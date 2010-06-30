Ультрамарафон: за двое суток – 300 километров

30 июня 2010, 12:31

Победители международного ультрамарафона, финишировавшего в Виннице, преодолели около три сотни километров. За все это время они спали лишь по 2–3 часа.

В Виннице, в парке Дружбы народов, финишировал второй международный ультрамарафонский забег «Самопревосхождение». В нем приняли участие около полусотни ведущих ультрамарафонцев – не только из Украины, но и из России, Беларуси. Часть из них соревновалась в двухсуточном забеге (48 часов), остальные – в суточном (24 часа).
Спортсмены бежали по кругу, величина которого составлял 1 километров 80 метров. Каждый преодолевал столько, сколько сможет. Причем можно было есть и спать, сколько захочешь. Организаторы обустроили палаточный городок, обеспечили участников едой и напитками. Были и дополнительные удобства: горячий душ, биотуалеты. Но подавляющее большинство спортсменов интересовал лишь сам забег, они старались тратить попусту как можно меньше времени. Причем не прятались в палатки и под тенты даже во время длительных ливней.    
Одним из главных фаворитов двухсуточного забега был виннитчанин Юрий Тростенюк - победитель недавнего всемирного десятидневного забега в Нью-Йорке. Однако призерами стали спортсмены из Запорожской области и России. Феноменальный результат показал Владимир Васютин из Энергодара – он пробежал 301 км 639 м, значительно опередив остальных.  
Все участники соревнований получили памятные призы, а сильнейшие – кубки, медали и дипломы.

Корреспондент «СПОРТглавреда» беседовал с организаторами спортивного шоу. Сначала мы обратились к директору соревнований, серебряному призеру 10-дневного всемирного забега в Нью-Йорке Игорю Мудрику
Игорь, забеги ультрамарафонцев проходят и в других городах Украины?  

В Виннице такое соревнование мы проводим второй год подряд. Уже 8 лет подряд проводится суточной забег в Киеве, причем уже четыре года он имеет статус чемпионата Украины.    

Все спортсмены жили в палаточном городке?

Всем желающим мы забронировали гостиничные номера. Но во время пробега они все равно спали в палатках.

Общепринятой спортивной формы для ультрамарафонцев нет?

Униформы нет и не было. А сейчас некоторые даже бежали без верхней одежды.

Сколько времени отводилось на сон?

Лидеры забегов отдыхают не более 2–3 часов в сутки. Остальные спят гораздо больше.  

Кормили спортсменов специальной едой?

Легкой домашней пищей - кашей, борщами. Кроме того, давали фрукты, овощи, апельсины, бананы.

Сколько лет было самому старшему участнику?

Ему 73. Но бежало много спортсменов пенсионного возраста. Среди них – немало  женщин, для которых был специальный зачет.

Как разнятся результаты мужчин и женщин?

Мужчины, конечно, быстрее. Но женщины бегут в одной группе с ними. И стараются не отставать.

В ультрамарафоне можно заработать большие деньги?

Эти соревнования – некоммерческие. Призы в них всегда символические.

Далее на вопросы отвечает заместитель директора Винницкого областного центра «Спорт для всех» Владимир Жицкий.
Владимир, вы занимались организацией релаксации участников…

Мы организовали два массажных кабинета – отдельно для мужчин и женщин. На массаж во время забега в любой момент могли забегать все участники. Кроме того, во время  соревнований рядом дежурили врачи.

Директор Винницкого городского центра «Спорт для всех» Екатерина Крыжановская:
- Главная цель таких забегов – не победа, а самосовершенствование, поддержание здорового образа жизни. Организаторы думают о массовости –приглашают всех желающих. Поэтому ультрамарафон – спорт для всех.

На какое максимальное расстояние вы рекомендуете, для начала, бежать новичкам?  

Тут главное – психологическая подготовка спортсмена, уверенность в собственных силах. В этом случае будешь бежать, невзирая ни на что: усталость, дождь, жару, грязь. Естественно, перед ультрамарафонскими забегами нужно иметь необходимый уровень физической подготовки, о чем говорит допуск от врача.  

В винницких забегах были марафонцы-дебютанты?

Да. И мужчины, и женщины, причем из разных городов.
 
Председатель Винницкого городского спорткомитета Сергей Краевский:
- Инициатором этих соревнований выступила, в первую очередь,  общественная организация «Возрождение», которую возглавляет Игорь Мудрик. Он еще в 2009 году обратился к нам с предложением организовать открытые ультрамарафонские соревнования. Когда спортсмены бегут 1, 2,  даже 10 или 20 суток – это вызывает восхищение и уважение. Поэтому мы и решили организовать такой забег в нашем городе.

Проблем с организацией не возникало?

Казалось бы, какие могут быть сложность при проведении забегов?! Однако, во-первых, нужно было подготовить хорошее освещение и ровную трассу, чтобы участники не получили травмы. Поэтому были задействованы коммунальные службы, которые выравнивали и укатывали дорожки.  Во-вторых, общественный порядок должна охранять милиция – наряды правоохранителей дежурили круглосуточно. В-третьих, нужна была скорая помощь. Также мы организовывали палаточный городок, питание.

Среди участников были дети?

Нет. Возраст участников был неограниченным, но в таких забегах в основном участвуют опытные, хорошо подготовленные спортсмены. Поэтому самым младшим участникам было более 20 лет.        

Количество участников выросло?

По сравнению с прошлогодними забегами, число участников выросло почти вдвое. Поэтому мы собираемся сделать эти соревнования традиционными. Мало того – на следующий год хотим провести в Виннице уже открытый чемпионат Украины по ультрамарафону.    

Победители и призеры соревнований

Двухсуточный забег

Мужчины
1 м. – Владимир Васютин (Энергодар, Запорожская область), 51 год, пробежал 301 км 639 м
2 м. – Николай Дужий (Санкт–Петербург), 45 лет, 289 км
3 м. – Василий Дюкин (г. Канаш, Чувашия, Россия), 60 лет, 274 км

Женщины
1 м. – Лариса Зуб (Минск, Беларусь), 32 года, 215 км
2 м. – Светлана Самарина (Киев), 37 лет, 211 км
3 м. – Галина Кравченко (Мариуполь), 48 лет, 208 км

Суточный забег

Мужчины
1 м. – Сергей Бренио (Симферополь, Крым), 34 года, 151 км
2 м. – Сергей Остапенко (Винница), 46 лет, 141 км
3 м. –Игорь Куражко (Мариуполь), 48 лет, 104 км.  

Женщины
1 м. – Светлана Ипатко (Киев), 23 года, 118 км
2 м. – Наталья Савченко (Симферополь, Крым), 58 лет, 104 км
3 м. – Анна Степанкова (Николаев), 47 лет, 75 км

 

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