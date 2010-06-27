ЧМ-2010. Германия – Англия: немцы показали, на что способна команда с Бекхэмом в тренерском штабе

Противостояние чемпионов мира разных лет – двух великих соперников Германии и Англии – является, бесспорно, центральным на стадии 1/8 финала мундиаля-2010. Накануне матча превосходство отдавалось немцам, которые выглядели на стадии группового турнира выразительнее. Только вот в таких дерби порой важны даже не игровые показатели, а характер, воля, желание. Именно за счет какого-то неимоверного рвения англичане разгромили немцев девять лет назад, во время отборочного матча к чемпионату мира-2002 в Мюнхене.



Эти страшные 1:5 Германия не может забыть и поныне. Потому накануне матча немцы говорили о достойном реванше, а в Англии наоборот напоминали тот разгром, как предвестник будущей победы. К слову, у сборной Германии с того разгромленного состава не осталось ни одного футболиста. Из современной сборной Англии тогда в Мюнхене торжествовали Эшли Коул, Стивен Джеррард, Джейми Каррагер и Эмил Хески. Джеррард и Хески тогда даже забили по одному голу.



Наставник англичан Фабио Капелло накануне исторического противостояния решил не менять состав, добившийся победы в последнем матче группового турнира против Словении. В воротах – Дэвид Джеймс. В обороне – Глен Джонсон (справа), Эшли Коул (слева), Мэттью Апсон и Джон Терри (в центре). В средней линии справа действовал Джеймс Милнер, за левый край отвечал Стивен Джеррард, в центре играли Фрэнк Лэмпард и Гарет Бэрри. В нападении – Жермейн Дефо и Уэйн Руни.



Тренер немцев Йоахим Лев провел в сравнении с выведшим команду в плей-офф матчем с Ганой одну – прогнозируемую – замену. Вместо Какау на острие атаки появился отбывший дисквалификацию Мирослав Клозе. В воротах у немцев четвертую встречу к ряду действовал Мануэль Нойер. В обороне – Филипп Лам (справа), Жером Боатенг (слева), Арне Фридрих и Пер Мертезакер (в центре). Дуэт опорных полузащитников составляли Бастиан Швайнштайгер и Сами Хедира. В роли атакующих полузащитников или полунападающих – Томас Мюллер (справа), Мезут Езил (в центре) и Лукас Подольски (слева).



Матч команды начали словно два равноценно сильных боксера, которые не бьют друг друга не из-за того, что осторожничают, а потому что выцеливают. И понимают, что любое точное попадание может оказаться решающим. Первыми сделали попытку нанести сопернику неприятности немцы. На пятой минуте Мюллер из центра выдал отличную передачу на ход Езилу. Тот убежал от защитников и оказался справа один перед Джеймсом. Езил бил с отскоком от земли, но вратарь ногами мяч отбил.



На старте матча немцы были явно агрессивнее. Действуя дисциплинированно на своей половине поля и не позволив сопернику за 20 первых минут нанести ни одного удара, немцы таки нашли возможность выполнить изящный, размашистый апперкот. На 20-й минуте Нойер выбил мяч от ворот. Мяч в 30-ти метрах от собственных ворот должен был перехватывать Терри. Но Джон ошибся позиционно, а «снаряд» попал под ноги Клозе, который выигрывал скоростью у Апсона. Оттерев защитника англичан корпусом, Мирослав в падении, внешней стороной стопы направил мяч мимо Джеймса. Англия в нокдауне – 1:0!



Лишь пропустив гол, англичане вспомнили, что для того, чтобы побить соперника, нужно собственно бить. И в ближайшие минуты ударами издали отметились Руни и Бэрри. Но это так, выражаясь боксерской терминологией, легкие джебы. На 29-й минуте у немцев был шанс нокаутировать соперника. Хедира скрытым пасом пяткой бросил в прорыв к воротам Мюллера, Томас разрезным пасом выводит один на один с Джеймсом Клозе. На сей раз Дэвид, выйдя из ворот, ногами отразил выстрел Мирослава.



Но что не получилось сейчас, с блеском вышло через три минуты. Мюллер от центральной линии отдал на Езила, Мезут отдал короткую передачу находившемуся на правом фланге Клозе. Мирослав тоже в касание парашютом отдал в центр на Мюллера. Перед Томасом был лишь Глен Джонсон. Мюллер быстро переадресовал влево на никем не прикрытого Подольски. Лукас мощно пробил в дальний угол – 2:0! Блестящая комбинация!



Нокаут? Нет, классный панчер должен держать удар. Правда, на 34-й минуте Клозе после подачи углового еще успел обокрасть во вратарской коряво сыгравшего Бэрри. Мирослав готовился нанести удар, но мяч с-под его ног выбил Джеррард. А на 37-й минуте Стивен стал соавтором гола в ворота соперника. После розыгрыша углового мяч был доставлен до Джеррарда. Тот, находясь возле правого угла штрафной площади, навесил. Апсон выпрыгнул едва ли не на уровне с перекладиной и отправил мяч над руками Нойера в ворота – 2:1!



