ЧМ-2010. Чили – Испания: латинская школа «отцепила» футбольных импотентов

Накануне последнего тура ситуация в группе Н была запутана до невозможности. Лидировала с шестью очками сборная Чили, у Швейцарии и Испании было по три пункта, а Гондурас проиграл оба стартовые матчи. Собственно, именно тот факт, что швейцарцам придется сыграть с якобы безоговорочным аутсайдером этого квартета, делал шансы команды Оттмара Хитцфельда предпочтительнее, чем у соперников. Чилийцы в стартовых двух поединках показали действительно качественный футбол, потому гарантии, что Испания обязательно победит, не было. Вместе с тем, если чемпионы Европы все же побеждали, тогда уже минимальными становились шансы на выход в следующий раунд команды Чили. Дело в том, что подопечные Марсело Бьельсы оба своих матча выиграли с минимальным счетом, а значит, по разнице мячей соперничать с обоими оппонентами не могли.



Задача чилийцев усложнялась еще и кадровыми проблемами. Дело в том, что в матче со швейцарцами получили вторые предупреждения лидеры полузащиты – «волнорез» Карлос Кармона и креативный хав Матиас Фернандес. Заменил их Бьельса, сделав существенные перестановки в составе. В частности, номинальный левый крайний Артуро Видаль действовал в полузащите, с упором на правый край. Его место слева в обороне занял до этого не игравший в стартовом составе Гонсало Хара. Также впервые на полях ЮАР вышли другие полузащитники – опорный хав Марко Эстрада, для которого это вообще был дебют на чемпионате и автор победного гола в ворота Швейцарии Марк Гонсалес. На остальных позициях действовали привычные исполнители. В обороне помимо левого края Хары вышли Маурисио Исла (справа), Гари Медель и Вальдо Понсе (в центре). В нападении действовали Алексис Санчес (справа), Жан Босежур (слева) и Хорхе Вальдивия, опять заменивший на позиции оттянутого форварда или плеймейкера не восстановившегося после травмы Умберто Суасо.



Тренер испанцев Висенте Дель Боске выставил прогнозируемый и, видимо, самый оптимальный вариант основы. В защите – Серхио Рамос (справа), Карлес Пуйоль и Херард Пике (в центре), Хоан Капдевилья (слева). Дуэт опорных полузащитников, как обычно, составили Хаби Алонсо и Серхио Бускетс. Диспетчерские функции выполнял Хави, а трио форвардов составили восстановившийся после травмы Андрес Иньеста (справа), Давид Вилья (слева) с Фернандо Торресом на острие.



Матч команды начали в довольно интенсивном режиме. Со старта было много борьбы в середине поля. При этом чилийцы, как и в предыдущих матчах, со стартовых секунд применили коллективный отбор на чужой половине поля. Испанцы напротив на чужой половине темпа не нагнетали, делая упор на контроль над мячом и точные длинные передачи со своей половины поля. Одна из таких передач едва не привела к взятию ворот на четвертой минуте. Хаби Алонсо выполнил длинный пас со своей половины поля в направлении Торреса. Фернандо, делая рывок, такое впечатление, не поверил, что находящийся рядом Хара не выбьет мяч. Но защитник чилийцев провалился, а Торрес, не подготовившись к удару, пробил выше ворот.



Чилийцы ответили не менее опасным моментом на десятой минуте. Исла справа отдал передачу в центр на Вальвидию, тот в касание пустил в прорыв Босежура. Жан, находясь на правом краю чужой штрафной, прострелил. Пуйоль едва зацепил мяч, но, как оказалось, это касание и спасло испанцев, ведь «круглый» сошел с ноги выходящему на передачу Марку Гонсалесу и пробить он как следует не смог. Спустя две минуты издали опасно бьет Эстрада. На сей раз надежно сыграл Касильяс.



Но в целом чилийцы за счет интенсивного прессинга продолжали держать защиту испанцев в напряжении. Казалось, вот-вот и пиренейцы начнут ошибаться. Но на деле ошиблись чилийцы. Точнее, ошибся тот, кому промахи противопоказаны по статусу. На 24-й минуте Вальвидия потерял мяч на правом фланге возле штрафной площадки соперника. Мяч подхватил Хаби Алонсо и выполнил длинную передачу вдоль левого фланга на ход Торресу. Фернандо соревновался в скорости с защитником, но вдруг в их борьбу вмешался авантюрно выбежавший из ворот голкипер Браво. Клаудио выбил мяч из-под ног Торреса, но прямо на Вилью. Давид здорово оценил ситуацию и сходу направил мяч по дуге в пустые ворота – 1:0. Для Вильи этот гол – третий на текущем чемпионате мира. Он стал лучшим бомбардиром группового турнира наряду с аргентинцем Гонсало Игуаином и словаком Робертом Виттеком.



Открыв счет, Испания уже сознательно закрепилась на своей половине, пытаясь поймать соперника на контратаке. Однако подопечные Дель Боске едва сами не пропустили контратаку. На 25-й минуте испанцы подали угловой, который ударом головой завершил Пике. Пока Херард возвращался на свою позицию, вратарь чилийцев выбил мяч. Воспользовавшись суматохой в построениях испанцев, на ударную позицию выскочил Босежур. Жан готовился перебросить мяч через находившегося в полпозиции Касильяса, но в последний момент зацепить «снаряд» за счет длинных ног сумел вернувшийся на свое место Пике.



