Кевин-Принс Боатенг. Под единственным нападающим Асамоа Гьяном расположились Квадво Асамоа (в центре), Принс Таго (справа) и Андре Айю (слева).



Матч команды начали в среднем темпе, встречая друг друга на своей половине поля. На половине оппонента имитацию прессинга создавали атакующие игроки, которых согласно стартовой расстановке у обеих команды было по четыре. Более агрессивно в отборе действовали игроки группы атаки Ганы. Собственно, африканцы играли плотнее и на своей половине. Благодаря этому им удалось обострять игру по флангам. Но два опасных момента подопечные Раеваца создали после ошибок Мертезакера. Правда, в обеих случаях довести ситуации до логического завершения не удалось – в первом эпизоде из-за недосконального последнего паса, во втором защитники оттерли от мяча Гьяна. Еще один момент тот же Гьян потерял после подачи углового. Он выиграл верховую борьбу на ближней стойке, однако путь мячу в ворота прервали защитники.



Германия свой первый – зато острейший – момент создала во многом спонтанно. На 24-й минуте Хедира и Мюллер вступили в отбор в середине поля и довели мяч до Какау. Тот быстро бросил в прорыв по правому краю Езила. Центральные защитники ошиблись при создании офсайдной ловушки, вследствие чего немецкий атакующий хав совершенно без сопровождения соперников вышел один на один с Кинсоном. Однако пробил Езил как-то совсем прямолинейно – вратарь забрал мяч намертво. Спустя три минуты уже сам Езил справа отдал в центр штрафной площади на Какау, а тот в касание пробил с разворота – опять в руки Кингсону.



Но в целом большое внутреннее напряжение в первой половины встречи сделало действия обеих команд акцентированными на оборону. Не странно, что в первом тайме мячей не было. Такой текущий результат устраивал обе команды, ведь в Нелспрейте сербы тоже в первой половине не смогли забить австралийцам. Впрочем, это отнюдь не означало, что балканцы не поразят ворота Шварцера во второй половине. Это вынуждало активничать, в первую очередь, немцев, ведь Гану устраивала ничья. Но, начав второй тайм агрессивнее, подопечные Лева быстро сдулись и повели позиционную борьбу в середине поля. Более того, на 52-й минуте Гана едва не открыла счет в матче. После длинной передачи со своей половины Гьян в 35-ти метрах от ворот выиграл верховую борьбу и бросил головой на ход Асамоа. Квадво вышел один на один с Нойером, но вратарь своевременным выходом из ворот срезал нападающему угол обстрела и не позволил себя обыграть.



Перелом в матче наступил на 60-й минуте. Мезут Езил, получив передачу справа и оказавшись метрах в 20-ти от ворот соперника без опеки опорных хавов Аннана и Принса Боатенга, мощно пробил в верхний угол. Кингсон среагировать на удар не успел – 1:0!



Сразу после пропущенного мяча Гана бросилась в атаку и могла тут же сравнять счет. Айю навесил слева на дальнюю стойку, откуда головой бил Таго – Нойер выручил Германию. Как оказалось, это был последний для Принса Таго шанс отличиться в этом матче. Раевац заменил его на Салли Мунтари. На 65-й минуте Гана потеряла еще один идеальный шанс. Гьян получил мяч в штрафной площадке и, имитируя попытку пройти индивидуально, пяткой сбросил мяч набежавшему из глубины Айю. Андре бил, что есть мощи. Казалось, спасти Германию может только чудо. Чудо зовут Филипп Лам. Капитан немцев постелился в отчаянном подкате и мяч от его ноги улетел выше перекладины.



Но спустя четыре минуты футболистам и тренерам сборной Ганы стало легче на душе. Из Нелспрейта пришла неожиданная информация, что в счете повела не Сербия, а Австралия. Это совершенно меняло картину «боевых действий». Африканцы спокойно выходили со второго места следом за немцами. Но что значит второе место для этой группы? Тот, кто его занимает, в 1/8 финала встретится с победителем квартета С – сборной США. Лучшая же команда группы D выходит на Англию. Но вместе с тем играть «на поражение» Гане было рано. Сравняв счет, сербы сравнивались с африканцами по очкам и забитым мячам. А значит, нужно бороться. Потому матч в Йоханнесбурге продолжился в привычном ключе.



Футболисты Ганы выглядели заметно подвижнее, свое преимущество они создавали благодаря тому, что переигрывали соперника на флангах. Особенно – на левом, где отменно действовал Андре Айю. Чтобы освежить действия команды на краях, Лев выпустил вместо левого защитника Жерома Боатенга Марселя Янсена, а вместо правого крайнего атакующего игрока Мюллера появился Петр Троховски. Эти замены позволили немцам несколько подавить активность соперника.



Но только ли замены помогли Германии? Из Нелспрейта поступила новость, которая повергла африканцев в приятный шок. Забивший в предыдущем туре Гане полузащитник сборной Австралии Бретт Холман отметился и на сей раз. А значит, команда Зеленого континента повела – 2:0! Телекамера в этот момент выхватила Милована Раеваца, который характерным жестом сигнализировал подопечным: «спокойно». И на самом деле – Гана заиграла спокойно. Второе место в группе ее устраивало еще больше, чем первое. Зачем рваться, если для оптимального результата делать, по сути, ничего не надо? Немцы тоже, очевидно, почувствовали перемену в настроении соперника. Игра потеряла свое напряжение и стала немного вялой.



Но оживление таки наступило. На 83-й минуте Пантелич сократил счет в матче Австралия – Сербия и подарил надежду балканцам. Сравняв счет, они при поражении Ганы 0:1 выходили в 1/8-ю благодаря тому, что забили три мяча на турнире против двух у африканцев. Было видно, как Раевац занервничал. И занервничал, как показали события параллельного матча, недаром. На последних минутах тот же Пантелич потерял отличную возможность сократить счет, пробив с линии вратарской выше перекладины.



Но хорошо то, что хорошо кончается. Гана вышла в 1/8-ю и сыграет там со сборной США. Тем не менее, африканцев в этом матче фаворитами не назовешь. Неистовая, отлично подготовленная физически и фантастически волевая американская команда, которая, если говорить объективно, заслуживала победы в каждом из трех матчей группового турнира, способна справиться с африканскими прагматиками, ощущающими очевидные проблемы с завершением атак (оба гола в групповом турнире Гана забила с пенальти). А поединок Германия – Англия, видимо, станет центральным на второй стадии чемпионата.



А что сербы? Обыкновенные пижоны, они постоянно страдают из-за своей надменности. Забросать шапками австралийских мужиков не получилось. Теперь эти фраера смогут смотреть качественный футбол в течение двух недель по телевизору. И делать выводы. А бойцы из Австралии возвращаются домой с высоко поднятой головой. Их разгромное поражение от немцев в стартовом матче можно занести в разряд психологических. Одни с первых минут растерялись, другие поймали кураж. Потом дело пошло по накатанной. Зато в дальнейшем Австралия выглядела более чем достойно как во встрече с Ганой, где почти весь матч пришлось играть в меньшинстве, так и в игре с сербскими пижонами. Не будь того стартового разгрома, австралийцы вполне могли рассчитывать на место в 1/8 финала.



Гана – Германия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Езил (60).

Гана: Кингсон – Пейнтсил, Джон Менса (к), Джонатан Менса, Сарпеи – Аннан, К.-П. Боатенг – Таго (Мунтари, 63), К. Асамоа, А. Айю (Адийя, 90+2) – А. Гьян (Амоа, 82). Тренер – Милован Раевац.

Германия: Нойер – Лам (к), Фридрих, Мертезакер, Ж. Боатенг (Янсен, 73) – Швайнштайгер (Кроос, 81), Хедира – Мюллер (Троховски, 67), Езил, Подольски – Какау. Тренер – Йоахим Лев.

Судьи: Симон – Хаусманн, Братц (все – Бразилия).

Предупреждения: А. Айю (40) – Мюллер (43).

23 июня. Йоханнесбург. Soccer City Stadium.



Австралия – Сербия – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кэхилл (69). 2:0 – Холман (73). 2:1 – Пантелич (84).

Австралия: Шварцер – Уилкшир (Р. Гарсия, 82), Нилл (к), Бошам, Кэрни – Кулина, Валерии (Чипперфилд, 66) – Эмертон, Дж. Кеннеди, Брешиано (Холман, 66) – Кэхилл. Тренер – Пим Вербик.

Сербия: Стойкович – Иванович, Лукович, Видич, И. Обрадович – Станкович (к), Кузманович (Лазович, 78), Нинкович – Красич (Тошич, 62), Жигич (Пантелич, 68), Йованович. Тренер – Радомир Антич.

Судьи: Ларрионда – Фандино, Эспиноза (все – Уругвай).

Предупреждения: Бошам (50), Уилкшир (50), Кэхилл (64), Эмертон (67) – Лукович (18).

23 июня. Нелспрейт. Mbombela Stadium.

