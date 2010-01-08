ЧМ-2010. 1/8 финала. Бразилия – Чили: противостояние, которое превратилось в избиение

Сборная Чили в матчах группового турнира продемонстрировала очень качественный футбол. Подопечные Марсело Бьельсы уверенно (не по счету) обыграли команды Гондураса и Швейцарии, уступив лишь Испании. Но эта неудача во многом стала следствием нелепой ошибки вратаря Клаудио Браво и следованию дальнейшим стратегическим целям, а именно – отсутствию потребности отыгрываться в связи с событиями параллельного матча. Чилийцы со своим стройным игровым рисунком вполне могли стать одним из открытий чемпионата. Если бы волею турнирной сетки уже в 1/8 финала не встретились с бразильцами. Что-что, а обыгрывать хорошо изученных по континентальным баталиям соперников Бразилия умеет исправно. Исключение – команда Аргентины. Но это, как говорят, совсем другая история.



Выбирая состав на игру, наставник бразильцев Карлос Дунга столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Из-за травм не могли помочь команде правый крайний хав Элано и «волнорез» Фелипе Мело. Особенно болезненна потеря последнего, ведь Мело вместе с Жилберто Силвой не только составляли в середине поля непроходимый редут, но и сами начинали атаки своей команды первыми пасами.



Ворота сборной Бразилии защищал Жулио Сезар. Неизменной осталась также линия обороны с Майконом на правом фланге, Мишелом Бастосом на левом, Лусио и Жуаном в центре. Рядом с Жилберто на месте опорного полузащитника вышел Рамирес, а Дани Альвес второй матч подряд заменяет на правом краю Элано. На острие нападения традиционно действовал Луис Фабиано, а из глубины его поддерживали не выступавшие в последнем матче группового турнира против португальцев Кака и Робиньо.



Впрочем, кадровые проблемы Дунги – цветочки в сравнении с теми ягодками, которые пришлось «скушать» Марсело Бьельсе. Из-за дисквалификации матч 1/8 финала пропускали оба основных центральных защитника – Вальдо Понсе и Гари Медель. Также не мог помочь своей команде заработавший в поединке с испанцами удаление опорный хав Марко Эстрада. Но эта потеря – относительная, ведь Эстрада не являлся игроком основы. В матче с Испанией он заменял дисквалифицированного Карлоса Кармону.



Воротах сборной Чили защищал Клаудио Браво. А вот оборону в силу выше описанных обстоятельств Бьельса перекроил коренным образом. Только Маурисио Исла традиционно занимал позицию правого защитника. В центре вышли Пабло Контрерас и Исмаэль Фуэнтес. Слева в обороне аргентинский тренер поставил Артуро Видаля. Традиционное место опорного хава занял Карлос Кармона, а расположившиеся рядом с ним Гонсало Хара и Марк Гонсалес твечали за края – правый и левый соответственно. На острие атаки Бьельса опять, как и во втором матче со Швейцарией, решил выставить перенесшего недавно травму Умберто Суасо. В первом случае тренер признал свою ошибку и сразу после перерыва выпустил действовавшего на позиции «под нападающими» в двух матчах Хорхе Вальдивию. На месте же фланговых нападающих, либо вингеров традиционно вышли Алексис Санчес (справа) и Жан Босежур (слева).



Со стартовых минут бразильцы отдали преимущество сопернику, предпочтя действовать на контратаках. Чилийцы в наступательных акциях делали акцент на фланговые проходы. Но проходы Босежура и Санчеса в первые минуты не имели численной поддержки, потому оказывались неэффективными. Бразильцы же могли превратить в гол первую свою контратаку. На пятой минуте Рамирес выдал длинный диагональный пас со своей половины поля вправо на Луиса Фабиано. Нападающий вошел в штрафную площадь без опеки, однако пробил в дальний угол очень неточно. На девятой минуте уже Жилберто нанес мощный удар с 25-ти метров – Браво в прыжке перевел мяч на угловой.



После этого эпизода команды почти 25 минут играли без ворот. Бразильцы подчеркнуто отдавали инициативу сопернику. Чилийцы, понимая, чем могут обернуться их попытки продавить массированную оборону соперника числом, хоть и делали попытки наступать, но крайне осторожные. В итоге в этом отрезке команды запомнились разве что несколькими, к тому же выполненными неудачно, стандартными положениями.



Собственно, именно после подачи углового бразильцами эта вязкая возня в середине поля прекратилась. На 34-й минуте мяч с угла поля навесил Майкон, а Жуан ударом головой направил «снаряд» в «девятку» – 1:0. В принципе, все произошло так, как и должно было произойти. Из пут черновой работы первым выбрался тот, кто более мастеровитый, у кого выше индивидуальный уровень.



