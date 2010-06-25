ЧМ-2010. Дания – Япония: самураи вышибли викингам рога

Это было крушение еще одних мастодонтов европейского футбола. Крушение прогнозируемое. Собранные Мортеном Ольсеном в сборной Дании футбольные динозавры, видимо, не могли выступить по-иному. Они и так прыгнули выше головы, обыграв во втором туре Камерун. Против молодости же, напора и азарта японцев Дания не смогла противопоставить ничего. Более того, на фоне стремительных самураев престарелые викинги, которых в силу слабости «нынешнего племя» опять реанимировали и заставили драться, выглядели откровенно жалко.



Вообще, накануне заключительного тура в группе Е оставался незакрытым только вопрос второго места. Выигравшая два стартовых поединка Голландия досрочно победила в групповом турнире и получила возможность готовиться к поединку 1/8 финала. Камерун, проиграв японцам и датчанам, наоборот потерял шансы на выход в плей-офф. Потому матч голландцев с африканцами не носил никакого турнирного значения.



У Берта ван Марвийка была возможность дать своим подопечным передышку. Но Голландия и сейчас вышла в основном, за исключением «косметических» изменений, составе. Видно, тренер учел ошибки своего предшественника Марко ван Бастена на Евро-2008. Тогда, напомним, голландцы еще более убедительно выиграли два стартовых матча, а в третьем сыграли дублирующим составом. Команда потеряла тонусность и, как следствие, уступила в четвертьфинале России.



У Дании и Японии перед последним туром было по три очка. При этом у японцев разница мячей была нулевая, а у их соперников – минус один. Тренер японцев Такеси Хонда, понимая, что его команду устроит ничья, выставил тот же состав, что успешно защищался во встрече с Голландией. Квартет защитников составили Юити Комано (справа), Юто Нагатомо (слева), Юдзи Накадзава и Тулио Танака (в центре). В роли «волнореза», как обычно, действовал Юки Абэ, перед ним в центре полузащиты – Макото Хасэбэ и Ясухито Эндо. Правый фланг закрывал Дайсуке Мацуи, левый – Йосито Окубо. На острие атаки третий матч подряд выходит Кейсуке Хонда.



А вот тренер датчан Мортен Ольсен удивил. Тем, что опять оставил в центре полузащиты проваливших матч с Камеруном Кристиана Поульсена и Мартина Йоргенсена. Забегая наперед, заметим, что доверия тренера игроки опять не оправдали. А вот в центре защиты Ольсен провел одну вынужденную замену – дисквалифицированного Симона Кяэра заменил Пер Кролдруп. Рядом с ним действовал Даниэль Аггер, справа привычно играл Ларс Якобсен, слева – Симон Поульсен. Вместо не проявившего себя в игре с Камеруном на левом фланге полузащиты Йеспера Гронкяэра, как и в первом матче, действовал Томас Каленберг. Справа – основная боевая единица современной сборной Дании Деннис Роммедаль. На острие атаки по традиции играл Никлас Бендтнер, а под ним разместился Йон-Даль Томассон.



Как и полагает команде, которой нужна победа, активнее матч начала сборная Дании. Правда, японцы играли организованно и собранно, не позволяя сопернику обострять игру. Более того, на десятой минуте после паса из глубины перед вратарем соперников с мячом возник Мацуи. Соренсен обыграть себя не позволил. На 13-й минуте тот же Мацуи выдал хорошую передачу на ход Хасэбэ. Капитан вошел в штрафную площадь и мощно пробил – мяч пролетел рядом с крестовиной. Датчане ответили спустя две минуты выпадом своего капитана. Томассон вошел в штрафную площадь слева и пробил на исполнение в дальний угол – мяч пролетел рядом со стойкой.



