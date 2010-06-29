Гонки на уникальном этапе

В Мариуполе завершился третий этап чемпионата Украины по ралли. Для раллийной команды «Mentos Ascania Racing» эта гонка принесла не только командную победу, но и пополнила ряды поклонников ралли – головокружительные прыжки через мариупольские трамплины в исполнении наших пилотов и фонтаны брызг в бродах добавили этому этапу небывалого драйва.

Для чемпионата Украины ралли «Мариуполь» – это уникальный этап, в котором сочетаются спецучастки с очень сложными для пилотирования отрезками, которые можно проехать на максимальной скорости. Но самая главная изюминка этого излюбленного как спортсменами, так и зрителями, этапа – серия бродов, подобных которым нет ни на одной отечественной гонке. Несколько дней кряду в Мариуполе шли дожди, так что с водой в популярных здесь бродах проблем не было. Но трасса, вопреки опасениям организаторов и спортсменов, при этом ничуть не пострадала, и покрытия СУ гонки остались плотными и ровными.

После двух этапов, которые довелось пройти спортсменам в Черновцах и Херсоне, итоговый протокол возглавил экипаж Валерия Горбаня и Евгения Леонова («Mentos Ascania Racing»). Поскольку на предыдущем этапе в Херсоне экипаж Александра Салюка и Павла Черепина покинул гонку из-за досадной ошибки и утратил свое лидерское положение в турнирной таблице чемпионата, спортсменам в этой гонке необходимо было взять реванш и пополнить свой актив очков. Да, собственно, никто не думал, что в Мариуполе Александр Салюк с легкостью откажется от шанса восстановить спортивное равновесие в чемпионате. И действительно, с самого первого спецучастка гонщик №1 в чемпионате взялся задавать темп всему пелотону. По итогам первого дня он выиграл у ближайшего преследователя, Валерия Горбаня – четыре с лишним секунды.

На первых участках в воскресенье Александр Салюк продолжал удерживать лидерство, но в середине дня неожиданно протоколы гонки показали потерю времени! Как оказалось, экипаж допустил ошибку из-за неправильно расположенной ограничительной ленты на одном из СУ, и пока гонщики разбирались с организаторскими просчетами и возвращались на трассу, столь важные секунды были утеряны. И таким образом третий этап чемпионата Украины по ралли в городе Мариуполе превратился в арену главной дуэли, которая завязалась между Александром Салюком/Павлом Черепиным и Валерием Горбанем/Евгением Леоновым, которые едут под флагами одной команды - «Mentos Ascania Racing».

Воскресные спецучастки полной мерой отразили бескомпромиссный накал этой борьбы: каждая секунда имела решающее значение. Команда одновременно решала сразу две сложнейшие задачи: Александру Салюку необходимо было упрочить свое положение в турнирной таблице, а Валерий Горбань стремился финишировать с максимально высоким результатом, что впоследствии поможет ему подсчете финальных результатов по итогу сезона. Но не забыли экипажи и о зрителях, которые собрались на Мариупольской трассе в этот гоночный уик-энд – наши гонщики сорвали шквал оваций: через большой трамплин никто больше не прыгнул столь высоко и зрелищно!

Александр Салюк:



- Победить в Мариупольской гонке мне не помешали ни организационные, ни технические проблемы. Хочу отметить, что с каждым последующим выездом нашего экипажа в новом составе, мы показываем все лучшие результаты, хотя есть еще над чем работать.



Павел Черепин:



- Несмотря на проблемы на девятом спецучастке, все в целом сложилось хорошо. В субботу у штурмана особенно сложной работы не было. В воскресенье уже были некоторые ошибки, но идет постоянная работа, будем это исправлять. Результат в Мариуполе - хороший, но мы понимаем, что это только начало пути, и еще есть, чему учиться.



В этот жаркий и солнечный воскресный день команда «Mentos Ascania Racing» стала победителем. Первое место осталось за экипажем А.Салюк/П.Черепин, вторым клетчатый финишный флаг увидели В.Горбан/Е. Леонов. Команда завоевала первенство в зачете команд, а блестящая техничная и зрелищная езда наших экипажей доказывает, что ребята хотят не только побеждать, но и с честью писать историю украинского ралли!

