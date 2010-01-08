ЧМ-2010. 1/8 финала. Парагвай – Япония: трагический КОМАно для самураев

Впервые в истории в четвертьфинале чемпионата мира сыграет сразу четыре представителя Латинской Америки. Такое положение вещей свидетельствует не только о силе команд Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, но и является логическим следствием процесса деградации европейского футбола. Конечно, футбольные царьки Старого Света могут и дальше рассказывать о том, что прогресс латиноамериканских игроков стал возможен благодаря их выступлениям за европейские клубы. Только никто из числа «денежных мешков» и их прихлебателей не хочет понимать, что «латиносы» едут в Европу зарабатывать деньги, а уровень их мастерства был высоким и од того.



Но меньше с тем. Перейдем непосредственно к предпоследнему матчу 1/8 финала чемпионата мира-2010. Явного фаворита в противостоянии Парагвай – Япония не было. Обе команды – достаточно организованы и дисциплинированны, в составах одних и других есть высококлассные футболисты. Небольшое предстартовое преимущество парагвайцам отдавалось лишь потому, что эта команда способна действовать более непредсказуемо, у нее нет явного перекоса к оборонительной либо к атакующей игре. В отличие от Японии, чей тренер Такеси Окада тактику команды строит с упором на оборону.



Наставник парагвайцев Херардо Мартино накануне матча столкнулся с некоторыми проблемами кадрового характера. Правда, защитного звена они не коснулись. Ворота команды защищал Хусто Вильяр. В защите, опять появились не участвовавшие в ничего не решающем поединке с новозеландцами Карлос Бонет (справа), Клаудио Морель (слева), Антолин Алькарас (в центре) и еще один центрбек Пауло Да Сильва, выходивший на поле во всех трех предыдущих поединках чемпионата. Серьезной потерей для команды стала дисквалификация опорного полузащитника Виктора Касереса. Его Мартино решил заменить, выставив своеобразный фильтр между центром обороны и «волнорезами» в виде дебютанта чемпионата Нестора Ортигосы. На позиции опорных хавов традиционно действовал дуэт Энрике Веры и Кристиана Ривероса. Под единственным чистым форвардом Лукасом Барриосом разместились Роке Санта Крус и Эдгар Бенитес, заменивший в основе Нельсона Вальдеса.



Наставник японцев Такеси Окада выставил состав совершенно идентичный тому, который начинал заключительную встречу группового турнира с Данией. В воротах – Эйдзи Кавасима. В обороне – Юити Комано (справа), Юто Нагатомо (слева), Юдзи Накадзава и Тулио Танака (в центре). Зону между центрбеками и опорными хавами занял Юки Абэ. В центре полузащиты разместились Макото Хасэбэ и Ясухито Эндо, справа – Дайсуке Мацуи, слева – Йосито Окубо. На острие атаки – Кейсуке Хонда.



Матч команды начали очень осторожно. Японцы сразу очертили намерения организовывать атаки с помощью дальних передач, а их соперники за счет более высокого индивидуального мастерства пытались взломать оборону соперника через фланги. Однако в защите и те, и другие, оставляли большие силы, потому длительное время атакующие попытки оппонентов выглядели неубедительными. В стартовые 15 минут японцы отличились двумя дальними ударами в исполнении Окубо и Комано.



Парагвайцы впервые потревожили Кавасиму на 19-й минуте. И это был, вне сомнения, голевой момент. Барриос, обыгравшись на позиции левого инсайда в стенку с Риверосом, вошел в штрафную площадь, на скорости обыграл Комано и вышел на ударную позицию. Бил Лукас с правой ноги, внешней стороной стопы. Очевидно, что такой способ нанести удар был неудобным, потому Кавасима спокойно завладел мячом. В этом эпизоде напрашивался удар Барриоса с левой ноги. Но, видно, нападающий парагвайцев – одноногий.



Япония ответила острым моментом уже спустя минуту. Это Мацуи мощно пробил метров с 25-ти. Увидев, что Вильяр немного вышел из ворот, японец бил по дуге – мяч попал в перекладину. А на 28-й минуте свой шанс упустил уже Санта Крус. Мяч к Роке отскочил вследствие верховой борьбы соперников после подачи углового. С удобной позиции нападающий парагвайцев пробил коряво – мяч пролетел мимо ворот.



В заключительной части первого тайма японцы попробовали опустить мяч в ноги и осуществили попытки взломать оборону соперника за счет скоростных действий на флангах. В одном из таких эпизодов на 40-й минуте Мацуи прошел по правому флангу и отдал передачу в центр на Хонду. Нападающий японцев, находясь в 20-ти метрах от ворот без плотной опеки, решил пробить – мяч пролетел рядом со стойкой.



Второй тайм соперники тоже начали по принципу «лишь бы не пропустить». Правда, за счет индивидуального мастерства и более высоких скоростных качеств парагвайцам таки удалось сделать свою игру острее. Сначала молниеносным подключением застал соперников врасплох опорный хав Ортигоса. Обыгравшись в стенку с Риверосом, Нестор вошел в штрафную площадь, но ударить ему не дал своевременно постелившийся в подкате Накадзава. На 54-й минуте уже Вера разрезной передачей с центра вывел на ударную позицию Бенитеса. Нападающий парагвайцев пробил слишком бесхитростно.



