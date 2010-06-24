«Шахтер» или «Таврия»: кто станет победителем Суперкубка Украины?

Правда презентации, как таковой, не получилось: новый Кубок пока еще не готов, однако менеджеры Премьер-лиги обещают, что уже 1-го июля новый почетный трофей будет презентован в Запорожье.



В качестве титульного спонсора матча уже третий год подряд выступает телеканал «Интер», на котором любители футбола смогут 4-го июля наблюдать за поединком чемпиона Украины донецкого «Шахтера» и обладателя Кубка страны симферопольской «Таврии».



Генеральный директор Премьер-Лиги Украины Александр Ефремов:



– Предыдущий трофей был очень тяжелым, – сказал генеральный директор ПЛ Александр Ефремов. – В первоначальном варианте он весил 16 килограммов, а потом его вес был уменьшен до 13-ти, но это все равно много. Новый Кубок имеет вид древнерусской чаши-братины. Этот приз по заказу Премьер-Лиги разработала геральдическая палата Украины. Вес кубка – около шести килограммов. Ширина составляет приблизительно полметра, а высота – 60 сантиметров. Он сделан таким образом, что со временем его можно увеличивать, как Кубок Стэнли – за счет ободка, на котором будут выгравированы названия команд-победительниц.



Над новым Кубком работал известный киевский геральдист Алексей Руденко, являющийся и автором идеи, и изготовителем. В отличие от старого Кубка, который был не столько кубком в общепринятом понимании, а произведением искусства. Стоимость кубка – 120 тысяч гривен. Сделан он из сплава цветных металлов (медь, олово), а также серебра. Нанесено золотое напыление. На кубке – национальные орнаменты, передающие неповторимый украинский колорит.



Старый Суперкубок решили отдать в вечное пользование киевскому «Динамо», как четырехкратному его обладателю.



Мы ждем праздника футбола от «Шахтера» и «Таврии» и долгожданного открытия нового чемпионата Украины по футболу.



Исполнительный директор Премьер-Лиги Максим Бондарев:



– Премьер-лига увеличила призовой фонд матча за Суперкубок: если раньше он составлял 75 тысяч долларов, то теперь эта цифра увеличена до 100 тысяч.



Александр Ефремов:



– Учитывая небольшую вместимость запорожского стадиона – приблизительно 12 тысяч зрителей – проблемы с билетами будут. Нам пришлось даже ограничивать заявки клубов. «Шахтер» просил более шести тысяч билетов, но получил только пять с половиной. «Таврии» выделено три тысячи билетов, которые крымчане уже оплатили… Кроме того, ожидается много VIP-гостей. Так что в свободную продажу попадет максимум три тысячи билетов. Думаю, в Запорожье будет ажиотаж. Мы предполагаем установить в районе «Каскада» (район в Запорожье) телевизионный экран размером 6 на 8 метров и организовать там фан-зону, которая могла бы вместить до пяти-шести тысяч болельщиков.



Кстати, цены билеты на матч колеблются в пределах от 50 до 250 гривен.



– Довольно часто встречается ситуация, когда команды в процессе бурного празднования победы ломают дорогой трофей. Кто в таком случае будет компенсировать ущерб?



– Конечно, тот, кто испортит. Но я не думаю, что до этого дойдет. Кстати, одна из причин, почему новый Кубок еще не готов заключается в том, что автор решил усилить крепление ручек к чаше. Кубок будет антивандальным…



– Уже известен состав судейской бригады?



– Пока нет. Только вчера мы отправили официальный запрос в комитет арбитров ФФУ.



–А не готовы ли вы посвятить этот Суперкубок великому футболисту Виктору Колотову, которого мы до сих пор помним с Суперкубком УЕФА в руках? Удивительно, но «Динамо» напрочь забыло капитана своей звездной команды!..



– Колотов, действительно, великий футболист и его имя должно быть увековечено. Я помню, что такой вопрос уже обсуждался в ПФЛ, но к общему мнению так и не пришли. Я подумаю над этим, и, возможно, в следующем году мы так и сделаем.



– Это во многом зависит от вашего спонсора – телеканала «Интер». Мне кажется, что название – «Интер Суперкубок Украины имени Виктора Колотова» совсем неплохо звучит.



– Я записываю ваше предложение и мы его обязательно обсудим.



– Какова судьба единого телевизионного пула?



