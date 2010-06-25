ЧМ-2010. Португалия – Бразилия: кудесники сыграли не по-бразильски

Последний тур в группе G, по сути, превратился в формальность еще после второго игрового дня. Разгромив Кот-д’Ивуар, бразильцы с максимумом очков обеспечили себе выход в следующий раунд. То же самое касается и Португалии, которая забила семь «сухих» мячей северным корейцам и поставила команду из Берега слоновой кости в безвыходное положение. Кот-д’Ивуар, напомним, последний тур начинал с одним очком. Чтобы выходить в следующий раунд, ивуарийцам надо было ожидать поражения Португалии от Бразилии, а самим забивать в ворота сборной КНДР, наверное, не менее семи. Иными словами, для одних встреча превращалась в «тренировку с повышенной ответственностью» перед играми 1/8 финала, а другие проводили матч престижа.



Карлос Дунга выставил на встречу с португальцами состав, приближенный к боевому. Видимо, выставил бы боевой, но вмешались обстоятельства. Обо всем по порядку. В воротах у Бразилии – Жулио Сезар, линию обороны третий матч подряд составляют Майкон (справа), Лусио и Жуан (в центре) и Мишел Бастос (слева). Дуэт опорных полузащитников составляют Фелипе Мело и Жилберто Силва, а на правом краю вместо травмированного безмозглым ивуарийцем автора голов в обеих стартовых матчах Элано вышел Дани Альвес. Нападение обновилось почти полностью. Остался лишь автор дубля в ворота сборной Кот-д’Ивуара Луис Фабиано. Кака отбывал дисквалификацию, а Робиньо тренер оставил в запасе. Заменили номинально основных форвардов Нилмар и Жулио Баптиста. Первый доселе лишь однажды выходил на замену, а для второго это был дебют на полях ЮАР.



Тренер португальцев Карлуш Кейруш замен провел намного больше. В воротах несменно остается Эдуарду, в центре защиты – Рикарду Карвалью, Бруну Алвеш, слева – Фабиу Коэнтрау. А вот на правом фланге обороны третий матч подряд выходит новый игрок. После Паулу Феррейры и Мигеля тренер дал попробовать свои силы на этой позиции Рикарду Коште. Новый игрок появился и в середине поля. Вместо Педру Мендеша на позиции опорного хава впервые на этом чемпионате появился Пепе. Рядом с ним действовали Тьягу и Рауль Мейрелеш. Опять обновил тренер португальцев и линию нападения. Вместе с Криштиану Роналду, который привычно действует по всему фронту атаки, на сей раз играли Данни (слева) и Дуда (справа).



Матч соперники начали в медленном темпе. Ни одна из команд не стремилась вперед, словно нащупывая слабые места в построениях соперника из тыла. Лишь после десятой минуты бразильцы сумели наладить контроль над мячом и потихоньку обосновались на половине поля соперников. Конечно, нельзя не отметить качественных действий опорных полузащитников сборной Бразилии Фелипе Мело и Жилберто, которые умело работали в отборе на своей половине поля, не допуская, чтобы мяч доходил до Криштиану Роналду.



Как следствие, постепенно португальцы «сели» на своей половине поля и четко действовали «вторым номером». Правда, в нападении бразильцы не проявляли агрессии, отметившись в первые 20 минут лишь двумя дальними ударами Дани Альвеса. Полноценную голевую ситуацию пентакампеоны создали на 23-й минуте, когда Луис Фабиано справа отдал прекрасную передачу низом в район дальней стойки. Оттуда удар сходу с неудобного положения нанес Нилмар. Эдуарду в отчаянном прыжке дотянулся до мяча и перевел его в стойку.



А спустя две минуты возник эпизод, который мог внести перелом в игре. Тьягу со своей половины сделал длинную диагональную передачу на правый фланг на Дуду. Правый край португальского нападения вполне мог убежать один на один с Жулио Сезаром, но в последний момент путь мячу рукой прервал Жуан. Судья показал бразильскому центрбеку только предупреждение, а вдобавок наградил «горчичником» и потребовавшего более сурового наказания для соперника Дуду.



После этого эпизода игра приобрела немного нервный характер, с большим количеством мелких нарушений в середине поля. Как следствие, еще до перерыва количество предупреждений у обеих команд возросло до шести. Дунге, дабы не потерять на поединок 1/8 финала ключевого игрока, еще в конце первого тайма пришлось снимать с поля Фелипе Мело и выпускать вместо него Жесуэ. Собственно футбола в такой черновой возне было мало. Единственное настоящее обострение за 20 последних минут первого тайма возникло на 39-й минуте, когда Майкон навесил справа, Эдуарду ошибся на выходе, а на дальней стойке передачу замыкал Луис Фабиано. Бразилец ударом головой в ворота не попал.



В Нелспрейте в первом тайме Кот-д’Ивуар забил корейцам всего два гола. Столько же, сколько и португальцы в предыдущем поединке, кстати. Это во второй половине Криштиану Роналду и компания поиздевались с азиатских комуняк, забив им еще пять мячей. Но сейчас, судя по всему, волноваться Карлушу Кейрушу и его подопечным не стоило.



Тем не менее, вторую половину Португалия начала намного активнее. Точнее, оживился Криштиану Роналду. Сначала он отличился острейшим проходом по левому краю, потом исполнил штрафной, который пытался «срекошетить» в ворота Пепе. Но самым острым оказался эпизод на 60-й минуте. Роналду пошел один на четырех бразильских защитников, вошел в штрафную площадь и пытался обыграть Лусио. Центральный защитник бразильцев выбивал мяч в отчаянном подкате. Мяч он ноги Лусио полетел вдоль штрафной площади к дальней стойке. Туда набежал Рауль Мейрелеш. Полузащитник, оказавшись без опеки, бил в ближний угол – Жулио Сезар зацепил мяч кончиками пальцев и спас свою команду. При этом вратарь бразильцев рисковал травмироваться. В течение четырех минут над спиной Сезара колдовали врачи и таки поставили его на ноги. Хотя запасной кипер уже был готов войти в игру.



По всей видимости, бразильцы в перерыве получили серьезный нагоняй за чересчур агрессивную игру в первой половине, потому во втором тайме пентакампеоны стали еще более прагматичными. Они отодвинулись на свою половину, переведя эпицентр игровых действий к середине поля. Португальцы же, почувствовав больше свободы, наоборот стали активнее при атакующих акциях. Правда, попытки подопечных Кейруша были довольно робкими, тоже с оглядкой на свои ворота. Следующий неплохой момент португальцы создали на 77-й минуте. Симау отдал передачу слева, а Роналду попытался сыграть на опережение. Точно пробить Криштиану не сумел.



Заключительные минут десять команды просто доигрывали. Игра оживилась лишь однажды, когда Рамирес уже в добавленное время пробил метров с 22-х. Мяч рикошетом от Педру Мендеша по дуге летел в ворота. Эдуардо с большим трудом одной рукой перевел мяч на угловой.



Таким образом, Бразилия вышла в 1/8 финала с первого места, Португалия – со второго. Их соперники определятся сегодня вечером после игр заключительного тура в квартете Н. А Кот-д’Ивуар, набрав четыре очка, едет домой. Ивуарийцы пострадали из-за чрезмерной осторожности в стартовой встрече с Португалией. Имея очевидное преимущество, подопечные Свена-Йорана Эрикссона играли с оглядкой на свои ворота, больше думая о том, как бы не пропустить. Как оказалось, стартовая ничья обрекла африканцев на неудачу. Бразилию они не могли обыграть по определению, а в третьем туре оказались заложниками ситуации. За парней же из КНДР после трех поражений становится, конечно, страшно. Им возвращаться домой, к строгому, но справедливому вождю Ким-Чен Иру…



Португалия – Бразилия – 0:0

Португалия: Эдуарду – Рикарду Кошта, Рикарду Карвалью, Бруну Алвеш, Фабиу Коэнтрау – Тьягу, Пепе (Педру Мендеш, 64), Рауль Мейрелеш (Мигель Велозу, 84) – Дуда (Симау, 54), Криштиану Роналду (к), Данни. Тренер – Карлуш Кейруш.

Бразилия: Жулио Сезар – Майкон, Лусио (к), Жуан, Мишел Бастос – Дани Альвес, Фелипе Мело (Жосуэ, 43), Жилберто – Нилмар, Луис Фабиано (Графите, 85), Баптиста (Рамирес, 83). Тренер – Карлос Дунга.

Судьи: Арчундия – Торрентера (оба – Мексика), Вергара (Канада).

Предупреждения: Дуда (25), Тьягу (31), Пепе (40), Фабиу Коэнтрау (45) – Луис Фабиано (15), Жуан (25), Фелипе Мело (43).

25 июня. Дурбан. Durban Stadium. 25 градусов.



КНДР – Кот-д’Ивуар – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Я. Туре (14). 0:2 – Ромарик (20). 0:3 – Калу (82).

КНДР: Мен-Кук Ли – Чун-Иль Ли – Чон-Хек Чха, Чхоль-Чин Пак, Юн-Нам Чи, Кхван-Чхон Ли – Йон-Чо Хон (к), Йон-Хак Ан, Нам-Чхоль Пак, Ин-Кук Мун (Кум-Чхоль Чве, 67) – Тэ-Сэ Чон. Тренер – Чон-Хун Ким.

Кот-д’Ивуар: Барри – Эбуэ, К. Туре, Зокора, Бока – Ромарик (Думбья, 79), Я. Туре, Тиоте – К. Кейта (Диндан, 65), Дрогба (к), Жервиньо (Калу, 65). Тренер – Свен-Еран Эрикссон.

Судьи: Ундиано Мальенко – Ф. Мартинес, Юсте Хименес (все – Испания).

25 июня. Нелспрейт. Mbombela Stadium. 22 градуса.

