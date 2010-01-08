ЧМ-2010. 1/8 финала. Испания – Португалия: на кого уповать, если «посерел» даже Криштиану Роналду?

Пиренейское дерби заключало программу 1/8 финала чемпионата мира. Так исторически сложилось, что от матчей этих соперников болельщик ожидает феерии, остроатакующего футбола. Однако – не в нынешнем случае. Современная сборная Португалии сильна, в первую очередь, великолепной организацией обороны, а атака для команды Карлуша Кейруша является как бы чем-то второстепенным. По крайней мере, такой вывод можно было сделать, исходя из двух действительно серьезных матчей Португалии в групповом турнире против команд Кот-д’Ивуара и Бразилии. Оба завершились со счетом 0:0, в обоих португальцы блестяще оборонялись и в не сотворили в атаке совершено ничего.



Конечно, задача взлома плотного португальского замка была для наставника чемпионов Европы Висенте Дель Боске большой проблемой. Впрочем, тренер испанцев выбрал на этот поединок тот же тактический вариант, что и в решающей встрече группового турнира против чилийцев. В воротах – Икер Касильяс. В обороне – Серхио Рамос (справа), Хоан Капдевилья (слева), Карлес Пуйоль и Херард Пике (в центре). Дуэт опорных полузащитников составили Хаби Алонсо и Серхио Бускетс. Из глубины под нападающими действовали Андрес Иньеста и Хави. Давид Вилья действовал в атаке с упором на левый фланг, а Фернандо Торрес выполнял роль центрфорварда.



Наставник португальцев Карлуш Кейруш, как оказалось, в мачте с бразильцами наигрывал вариант состава уже для 1/8 финала (хотя тогда стартовая одиннадцатка казалась экспериментальной). В воротах – Эдуарду. В защите – Рикарду Кошта (справа), Фабиу Коэнтрау (слева), Рикарду Карвалью и Бруну Алвеш (слева). Трио опорных хавов составили Тьягу, Пепе и Рауль Мейрелеш. Трио форвардов – Симау Саброза (справа), Угу Алмейда (в центре) и Криштиану Роналду (слева).



Испанцы начали матч с длительного контроля над мячом. Венцом этой перепасовки стал удар Торреса с левого угла штрафной площади – Эдуарду отразил мяч в дальнем углу. Спустя еще минуту из-за пределов штрафной площади тоже слева пробил Вилья. И на сей раз вратарь не брал мяч намертво, а отбил его в сторону. На шестой минуте тот же Вилья, приняв мяч на левом фланге, обыграл Рикарду Кошту, вошел в штрафную площадь и пробил с нижний угол – Эдуарду опять надежен. Активно начав матч, испанцы удерживали преимущество. На 12-й минуте очередное обострение возникло после подачи углового. Иньеста быстро отправил мяч низом в штрафную площадь, а Хави с разворота пробил в дальний угол – над перекладиной!



Португальцы первую острую атаку организовали на 20-й минуте. Опорные хавы сборной Испании дали набрать скорость полузащитникам соперника. В стенку мяч был доведен до Тьягу. Тот пробил из-за пределов штрафной площади. Немного вышедшей из ворот Касильяс отбил мяч над собой. На добивании пытался сыграть Угу Алмейда, но вратарь со второй попытки забрал мяч намертво. Второй раз португальцы потревожили Касильяса на 28-й минуте. Криштиану Роналду, выполняя штрафной с 37-ми метров, мощно пробил по воротам. Вратарь сборной Испании сыграл неуверенно, отразив мяч перед собой. К счастью Касильяса, первым на отскоке был Пике.



Вот так, потихоньку португальские игроки приноровились к кружевным атакам испанской сборной. Давая возможность подопечным Дель Боске проходить через фланги, португальцы насытили центр и в этой зоне не позволяли обострять игру. Более того, к окончанию первой половины команда Кейруша организовала две острые контратаки, которые после навесов слева от Рауля Мейрелеша и Фабиу Коэнтрау мог завершать Угу Алмейда. Но центрфорварду португальцев не хватило малости.



Очевидно, что для того, чтобы пройти массированную оборону сборной Португалии, испанцам во второй половине нужно было увеличивать темп. А еще – предпринимать нестандартные ходы, надеяться на угловые и штрафные удары. Кроме того, внимательнее при переходе от атаки к обороне должны быть опорные хавы. Ведь в первом тайме Португалии удалось несколько острых контратак.



И действительно, вторую половину испанцы начали намного интенсивнее. Как с точки зрения перемещений, так и в работе с мячом. Португальцы сдерживали натиск соперника с большим трудом. Чувствуя, что насыщенную португальскую оборону можно взломать, Дель Боске выпустил вместо хорошо потерзавшего защитников соперника Торреса центрфорварда Фернандо Льоренте. Едва баск вышел на поле, как ему зряче навесил мяч в центр штрафной площади Серхио Рамос. Защитники ошиблись при создании офсайдной ловушки, вследствие чего Льоренте бил головой в упор, но попал во вратаря.



А на 63-й минуте испанцы наконец открыли счет. Иньеста отдал передачу на линии штрафной площади на Хави, тот пяткой сбросил набегающему из глубины Вилье, а Давид сначала пробил во вратаря, а затем на добивании мягко перебросил «круглого» через Эдуарду – 1:0!



После забитого гола испанцы продолжили нагнетать обстановку на половине соперника. За счет сумасшедшего темпа, непредсказуемых перемещений подопечные Дель Боске перехватывали мяч у соперников на их половине поля. Предпосылок для создания острых атак было несколько, но до голевой ситуации свой эпизод на 68-й минуте довел лишь Серхио Рамос. Обыграв на своем правом фланге Фабиу Коэнтрау, Серхио с угла штрафной площади мощно пробил низом в дальний угол – Эдуарду в прыжке перевел мяч на угловой. На 75-й минуте с 25-метрового расстояния пробил уже Вилья. Опять вратарь вытащил мяч из «девятки».



На 72-й минуте Карлуш Кейруш наконец одумался. Он сделал двойную замену, выпустив вместо Пепе, который играл фактически третьим центральным защитником, опорного хава Педру Мендеша, а вместо пассивного Симау центрфорварда Лиедсона. Но эти замены помогли португальцам, как мертвому припарки. Испанцы к тому моменту уже поймали кураж. Подопечные Дель Боске заставили португальцев бегать без мяча, получая удовольствие от тотального игрового контроля в середине поля. Но вместе с тем испанцы не забывали и обострять игру. В оставшееся время еще дважды мог забить в ворота Эдуарду Льоренте. Сначала Фернандо замыкал ударом головой навес от Вильи, а вскоре выходил один на один с вратарем. Но оба раза кипер португальцев действовал надежно.



Таким образом, португальцы, даже не сподобившись на полноценный штурм, проиграли, как для такого матча, почти без вариантов. Проигравшие запомнились разве что удалением Рикарду Кошты за удар локтем Хоана Капдевильи. Имея в своем составе целую обойму высококлассных атакующих игроков, Португалия в течение всего чемпионата мира действовала от обороны и сподобилась забивать голы только сборной КНДР, которой, видимо, забили бы даже питомцы Виталия Кварцяного из луцкой «Волыни». В болотных хитросплетениях Кейруша самым заурядным игроком выглядел даже Криштиану Роналду. Собственно, Португалия наравне с итальянцами заслуживает на звание главного разочарования чемпионата.



Испания – Португалия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Вилья (63).

Испания: Касильяс (к) – Серхио Рамос, Пуйоль, Пике, Капдевилья – Хаби Алонсо (Марчена, 90+3), Серхио Бускетс – Хави, Иньеста – Торрес (Льоренте, 59), Вилья (Педро, 88). Тренер – Висенте Дель Боске.

Португалия: Эдуарду – Рикарду Кошта, Рикарду Карвалью, Бруну Алвеш, Фабиу Коэнтрау – Тьягу, Пепе (Педру Мендеш, 72), Рауль Мейрелеш – Симау (Лиедсон, 72), Угу Алмейда (Данни, 58), Криштиану Роналду (к). Тренер – Карлуш Кейруш.

Судьи: Балдасси – Касас, Майдана (все – Аргентина).

Предупреждение: Хаби Алонсо (74) – Тьягу (80).

Удаление: Рикарду Кошта (89).

29 июня. Кейптаун. Green Point Stadium. 13 градусов.

