Дорожная карта сборной Украины

24 июня 2010, 12:12

Похоже, что женская национальная сборная Украины по футболу преподнесла себе подарок: накануне создания Ассоциации женского футбола наши девчата в Бухаресте сыграли «сухую» ничью.

В последний раз мы видели игру нашу сборную в середине апреля, когда в Чернигове перед ними капитулировала сборная Венгрии (4:2), которую считали фаворитом. Как признался после матча главный тренер Анатолий Куцев, в конце поединка венгерки заставили наших девчат проснуться… «Если бы при такой невыразительной игре мы победили со счетом 2:1, я, наверное, был бы в худшем настроении. Учитывая скорость, согласованные коллективные действия, волю к победе, которые продемонстрировали в последние минуты девушки, могу с уверенностью сказать, что у этой команды есть будущее!»

Удивительное дело, ведь в Чернигове сборная вышла на поле в значительно ослабленном составе: закончила выступления в сборной многолетний капитан команды Елена Мазуренко, вследствие чего пришлось перекраивать линию обороны… Не играли травмированные Наталия Зинченко, Татьяна Черная и Юлия Ващенко… В дополнение ко всему, перед матчем с Венгрией украинки в течение семи (!) месяцев не видели друг друга!.. Я уже не говорю о каком-нибудь завалящем учебно-тренировочном сборе… И такой результат!.. А может, прав Анатолий Куцев, и теперь перед «повзрослевшей» командой можно ставит серьезные задачи?

И, представьте себе, уже в следующем выездном матче с командой Боснии и Герцеговины украинки превзошли все ожидания, победив хозяек со счетом 5:0!.. Правда, на этот раз в составе произошли некоторые изменения: на поле вышли Татьяна Чорная и Юлия Ващенко…

Сразу же после этого наши девчата перебрались в Румынию, где вчера провели еще один матч. В случае победы румынки догоняли бы нашу сборную по количеству набранных очков

Накануне матча мне удалось созвониться со Светланой Фришко, которая на вопрос, как выглядят румынки, призналась, что игра обещает быть сложной, так как в составе хозяек много молодых, атлетичных и в то же время техничных игроков…

– Я рассчитываю, что на этот раз Куцев тебя выставит – хорошенько разминайся…

Но, как оказалось, в этом матче, впрочем, как и во многих предыдущих, Фришко участия не принимала!.. «Бывший лучший королевский стрелок» наблюдала за игрой со скамейки запасных, так что могла проанализировать действия своих подруг. Но, как я ни пытался «раскрутить» Светлану на откровенный анализ, она была предельно лаконична…

– Мы выступали тем же составом, что и в Боснии: Зварич, Котик, Ходырева, Дятел,  Ващенко (Бойченко), Чорная, Лишафай, Пекур, Сухорукова (Яковишин), Апанащенко, Романенко.

– Как складывалась игра?

– Игра проходила на встречных курсах – никто никого не переигрывал… Во втором тайме мы заиграли поострее… Не повезло! Хотя у румынок было пару выходов один на один с нашим вратарем – они нас «простили»… Румынки понравились. Дома мы просто обязаны выиграть.

– Вот тогда-то ты, наверняка, выйдешь в составе!

Напомню, что за выход в финальную часть ЧМ-2011, которая пройдет с 26 июня по 17 июля 2011 года в Германии, соревнуется 41 европейская сборная. Участники отбора поделены на восемь групп, победители которых разыграют четыре путевки в матчах плей-офф. Неудачники стыкових матчей получат шанс поспорить еще за одну вакансию в поединках дополнительного раунда плей-офф, а потом − в поединке с представителем зоны КОНКАКАФ.

Сейчас четвертую группу возглавляет Польша (6 матчей, 12 очков), за ней − Венгрия − (7, 12), Украина (6, 11), Румыния (6, 8) и Босния-Герцеговина (7, 0).

Сегодня Польша принимает аутсайдера – сборную Боснии-Герцеговины, и мало кто сомневается в ее победе. Таким образом, полячки наберут 16 очков после семи матчей и у них останется встреча с украинками. Чтобы опередить сборную Польши, нашим девчатам необходимо побеждать дома сначала румынок, а потом и полячек.

24 июня. Польша − Босния и Герцеговина.
21 августа. Украина − Румыния.
25 августа. Украина − Польша, Румыния − Венгрия

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять