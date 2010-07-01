Пенальти в нашей жизни

1 июля 2010, 11:17

Что ж это «за зверь такой» – пенальти, как «с ним бороться», и кто в мире является лидером, а кто - аутсайдером в пробитии одиннадцатиметровых…

...В этом решили разобраться футбольные аналитики официального спонсора чемпионата мира-2010 компании Castrol.  

Чем ближе финал ЧМ-2010, тем «конкретнее» становится тема послематчевых пенальти: нередки случаи, когда менее мастеровитый соперник, проигрывая по ходу матча в основное время, «под занавес», «на зубах», вырывает ничью, а в «русской рулетке» переигрывает претендента… Бывает, когда соперники, осторожничая – «лучше синица в руках, чем журавель в небе» – доводят матч до ничьей, уповая на мастерство и фарт своего голкипера, и добиваются таки победы… Трагедия? Или запрограммированный успех?..

Вот компания Castrol, известная своими футбольными пристрастиями, решила помочь командам изучить своих потенциальных соперников в «футбольной лотерее» и создала систему «Анализ пенальти от Castrol EDGE».

Чтобы создать эту систему команда аналитиков изучила все пенальти в пяти ведущих европейских лигах и Лиге чемпионов за последние четыре года, а также в матчах с участием сборных команд. Систему могут использовать вратари команд, прошедших в четвертьфинал, желающие понять, как «бороться» с полевыми игроками, и полевые игроки, которым в этот критический момент «небо кажется в овчинку»…

Любители футбола могут «загрузить» полученную информацию по каждому игроку в свою память и в дальнейшем использовать эти «шпаргалки», стараясь избегать послематчевых стрессов…

Вчера в Киеве на стадионе «Спартак» Castrol собрал спортивных журналистов, чтобы познакомить с разработками своих аналитиков. В качестве экспертов были приглашены известные украинские футболисты – нападающий Виктор Леоненко и вратарь Станислав Сирота.
Открыл «прения» известный спортивный экстремал и, бесспорно, лучший телевизионный репортер Украины Николай Васильков, буквально вчера вернувшийся из Африки. А руководитель отдела маркетинга «Castrol Украина» Дмитрий Бахмацкий открыл эту удивительную сессию.
Перед южными футбольными воротами была разбит учебный класс, за преподавательским столом – эксперты, а перед ними с полсотни журналистов различных украинских изданий, переодетые в специально сшитые по этому поводу футболки Castrol, многочисленные теле- и фото операторы. Кстати, еженедельник «Футбол» пожаловал на мероприятие в заблаговременно приобретенной с помощью спонсоров ярко желтой форме фирмы ADIDAS…
Дмитрий Бахмацкий:

– Прежде, чем мы начнем наше мероприятие, разрешите поздравить вас с наступающим Днем спортивного журналиста, пожелать интересной, актуальной и эксклюзивной информации и крепкого здоровья, без которого ни на футбольном поле, ни возле него – долго не протянешь!.. Перед обсуждением программы «Анализ пенальти от Castrol EDGE» хочу задать вопрос: «Как вы думаете, на каком месте среди более, чем 270 стран, посетивших  сайт «www.castrolfootball.com», находится Украина?»… Правильно! По состоянию на 23 июня наш сайт посетило более 800.000 украинских респондентов. Безусловно, в этом и ваша неоценимая заслуга, так как вы пишете о наших программах, рассказываете читателю и зрителю об изысканиях наших аналитиков – огромное спасибо.

