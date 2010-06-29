ЧМ-2010. Сегодня определится последняя пара 1/4 финала

Нападающий Давид Вилья, который сейчас в отличной форме, обеспечит испанцам преимущество в иберийском дерби против Португалии в 1/8 финала Чемпионата мира FIFA 2010, гласят данные www.castrolfootball.com. Этот новый игрок «Барселоны» поучаствовал во всех четырех голах сборной Испании, забив три мяча и сделав одну результативную передачу.Теперь на счету Вильи четыре из последних пяти голов Испании в финальных стадиях Чемпионата мира, начиная с того момента, когда испанцы забили свой последний мяч на турнире 2006 года в матче против Франции. Поучаствовав в четырех голах, Вилья установил рекорд группового этапа, а его три забитых мяча являются рекордом турнира. Этот низкорослый футбольный киллер имеет привычку смещаться на левый фланг и возглавлять атаки Испании. Большую часть ударов по воротам он выполнял с левого фланга. Защитникам на правом фланге сборной Португалии придется выложиться на все 100, если они хотят свести на нет угрозу, исходящую от звездного нападающего сборной Испании.Анализ www.castrolfootball.com показывает, что вратарь Эдуарду на данный момент является одним из самых выдающихся голкиперов Чемпионата мира FIFA 2010. Пока он отразил все 10 ударов в створ своих ворот.Только Португалия и Уругвай не пропустили ни одного гола в групповом этапе. Такая эффективность в обороне во многом заслуга великолепных вратарских способностей Эдуарду. Она также сыграла решающую роль в отборочной кампании португальцев. Тогда команда Карлуша Кейроша пропускала всего 0,4 гола за матч. Лучший показатель был только у Нидерландов. В отборочной серии Эдуарду провел шесть матчей без пропущенных голов - это был второй результат соревнований. Эти шесть поединков составили 75% сыгранных им матчей, таким образом, он показал самый высокий процент игр с «сухими» воротами в отборочной серии. 29 июня этот футболист «Спортинг де Брага» докажет, что его очень сложно обыграть.По данным www.castrolfootball.com , на Чемпионате мира FIFA 2010 сборная Парагвая особенно опасна, когда делает навесы или бьет штрафные в штрафную площадку соперника. Таким образом парагвайцы забили два из своих трех мячей и показали лучший результат по количеству навесов с игры (29,6%).В матче против Италии защитник Антолин Алькарас забил головой после того, как Аурелиано Торрес подал штрафной в штрафную площадку, а в матче против Словакии Кристиану Риверосу в конечном итоге тоже удалось отметиться после штрафного в штрафную площадку соперника. Такие стандарты и навесы могли бы обеспечить талантливой парагвайской команде лучшую возможность забить в матче против Японии.Исследование www.castrolfootball.com показывает, что японцы наиболее сильны, когда сосредотачивают свои атаки на правом фланге. Обе победы в групповом этапе Чемпионата мира FIFA 2010 японцы одержали благодаря атакующей игре на правом фланге.Когда же они перевели большинство атак на левый фланг, то не смогли забить, и в конечном итоге проиграли 1-0 в матче против Нидерландов. Ключом к успеху Японии на правом фланге является звезда «Синих самураев» Кейсуке Хонда. Этот одаренный комбинатор на данный момент забил два гола и сделал одну результативную передачу, при этом лучше всего он играл на правом фланге. Передачи мяча Хонде и атаки левого фланга парагвайцев могли бы укрепить надежду японцев на выход в четвертьфинал.