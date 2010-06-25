«Недолго музыка играла!», или Особенности национального жлобства

А жаль, клуб, бесспорно, явился бы великолепным подспорьем для национальной сборной Украины перед чемпионатом мира в Первом дивизионе, который в мае следующего года принимает Киев!



«Съесть то он съест, да кто ж ему даст?..»



Услышав, по какому поводу собирается пресс-конференция в УНИАНе, хоккейные фанаты терялись в догадках: какой смысл «Будивельнику» устраивать себе такие прилюдные похороны? Неужели они хотели кого-то этим попугать?.. Но, если так, то начинать шантажировать надо было гораздо раньше… Впрочем, выслушав президента клуба Богдана Гулямова и главного менеджера – Олега Куприянова, я понял, что эти парни – как раз из другого теста… Перед ними была поставлена задача создать в Киеве звездный хоккейный клуб и они ее практически выполнили: тренер, защитник и форвард – чемпионы мира 2010 года, еще два чеха и один словак, трое россиян и созвездие игроков национальной сборной Украины... Казалось бы, дело за малым: дождаться начала чемпионата и после этого сразу же начать удивлять искушенных российских болельщиков. А, представляете, что творилось бы в киевском «Дворце спортивных слез», как остроумно назвал это сооружение мой остроумный коллега, во время матчей с московскими армейцами, динамовцами, питерским СКА и рижской «Даугавой» – киевлян вроде бы собирались переводить в этот дивизион!..



Ну, а, если все же была предпринята попытка шантажировать кого-то – то кого именно?..



Скорее, хотели интеллигентно пристыдить обидчиков, которые, в буквальном смысле этого слова, выбили лед из-под ног – в последний момент аннулировав договоренности с Минмолодьспортом и Дворцом. А ведь еще весной между Дворцом спорта и баскетбольно-хоккейным клубом «Будивельник» были подписаны два контракта. – Я здесь работаю директором двадцать один год, и за это время не существовало ни одного столь серьезного проекта, – признавался тогда Виктор Ткаченко…



О Дворце



В самом центре Киева, у подножья Черепановой горы, раскинулись владения наибольшего крытого спортивно-зрелищного сооружения Украины. Торжественное открытие Дворца спорта состоялось 9 декабря 1960 года. За много лет существования здесь проведено 16 чемпионатов мира, около 30 чемпионатов Европы, 42 чемпионата СССР, 30 Еврокубков, 440 турниров по 24 видам спорта, 10 турниров серии Гран-при, 210 выставок и ярмарок, больше 4000 концертов, 20 семинаров и конференций на разнообразные темы, а также ледовые шоу и представления.



Реконструированный в 1982 году, Дворец спорта и сегодня является высокотехнологическим, многоплановым сооружением, популярным среди бизнесменов, эстрадных исполнителей и посетителей. Вот только спортсмены появляются здесь теперь крайне редко: раньше Дворец спорта был бюджетной организацией, а в 1989 году, при выходе из состава управления спортивных сооружений, стал самостоятельным хозрасчётным предприятием, которым с тех пор и руководит Виктор Викторович Ткаченко. И неплохо, наверное, руководит?..



Изысканная четырехэтажная конструкция из бетона, стекла и алюминия имеет внушительные габариты: длина – 138 метров, ширина – 78 метров, высота над спортивной ареной – 18,5 метров. Архитектурные решения создают впечатление легкости и пространства, в холлах, благодаря алюминиевым стеклопакетам – равномерное дневное освещение. В подвесном потолке расположена современная система освещения, которая работает в нескольких режимах, обеспечивая возможность высококачественной трансляции по цветному телевидению любого мероприятия во Дворце.



Наивные «строители» поверили, что такое великолепие станет работать на них!..



Ах, как хорошо все начиналось!..



Континентальная хоккейная лига – менеджмент которой уступает лишь НХЛ – любезно предоставила инициаторам создания хоккейного клуба на базе БК «Будівельник» место в элите российского хоккея… После того, как киевский «Сокол» – некогда качественный бренд украинского хоккея, начал терять свои позиции, а национальная сборная вылетела из высшего дивизиона, пошли разговоры, что новый хоккейный клуб ждет такой же взлет, как и баскетболистов, которых с успехом патронирует известная не только в Украине промышленно-финансовая группа «Приват». Для справки: два дня назад баскетбольная Евролига огласила состав участников главного турнира Старого Света в сезоне 2010/2011 гг. Так вот киевскому клубу была предоставлена wild card и теперь «Будівельник» будет играть в квалификации одного из самых престижных соревнований. Кстати, возможными соперниками наших «строителей» будут: «Химки» и УНИКС (Россия), «Будучность» (Черногория), «Хемофарм» (Сербия), «Нимбурк» (Чехия), «Ле-Ман» (Франция), «Галил Гилбоа» (Израиль), «Маруси» (Греция) и другие… И хоть участниками основной сетки станут лишь два квалифайера, прошедшие play-off – так или иначе, само попадание «Будивельника» в этот турнир является весомым шагом в развитии как клуба, так и всего украинского баскетбола.



Представляете, что-то похожее могло произойти и с хоккейными «строителями»!.. Не сложилось. Почему? Об этом в Киеве предпочитают вслух не говорить – хотя и баскетболисты, и хоккеисты ничуть не менее словоохотливы, чем футболисты, слушая которых, поражаешься, как они при этом еще и в футбол играют. Впрочем, играют они все же не очень хорошо: стоит наложить тускловатую картинку украинского футбола на яркий показ чемпионата мира в Южной Африке.



Без футбола никак!



Кстати, позволю себе небольшую реплику по этому поводу: уважаемые украинские специалисты, «не одну собаку съевшие в футболе», просмотрев игры в группах, вместо серьезного анализа, посчитали, что лучше быть политкорректными по отношению к украинской сборной Михайличенко-Маркевича, чем вызвать праведный гнев работодателей. Так многоопытный Йожеф Сабо, сменивший тренерский жезл на студийный микрофон, считает, что «мы не были бы чужими на этом празднике футбола», недавний капитан «Динамо» – Александр Головко оптимистично заявляет, что, «если взять средний уровень всех групп, то и в 1/8 финала мы бы пробились… А заслуженный тренер Украины Александр Ищенко вообще расшаркался перед Мироном Богдановичем: «Украина была бы интересней Греции и не хуже Голландии!»…



И это при том, что уже распрощались с Африкой: чемпион мира – Италия , «звездная» Франция, добротная Дания, Сербия – с нашим Нинковичем, Камерун – с Это’О, Кот-д’Ивуар – c Дрогбой!.. Будь повнимательнее ганцы, вполне могла бы «протарахтеть» мимо «одной восьмой» и германская «машина»… А что будет с прогнозистами, если сегодня осрамиться и хваленая Испания, которую многие прочат в финалисты…



Немного истории и политики – куда мы без этого!



Удивительное дело: во времена козаччины нашим гетманам никак не удавалось преодолеть хроническую болезнь земляков – недооценку собственных сил. Вот и бегали они: то в конфедерацию к полякам, то в Крым – к туркам, а полтавский антигерой – так вообще подался к шведам…



Широчайшие просторы, вековые леса, «молочные реки и кисельные берега» – испокон веков приучали наших пращуров долго и основательно раздумывать над каждым шагом, прислушиваясь к пчелиному гудению, просчитывать сомнительные варианты, проще говоря – «раскачиваться»… И, зачастую эта неторопливость оборачивалась «манной небесной»… Правда, чаще, откуда ни возьмись, сваливались на голову то ляхи, то турецкие басурманы… Да и братья-москали не забывали забежать «на огонек»… Так было. Но очень давно!