Пропустив гол, чилийцы потеряли стройность в своей игре. Разрывом между линиями бразильцы воспользовались довольно быстро. Контратаку по левому флангу разогнал Робиньо. Протащив мяч по флангу, он низом отпасовал в центр на Кака. Последний в касание короткой передачей оставил не у дел трех защитников соперника и вывел на свидание с Браво Луиса Фабиано. Форвард обыграл вратаря и вкатил мяч в пустые ворота – 2:0.



После перерыва Бьельса провел двойную замену: вместо крайнего полузащитника Марка Гонсалеса вышел плеймейкер Хорхе Вальдивия, а центрального защитника Контрераса поменял еще один хав Родриго Тельо. Эти изменения повлекли кадровую перестановку – на позицию центрального защитника переместился Кармона. Правда, забегая наперед, заметим, что замены должного эффекта на действия чилийцев не возымели.



Со стартовых минут второго тайма бразильцы опять отдали сопернику инициативу, но вместе с тем держали чилийцев на безопасном расстоянии от своих ворот. Подопечные Бьельсы несмотря на появление атакующих хавбеков действовали все так же робко. В итоге бразильцы опять нашли свой шанс и блистательно им воспользовались. На 59-й минуте Родригес перехватил мяч в середине поля и прямо по центру, словно слаломист, сделал стремительный рывок на половину соперника. Пролетев, словно метеор, к линии штрафной площади, Рамирес отбросил «снаряд» на Робиньо, а тот мастерски отправил мяч в правый от себя угол – 3:0!



Чилийцы были обречены. Такое впечатление, что даже третий гол на них не повлиял никак. Чилийские игроки (но не тренер) больше заботились о том, чтобы проиграть с достойным счетом, нежели искали попытки отыграться. Потому третий гол стал всего лишь третьим голом. На характер игры он не повлиял никак. Сразу после взятия ворот опасно метров из 30-ти пробил Дани Альвес – мяч пролетел рядом с крестовиной. На 66-й минуте самый опасный момент для сборной Чили соорудил Вальдивия, выстреливший метров с 20-ти – «круглый» просвистел выше перекладины.



Но это был эпизод. Спустя три минуты после сольного прохода Мишела Бастоса по левому флангу и дальнейшей передачи в центр мог забить Кака. Но в ворота нападающий не попал. На 74-й минуте Майкон бросает по своему правому краю в прорыв Робиньо. Тот убежал от защитников, сместился немного в центр и пробил с пределов штрафной площади – мяч в дальнем углу достал кончиками пальцев Браво. Как видно, в эти минуты Бразилия совсем раскрепостилась и стала действовать в обороне немного небрежно. Как следствие, дважды воротам Жулио Сезара угрожал Суасо. Сначала Умберто обыграл в центре штрафной Лусио и пробил в угол, а вскоре нападающий чилийцев пытался направить мяч в ворота по дуге. В обоих случаях вратарь действовал безупречно.



В оставшиеся десять минут увеличить преимущество бразильцев мог Нилмар, пробивший головой выше ворот после навеса Мишела Бастоса. У чилийцев шанс после неплохой комбинации в касание упустил Босежур, пробивший с удобнейшей позиции рядом с дальней стойкой. В заключение небрежно длинную передачу в район одиннадцатиметровой отметки прервал Лусио. Мяч от бразильского центрбека попал к Вальдивии, который с линии штрафной площади пробил слету неточно.



Таким образом, прагматичная Бразилия вышла в четвертьфинале на прагматичную Голландию. Этот матч покажет, кто из двух исторически сложенных футбольных романтиков освоил уроки прагматизма лучше.



Бразилия – Чили – (2:0)

Голы: 1:0 – Жуан (34). 2:0 – Луис Фабиано (38). 3:0 – Робиньо (59).

Бразилия: Жулио Сезар – Майкон, Лусио (к), Жуан, Мишел Бастос – Дани Альвес, Рамирес, Жилберто – Кака (Клеберсон, 81), Луис Фабиано (Нилмар, 76), Робиньо (Жилберто Мело, 85). Тренер – Карлос Дунга.

Чили: Браво (к) – Исла (Мильяр, 62), Контрерас (Тельо, 46), Фуэнтес, Видаль – Хара, Кармона, М. Гонсалес (Вальдивия, 46) – А. Санчес, У. Суасо, Босежур. Тренер – Марсело Бьельса.

Судьи: Уэбб – Канн, Малларки (все – Англия).

Предупреждение: Кака (30), Рамирес (72) – Видаль (47), Фуэнтес (68). Мильяр (80).

28 июня. Йоханнесбург. Ellis Park Stadium. 12 градусов.

