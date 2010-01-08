ЧМ-2010. 1/8 финала. Уругвай – Корея: им по зубам третий чемпионский титул?

27 июня 2010, 03:51

Дубль Луиса Суареса впервые за последние 40 лет вывел сборную Уругвая в четвертьфинал чемпионата мира.

Двукратные чемпионы мира вернулись в свою среду. Среду забытую с тех далеких времен, когда в 30-х Уругвай являлся непобедимым на планете, а в 1950-м обыграл в финальном матче чемпионата мира Бразилию в присутствии 200 тысяч зрителей на «Маракане». Конечно, сравнивать нынешнюю команду Оскара Табареса с теми выдающимися коллективами пока еще рано. Но предпосылки для того, чтобы стать на самом деле великими, у Диего Форлана, Луиса Суареса и их партнеров есть. Хотя накануне матча 1/8 финала чемпионата мира-2010 между Уругваем и Кореей никто явного превосходства латиноамериканцам не отдавал.

В сравнении с прогулочным матчем последнего тура группового турнира против Мексики наставник уругвайцев Оскар Табарес сделал одну замену. Восстановился после травмы центральный защитник Диего Годин. Он занял свое привычное место в основе, а Маурисио Викторино остался в запасе. Сильнейшие действовали и на остальных позициях. В воротах вышел не пропускавший пока на этом мундиале Фернандо Муслера. В центре защиты рядом с Годином традиционно играл капитан Диего Лугано, правый край закрывал Максимилиано Перейра, левый – Хорхе Фусиле. На позиции опорного полузащитника – Диего Перес, правый хав – Аревало Риос, левый – Альваро Перейра. На позиции «под нападающими» расположился Диего Форлан. В атаке – Луис Суарес и Эдисон Кавани.

Одно изменение в сравнении с драматичным поединком с Нигерией сделал и тренер сборной Кореи Ху-Чун Му. В воротах у азиатов четвертый матч проводил Чун-Сун Рен. В обороне – Ча Ду Ри (справа), Ли-Юн Пе (слева), автор двух голов Ли-Чун Су и Чхо-Йон Хюн (в центре). Позиции опорных полузащитников, как всегда, закрывали Кхи-Сун Йон и Ким-Чун Ву. А вот среди атакующих хавов появилось новое имя. Действовавший в предыдущих матчах на левом фланге Йом-Ки Хун остался в запасе, на его место был переведен действовавший на правом краю Ли-Чун Йон, а справа появился новый игрок – Ким-Чжэ Сун. Капитан команды Пак-Чжи Сун действовал под единственным форвардом – Пак-Чу Юном.

Стартовый матч 1/8 финала на отчетном чемпионате мира команды начали чрезвычайно нервно, с большим количеством ошибок. Больше в стартовые минуты ошибались корейцы, но именно они, как это не странно, могли первыми открыть счет. На шестой минуте азиаты заработали право на штрафной вблизи от левого угла штрафной площади. Бить взялся Пак-Чу Юн, который с этой позиции забивал Нигерии. Отлично пробил нападающий корейцев и на сей раз. Мяч, подкрученный в ближний угол, казалось, влетит в сетку. Муслера уже не успевал спасти ситуацию, но, к его счастью, мяч попал в стойку.

Уругвайцы свой шанс получили на девятой минуте и воспользовались им отменно. Форлан, находясь в центре, отдал передачу вправо на Кавани. Тот сместился в центр и переадресовал мяч влево, куда уже переместился Форлан. Диего сделал передачу низом в район дальней стойки ворот соперника. Четыре защитника корейцев, расположившись в линию, удивительным образом не прервали паса. Словно завороженный, стоял в рамке и Чун-Сун Рен. Мяч попал под ногу Суаресу, который с острейшего угла отправил «снаряд» в дальний угол – 1:0!

После пропущенного гола в обороне корейцев образовалась еще большая суматоха. Азиаты позволяли свободно принимать мяч на своей половине поля Форлану. Кроме того, уругвайцы обостряли игру за счет подключений к атакам фланговых защитников Фусиле (слева) и Макси Перейры (справа). Но извлечь какую-то выгоду из этого преимущества подопечные Табареса не смогли, а где-то с минуты 17-20-й корейцы наконец успокоились. Сборная Уругвая с удовольствием отдала сопернику преимущество, перейдя на излюбленные действия на контратаках. Корейцы много комбинировали на чужой половине, но все, на что они сподобились до перерыва – три дальних удара в исполнении Пак-Чу Юна и Ча-Ду Ри.

В свою очередь контратаки уругвайцев были намного опаснее. В частности, на 28-й минуте уругвайцы обокрали в центре поля Ли-Чун Су. Мяч отскочил к Суаресу, который мог убежать один на один. Но судья свистнул спорный офсайд. Еще один момент Суаресу создал Форлан. Диего навесил мяч со штрафного с центра поля, а Луис бил головой – рядом со стойкой.

В перерыве Оскару Табаресу пришлось делать замену. Центральному защитнику Годину таки мешала играть та травма, из-за которой он не играл против Мексики. Как следствие, с первых минут второго тайма рядом с Лугано появился Викторино.

