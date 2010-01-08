ЧМ-2010. 1/8 финала. США – Гана: четвертого «Брюса Уиллиса» американцы не нашли

Чуда не произошло. Сборная США, которой благодаря благополучной турнирной сетке начали пророчить даже место в финале, не смогла пройти сито 1/8 финала и опять, как и в 1994 и 2002 годах прекратила борьбу на первой стадии плей-офф чемпионата мира. Зато сборная Ганы постояла за всю Африку. Оставшись единственным представителем Черного континента на мундиале-2010, ганийцы действовали именно так, как это позволяет индивидуальный потенциал большинства их игроков.



На матч с американцами сербский наставник сборной Ганы Милован Раевац выставил боевой состав, но оставил при этом место для сюрприза. Африканцы действовали по привычной для себя схеме 4-3-3. Ворота, как обычно, защищал Ричард Кингсон. По-прежнему не восстановился после травмы центрбек Айзек Ворса, потому в центре защиты второй матч подряд вместе с капитаном Джоном Менсой действовал его более молодой однофамилец Джонатан Менса. Справа в обороне вышел Джон Пейнтсил, слева – Ханс Сарпеи. Дуэт опорных полузащитников прывычно составляют Энтони Аннан и Кевин-Принс Боатенг. Под единственным чистым форвардом Асамоа Гьяном действовали Андре Айю (слева) и Квадво Асамоа (в центре). А вот на позиции правого вингера вместо Принса Таго появился дебютант чемпионата Сэмюэл Инкум. Собственно, именно его появление стало единственной неожиданностью в составе сборной Ганы.



Тренер американцев Боб Бредли тоже не изменил традиционной для сборной США классической схеме 4-4-2. Место в воротах занял Тим Ховард. В защите справа расположился Стив Черундоло, слева Джонатан Борнштейн, в центре – Джей Демерит и Карлос Боканегра. В средней линии вышли Лэндон Донован (справа), Клинт Демпси (слева), Майкл Бредли и Рикардо Кларк (в центре). В нападении вместе с традиционно основным форвардом Джози Алтидором опять вышел отбывший дисквалификацию Робби Финдли.



В таких встречах очень важную роль играет удачный старт. Потому чаще всего команды, дабы не ошибаться, с первых минут действуют осторожно, нащупывая слабые места в обороне соперника из глубины. Так начался и данный матч. Первыми попытку заострить игру сделали американцы. Демпси пробил метров с 25-ти, но для Кингсона этот выстрел не стал чем-то сложным. Зато Ховард спустя две минуты спасти свою команду не мог. Кларк, выходивший в основе сборной США лишь в стартовом матче против англичан, потерял мяч в середине поля. «Снаряд» подхватил Кевин-Принс Боатенг и прошел до линии штрафной площади. С 16-ти метров опорник ганийцев пробил точно в нижний угол – 1:0!



Открыв счет, футболисты Ганы обрели уверенность и благодаря умелому контролю над мячом в середине поля захватили преимущество. С большим трудом американцы сдерживали фланговые прорывы соперника, особенно с левого края, где как всегда активно действовал Анре Айю. Именно он заработал опасный «стандарт» в районе правого угла чужой штрафной площади. Черундоло получил предупреждение, а штрафной пробил Гьян. Асамоа подкрутил мяч в дальний угол, однако Ховард за счет удачного выбора позиции взял мяч намертво.



Гана полностью переигрывала сборную США в середине поля. Американцам не удавалось ни зацепиться за мяч, ни успешно разрушать. Чтобы поменять ситуацию, Боб Бредли решил заменить опорного хава Кларка и выпустить вместо него полузащитника нацеленного на атаку – Мориса Эду. Впрочем, момент, созданный американцами на 33-й минуте, стал скорее не «достоянием» замены, а следствием позиционной ошибки защитников сборной Ганы. Демпси с центральной зоны бросил в прорыв Финдли, а тот, оказавшись без опеки в штрафной площади, пробил – Кингсон вышел из ворот и отразил мяч ногой.



Ганийцы спустя две минуты ответили почти аналогичной голевой ситуацией. После длинной передачи на ворота Ховарда выходил Асамоа. Квадво, имея сбоку плотное сопровождение Боканегры, пробил – вратарь оказался на месте.



Но в целом под занавес первого тайма американцы выровняли игру, начали тревожить оборону соперника посредством фланговых проходов. Такой поворот событий не оставлял сомнений: сборная США, являясь командой волевой и бескомпромиссной, во втором тайме заставит оборону соперника поработать с абсолютным напряжением.



После перерыва Боб Бредли провел замену: вместо сыгравшего традиционно неудачно Финдли вышел Бенни Фейлхейбер. Свежий игрок занял место на левом краю, а в атаку рядом с Алтидором сдвинулся Демпси. Сработать замена могла уже на второй минуте тайма. Майкл Бредли прошел по правому краю и отдал передачу низом в центр штрафной площади. Джонатан Менса плохо выбрал позицию и позволил принять мяч Алтидору. Тот отдал еще дальше на совсем неприкрытого Фейлхейбера. Бенни умудрился с близкого расстояния попасть во вратаря.



После перерыва американцы существенно добавили в движении и эпизод в дебюте второй половине был лишь первой ласточкой в стремительном давлении, устроенном сборной США. Американцы действовали агрессивно на чужой половине поля, благодаря центральным хавам постоянно меняли направления атак. Гана сдерживала натиск с большим трудом, но на 62-й минуте не устояла. Демпси на скорости обошел Джона Менсу и ворвался в штрафную площадь, где готовился нанести удар, но был сбит Джонатаном Менсой. Чистый пенальти взялся выполнять Донован. Лэндон сильно волновался, но пробил на загляденье. Кингсон бросился в один угол, а мяч полетел в противоположный и, скользнув по стойке, влетел в ворота – 1:1.



После того, как счет сравнялся, игра на какое-то время успокоилась. Оживил ее индивидуальным проходом Алтидор. Джози на скорости вошел в штрафную, но его прорыв, выйдя из ворот к углу штрафной площади, в отчаянном подкате прервал Кингсон.



Теперь уже наступил черед вносить в игру коррективы Миловану Раевацу. Видя, что Сарпеи на левом фланге все с большим трудом сдерживал Донована, тренер выпустил на место Ханса молодого Ли Эдди. Правда, уже после этого изменения опасность воротам Кингсона наступила с левого края. Оттуда Алтидор отдал прекрасную передачу на ход Бредли. Майкл, выйдя один на один с вратарем, с ударом поспешил и поразить рамку не смог. А вскоре уже сам Алтидор после длинной передачи со своей половины поля от Борнштейна вышел на ворота в сопровождении Джона Менсы. В жесткой борьбе оба игрока упали. Но, падая, Алтидор нанес совершенно неожиданный удар в дальний угол. К счастью окаменевшего от неожиданности Кингсона, мяч пролетел рядом со стойкой.



Ко всем бедам ганийцев добавилась еще одна – кадрового характера. В одном из эпизодов Донован повредил бедро Кевину-Принсу Боатенгу. Тот вынужден был покинуть поле. Вместо Боатенга появился опытный Стефен Аппия.



В последние десять минут основного времени команды стали осторожными, действовали с оглядкой на свои ворота. Цена ошибки стала чрезвычайно высокой и оба соперника негласно согласились на дополнительное время. А сам овертайм начался довольно неожиданно. Квадво Асамоа выполнил длинную передачу от центральной линии на ход Асамоа Гьяну. Гьян на скорости выиграл силовую борьбу у Боканегры, ушел от Демерита и блестящим ударом с подъема направил мяч над вышедшим из ворот Ховардом – 2:1!



Американцы сразу ринулись в атаку и довольно быстро создали два неплохих момента. Сначала Демпси сбросил головой на Фейлхейбера. Тот мощно пробил, но на пути мяча возник Андре Айю. Вскоре уже Черундоло после розыгрыша углового навешивал в штрафную соперника справа. Кингсон ошибся на выходе, но Эду и Боканегра помешали друг другу нанести точный удар.



Как оказалось, силы прекрасно готовой функционально сборной США тоже не безграничны. В оставшиеся 20 минут дополнительного времени футболисты Ганы «сели» на свои ворота и кроме подачи нескольких стандартов ничего американцам создать не позволили. В решающий момент очень здорово в воротах проявил себя Кингсон. Ричард дважды великолепно сыграл на выходах, выбивая мяч из штрафной площадки в тот момент, когда в ней находились почти все американские футболисты, включая вратаря Ховарда.



Сборная США трижды на этом чемпионате мира выступала в роли отыгрывающейся стороны. И трижды спасала матч. Потому американцы пропустили и на старте дополнительного микроматча с Ганой. Видимо, «звездно-полосатые» не приучены к банальным победам. Потому банально проиграли. Индивидуальный класс на сей раз побил сумасшедшую волю.



США – Гана – 1:2 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – К.-П. Боатенг (5). 1:1 – Донован (62, с пенальти). 1:2 – А. Гьян (93).

США: Ховард – Черундоло, Демерит, Боканегра (к), Борнштейн – Донован, Бредли, Кларк (Эду, 31), Демпси – Алтидор (Э. Гомес, 91), Финдли (Фейлхейбер, 46). Тренер – Боб Бредли.

Гана: Кингсон – Пейнтсил, Джон Менса (к), Джонатан Менса, Сарпеи (Адди, 73) – Аннан, К.-П. Боатенг (Аппия, 78) – Инкум (Мунтари, 113), К. Асамоа, А. Айю – А. Гьян. Тренер – Милован Раевац.

Судьи: Кашшаи – Эрош, Вамош (все – Венгрия).

Предупреждения: Кларк (7), Черундоло (17), Боканегра (68) – Джонатан Менса (61), А. Айю (90+1).

26 июня. Рюстенбург. Royal Bafokeng Stadium. 14 градусов.

