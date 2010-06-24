ЧМ-2010. Словакия – Италия: ржавый король свергнут!

Миланско-туринская ржавчина довела итальянское железо до коррозии. Ставка наставника «скуадры адзурры» Марчелло Липпи на футбольных динозавров из двух самых титулованных клубов не сработала. Основная проблема Италии на этом чемпионате скрывалась ведь не в тактической или игровой плоскостях. Индивидуальный уровень итальянских игроков несоизмеримо выше, чем у большинства словацких, новозеландских и даже парагвайских футболистов. Опережают апеннинцы своих оппонентов и в тактической выучке. Италию сгубила аморфность, нежелание бороться.



На решающий бой Марчелло Липпи из привычного по первым матчам состава выставил только вратаря Федерико Маркетти и линию обороны в составе Джанлуки Дзамбротты (справа), Доменико Кришито (слева), Фабио Каннаваро и Джорджо Кьеллини (в центре). В середине поля рядом с привычными по первым матчам Даниэле Де Росси и Риккардо Монтоливо впервые на этом чемпионате появился опытнейший Дженнаро Гаттузо. Впереди Липпи традиционно выставил три форварда. На сей раз на острие был Винченцо Яквинта, Симоне Пепе действовал справа, а Антонио Ди Натале – слева.



Существенно перекроил состав по сравнению с неудачным матчем против Парагвая и наставник словаков Владимир Вайсс. В воротах остался Ян Муха. В обороне тренер опять перевел слева в центр Яна Дюрицу, который составил дуэт с несменным центрбеком Мартином Шкртелом. Слева в обороне действовал Радослав Забавник, который в стартовом матче против новозеландцев закрывал правый край. Справа вторую игру подряд вышел Петер Пекарик. Остались в запасе два, казалось, ключевых игрока середины поля – Владимир Вайсс-младший и Станислав Шестак. Впервые тренер рядом с несменным опорным хавом Здено Штрбой поставил второго чистого «волнореза» - Юрая Кучку, для которого это был дебютный поединок на чемпионате мира. Фланги перекрывали Марек Гамшик (справа) и впервые появившийся в основе на полях ЮАР Мирослав Стох. На острие атаки был выдвинут Эрик Ендришек, который с Парагваем тоже не играл. Из глубины действовал автор гола в ворота новозеландцев Роберт Виттек.



Матч команды начали довольно нервно, с большим количеством брака. В этой суматохе, когда мяч долго не держался ни у одной из команд, едва не открыли счет словаки. На пятой минуте Забавник слева выполнил длинную передачу в район линии штрафной площади. Там Виттек выиграл воздушную борьбу и головой сбросил мяч в центр. Кьеллини и Каннаваро, пытаясь создать офсайдную ловушку, ошиблись и оставили прямо по центру ворот без опеки Гимшика. Марек пробил слету, но в ворота не попал.



Удивительнее всего, что время шло, а Италия не собиралась нагнетать темп. Словаки с удовольствием ввязались в силовую борьбу в средине поля, а за счет скорости крайних игроков Гамшика и Стоха потихоньку давили на оборону итальянцев. Гром грянул на 25-й минуте. Де Росси, находясь возле своей штрафной, отдал неточную передачу. Мяч перехватил Кучка и точным пасом вывел на ударную позицию Виттека. Роберт мастерски пробил с 16-метровой линии точно в угол. Маркетти спасти ситуацию не мог – 0:1!



Пропущенный гол Италию, как это не странно, не взбодрил. То ли нервное напряжение стало еще большим, то ли эта команда действительно не способна созидать? Так или иначе, эпицентр игровых действий оставался между центральной линией и штрафной площадью апеннинцев. На 33-й минуте словаки опять потревожили Маркетти. На сей раз после розыгрыша штрафного с 30-метрового расстояния пробил Штрба – вратарь перевел мяч на угловой.



Собственно, если бы не словаки, в первом тайме Италия так и не потревожила бы вратаря соперников. Но после длинной навесной передачи справа Шкртел, пытаясь прервать пас, едва не срезал мяч в собственные ворота. «Круглый» пролетел в сантиметрах над перекладиной. А на заключительной минуте первого тайма словаки опять атаковали ворота соперников. На сей раз слету метров с 25-ти пробил Кучка. Мяч пролетел в сантиметрах от стойки. Это при условии, что Маркетти спасти ситуацию уже не успевал.



После перерыва Липпи провел сразу две замены. Вместо провалившего борьбу в центре поля в первом тайме Гаттузо вышел Фабио Квальярелла, а левого защитника Кришито заменил Кристиан Маджо. При этом Маджо занял место на правом краю обороны, а влево сместился Дзамбротта. С первых минут второй половины итальянцы усилили давление, запрессинговали соперника на его половине поля. Первый момент возник на 56-й минуте. Маджо справа отдал пас на ход в штрафную площадь в направлении Ди Натале, однако Антонио с удобной позиции, неудачно подобрав ногу, пробил неудачно. Сразу после этого эпизода Липпи выпускает последнего престарелого джокера – вместо Монтоливо появляется Пирло.



На 63-й минуте опять потревожил словаков Ди Натале. Антонио попытался мягко запустить мяч в угол метров с 18-ти, однако Муха замысел нападающего разгадал и забрал «сферу» намертво. А на 66-й минуте итальянцы потеряли стопроцентный шанс для того, чтобы отыграться. После розыгрыша углового на правом краю Пирло вернул мяч на Пепе. Тот навесил, Муха бросился на выход и, зацепив мяч кулаком, упал. На дальней стойке, положив корпус, удар наносил Квальярелла. Путь мячу после мощнейшего выстрела Фабио прервал на линии ворот Шкртел.



Но вместе с тем, атакуя, итальянцы чересчур нервно и несобранно действовали в обороне. Мало того, что постоянно теряли позицию Каннаваро и Кьеллини, не контролировали в своих зонах ситуацию и фланговые игроки. В одном из таких эпизодов на 68-й минуте Гамшик длинным пасом нашел на половине соперника Стоха. Словаки выходили два в два. Стох, дойдя до линии штрафной, решил пробить сам – мяч свалился с ноги и полетел слишком неточно.



А на 73-й минуте очередного провала итальянской обороне словаки не простили. Гамшик навесил угловой справа. Защитники мяч выбили, но обратно на капитана словаков. Марек быстро отдал пас низом, где на ближней стойке Виттек опередил лучшего защитника сезона в Италии Кьеллини – 2:0!



Итальянцы на какое-то мгновенье оказались в состоянии «грогги». Словаки продолжали атаковать и было впечатление, что в эти минуты они способны окончательно добить и даже унизить Италию. Но с состояния клинической смерти апеннинцев вытянул отчаянный рывок Квальяреллы. Подхватив мяч вблизи от штрафной площади соперников, Фабио обыгрался с Яквинтой и вышел один на один с Мухой. Удар Квальяреллы вратарь отразил ногой, но на добивании первым был Ди Натале – 1:2.



Шла 81-я минута. Итальянцы бросились за мячом, буквально повалив в углу ворот Муху. Вратарь словаков оказался тоже не парнем из робкого десятка. В то время, когда Яквинта и Квальярелла пытались его затоптать, Муха неуловимым движением с лежащего положения нанес Квальярелле точный джеб по челюсти. Конечно, Фабио упал, изображая своего соотечественника Франческо Спинелли в киевском бою с Виталием Кличко. Однако, к счастью Мухи, в этой суматохе судьи не увидели в его действиях ничего криминального.



Игра возобновилась. Точнее, это была уже не игра, а бойня. Итальянцы на исходе 270-ти минут пребывания на чемпионате наконец ожили. Подопечные Липпи бросились на ворота Мухи сломя голову. И даже забили на 85-й минуте второй гол, однако рефери его не засчитал из-за положения вне игры. Другое дело, что офсайд был далеко не очевидным. Точнее, на усмотрение судьи. В тот момент, когда Ди Натале отдавал передачу на Квальяреллу, корпус итальянца и носок словацкого футболиста находились на одной линии.



В агонии итальянцам и в голову не пришло, что словаки, оказывается, могут огрызаться. Потому даже не обратили внимания, когда соперник вбрасывал аут справа на их половине поля. Словацкий же футболист бросил мощно в штрафную площадь на ход набегавшему из глубины Камилу Копунеку, который едва появился на поле. Маркетти выбежал словаку на встречу, но этим лишь упростил его задачу. Копунек перебросил мяч через вратаря – 1:3!



Но у Италии был человек, которого не вывела из себя даже эта неудача. Фабио Квальярелла опять взял игру на себя и мастерским ударом отправил мяч в «девятку». Но время уже ушло. Собственно, именно свежести, желания, бойцовских качеств футболистов голодных к победам, таких, как Квальярелла, хорошо выглядевшего в прошлом матче Монтоливо, Италии на этом турнире и не хватило. Беда итальянцев в том, что в их составе «свежей крови» было действительно мало. На ключевых позициях – одна «ржавчина».



В матче Парагвай – Новая Зеландия счет так и не был открыт. Таким образом, парагвайцы набрали пять очков и вышли в 1/8 финала с первого места. В плей-офф они встретятся с Данией или Японией. Словаки с четырьмя очками стали вторыми в группе F. На первом для себя чемпионате мира они вышли в 1/8 финала, где встретятся с Голландией. Италия набрала два пункта и провалилась по полной программе. В группе ее обошла даже Новая Зеландия, все три матча завершившая вничью.



Словакия – Италия – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Виттек (25). 2:0 – Виттек (73). 2:1 – Ди Натале (81). 3:1 – Копунек (89).

Словакия: Муха – Пекарик, Шкртел, Дюрица, Забавник – Штрба (Копунек, 87), Кучка – Гамшик (к), Виттек (Шестак, 90+3), Стох – Ендришек (Петраш, 90+4). Тренер – Владимир Вайсс.

Италия: Маркетти – Дзамбротта, Каннаваро (к), Кьеллини, Кришито (Маджо, 46) – Гаттузо (Квальярелла, 46), Де Росси, Монтоливо (Пирло, 56) – Пепе, Яквинта, Ди Натале. Тренер – Марчелло Липпи.

Судьи: Уэбб – Кенн, Малларки (все – Англия).

Предупреждения: Штрба (16), Виттек (39), Пекарик (50), Муха (82) – Каннаваро (30), Кьеллини (67), Пепе (76), Квальярелла (82).

24 июня. Йоханнесбург. Ellis Park Stadium.



Парагвай – Новая Зеландия – 0:0

Парагвай: Х. Вильяр (к) – Х. Касерес, Да Сильва, Каниса, К. Морель – Вера, В. Касерес, Риверос – Н. Вальдес, Санта Крус – О. Кардосо. Тренер – Херардо Мартино.

Новая Зеландия: Пастон – Т. Смит, Нельсен (к), Вицелич, Рид –Бертос, Эллиотт, Лочхед – Фэллон (Вуд, 69), Киллен (Броки, 79) – Шмельтц. Тренер – Рики Херберт.

Судьи: Нисимура – Сагара, Йон-Ха Сун (Корея).

Предупреждения: Санта Крус (41), В. Касерес (10) – Нельсен (56).

24 июня. Полокване. Peter Mokaba Stadium.

