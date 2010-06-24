Сергей Бубка: «Самаранч мне как-то сказал: «С государством конфликтовать нельзя…»

24 июня 2010, 14:05

Пять лет тому назад Национальный олимпийский комитет Украины возглавил легендарный атлет Сергей Бубка.

К слову, этот день совпал еще с одной датой – 116-летием Международного олимпийского комитета. Олимпийский чемпион, мировой рекордсмен Сергей Бубка подвел итоги «пятилетки» и ответил на вопросы…

- Прежде всего, скажу о ключевых моментах этих лет… Здесь есть как хорошие результаты, так и огрехи.

Первое – разработаны и реализованы национальные программы по олимпийскому движению. Так, в этот период появился, в частности, первый фундаментальный документ «Программа развития национального олимпийского движения на 2005-2010 годы». При непосредственном участии НОК была разработана новая редакция Закона Украины «О физической культуре и спорте», которая вступит в законную силу в 2011 году.  

Второе – маркетинговая деятельность НОК. К нашему большому удовлетворению, несмотря на кризис, компании продолжают с нами работать. Благодаря внедрению эффективной маркетинговой программы и привлечению средств из государственного бюджета, стали активнее реализовываться разнообразные программы и проекты. Значительно увеличились размеры финансовой помощи субъектам олимпийского движения и региональным представительствам.

Одно из приоритетных направлений в деятельности НОК обеспечение участия украинских спортсменов и делегаций в Олимпийских играх. В этом плане идет сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, международными федерациями.

Выплачиваются стипендии атлетам, которые представляли Украину в Играх в Турине, Пекине, Ванкувере.

За пять лет существенно активизировалась международная деятельность НОК. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с олимпийскими организациями Росси, Беларуси, Китая, Республики Кореи, Грузии, Македонии. С официальными визитами в Украину приезжали руководители мирового олимпизма – президент МОК Жак Рогге, почетный президент МОК Хуан Антонио Самаранч и другие.

Наряду со всем этим есть серьезные проблемы… Очень беспокоит система страхования спортсменов. Здесь ситуация далека от идеальной. Спорт все-таки без травм не обходится. И часто очень серьезных. А операции стоят немалых денег.

Еще один острый вопрос - сохранение тренерских кадров. Потом – спортивная медицина. Тоже наше слабое место, опять-таки связанное с недостаточным финансированием. Но уверен, дело все же сдвинется с мертвой точки.

Справка. За 2005-2009 годы:
- НОК получил средств от партнеров и спонсоров на общую сумму около 39 млн. гривен
- на поддержку федераций олимпийских видов спорта было направлено около 40 млн. гривен
- НОК выплатил стипендии спортсменам, тренерам и специалистам на сумму 7,5 млн. гривен

Сергей Назарович, на какой стадии находится вопрос «Олимпийского дома» в Киеве?            

В этом направлении активно работаем, но... Все упирается в цены на недвижимость. Они неоправданно завышены. Правда, последнее время наметилась тенденция к снижению. Это обнадеживает.

Недавно вы встречались с Президентом страны… О чем шла речь?

Прежде всего, о создании 4-5 центров олимпийской подготовки. Без этого очень трудно двигаться вперед. Мы и так уже отстали в этом отношении. Потом говорили о строительстве спортивно-оздоровительных комплексов, спортплощадках – и не только футбольных, а также об школьном спортинвентаре. Ведь только через массовость можно развивать спорт в стране, производить селекцию одаренных спортсменов.

Безусловно, для всего этого необходимо серьезное финансирование. Но поскольку экономика находится, скажем так, в нездоровом состоянии, нужно искать дополнительные источники финансирования. Включая даже такие, как табачные и алкогольные компании… Пусть внесут свою лепту в развитие отечественного спорта. Существенную помощь может оказать спортивная лотерея. Ее должны вернуть в руки государства.

Сергей Назарович, из вышесказанного следует, что НОК рассчитывает на государственную финансовую помощь… Не несет ли это в себе опасность того, что олимпийский комитет, в определенной мере, будет зависеть от государства?

Я не думаю, что в нашем случае это будет грозить какой-то опасностью. Хотя – не секрет, что олимпийские организации многих стран мира исповедуют принцип футбольных федераций – независимости от государства. В частности, Австралия, с главой олимпийского комитета которого у меня недавно был разговор. Там, действительно, находят очень мощные иные источники финансирования. Но, знаете, под одну гребенку всех не причешешь. В наиболее экономически развитых странах гораздо легче найти спонсоров, инвесторов. Другим же крайне сложно обойтись без государственной помощи. Кстати, как-то по этому поводу у меня был разговор с Хуаном Антонио Самаранчем. И вот, что он мне сказал: «Нельзя конфликтовать с государством. Это очень мощная машина. И без нее не выжить.»        

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