– Документально пул существует. Но мы помним ситуацию прошлого года, когда ряд клубов нарушали регламент, вели себя неправильно. Это «Динамо», «Днепр», «Металлист», «Кривбасс» и «Арсенал»... Пока они молчат, и права не передают... Не говорят ни «да», ни «нет». Мы будем убеждать их, действовать в рамках нормативных документов и законов, которыми руководствуемся. Насильно мил не будешь!..Считаю, что у нас хватает инструментов, чтобы решить этот вопрос.



– А какие условия выдвигают эти «меньшевики»?



– Они ничего не говорят. Знаю только, что телеканал 1+1, собственником которого является вице-президент ФФУ Коломойский, планирует показывать самые рейтинговые матчи «Днепра», «Динамо» и «Металлиста». Трансляция остальных матчей планируется на канале «Кино»...



У нас же пока наблюдаются некоторые проблемы в переговорах с Первым национальным, который тоже хочет иметь качественный продукт и транслировать матчи лидеров. Но хороший продукт могут обеспечить и команды-середняки. Например, в прошлом сезоне несколько ярких матчей выдала «Оболонь».



Я все-таки надеюсь, что пул будет единым, и мы готовы идти на любые компромиссные решения.



– Новички ПЛ ПФК «Севастополь» и «Волынь» прошли все стадии аттестации?



– У севастопольцев нет стадиона, но они обещают сделать его до конца года. Дай Бог, чтобы сделали за год!.. Требования у нас жесткие, но пока мы их в полной мере не придерживаемся – только по той причине, что идет подготовка к Евро-2012. Многие арены строятся и реконструируются. Как только мы «отстроимся», будем предъявлять к каждому клубу ПЛ жесткие требования по инфраструктуре.



К примеру, стадион должен быть крытым процентов на 60. Хотелось бы, чтобы минимальная вместимость составляла 6-7 тысяч. Правда, пока все это мы можем только декларировать… Но спортивный принцип должен торжествовать!



Думаю, «Севастополь» будет играть в Симферополе не до конца года, а весь сезон. Ведь если они построят одну трибуну и скажут: «Вот у нас все есть!» – мы не пойдем на это. Стыдно вести телевизионную трансляцию с таких арен как в Добромыле, Борисполе, с НТК имени Банникова.



У «Волыни» хороший и уютный стадион и там меньше вопросов.



Мне обидно, что из-за «семейных» разборок – будем называть это так – срывается хорошая инициатива в Сумах. Ведь человек, который сегодня болеет футболом, завтра это может бросит, потому что ему не дают играть. Футбол в Сумах умирает, хотя местный стадион и соответствует требованиям УЕФА. Там отличный стадион и он должен эксплуатироваться во благо нашего футбола. Если сомневаетесь, что он будет вкладывать деньги, так возьмите гарантии: финансовые, инвестиционные, банковские... А получается, что когда надо, то мы говорим о спортивном принципе, а если нет – то о финансах.



Вот есть у Коломойского деньги, и он без проблем заявляет хоккейную команду в КХЛ. А здесь человек хочет вложить деньги, но ему не дают!..



– У Коломойского уже нет хоккейной команды – тоже связали по рукам и ногам и о спортивном принципе никто даже не заикается. Поманили леденцом болельщиков и бросили!..



Хроника Суперкубка Украины:



2004 г. Одесса. «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк). 1:1 (по пенальти 6:5)



2005 г. Одесса. «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк). 1:1 (по пенальти 3:4)



2006 г. Одесса. «Динамо» (Киев) – Шахтер (Донецк). 2:0



2007 г. Одесса. «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк). 2:2 (по пенальти 4:2)



2008 г. Полтава. «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев). 1:1 (по пенальти 5:3)



2009 г. Сумы. «Динамо» (Киев) – «Ворскла» (Полтава). 0:0 (по пенальти 4:2)



2010 г. Запорожье. «Шахтер» (Донецк) – «Таврия» (Симферополь) – ?.



Матч за Интер Суперкубок Украины состоится 4 июня. Начало матча – 20:45. Прямая трансляция матча на телеканале «Интер» – в 20:40.



Кто станет обладателем Интер Суперкубка Украины 2010 года мы узнаем около полуночи.



Официоз



Премьер-Лига благодарит спонсоров и партнеров «Интер Суперкубка Украины»:

– Титульному спонсору матча – телеканалу «Интер».

– Официальному спонсору матча – компании «Witex» (Ламинированный пол. Сделано в Германии).

– Техническому партнеру матча – торговой марке «Umbro».

– Официальному радио – «Радио «Шансон».

– Сайту матча – сайту «Football.ua».

– Интернет-партнеру матча – сайту «Sport.ua».

– Официальному мячу матча от компании «АВМ Спорт-UА» – «Umbro»



