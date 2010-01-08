ЧМ-2010. 1/8 финала. Голландия – Словакия: прагматичная песенка с испанским подсвистыванием

Это был, наверное, самый прогнозируемый и наименее интригующий из восьми поединков 1/8 финала. Прагматичная Голландия, очень рационально использующая свои силы и голевые ситуации, допустившая в групповом турнире считанное количество ошибок в защите, не могла проиграть сборной Словакии по определению. С одной стороны, да, словаки после победы над Италией, которая принесла им выход в плей-офф, не обременены тяжестью достижения результата. Они могли играть свободно и раскрепощенно. И, возможно, этот психологический аспект помог бы добиться успеха в матче с иным соперником, действующим более открыто. Но Голландия нынешнего образца к таковым не принадлежит.



В привычный для этого чемпионата состав тренер голландцев Берт ван Марвийк внес одно, но давно ожидаемое изменение. Наконец набрал необходимые для игры в основе кондиции долго восстанавливающийся после травмы Арьен Роббен. Ван Марвийк выставил Арьена вместо Рафаэля ван дер Варта. Ворота голландцев четвертый матч к ряду защищал Мартен Стекеленбург. В обороне – справа Грегори ван дер Виль, получивший от тренера возможность отдохнуть и не участвовать в последнем матче группового турнира с Камеруном, слева Джованни ван Бронкхорст, в центре Йон Хейтинга и Йорис Матийсен. Дуэт опорных хавов составляли Марк ван Боммель и Найджел де Йонг. Под единственным чистым нападающим Робином ван Перси действовал Уэсли Снейдер. А вот Роббена тренер поставил на правом фланге нападения, переведя действовавшего на этой позиции в предыдущих матчах Дирка Кюйта на противоположный край.



Тренер словаков Владимир Вайсс выбором состава тоже не удивил. Хотя изменения в сравнении с матчем с итальянцами произвел. В воротах – Ян Муха. Линия защиты тоже неизменная – Петер Пекарик (справа), Радослав Забавник (слева), Мартин Шкртел и Ян Дюрица (в центре). Одной из основных проблем словацкой сборной накануне этого матча было отсутствие из-за дисквалификации стержневого исполнителя – опорного хава Здено Штрбы. Потому Вайсс решил выставить на этой позиции рядом со здорово сыгравшим во встрече с Италией Юраем Кучкой капитана команды, ее диспетчера Марека Гамшика. А номинально вместо Штрбы вышел не игравший во встрече с итальянцами сын тренера Владимир Вайсс-младший. Он занял привычное место справа в полузащите. Слева действовал Мирослав Стох. В нападении играл традиционный дуэт Роберта Виттека и Эрика Ендришека.



Поединок начался довольно неожиданно. Роббен потерял мяч на правом фланге, последовал пас на Вайсса-младшего, тот прошел десяток метров, убрал под себя двух защитников и выкатил под удар Ендрешику. Нападающий словаков пробил метров с 22-х – выше перекладины. Вообще, словаки начали поединок очень уверенно, пытаясь избавить соперника пространства на его половине поля.



Впрочем, на седьмой минуте голландцы, пойдя в атаку небольшими силами, сразу получили шанс забить. Кюйт навесил слева, а ван Перси, оказавшись неприкрытым в семи метрах прямо по центру ворот, не сумел как следует пробить головой – мяч пролетел рядом со стойкой. Собственно, Голландия действовала так, как и в групповом турнире. Длительная, спокойная перепасовка на своей половине поля убаюкивает соперника. Затем следует длинная передача с расчетом на скорость и индивидуальное мастерство кого-то из нападающих. Процент реализации моментов у голландцев – чрезвычайно высокий.



Вот и на сей раз ставка на холодный расчет сработала блестяще. Словаки, казалось, уверенно держали оборону и потихоньку подумывали о вариантах организации атак. Но на 18-й минуте голландцы забрали мяч возле своих ворот у Виттека, последовала длинная диагональная передача почти от линии своей штрафной площади от Снейдера вправо на Роббена. Арьен набрал скорость, сместился в центр и в окружении трех защитников пробил метров с 18-ти точно в ближний нижний угол – 1:0!



Открыв счет, голландцы словно предлагали словакам: вот вам территория – попробуйте отыграться. Но словаки не рисковали нападать большими силами, хоть соперник им и предоставил пространство. Подопечные Вайсса просто панически боялись контратак сборной Голландии, потому в оставшиеся 27 минут первого тайма были сосредоточены на том, как бы не провалиться и не пропустить выпада, подобного тому, что привел к голу Роббена. Как следствие, все это время команды играли почти без ворот. Одни прагматично выжидали, другие не собирались рисковать.



Второй тайм голландцы начали так, будто пытались окончательно запугать соперника, либо вовсе деморализовать его и получить возможность провести второй тайм в спокойном режиме. Голландцы применили прессинг на чужой половине, что принесло плоды уже на 49-й минуте. Мяч на правом краю получил Роббен. Арьен набрал скорость и, сместившись в центр, пробил со своей ударной левой в дальний угол – Муха с трудом перевел мяч на угловой. После розыгрыша корнера словаки выбили мяч со штрафной площади, но там его подхватил Кюйт, который отдал передачу на Роббена. Арьен прошел по левому флангу и отдал передачу в центр на Матийсена. Защитник замыкал пас в касание – Муха опять спас свою команду. Еще раз вратарь словаков отметился надежностью на 59-й минуте, когда со штрафного справа подкручивал мяч в ворота ван Перси. Муха отразил мяч кулаками.



