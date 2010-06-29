ЧМ-2010. Сегодня определится последняя пара 1/4 финала

29 июня 2010, 13:03

Главная угроза для сборной Португалии в сегодняшнем матче с Испанией будет исходить, скорее всего, от Вильи. Тем не менее, у португальцев есть один сильный козырь…


ИСПАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ

Нападающий Давид Вилья, который сейчас в отличной форме, обеспечит испанцам преимущество в иберийском дерби против Португалии в 1/8 финала Чемпионата мира FIFA 2010, гласят данные www.castrolfootball.com. Этот новый игрок «Барселоны» поучаствовал во всех четырех голах сборной Испании, забив три мяча и сделав одну результативную передачу.
Теперь на счету Вильи четыре из последних пяти голов Испании в финальных стадиях Чемпионата мира, начиная с того момента, когда испанцы забили свой последний мяч на турнире 2006 года в матче против Франции. Поучаствовав в четырех голах, Вилья установил рекорд группового этапа, а его три забитых мяча являются рекордом турнира. Этот низкорослый футбольный киллер имеет привычку смещаться на левый фланг и возглавлять атаки Испании. Большую часть ударов по воротам он выполнял с левого фланга. Защитникам на правом фланге сборной Португалии придется выложиться на все 100, если они хотят свести на нет угрозу, исходящую от звездного нападающего сборной Испании.

Анализ  www.castrolfootball.com показывает, что вратарь Эдуарду на данный момент является одним из самых выдающихся голкиперов Чемпионата мира FIFA 2010. Пока он отразил все 10 ударов в створ своих ворот.
Только Португалия и Уругвай не пропустили ни одного гола в групповом этапе. Такая эффективность в обороне во многом заслуга великолепных вратарских способностей Эдуарду. Она также сыграла решающую роль в отборочной кампании португальцев. Тогда команда Карлуша Кейроша пропускала всего 0,4 гола за матч. Лучший показатель был только у Нидерландов. В отборочной серии Эдуарду провел шесть матчей без пропущенных голов - это был второй результат соревнований. Эти шесть поединков составили 75% сыгранных им матчей, таким образом, он показал самый высокий процент игр с «сухими» воротами в отборочной серии. 29 июня этот футболист «Спортинг де Брага» докажет, что его очень сложно обыграть.

ПАРГВАЙ - ЯПОНИЯ

По данным www.castrolfootball.com , на Чемпионате мира FIFA 2010 сборная Парагвая особенно опасна, когда делает навесы или бьет штрафные в штрафную площадку соперника. Таким образом парагвайцы забили два из своих трех мячей и показали лучший результат по количеству навесов с игры (29,6%).

В матче против Италии защитник Антолин Алькарас забил головой после того, как Аурелиано Торрес подал штрафной в штрафную площадку, а в матче против Словакии Кристиану Риверосу в конечном итоге тоже удалось отметиться после штрафного в штрафную площадку соперника. Такие стандарты и навесы могли бы обеспечить талантливой парагвайской команде лучшую возможность забить в матче против Японии.

Исследование www.castrolfootball.com показывает, что японцы наиболее сильны, когда сосредотачивают свои атаки на правом фланге. Обе победы в групповом этапе Чемпионата мира FIFA 2010 японцы одержали благодаря атакующей игре на правом фланге.

Когда же они перевели большинство атак на левый фланг, то не смогли забить, и в конечном итоге проиграли 1-0 в матче против Нидерландов. Ключом к успеху Японии на правом фланге является звезда «Синих самураев» Кейсуке Хонда. Этот одаренный комбинатор на данный момент забил два гола и сделал одну результативную передачу, при этом лучше всего он играл на правом фланге. Передачи мяча Хонде и атаки левого фланга парагвайцев могли бы укрепить надежду японцев на выход в четвертьфинал.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять