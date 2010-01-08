ЧМ-2010. 1/8 финала. Аргентина – Мексика: судья переломил игру через колено

Ровно четыре года и три дня с хвостиком назад, 24 июня в немецком Ляйпциге состоялся один из самых драматичных поединков чемпионата мира-2006. В 1/8 финала Аргентина играла с Мексикой. Счет в матче на шестой минуте открыл мексиканец Рафаэль Маркес. Через четыре минуты Эрнан Креспо сравнял счет. Значительную часть основного времени неоспоримым преимуществом владели мексиканцы. Назревала сенсация. Аргентинцы чудом перевели игру в дополнительное время. А на восьмой минуте овертайма после диагональной передачи Хуана Сорина мяч в районе правого угла штрафной площади принял Макси Родригес. Макси в одно касание обработал мяч, а вторым отправил его по дуге в дальнюю девятку. Это был лучший гол мундиаля-2006.



Прошло четыре года. Эти соперники опять встречаются в 1/8-й чемпионата мира. Оба с новыми тренерами – у Мексики Рикардо Ла Вольпе сменил Карлос Агирре, а у Аргентины вместо Хосе Пекермана у руля национальной команды стал Диего Марадона. Из участников матча четырехлетней давности в заявку сборной Мексики на текущий мундиаль попали Рафаэль Маркес, Рикардо Осорио, Андрес Гуардадо и Херардо Торрадо, у Аргентины – Габриэль Хайнце, Хавьер Маскерано, Карлос Тевес, Лионель Месси и автор победного гола Макси Родригес.



Большинство из упомянутых игроков появились в основе своих команд и на сей раз. Диего Марадона, в принципе, выбором состава не удивил, но и без неожиданностей не обошлось. Ворота сборной Аргентины традиционно защищал Серхио Ромеро. В центре обороны вместе с Мартином Демикелисом второй матч к ряду выходит Николас Бурдиссо, заменяющий в составе травмированного Вальтера Самуэля. Слева, пропустив ничего не решающий матч с Грецией, опять появился Габриэль Хайнце. А вот справа Марадона выставил Николаса Отаменди, который в поединке с греками заменял номинально основного Хонаса Гутьерреса. Видимо, сменщик сумел чем-то зарекомендовать себя в глазах тренера. На позиции «волнореза» действовал капитан Хавьер Маскерано, а Макси Родригес и Анхель Ди Мария перекрывали соответственно правый и левый фланги. В атаке Марадона продолжает доверять Карлосу Тевесу и Гонсало Игуаину. Из глубины под ними действует Лионель Месси.



А вот наставник мексиканцев Карлос Агирре состав перекроил более ощутимо. И в первую очередь изменения касались тактических нюансов. Матчи группового турнира Мексика провела с четырьмя защитниками, действующим между центрбеками и двумя опорными хавами Маркесом, а также тремя нападающими.



Для Аргентины у Агирре был иной вариант. В воротах, как обычно, действовал Оскар Перес. Квартет защитников составили Рикардо Осорио (справа), Карлос Салсидо (слева), Франсиско Родригес и Рафаэль Маркес (в центре). В середине поля, дабы подавить активность аргентинской полузащиты, появилось сразу три чистых опорных хава – Эфраин Хуарес, Херардо Торрадо и Андрес Гуардадо. На острие атаки впервые на этом чемпионате в основе появился Хавьер Эрнандес, а Джованни Дос Сантос и Адольфо Баутиста действовали на позициях правого и левого вингеров. Бросается в глаза, что Агирре оставил в запасе левого нападающего Карлоса Велу и центрфорварда Гильерме Франко, которые выходили в основе во всех трех предыдущих матчах.



Со стартовых минут преимущество, как и подобает фавориту, попытались захватить аргентинцы. Но пока подопечные Марадоны искали ключи к эшелонированной обороне соперника, мексиканцы за первые семь минут могли забить дважды. Сначала на пятой минуте Салсидо пробил с 30-метрового расстояния. Ромеро момент удара прозевал, но к его счастью, мяч попал в перекладину. А спустя две минуты с линии штрафной площади уходящим ударом в правый от вратаря угол бил Дос Сантос. Ромеро даже не шевельнулся, а мяч пролетел рядом со стойкой. На 13-й минуте к воротам аргентинцев прорывался уже Эрнандес. Имея перед собой одного защитника, Хавьер решил пробить, хотя справа открывался Баутиста.



Видимо, стартовая активность мексиканцев подействовала на сборную Аргентины. В том плане, что подопечные Марадоны стали действовать откровенно осторожно. Из-за этого следующие десять минут команды провели без ворот, в позиционной борьбе.