Почти такая эпическая история приключилась и с нынешними хоккеистами. Казалось бы, чего проще: пользуйся свалившимся на голову невиданным счастьем – приглашением в Континентальную хоккейную лигу – в срочном порядке, засучив рукава, восстанавливай спортивную инфраструктуру, объявляй экстренную мобилизацию разбросанных по ближнему и дальнему зарубежью бывших «соколят»!.. Благо «соколиное гнездо» не очень торопится в очередной раз принять своих «блудных сыновей», не от хорошей жизни покинувших родные пенаты... Некогда успешный хоккейный бренд давно уже вывесил сигнальные флажки: «Погибаю, но не сдаюсь!»… И, похоже, уже открыл кингстоны!.. Хотя это был чисто формальный жест – мутноватая вода, некогда бывшая «синим льдом», и так уже залила «корабль»...



«Погибаю, но не сдаюсь!» – пожалуй, этот девиз с небольшой натяжкой можно принять за украинскую национальную идею, с которой с мазохистским вожделением давно уже носятся самозванные политики и доморощенные философы. Правда, ее даже за программу-минимум принять невозможно –слишком уж пессимистична. Народ отвык от «схронов» и хочет дашать полной грудью… Надоели эти промозглые ветра перемен!..



И ведь нашлись все-таки неравнодушные люди, сумевшие найти общий язык со «старшим братом», поднаторевшим на канадском хоккее и американском менеджменте… А как обрадовались «пересічні» украинцы в предвкушении встречи с «разумным, добрым, вечным»!.. Вот только несколько смущало название будущего низвергателя хоккейных авторитетов – «Будивельник». «Строитель» – иначе говоря… В связи с этим на память приходит незабвенный мультик о капитане Врунгеле, утверждавшем, что «как вы яхту назовете, так она и поплывет!»…



В результате переговоров Федерации хоккея Украины с Континентальной хоккейной лигой был достигнут договор о сотрудничестве и теперь любой украинский клуб, который будет отвечать критериям КХЛ и захочет участвовать в чемпионате, будет получать поддержку со стороны федерации. Так что все были уверены, что в КХЛ дебютирует новый украинский хоккейный клуб.



– Сегодня мы очень довольны переговорами с ФХУ и слаженностью действий между ФХУ и «Будивельником», – отмечал во время недавнего визита в Киев вице-президент КХЛ Владимир Шалаев. – Учитывая ностальгический интерес в Украине к встречам с ведущими клубами советского хоккея, Лигой рассматривается вариант включения киевлян в один дивизион с «Динамо» (Рига), «Динамо» (Москва), «Спартак», ЦСКА и СКА… Окончательное решение по этому вопросу в течение трех недель будет принимать Совет директоров КХЛ.



На вопросы журналистов о соответствии инфраструктуры «Будивельника» высоким требованиям КХЛ Ширяев признал, что еще во время прошлого визита были получены гарантии, что реконструкция Дворца вот-вот начнется. К сожалению, работы по ремонту вообще еще не начинались.



– Все должны понимать, что КХЛ – это очень серьезная и ответственная организацияо, – заявил вице-президент КХЛ. Если арена будет строиться, мы разрешим «Будівельнику» некоторое время – максимум три месяца – играть в броварском «Терминале». Возможен и другой вариант: мы можем составить календарь таким образом, чтобы киевляне начальный отрезок сезона играли только на выезде. Такой опыт у КХЛ уже есть… Однако мы не позволим «Будівельнику» отыграть в «Терминале» целый сезон.



Мы постоянно контролируем ситуацию в Киеве: Лига – не сторонний наблюдатель. Мы рассматриваем возможные риски и постоянно общаемся с руководством клуба.



Но сразу же после отїезда московской делегации из компетентных источников стало известно, что руководству объединенного баскетбольно-хоккейного клуба договориться с государством о реконструкции Дворца спорта за свой собственный счет так и не удалось!.. Отовсюду поползли слухи, что «яхта», действительно, никуда не поплывет.



