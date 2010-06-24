Дорожная карта сборной Украины

В последний раз мы видели игру нашу сборную в середине апреля, когда в Чернигове перед ними капитулировала сборная Венгрии (4:2), которую считали фаворитом. Как признался после матча главный тренер Анатолий Куцев, в конце поединка венгерки заставили наших девчат проснуться… «Если бы при такой невыразительной игре мы победили со счетом 2:1, я, наверное, был бы в худшем настроении. Учитывая скорость, согласованные коллективные действия, волю к победе, которые продемонстрировали в последние минуты девушки, могу с уверенностью сказать, что у этой команды есть будущее!»



Удивительное дело, ведь в Чернигове сборная вышла на поле в значительно ослабленном составе: закончила выступления в сборной многолетний капитан команды Елена Мазуренко, вследствие чего пришлось перекраивать линию обороны… Не играли травмированные Наталия Зинченко, Татьяна Черная и Юлия Ващенко… В дополнение ко всему, перед матчем с Венгрией украинки в течение семи (!) месяцев не видели друг друга!.. Я уже не говорю о каком-нибудь завалящем учебно-тренировочном сборе… И такой результат!.. А может, прав Анатолий Куцев, и теперь перед «повзрослевшей» командой можно ставит серьезные задачи?



И, представьте себе, уже в следующем выездном матче с командой Боснии и Герцеговины украинки превзошли все ожидания, победив хозяек со счетом 5:0!.. Правда, на этот раз в составе произошли некоторые изменения: на поле вышли Татьяна Чорная и Юлия Ващенко…



Сразу же после этого наши девчата перебрались в Румынию, где вчера провели еще один матч. В случае победы румынки догоняли бы нашу сборную по количеству набранных очков



Накануне матча мне удалось созвониться со Светланой Фришко, которая на вопрос, как выглядят румынки, призналась, что игра обещает быть сложной, так как в составе хозяек много молодых, атлетичных и в то же время техничных игроков…



– Я рассчитываю, что на этот раз Куцев тебя выставит – хорошенько разминайся…



Но, как оказалось, в этом матче, впрочем, как и во многих предыдущих, Фришко участия не принимала!.. «Бывший лучший королевский стрелок» наблюдала за игрой со скамейки запасных, так что могла проанализировать действия своих подруг. Но, как я ни пытался «раскрутить» Светлану на откровенный анализ, она была предельно лаконична…



– Мы выступали тем же составом, что и в Боснии: Зварич, Котик, Ходырева, Дятел, Ващенко (Бойченко), Чорная, Лишафай, Пекур, Сухорукова (Яковишин), Апанащенко, Романенко.



– Как складывалась игра?



– Игра проходила на встречных курсах – никто никого не переигрывал… Во втором тайме мы заиграли поострее… Не повезло! Хотя у румынок было пару выходов один на один с нашим вратарем – они нас «простили»… Румынки понравились. Дома мы просто обязаны выиграть.



– Вот тогда-то ты, наверняка, выйдешь в составе!



Напомню, что за выход в финальную часть ЧМ-2011, которая пройдет с 26 июня по 17 июля 2011 года в Германии, соревнуется 41 европейская сборная. Участники отбора поделены на восемь групп, победители которых разыграют четыре путевки в матчах плей-офф. Неудачники стыкових матчей получат шанс поспорить еще за одну вакансию в поединках дополнительного раунда плей-офф, а потом − в поединке с представителем зоны КОНКАКАФ.



Сейчас четвертую группу возглавляет Польша (6 матчей, 12 очков), за ней − Венгрия − (7, 12), Украина (6, 11), Румыния (6, 8) и Босния-Герцеговина (7, 0).



Сегодня Польша принимает аутсайдера – сборную Боснии-Герцеговины, и мало кто сомневается в ее победе. Таким образом, полячки наберут 16 очков после семи матчей и у них останется встреча с украинками. Чтобы опередить сборную Польши, нашим девчатам необходимо побеждать дома сначала румынок, а потом и полячек.



24 июня. Польша − Босния и Герцеговина.

21 августа. Украина − Румыния.

25 августа. Украина − Польша, Румыния − Венгрия