А на 26-й минуте произошел эпизод совершенно вопиющий. Итальянские партачи в судейской форме сломали игру сборной Мексики. Месси отдал передачу в центр на ход Тевесу, Карлос вошел в штрафную площадь, но мяч ему из-под ног выбил вышедший из ворот Перес. «Сфера» попала к Месси. Тот перебросил мяч через вратаря обратно на Тевеса, который находился в метровом офсайде. Карлос головой отправил мяч в сетку. Итальянские свистуны долго советовались, пока люди, сидя на трибунах, смотрели видео на табло и недоумевали. Апогей – жест «мяч на центр»! Все!



Мексиканцы откровенно занервничали, стали ошибаться и нарушать правила в совершенно не обязывающих к этому ситуациях. На 33-й минуте в игре была поставлена точка. Осорио на линии штрафной площадки небрежно выдал пас на ногу Игуаину. Гонсало вышел один на один с Пересом, посадил Оскара на «пятую точку» и отправил мяч в пустые ворота 2:0. Финита ля комедия.



Собственно, на этом игру можно было заканчивать. Стало очевидно, что мексиканцы заведены и сломить игру не способны (это при условии, что команда Агирре изначально уступала соперникам по классу и индивидуальному мастерству). До конца первого тайма Аргентина могла забить еще однажды: головой после подачи справа мимо ворот пробил Игуаин.



В перерыве Хавьеру Агирре нужно было что-то менять. Но что? Еще накануне матча было очевидно, что у Мексики будет шанс победить такого соперника лишь в том случае, если тренер выберет правильную тактику, а команда будет действовать дисциплинированно и безукоризненно выдерживать установку. Но после того, как в игру вмешались посторонние факторы, мало было вносить коррективы игрового и тактического характера – нужно за 15 минут попытаться повлиять на психологию игроков, заставить их играть так, будто игра начинается заново и того момента на 26-й минуте не существовало.



Но чуда не произошло. С первых розыгрышей стало очевидно, что характер игры не поменялся. А на 52-й минуте Аргентина забила третий гол. Получив мяч метрах в 25-ти от ворот, Тевес сначала попал в защитников, а после отскока пробил сходу точно в «девятку». Перес даже не шевельнулся – 3:0.



Лишь пропустив третий гол, сборная Мексики, видимо, избавившись от последних иллюзий, заиграла спокойно, стала создавать у ворот соперников что-то действительно острое. Дважды издали неплохо били Гуардадо и Салсидо, хороший индивидуальный проход по левому фланг сделал вышедший на замену Пабло Баррера. На 63-й минуте тот же Баррера здорово навесил слева, а головой передачу замыкал Эрнандес – мяч пролетел рядом с крестовиной. На 69-й минуте мог забить уже сам Баррера, но мяч после его удара головой выбили с линии ворот защитники.



А на 71-й минуте произошло то, что должно было произойти. В конец успокоившаяся сборная Аргентины наконец пропустила. Торрадо отдал вертикальную передачу на Эрнандеса. Тот, находясь на линии штрафной, с легкостью ушел от опеки Демикелиса и пробил точно в верхний угол – 3:1.



Последующие 20 минут команды доигрывали. Мексиканцы, забив гол престижа, тоже удовлетворили свои амбиции. Аргентина успокоилась еще в перерыве. Разве что Месси стремился забить свой первый гол на чемпионате. Лионель был близок к результативному удару в добавленное судьей время. Обыграв Торрадо и Маркеса, Месси пробил в «девятку», но Перес перевел мяч на угловой.



В целом игра показала, что подопечные Марадоны выиграли бы в любом случае – будь тот смешной гол имени итальянского судьишки, или нет. Только вот осадок остался. Что ж, теперь Аргентина должна доказать свою состоятельность в игре с первым действительно сильным соперником на этом чемпионате. В четвертьфинале «небесно-белые» встретятся с Германией. Для Марадоны это будет возможность помститься за поражение в финале чемпионата мира-1990, а для многих действующих игроков сборной Аргентины – возможность реваншироваться за проигрыш в серии пенальти на мундиале-2006.



Аргентина – Мексика – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Тевес (26). 2:0 – Игуаин (33). 3:0 – Тевес (52). 3:1 – Х. Эрнандес (71).

Аргентина: Ромеро – Отаменди, Демикелис, Бурдиссо, Хайнце – М. Родригес (Пасторе, 87), Маскерано (к), Ди Мария (Х. Гутьеррес, 79) – Месси – Тевес (Верон, 69), Игуаин. Тренер – Диего Марадона.

Мексика: О. Перес – Р. Осорио, Ф. Родригес, Р. Маркес, Салсидо – Хуарес, Торрадо, Гуардадо (Франко, 61) – Дос Сантос, Баутиста (П. Баррера, 46) – Х. Эрнандес. Тренер – Хавьер Агирре.

Судьи: Розетти – Кальканьо, Айрольди (все – Италия).

Предупреждение: Маркес (28).

27 июня. Йоханнесбург. Soccer City Stadium. 14 градусов.