Вопросы, вопросы…



Так что же все-таки произошло, почему радужные хоккейные перспективы Украине, судя по всему, придется отложить на неопределенное время?.. Виной всему – бюрократические рогатки чиновников. Руководство «Будівельника» планировало провести реконструкцию спортивной арены за собственные средства, однако столкнулось с запретом Фонда госимущества... И, тем не менее, Дворец спорта все же закрывают на реконструкцию, но «Будивельник» к этому не имеет никакого отношения. Оказывается, в апреле 2011 года киевский Дворец спорта примет чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, в котором сборная Украины будет соревноваться за путевку в элитный дивизион мирового хоккея с командами Казахстана, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. Новый проект реконструкции гораздо более длительный по времени, и Дворец спорта сможет принять посетителей только в марте 2011 года…



Так неужели бюрократические препоны могут лишить «Будивельник», практически закончивший формирование команды, шансов дебютировать в КХЛ?.. Украинский хоккей в глазах Континентальной хоккейной лиги, конечно же, будет дискредитирован, и вряд ли в будущем можно будет рассчитывать на очередное приглашение в сильнейший клубный турнир Европы. А как быть двум десяткам высококвалифицированных игроков, уже достигших договоренности с «Будивельником», которые могут не успеть трудоустроиться в других авторитетных клубах.



На эти вопросы и должны были ответить собравшие пресс-конференцию

президент «Будивельника» Богдан Гулямов и генеральный менеджер Олег Куприянов.



«Цирк уехал, клоуны – остались!»



Конечно же, я имею в виду тех «клоунов», которые, наплевав на киевлян, а, по большому счету, и на всю Украину, лишили республику Большого хоккея!.. Как еще можно назвать госчиновников, отказывающим «Будивельнику» в желании за свой счет реконструировать Дворец спорта. Ох уж, эти пресловутые стандарты: с одной стороны – истошные вопли о патриотизме, с другой – откровенное стяжательство. На кону – порядка 90 миллионов гривен! А теперь угадайте с трех раз: сколько бюджетных средств будет зарыто в землю, расхватано загребущими руками?.. А у «будівельників», уверен, не удастся выдурить ни копейки!.. Вот вам и очередной конфликт интересов.



Пресс-конференция



Евгений Кравченко, пресс-атташе ХК «Будивельник»:



– Несколько последних дней мы держали вас в информационном вакууме, и сейчас – самое время поделиться тем, что же происходило в эти дни.



Богдан Гулямов, президент ХК «Будивельник»:



– У нас имеется две новости: одна – хорошая, вторая – не очень. Начну с той, которая «не очень»: вчера нашим клубом, совместно с КХЛ, было принято решение о том, что в этом сезоне хоккейный клуб «Будівельник» не сможет принять участие в сезоне 2010/2011 годов. Каковы причины? Первая, и основная – отсутствие арены. Было очень много различных кривотолков и импровизаций по поводу того, что клуб может играть в «Терминале» и даже – в Сибири!.. На самом деле, этот вопрос нами даже не рассматривался, потому что клуб нами создавался, в первую очередь, для болельщиков. Наверное, было бы издевательством заставлять болельщиков ездить в Бровары… «Терминал» мы рассматривали как запасной вариант в том случае, если бы мы не успевали с реконструкцией Дворца спорта. Неделю-две мы могли бы поиграть в «Терминале» или начать чемпионат с выездных туров…



Ситуацию с Дворцом спорта вы знаете: буквально месяц назад Фонд Госимущества отказал нам в том, чтобы мы своими силами провели реконструкцию, а потраченные средства учесть в счет арендной платы. Однако, в связи с тем, что в Украине в 2011 году будет проведен чемпионат мира, Министерством молодежи и спорта и Кабинетом министров принято решение о том, что создается новое государственное предприятие «Дворец спорта». И государство своими силами будет его готовить к реконструкции. Естественно, эти работы займут гораздо больше времени, наверное, будет носить более масштабный характер и, по имеющейся информации, в лучшем случае, закончится к Новому году… А, возможно, и к чемпионату мира, который пройдет в мае.



Не знаю, посчитаете ли хорошей новостью наше обещание хоккей не бросать. У нас имеется договоренность с КХЛ (это будет в ближайшее время опубликовано), что, если в следующем году «Будивельник» будет обладать ареной, нам разрешать участвовать в чемпионате 2011/2012 годов. В любом случае, из хоккея мы так просто не уйдем!..



– Что будет с теми игроками, с которыми уже достигнута договоренность: останутся ли они в команде или будет новый набор?



Олег Куприянов:



– Сначала хочу поблагодарить вас, что вы с таким интересом отнеслись к нашему появлению в украинском хоккее: оказывается, в Киеве живут неравнодушные люди – на малейшее наше движение тут же следовала реакция и журналистов, и болельщиков. Уверен, Большой хоккей здесь будет.



По сути дела, за короткий срок, и в этом следует отдать должное нашему президенту, руководству КХЛ, мы сумели собрать хорошую команду. Причем, не только игроков, но и административно-тренерский штаб… Но люди не могут сидеть без работы – нужно кормить семьи!.. Так что мы не сможем никого сохранить до следующего года. Разумеется, будет новый набор. Но я хочу сказать, что здесь есть потенциал игроков, имеющих большой опыт участия в КХЛ. Есть костяк, есть и перспективные молодые игроки. Дай Бог, чтобы все в «Будівельнике» получилось!..



– Ходили разговоры, что фарм-клуб «Будивельника» будет участвовать в чемпионате Украины?



– Участие в чемпионате Украине тоже предусматривает наличие арены. Анонсируя свое появление, мы не предполагали, что у нас будет фарм-клуб, но в процессе переговоров с ФХУ, решили, что у нас все-таки будет команда, которая будет участвовать в чемпионате Украины. В данный момент этот вопрос открыт и все по той же причине – нет арены. Если в следующем сезоне все сложится благоприятно, мы заведем вторую команду…



– Каждая победа и каждое поражение имеют свои имя и фамилию… Могли бы вы назвать виновных в сложившейся ситуации?



– Очень сложно определить точку, в которую все «упирается»: по каким-то причинам нам отказал Фонд госимущества – детали нам неизвестны. Понятно, что подготовка к чемпионату мира более важна, чем заботы о команде, которая будет выступать в КХЛ. Впрочем, наши планы реконструкции учитывали высокие требования, предъявляемые самой КХЛ, и в то же время были учтены все необходимые условия проведения чемпионата мира.



– Ударит ли происшедшее по имиджу Группы «Приват»?



– Не думаю. Ничего не знаю о Группе «Приват», но «Приват-банк» все необходимые средства нам предоставил – жаль, что все так получилось…



– Где будет играть баскетбольный «Будивельник»?



– Что касается баскетбола, то вчера было принято решение о выделении нам wild card – кстати, впервые в истории Украины!.. Пока я не хочу анонсировать место, где мы будем играть – не дай Бог, чтобы и этот зал не закрылся на преждевременную реконструкцию!..



– Мог ли хоккейный «Будивельник» играть в Днепропетровске, в обновленном Дворце спорта?



– Это был бы уже днепропетровский «Днепр», а мы хотели сделать киевский клуб, который так давно ждут киевские болельщики. Это, наверное, было бы хуже, чем играть в «Терминале». Конечно, днепропетровцы были бы довольны…

Был вариант: на время реконструкции обосноваться в Сибири – тогда это был бы уже «Будивельник» (Хабаровск)… Основной смысл нашего проекта: сделать клуб для киевского болельщика. Когда это делается для политиков или для бизнеса – это другая сторона медали…



– Похоже, у вас долгосрочный проект… Будете ли вы строить новый Дворец или станете ждать реконструированный старый? Но не исключено, что, как только вы туда попадете, его снова поставят на реконструкцию!..



– В данный момент у нас земли нет. Баскетбольный «Будивельник» уже более двух лет ведет с киевской мэрией переговоры по поводу выделения земельного участка… Мы хотим построить арену, которая вмещала бы не менее двенадцати тысяч зрителей – нет соответствующей площадки. Мы пытались побороться за один земельный участок – ничего не получилось… Главное, что мы ничего не просим даром – готовы приобрести. Если к чемпионату мира Дворец спорта реконструируют и он будет готов принимать спортивные мероприятия, то на этот счет мы имеем несколько подписанных соглашений. Будем подавать заявку на аренду…



– А если вам откажут и сделают на месте Дворца бассейн или автостоянку?..