А на 17-й минуте состоялся гол. Гол, которого могло и не быть. Японцы заработали штрафной метрах в 30-ти от ворот, ближе к правому флангу. Исполнять стандарт взялся Хонда. Кейсуке пробил в дальний – правый от вратаря – угол, тогда как Соренсен сделал шаг влево. Быстро сгруппироваться и прыгнуть в другую сторону Томас не успел. Бросок вратаря запоздал – 0:1.



Пропустив гол, датчане попробовали быстро отыграться. И даже предпосылку для этого создали неплохую: Каленберг подал в штрафную, а Томассон должен был наносить удар слету. Но Йон-Даль промахнулся по мячу. Вместе с тем, скандинавы по-прежнему плохо связывали игру и позволяли японцам даже небольшими силами проходить в свои владения слишком глубоко. Очевидно, что опять, как и в матче с Камеруном, не справлялись со своей работой опорные полузащитники. В одной из таких ситуаций Кристиана Поульсена и Йоргенсена подстраховал ценой желтой карточки Кролдруп. Япония получила право на штрафной с 25-метрового расстояния. Бить взялся Эндо. Ясухито своим ударом блестяще обвел стенку – мяч влетел в угол. Соренсен на сей раз был бессилен – 0:2.



Лишь после этого Мортен Ольсен снял Йоргенсена и выпустил вместо него третьего Поульсена – Якова. Но не поздно ли? По большому счету, характер игры замена не поменяла. Японцы плотно держали оборону в надежде на контратаки. Академичные попытки Дании обострить игру привели лишь к штрафному, который исполнил Кристиан Поульсен, но Кавасима в рамке не ошибся. В свою очередь японцы на 41-й минуте едва не забили третий гол. Мацуи отдал передачу по правому краю подключившемуся к атаке защитнику Комано. Тот без опеки вошел в штрафную площадку и пробил под перекладину – мяч перевел на угловой Соренсен.



Начало второго тайма было словно продолжением первой половины. Уже на 48-й минуте Эндо выполнял штрафной метрах в 35-ти от ворот, с правого фланга. Японец подкрутил мяч в дальний верхний угол. Казалось, Соренсен должен легко забрать «круглого» в руки. Но мяч скользнул Томасу по перчаткам и, к счастью вратаря, попал в стойку.



Вскоре, правда, датчане потеряли самый реальный шанс. Якобсен справа сделал длинную передачу в штрафную площадь на Томассона. Тот слишком «грубо» принял мяч, что позволило Кавасиме быстро сократить угол обстрела и отразить удар. На 55-й минуте с 25-метрового расстояния сильно бил Симон Поульсен – вратарь отразил мяч в сторону.



Так как существенного усиления игры после перерыва не произошло, Мортену Ольсену не оставалось ничего, как идти ва-банк: вместо центрального защитника Кролдрупа вышел нападающий Сорен Ларсен. Спустя еще шесть минут вместо не справившегося с диспетчерскими функциями Каленберга вышел Кристиан Эриксен. Эти замены позволили датчанам добавить в движении и обосноваться на чужой половине поля.



На 68-й минуте опять должен был забивать Томассон. Это Роммедаль, воспользовавшись ошибкой Абэ, вошел в штрафную площадь справа и, как на блюдце, выложил мяч на ногу своему капитану. Йон-Даль промахнулся по «круглому». Остается лишь удивляться, почему Ольсен доверил Томассону место в составе второй матч подряд, после его провальных действий в игре с Камеруном. На фоне молодых партнеров и соперников капитан датчан выглядит откровенно медлительно.



Тем не менее, датчане продолжали нагнетать обстановку. На 78-й минуте Ларсен мощным ударом выстрелил метров с 20-ти – перекладина! А через три минуты Дания наконец забила. Хосэбэ в своей штрафной площадке толкнул в спину находящегося лицом к своим воротам Аггера и судья назначил пенальти. Томассон выполнил удар бездарно – щечкой, по центру. Кавасима среагировал на удар, но отразил мяч перед собой. Благодаря этому Томассон исправился и таки добил «круглого» в сетку – 1:2. Этот гол стал 52-м для Йона-Даля в футболке сборной Дании и по этому показателю он догнал, казалось, вечно лучшего бомбардира своей национальной команды Поуля Нильсена, блиставшего на футбольных полях еще в начале прошлого века.