Активно начав второй тайм, голландцы опять успокоились. Настолько, что даже отказывались предполагать, будто словаки способны диктовать свои условия. Но не так-то было. На 66-й минуте Стох сделал индивидуальный проход слева и, убрав под себя двух защитников, мощно пробил – летящий по центру под перекладину мяч на угловой перевел Стекеленбург. После розыгрыша корнера голландцы выбили мяч из пределов штрафной, но первым на подборе был Кучка. Он отдал мяч на Гамшика, а тот в касание отпасовал в центр штрафной. Виттек отлично обработал «круглого», неуловимым движением освободился от опеки трех защитников и оказался с глазу на глаз с Стекеленбургом. Вратарь выскочил на встречу нападающему и, видимо, тем немного напугал Виттека. Роберт пробил прямолинейно – точно в голкипера.



Эти события заставили ван Марвийка провести замену: вместо уставшего Роббена вышел Эльеро Элиа. Параллельно освежить свою команду решил и Вайсс, выпустивший вместо Ендрешика другого форварда – автора третьего гола в ворота Италии Камила Копунека. Вскоре после замены голландцы едва не увеличили преимущества. Кюйт слева сместился в центр и пробил в ближний угол – Муха отразил мяч на угловой.



Словаки ответили острым моментом на 78-й минуте. Кучка отдал передачу в центр в направлении Виттека. Ван дер Виль задержался при создании офсайдной ловушки и Роберт опять вышел один на один с Стекеленбургом. Однако и на сей раз Виттек не сумел забить свой четвертый гол на этом чемпионате, пробив довольно прямолинейно над перекладиной.



А на 84-й минуте наступила развязка. Шкртел слева в середине поля сыграл на опережение в борьбе с Хюнтеларом. Испанский судьишка, который на этом чемпионате уже испортил удалением Клозе игру Германии в матче с сербами, в очередной раз трактовал обычную силовую борьбу, как фол. Еще бы ничего, если бы эта испанская нежинка свистала подобные эпизоды одинаково. Но что позволено голландцам, в этом матче словакам было противопоказано. А ведь сложно бороться на равных с более классным соперником, когда тебе, по сути, не дают возможности вести силовую борьбу.



Так вот, тот момент со Шкртелом и Хюнтеларом так и остался бы очередным себе подобным, если бы сразу после назначения штрафного Голландия не забила второй гол и не сняла бы вопросов о победителе окончательно. Ван Бронкхорст со стандарта быстро отдал передачу вперед на Кюйта. Дирка, небрежно выбежав из ворот, пытался остановить Муха. Но нападающий пробросил мяч мимо вратаря головой, остановил «сферу», дождался, когда набегут партнеры и выкатил в центр под удар Снейдеру. Уэсли ударом по пустым воротам забил свой второй гол на чемпионате – 2:0.



После этого словаки на какое-то время запаниковали, стали допускать откровенные ошибки, едва не приведшие к голам в исполнении Элиа и Афеллая. Но в итоге Словакия таки забила сама. Вышедший на замену Мартин Якубко подхватил мяч, срекошетивший после дальнего удара и небрежно оставленный голландскими защитниками и вышел один на один со Стекеленбургом. Вратарь не дал себя обвести, сбив Якубко. Испанский свистун теперь мог с чистым сердцем назначать пенальти. Бить взялся Виттек. Роберт мастерски развел мяч и вратаря по углам и с идеальной точностью отправил «снаряд» в притирку с левой от себя стойкой – 2:1. Виттек едет домой лучшим бомбардиром чемпионата наряду с аргентинцем Гонсало Игуаином. У обоих нападающих – по четыре гола.



Главный итог поединка – словаки выглядели достойно. Мужиками, бойцами, не в пример некоторым задравшим нос «мастерам», «деклассировавшим» четыре года назад Тунис и Саудовскую Аравию, замучившим такую же парализованную Швейцарию, но наделавшим в штаны от самого вида испанцев и итальянцев. Словаки молоды, у них нет комплексов неполноценности, они уверенны в своих силах и способны выдерживать тактический рисунок вне зависимости от того, как развиваются события на поле. Думается, у этой команды большое будущее.



Голландия – Словакия – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Робен (18). 2:0 – Снейдер (84). 2:1 – Виттек (90+4).

Голландия: Стекеленбург – ван дер Виль, Хейтинга, Матийсен, ван Бронкхорст (к) – ван Боммель, де Йонг – Кюйт, Снейдер (Афеллай, 90+2), Роббен (Элиа, 71) – ван Перси (Хюнтелар, 80). Тренер – Берт ван Марвийк.

Словакия: Муха – Пекарик, Шкртел, Дюрица, Забавник (Якубко, 88) – Вайсс, Кучка, Гамшик (к) (Сапара, 87), Стох – Ендришек (Копунек, 71), Виттек. Тренер – Владимир Вайсс.

Судьи: Ундиано Мальенко – Ф. Мартинес, Юсте Хименес (все – Испания).

Предупреждения: Роббен (31), Стекеленбург (90+3) – Кучка (40), Копунек (72), Шкртел (84).

27 июня. Дурбан. Durban Stadium. 23 градуса.