Но в целом испанцы, словно хищник, заманивали соперника на свою территорию и ожидали его ошибки. И дождались. На 37-й минуте на своей половине поля зазевался Марк Гонсалес. Мяч у него перехватил Иньеста. Андрес прошел десяток метров, обыгрался с Торресом, сместился в центр и отдал на Вилью. Давид вытянул на себя защитника и слева вернул мяч под удар Иньесте. Правый крайний форвард испанцев пробил образцово, отправив мяч в касание в дальний от себя угол – 2:0!



Но задача чилийцев усугубилась даже не самим фактом пропущенного гола. Во время результативной атаки Торрес перемещением вправо потянул на себя двух соперников. Один из них – Эстрада – даже не глядя в сторону Торреса, в момент, когда Иньеста отдавал мяч Вилье, пробегая рядом с Фернандо, соприкоснулся с его ногой. Точнее, это испанский нападающий зацепился за чилийского полузащитника. Но мексиканский судья не стал разбираться и показал Эстраде желтую карточку, которая оказалась для него второй. Таким образом, чилийцы были вынуждены более 50-ти минут играть в меньшинстве.



Результат первой половины матча в Блюмфонтейне обнадеживал Марсело Бьельсу и его команду. Очередные европейские «импотенты» Швейцария в первой половине выглядели на фоне сборной Гондураса беззубо. Тем не менее, впереди был второй тайм. Ожидать, что параллельный матч так и завершиться ничьей, было бы глупо. Бьельса, как мог, повлиял на сложившуюся ситуацию. Вместо оттянутого форварда Вальвидии он выпустил «волнореза» Родриго Мильяра, а неудачно сыгравшего на краю полузащиты Марка Гонсалеса заменил Эстебан Паредес.



Замена сработала буквально на первой минуте второго тайма. Мильяр, получив мяч метрах в 20-ти от ворот соперника, без подготовки пробил. Мяч попал в ногу Пике, что дезориентировало Касильяса. Икер двинулся в одну сторону, «сфера» в противоположную – 1:2! Забитый гол совершенно менял ситуацию в группе Н. Теперь швейцарцам, чтобы обойти Чили, мало было просто выигрывать с минимальным счетом. Нужно было забивать Гондурасу не менее двух мячей, поскольку разница чилийцев составляла 3-2, а у Швейцарии пока оставались скромные 1-1.



Собственно, гол Мильяра стал переломным. В том плане, что обе команды поняли, что они достигли того, что им нужно. И успокоились. Отсутствие известий из Блюмфонтейна давало чилийцам понять, что резвиться не надо. Лучше позволить испанцам катать мяч в свое удовольствие. Чилийцы сбросили темп и уже не прессинговали соперника на его половине. Почти весь второй тайм соперники действовали в спокойном режиме, лишь иногда делая попытки обострить игру. Но попытки эти делались скорее для приличия, а также для того, чтобы соперник тоже держал ухо остро и не вздумал идти в наступление большими силами.



В итоге второй тайм команды провели почти без ворот и закончили матч победой Испании – 2:1. Убогая с точки зрения игры в футбол сборная Швейцарии так и не сподобилась хотя бы на один гол в ворота Гондураса. А потому случайное поражение Испании от команды Хитцфельда не повлияло на итоговое положение в группе Н. Испания, набрав шесть очков, вышла в 1/8 финала с первого места и сыграет там с португальцами. У Чили тоже шесть пунктов, но худшая разница мячей. Таким образом, подопечные Бьельсы в 1/8-й попытаются обыграть победителя группы G Бразилию.



Чили – Испания – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вилья (24). 0:2 – Иньеста (37). 1:2 – Мильяр (47).

Чили: Браво (к) – Исла, Медель, Понсе, Хара – Видаль, Эстрада, М. Гонсалес (Паредес, 46) – А. Санчес (Орельяна, 65), Вальдивия (Мильяр, 46), Босежур. Тренер – Марсело Бьельса.

Испания: Касильяс (к) – Серхио Рамос, Пуйоль, Пике, Капдевилья – Хаби Алонсо (Х. Мартинес, 75), Серхио Бускетс – Хави – Иньеста, Торрес (Фабрегас, 55), Вилья. Тренер – Висенте Дель Боске.

Судьи: М. Родригес – Камарго, Морин (все – Мексика).

Предупреждения: Медель (15), Понсе (19).

На 21-й минуте предупрежден, на 37-й удален Эстрада.

25 июня. Претория. Loftus Versfeld Stadium. 13 градусов.



Швейцария – Гондурас – 0:0

Швейцария: Бенальо – Лихтштайнер, фон Берген, Грихтинг, Циглер – Барнетта, Хуггель (Шакири, 78), Гекхан, Желсон (Х. Якин, 46) – Дердийок, Нкуфо (Фрай, 69). Тренер – Оттмар Хитцфельд.

Гондурас: Вальядарес (к) – Сибильон, Чавес, Бернардес, Фигероа – Э. Альварес, В. Паласиос, Х. Томас, Р. Нуньес (В. Мартинес, 67) – Джерри Паласиос (Уэлкам, 78), Д. Суасо (Турсиос, 87). Тренер – Рейнальдо Руэда.

Судьи: Балдасси – Касас, Э. Майдана (все – Аргентина).

Предупреждения: Желсон (34) – Х. Томас (4), Чавес (65), В. Паласиос (89).

25 июня. Блюмфонтейн. Free State Stadium. 6 градусов.