Оставалось девять минут и датчане бросились штурмовать оборону соперника. Но те разрывы между линиями атаки и защиты, что были видны в игре скандинавов в поединке против Камеруна, в полной мере проявились и сейчас. Сначала на контратаке мог забивать Окубо. Но его удар Соренсен отразил. А вскоре последовал еще один выпад японской команды. Хонда вышел на оперативный простор, в штрафной площадке убрал под себя Йоргенсена и перед самым Соренсеном выкатил мяч на вышедшего на замену Синдзи Окадзаки. Тот катнул мяч в пустые ворота – 3:1. Игра сделана.



А в Кейптауне Голландия трусцой обыграла Камерун со счетом 2:1. Таким образом, команда Берта ван Марвийка выиграла квартет Е с максимальным количеством очков. В 1/8 финала голландцы встретятся со словаками. Япония проиграла только представителям Страны тюльпанов и выиграла два остальных поединка. Она вторая и в первом раунде плей-офф сыграет с Парагваем. Относительно Дании, то от нее, по большому счету, каких-то сверхдостижений не ожидали. Зато три поражения в трех матчах одной из сильнейших африканских сборных – Камеруна – стали неприятной неожиданностью. Точнее, дело даже не столько в статистическом результате, сколько в качестве игры камерунцев, которые все свои матчи провели недисциплинированно.



Дания – Япония – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хонда (17). 0:2 – Эндо (30). 1:2 – Томассон (81). 1:3 – Окадзаки (87).

На 81-й минуте Томассон не реализовал пенальти (вратарь).

Дания: Соренсен – Л. Якобсен, Аггер, Кролдруп (С. Ларсен, 56), С. Поульсен – Роммедаль, К. Поульсен, Йоргенсен (Я. Поульсен, 34), Каленберг (К. Эриксен, 63) – Томассон (к) – Бендтнер. Тренер – Мортен Ольсен.

Япония: Кавасима – Комано, Накадзава, Танака, Нагатомо – Абэ – Мацуи (Окадзаки, 74), Хасэбэ (к), Эндо (Инамото, 90), Окубо (Конно, 88) – Хонда. Тренер – Такеси Окада.

Судьи: Дэймон – Молефе (оба – ЮАР), Нтагунгира (Руанда).

Предупреждения: Кролдруп (29), К. Поульсен (48), Бендтнер (66) – Эндо (12), Нагатомо (26).

24 июня. Рюстенбург. Royal Bafokeng Stadium. 27 967 зрителей.



Камерун – Голландия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – ван Перси (36). 1:1 – Это’О (65, с пенальти). 1:2 – Хюнтелар (83).

Камерун: Хамиду – Мбиа, Нкулу (Р. Сонг, 73), Нгемо, Ассу-Экотто – Макун, А. Сонг, Нджитап, Бонг (Абубакар, 56) – Шупо-Мотинг (Идриссу, 72), Это’О (к). Тренер – Поль Ле Гуэн.

Голландия: Стекеленбург – Булахруз, Хейтинга, Матийсен, ван Бронкхорст (к) – ван Боммель, де Йонг – Кюйт (Элиа, 66), Снейдер, ван дер Варт (Роббен, 73) – ван Перси (Хюнтелар, 59). Тренер – Берт ван Марвийк.

Судьи: Кинтерос – Басуальто, Мондрия (все – Чили).

Предупреждения: Нкулу (25), Мбиа (81) – Кюйт (17), ван дер Варт (65), ван Бронкхорст (70).

24 июня. Кейптаун. Green Point Stadium. 63 093 зрителя.