– У нас имеется несколько подстраховочных вариантов, которые мы не хотели бы раньше времени обнародовать. Надеюсь, в следующем сезоне ничего неожиданного не произойдет.



– Но ситуация складывается таким образом, что, с одной стороны, есть люди, которые хотят создать команду, которая будет играть в хоккей, с другой – власть делает все, чтобы команда не играла. Вы надеетесь, что через год вам предоставят Дворец... Если вам сегодня его не отдают в аренду, то где гарантия, что в следующем году не найдут другие причины, по которым ваш проект свернут… Необходимо искать запасные варианты! Уверен, все журналисты – ваши союзники, так что не скрывайте от нас ваши проблемы.



– Мы имеем определенный опыт, так что в следующем сезоне будем более внимательны. Спасибо за помощь и поддержку!..



– Но у меня есть подозрение, что в следующем году появятся другие причины…



– «С таким настроением мы слоника не продадим!»…



– Понятно, что все упирается в правительство: может, надо было выходить на верхний уровень – к тому же Азарову, который заявлял, что вместе с Януковичем они будут развивать спорт…



– К сожалению, мы не имеем возможности напрямую общаться с правительством. Однако определенные контакты были… Возможно, помешало определенное стечение обстоятельств… Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить московского партнера – президента КХЛ Александра Ивановича Медведева. Он со своей командой очень многое делал, чтобы «Будивельник» играл.



– Наверное, надо было обратиться к другому Медведеву – Дмитрию…



– Конечно, жаль, что сезон мы потеряли. Но, думаю, бесследно для украинского хоккея это не пройдет – станет своего рода раздражителем. Рассчитываю, что, благодаря появлению «Будівельника», будут создаваться новые клубы… Ведь, когда хоккея долго не было, многие люди от него отвыкли, кое-кто посчитал, что он вообще не нужен!.. Наша история, показала, что многие люди интересуются хоккеем, болеют за него…



– Велись ли переговоры о покупке «Сокола»?



– Нет, такие переговоры я не вел. «Сокол» – легендарная команда, известный на постсоветском пространстве бренд. Мы не собирались и не собираемся становиться ни покупателями, ни правопреемниками «Сокола». Возможны любые позитивные, партнерские отношения. Мы занимаемся проектом – «Будивельник». И он, несмотря на то, что будет выступать в России, никогда не будет «Строителем».



– Олег Борисович, положа руку на сердце, признайтесь, если вам поступит предложение из России – согласитесь?



– Для меня это не простой вопрос: ехал я сюда не на один день, но оказался в такой же ситуации, как и все ребята… Конечно, я буду искать работу, так как надо кормить семью. Перед тем, как куда-то идти, я хорошенько подумаю – мне очень симпатичен Киев и созданный нами клуб… Проигрывать я не привык. Однако за год может произойти всякое – сложно прогнозировать. Хотелось бы, конечно, доказать себе и киевлянам, что мы на многое способны. Я благодарен судьбе, что свела меня с Богданом Вячеславовичем: таких людей и в России немного – всего 24 клуба в Лиге…



Должен попросить прощения и у вас, и у болельщиков, и, конечно же, у ребят – жаль, что у нас не получилось… Но, видит Бог, мы очень старались, хорошо поработали, приложили максимум усилий. А вы знаете, нас бодрит то, что люди нам доверились. Мы поняли, кто нас окружает… Во всем надо искать позитив и использовать полученный опыт. Если на следующий год «Будівельник» будет организовываться снова, думаю, осечек не будет.



– За короткий срок вам удалось собрать неплохую команду – насколько тяжело велись переговоры и на что эта команда могла бы рассчитывать? Какую команду мы потеряли?..



– Мы могли собрать команду, которая не ставила бы высоких целей – просто участвовала бы в чемпионате… Но, дело в том, что мы с Богданом Вячеславовичем – достаточно амбициозные люди, и видели в перспективе только хорошую команду. Ведь и вам не нужна команда, которая проигрывает. С точки зрения экономики получается так: деньги мы все равно тратим и, если будут бесконечные поражения – экономика лопнет, во-вторых, иссякнет болельщицкий интерес. Таким образом, было принято решение сделать очень крепкую команду и, я вас уверяю, что, если бы мы запустились, то, без сомнения, мы бы преподнесли очень много сюрпризов старожилам Лиги. И хоть мы могли пригласить хоть двадцать пять легионеров (Регламент позволяет), но мы хотели, чтобы костяк был украинским. Понятно, что побеждает та команда, которая играет не только за деньги, но и – за родину!.. Это кому-то покажется пафосным, но в спорте без такого отношения к делу нельзя!..



– Все ли приглашенные вами игроки будут востребованы в ведущих клубах?



– Наверное, не все. Кто-то, скорее всего, будет играть в белорусском чемпионате, но костяк, уверен, будет востребован. Сложность в том, что большинство команд уже скомплектовано – пусть и чуть худшими, чем наши, игроками.



– Как отреагировали игроки на то, что вы сворачиваете проект?



– Конечно же, были очень расстроены – с нетерпением ждали начала сезона. Верили, что у нас все получится!.. Но, кажется, руки никто не опускает.



– Какова судьба главного тренера?



– Слава Богу, Йозеф оказался востребованным – заключает контракт с «Пардубице».



– А что с Шундровым?



– Юрий Александрович оказался в такой же ситуации, как и я: поступит предложение – пойдет работать. Непонятная ситуация с «Соколом» – пока никто не знает, что происходит…



– Кандидатура Анатолия Васильевича Богданова рассматривалась?



– По чисто спортивному принципу не рассматривалась… Почему было отдано предпочтение чешскому специалисту? Можно всю жизнь вариться в собственном соку и так и не добиться прогресса… Йозеф – очень перспективный, передовой тренер, со своими взглядами на тренировочный процесс, хоккейную «технологию». Ни в коем случае не хочу умалять достоинства Богданова или Захарова – чешский тренер нам показался предпочтительнее.



– Скажите, ситуация, возникшая с «Будивельником», могла бы произойти в России или это наше местное жлобство?



– Ничего сверхнового не произошло: не всякую преграду можно сиюминутно преодолеть. Так что, пожалуй, такая ситуация могла произойти где угодно. Главное, что обидно за украинцев, которые уже в этом году не смогут поболеть за свою команду и увидеть в Киеве ведущие российские клубы.



– Не думаете, что после этой неудачи Большой хоккей в Украине может умереть?



– Не думаю – хоккей не умрет!.. Но для этого необходимо, чтобы лучше работала школа. Досадно, что все упирается в финансирование. А чем выше уровень игры, тем большие инвестиции необходимо вкладывать в клуб!.. На Украине найдется не так уж много таких самоотверженных людей как Богдан Вячеславович!



– Вы пригласили чехов – чемпионов мира…



– На самом деле, за этими игроками я следил много лет и пригласил их не потому, что они стали чемпионами мира – так совпало… Что касается следующего сезона, то игроки, конечно, будут подписывать новые контракты – жизнь продолжается… Вопрос в другом: насколько продолжительными будут их обязательства перед новыми клубами. Если они будут в следующем году свободными, то пригласим снова.



– Богдан Вячеславович, известно ли вам об участии в решении ваших вопросов Азаров или Янукович? Ведь ни для кого не секрет, что срыв проекта – серьезный удар по имиджу украинского хоккея… Как реагировал на ситуацию с Дворцом спорта Черновецкий?



– Ничего о реакции Черновецкого не знаю. Дворец спорта – государственная собственность, так что мэр к нему никакого отношения не имеет и мы к нему не обращались. Вообще мы писали в определенные инстанции письма, в том числе и премьеру – информацию никто не скрывал… К сожалению, не знаю, как реагировали на это «на самом верху»?



Pиторический вопрос



Так неужели в Украине, едва «не пролетевшей мимо» Евро-2012, только «донецкие» менеджеры умеют оперативно строить суперстадионы и аэропорты?..