На 58-й минуте парагвайцы могли забить уже после розыгрыша углового. Морель навесил, а потерянный из виду защитниками Риверос бил головой – Кавасима удачно выбрал позицию и взял мяч намертво. На этот эпизод Япония спустя три минуты ответила аналогично. Эндо навесил с угла, а Танака, выиграв верховую борьбу у Санта Круса, нанес удар головой. Мяч, зацепив шею Санта Круса, улетел за лицевую линию. Судья касания парагвайского игрока не заметил и назначил удар от ворот.



Но в целом ход игры оставался таким же монотонным. Оживить действия своих команд решили тренеры. Сначала Мартино снял с поля совершенно бесполезного Бенитеса и выпустил Нельсона Вальдеса. Вскоре замену провел Окада. Тренер японцев заменил активного правого края Мацуи, выпустив вместо него джокера Синдзи Окадзаки. Того самого, который мог на последних минутах поразить ворота Голландии и который забил третий гол датчанам.



Очевидно, Херардо Мартино почувствовал, что у его команды все же есть шанс выиграть в основное время. Потому на 75-й минуте он провел еще одну замену, направленную на усиление атаки: вместо действовашего между центрбеками и «волнорезами» Ортигосы вышел правофланговый хав Эдгар Баррето. И действительно, в последние 15 минут парагвайцы попробовали заиграть быстрее. Но – опять-таки – с оглядкой на свои ворота, а значит, неразмашисто.



Таким образом, не желая раскрываться, команды по обоюдному согласию перешли в дополнительное время. Еще перед началом овертайма с большой вероятностью можно было ожидать серии пенальти. Учитывая ту осторожность, с которой команды провели основные 90 минут, они вряд ли захотят быть агрессивнее в дополнительное время.



На самом старте овертайма шанс отличиться был у японцев. Эндо подал угловой, а верховую борьбу за счет выбора позиции на ближней стойке выиграл Окадзаки. Однако Синдзи, чтобы нанести прицельный удар головой, не хватило роста – вышла банальная срезка. На 95-й минуте воротам соперника угрожали уже парагвайцы: Морель навесил слева, а Барриос нанес удар головой – Кавасима на месте.



Спустя три минуты тот же Морель создал еще одну голевую ситуацию. Клаудио прошел по своему левому краю, сместился в центр и отдал передачу в центр на Вальдеса. Нельсон в сопровождении Танаки вырывался один на один с вратарем, однако защитник не позволил Вальдесу пробить сразу, а спустя мгновенье на встречу нападающему выбежал Кавасима, который и принял на себя удар парагвайца.



На десятой минуте овертайма штрафной метров с 30-ти от ворот соперника выполнял Хонда. Кейсуке пробил низом в дальний угол – Вильяр перевел мяч на угловой. Заметим, что в этом эпизоде скоррегировать направление в ворота мог Накамура, но он малость не успел к мячу. Последний в игровое время полумомент тоже создали японцы. Окадзаки отдал влево на Эндо, тот неожиданно пяткой бросил мяч в направлении штрафной площадки. Два защитника парагвайцев на действие Ясухито среагировать не успели, что позволило Тамаде совершенно без опеки выйти на ворота под острым углом. Однако пробить японец не решился, а передачу сделал неудачную.



Пенальти. Капитан парагвайцев Вильяр воспользовался правом выбора и решил, что первой будет бить его команда. Эдгар Баррето бьет точно в нижний угол. Кавасима угадывает, но спасти команду не может – 1:0. В ответном ударе Эндо разводит мяч и вратаря по углам – 1:1. Барриос бьет низом точно в угол. Кавасима опять угадывает направление, но дотянуться до мяча он не в силах 2:1. Хасэбе бьет на силу в верхний угол. У Вильяра нет шансов – 2:2. Риверос, выполняя третий удар, сумел уложить вратаря в угол, а сам пробил по центру – 3:2. У Японии взялся бить защитник Комано. Он пробил на силу в левую от себя «девятку», но попал в перекладину – Парагвай получает преимущество. Вальдес это превосходство укрепляет, выполнив удар на силу под перекладину, по центру ворот – 4:2. Хонда сумел развести вратаря и мяч по разным углам, сократив разрыв – 4:3. Решающий удар взялся бить Оскар Кардосо. Уже сам уверенный взгляд нападающего показывал, что шансов у японцев мало. И действительно, Оскар разбежался, уложил Кавасиму в правый от себя угол, а сам пробил в противоположный – 5:3! Парагвай в четвертьфинале.



Парагвай – Япония – 0:0, по пенальти 5:3

Пенальти: 1:0 – Э. Баррето. 1:1 – Эндо. 2:1 – Барриос. 2:2 – Хасэбэ. 3:2 – Риверос. 3:2 – Комано (перекладина). 4:2 – Н. Вальдес. 4:3 – Хонда. 5:3 – О. Кардосо.

Парагвай: Х. Вильяр (к) – Бонет, Да Сильва, Алькарас, К. Морель – Ортигоса (Э. Баррето, 75) – Вера, Риверос – Санта Крус (О. Кардосо, 94), Э. Бенитес (Н. Вальдес, 60) – Барриос. Тренер – Херардо Мартино.

Япония: Кавасима – Комано, Накадзава, Танака, Нагатомо – Абэ (Накамура, 81) – Мацуи (Окадзаки, 65), Хасэбэ (к), Эндо, Окубо (Тамада, 106) – Хонда. Тренер – Такеси Окада.

Судьи: де Блекере – Эрманс, Вроманс (все – Бельгия).

Предупреждения: Риверос (118) – Мацуи (58), Нагатомо (72), Хонда (90+3), Эндо (113).

29 июня. Претория. Loftus Versfeld Stadium. 17 градусов.