Теперь уже испытание на прочность пришлось выдержать немцам. Англичане поймали кураж и пошли в атаку. Едва немцы разыграли мяч, как соперники перехватили «сферу», быстро довели ее до линии штрафной площади, откуда Дефо сделал скидку на Лэмпарда. Фрэнк метров с 18-ти мягко направляет мяч над немного вышедшим из ворот Нойером. «Снаряд» от перекладины четко пересекает линию. Гол? Уругвайская бригада арбитров его не засчитывает! Вопиющая ошибка, ведь мяч не просто упал рядом с линией, как это было в знаменитом финале чемпионата мира-66, когда азербайджанский лайнтсмен Тофик Бахрамов в матче этих соперников принял решение засчитать гол англичанина Херста. Здесь «круглый» безоговорочно влетел в ворота, на сантиметров 30 от линии! Стало очевидно, что в случае поражения Англии будет скандал.



Но первый тайм завершился со счетом 2:1. У подданных королевы Елизаветы был в запасе еще целый тайм. Логично, что англичане со стартовых минут второй половины стали действовать первым номером. Слишком продуманными попытки команды Капелло не назовешь. Обостряли игру англичане в основном за счет силового давления. Первым на 49-й минуте пробил, сместившись с левого края в центр, Джеррард – мимо ворот. На 53-й минуте со штрафного с 40-ка метров выстрелил Лэмпард – мяч попал в перекладину!



Но в целом оба бойца пришли в себя после ощутимых первотаймовых оплеух и опять обрели чувство хладнокровия. Соперники своей экспрессией заставляли друг друга ошибаться. Лучше это на правах более техничных, сыгранных и тактически более разнообразных получалось у немцев. На 59-й минуте Подольски слева отдал передачу на Мюллера. Тот спокойно прошел Терри и «не дождавшись» сопротивления соперников, пытался с центральной зоны пробить мягким касанием внешней стороной стопы в дальний угол. Но мяч, зацепив ногу защитника, пролетел рядом со стойкой.



На 67-й минуте англичане получили право на штрафной в 28-ми метрах от ворот. Лэмпард со всей дури пробил в стенку. После отскока мяч подхватил Мюллер и отдал длинную передачу на Швайнштайгера. Бастиан пошел на ворота левым краем, а параллельно справа в штрафную врывался Мюллер. Получив передачу от Швайни, Томас с блеском отправил мяч в ближний угол – 3:1!



В нашем бою один из соперников избежал нокаута, поднявшись с помоста на счет «девять». Но, бросившись в состоянии агонии в атаку, англичане опять оголили тылы. Перехватив мяч на 70-й минуте на линии своей штрафной, Фридрих выполнил длинную диагональ на Езила. Мезут на левой бровке выиграл на скорости у Джонсона, вошел в штрафную площадь и выкатил мяч параллельно лицевой линии на дальнюю стойку. Туда набежал Мюллер, направивший «снаряд» в пустые ворота – 4:1! Это нокаут!



В оставшиеся 20 минут Англия могла отыграться лишь однажды – после скидки Руни в сопровождении защитников на свидание с Нойером выходил Джеррард. Вратарь в блестящем прыжке отразил мяч. Собственно, это все. Можно сколько угодно жаловаться на судью, не засчитавшего гол Лэмпарда. Но помимо тех трех шальных минут, в которые уместились голы Апсона и Лэмпарда, на поле была одна команда. Команда легкая, изящная, тактически грамотная и умеющая действовать гибко. Что могли противопоставить такому сопернику прямолинейные дубы с завышенным самомнением, с попсовым Бекхэмом в тренерском штабе, не способные учиться и привыкшие уповать не на качество игры, а на цвет формы?



Германия – Англия – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Клозе (20). 2:0 – Подольски (32). 2:1 – Апсон (37). 3:1 – Мюллер (67). 4:1 – Мюллер (70).

Германия: Нойер – Лам (к), Фридрих, Мертезакер, Ж. Боатенг – Швайнштайгер, Хедира – Мюллер (Троховски, 72), Езил (Кизлинг, 83), Подольски – Клозе (Гомес, 72). Тренер – Йоахим Лев.

Англия: Джеймс – Г. Джонсон (Райт-Филлипс, 87), Апсон, Терри, Э. Коул – Милнер (Д. Коул, 64), Лэмпард, Бэрри, Джеррард (к) – Дефо (Хески, 71), Руни. Тренер – Фабио Капелло.

Судьи: Ларрионда – Фандино, М. Эспиноса (все – Уругвай).

Предупреждения: Фридрих (47) – Г. Джонсон (81).

27 июня. Блюмфонтейн. Free State Stadium. 19 градусов.