Вторая половина началась с дождя. И вопиющей ошибки Ким-Чун Ву. Да, в футбол играть – не козырять под пустую голову, находясь без головного убора во время исполнения гимна, как это делает Ву. Так вот, этот «салдафон» со своего правого фланга защиты отдал передачу точно на ход Суаресу. Луис решил пробить сразу. Выстрел вышел несильным, потому Чун-Сун Рен спокойно забрал мяч.

А на 51-й минуте Корея создала самый опасный на тот момент эпизод у ворот соперника. Ли-Чун Су навесил в штрафную площадь почти от центральной линии. Лугано выиграл воздушную борьбу у соперника, но мяч от головы уругвайского центрбека попал точно под ногу никем не прикрытого Пак-Чу Юна. Нападающий корейцев в очередной раз на этом чемпионате умудрился запороть идеальнейший шанс, пробив со всей дури выше перекладины.

Вообще, с началом второй половины корейцы существенно увеличили темп, мяч в их ногах двигался очень быстро. Отбор корейцы начинали на чужой половине поля, заставляя соперника действовать авантюрно. Уругвайцы сдерживали натиск с большим трудом и даже не помышляли в это время о контратаках. На 58-й минуте Ча-Ду Ри справа сделал зрячий навес в центр штрафной площади. Головой бил Пак-Чжи Сун. Муслера здорово среагировал на удар и забрал мяч намертво.

На 61-й минуте тренер корейцев Ху-Чун Му, учитывая способность Ча-Ду Ри держать всю правую бровку, снимает правого полузащитника Ким-Чжэ Суна и выпускает еще одного нападающего Ли-Дон Кука. Давление на уругвайскую оборону усилилось еще больше. И на 68-й минуте произошло то, что должно было произойти. Лугано на левом фланге завалил Пак-Чжи Суна. Капитан корейцев подал штрафной. Верховую борьбу выиграл Викторино, но мяч от его головы полетел в направлении никем не прикрытого Ли-Чун Йона. Здесь просто обязан был сыграть на выходе Муслера. Но вратарь предпочел остаться в рамке, а Ли-Чун Йон головой направил мяч в сетку – 1:1!

Сравняв счет, корейцы не сбавили оборотов. Спустя две минуты Пак-Чжи Сун, получив мяч в центре поля, прошел десяток метров и выдал передачу на ход тому же Ли-Чун Йону. Ногой с удобнейшей позиции автор двух мячей на этом чемпионате пробил бездарно, легко и прямо в руки вратарю.

Лишь после этого эпизода уругвайцы наконец ожили. Не в последнюю очередь – за счет ошибок обороны соперника. Сначала Кавани вывел на ударную позицию Суареса. Защитники ошиблись при создании офсайдной ловушки, вследствие чего Луис с острого угла на правом фланге бил без опеки – Чун-Сун Рен перевел мяч на угловой. Спустя минуту корейцы опять ошибаются при создании положения «вне игры». На сей раз Суаресу ассистирует Форлан. Головой Луис бьет мимо ворот. Проходит еще минута – опасно с линии штрафной площади стреляет Форлан. Чун-Сун Рен взял мяч намертво.

А на 80-й минуте наступила развязка. Форлан дважды подряд подавал угловой. После второй попытки защитник корейцев головой выбил мяч из штрафной площади, но прямо на вышедшего шестью минутами ранее на замену Николаса Лодейро. Николас увел мяч влево и отдал короткую передачу на Суареса. Луис подхватил «снаряд» на углу штрафной площади, обыграл «салдафона» и блестящим обводным ударом направил мяч в дальний угол – 2:1!

У Кореи был отличный шанс, чтобы спасти игру. На 87-й минуте Пак-Чжи Сун отдал прекрасную передачу на ход Ли-Дон Куку. Защитники сборной Уругвая провалились, создавая офсайдную ловушку, что позволило корейскому форварду выйти один на один с вратарем соперника. Ли-Дон Кук пробил прямо в выбежавшего на встречу Муслеру. Мяч с небольшим рикошетом, смягчившим силу удара, полетел в дальний угол. Но там «сферу» остановил Лугано. Все. Корея, оставив о себе самое благоприятное впечатление, едет домой.

Уругвай – Корея – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Суарес (9). 1:1 – Ли-Чун Йон (68). 2:1 – Суарес (80).
Уругвай: Муслера – М. Перейра, Лугано (к), Годин (Викторино, 46), Фусиле – Аревало Риос, Д. Перес, А. Перейра (Лодейро, 74) – Форлан – Суарес (А. Фернандес, 84), Кавани. Тренер – Оскар Табарес.
Корея: Чун-Сун Рен – Ча-Ду Ри, Чхо-Йон Хюн, Ли-Чун Су, Ли-Юн Пе – Кхи-Сун Йон (Йом-Ки Хун, 85), Ким-Чун Ву – Ким-Чжэ Сун (Ли-Дон Кук, 61), Пак-Чжи Сун (к), Ли-Чун Йон – Пак-Чу Юн. Тренер – Ху-Чун Му.
Судьи: Штарк – Зальвер, Пикель (все – Германия).
Предупреждения: Ким-Чун Ву (38), Ча-Ду Ри (69), Чхо-Йон Хюн (83).
26 июня. Бухта Нельсона Манделы. Port Elizabeth Stadium. 18 градусов.

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