Перейдем к анализу пенальти от Castrol EDGE. Несомненно этапы чемпионата мира с «игрой на выбывание» вносят какую-то нервозность в игру команда. В то время, когда тренеры готовят своих нападающих к игре, судьба команд оказывается как раз в руках голкиперов, и чтобы помочь вратарям и тем, кто собирается бить пенальти наши аналитики и провели данное исследование, создав, как нам кажется, новую уникальную систему. И теперь перед важным матчем полевым игрокам и голкиперам не нужно тратить много времени, просматривая матчи, разбираясь в тонкостях технических приемов, даже изучать игру соперников. Достаточно зайти на сайт www.castrolfootball.com/penalnyanalysis/, выбрать команду или игрока и получить достаточно детальные данные по тому, как пробивали и отражали эти пенальти… Приглашаем к нам на сайт даже участников чемпионата мира в ЮАР – думаю, для них программа, разработанная нашим аналитиками будет серьезным подспорьем.
В создание системы принимали участие такие известные футбольные личности, как бывший вратарь сборной Дании Питер Шмейхель, норвежский спортивный психолог доктор Геир Йордет и полузащитник португальской сборной и мадридского «Реала» Криштиану Роналдо.
Несколько слов о наших аналитиках. Наверное, о Питере Шмейхеле много говорить не стоит, хотя нельзя не отметить, что по версии Международной федерации футбольной статистики и истории он находится на седьмом месте среди лучших вратарей ХХ столетия… В 1992-93 годах эта федерация объявляла его лучшим вратарем мира!..

Норвежский спортивный психолог доктор Геир Йордет работал со многими профессиональными футбольными клубами, а также помогал готовить сборную Нидерландов к чемпионату мира ФИФА-2006 и к Олимпиаде «ПЕКИН-2008».

Кришитан Роналду из своих последних десяти пенальти он забил… восемь, что говорит о том, что футболист в ответственный момент умеет справиться с психологическим напряжением.

Николай Васильков:

 Castrol предлагает нам три сессии: первая только что закончилась, вторая – будет состоять из просмотра слайдов, сопровождаемая комментариями наших экспертов, после этого Слава Сирота проведет мастер-класс, демонстрируя в футбольных воротах свое неувядающее мастерство. Так что, пусть, кто сможет, забьет нашему вратарю гол… Лучшие получат соответствующие призы, а лично от меня – эти удивительные, «неадекватные» очки, которые я привез из ЮАР, с матча Аргентина-Нигерия.

Итак, как показали исследования, пенальти зависит от амплуа игрока: лучше всего пробивают нападающие, за ними – защитники, и лишь третьими – полузащитники, среди которых, как мы знаем, всегда немало «думающих» футболистов… С чем это связано пока не понятно и, тем не менее, 74% нападающих забивают голы, и только 58% полузащитников становятся героями дуэли.

В дальнейшем участники сессии узнали, что, чем старше игрок, тем меньше у него шансов забить пенальти – лишь 71% игроков, старше 28 лет успешно их реализовали… Что футболисты с ударной левой ногой успешно реализовывают 50% одиннадцатиметровых, а «правоногие» – 69%... Что вратари  в красных футболках никогда не отражали пенальти на чемпионатах мира, а лучше всего с 11-метровыми справляются вратари в зеленых майках. Ветераны помнят, что легендарный динамовский вратарь Олег Макаров долго и успешно защищал киевские ворота именно в зеленом, латанном-перелатанном свитере. Может поэтому «Динамо» и завоевало свои первые в истории трофеи – Кубок СССР в 1954 году и «золото» чемпионата – в 1961?..

Анализируя историю послематчевых пенальти на чемпионатах мира Castrol пришел к выводу, что давление ответственности играет огромную роль: только 40% футболистов забивают пенальти в ситуациях, когда промах означает поражение команды. Когда же игрок пробивает пенальти, который может принести победу, его шансы на успех составляют – 92%.

Питер Шмейхель по этому поводу выразился так: «Послематчевые пенальти – самая стрессовая ситуация для вратаря, а на Чемпионате мира он еще усугубляется, так как ставки очень высоки. Вратари могут изучать соперника во время подготовки. Все уже знают, как Йенс Леман выполнил свое домашнее задание в 2006 году перед матчем против Аргентины, и сборная Германии была вознаграждена за его старания. Леман отразил два пенальти, решив таким образом исход поединка».

Семь постулатов

Журналисты узнали и теперь, наверное, станут использовать в своих материалах такие футбольные истины:
1. Если вы хотите победить Германию, то лучше избегайте с ней послематчевых пенальти.
2. Англичане официально признаны самыми худшими пенальтистами Европы.
3. В серии послематчевых пенальти у новичков не меньше шансов забить, чем у матерых пенальтистов.
4. Очередность пробивания пенальти не дает особого преимущества командам.
5. С нарастанием напряжения процент реализации в сериях послематчевых пенальти на Чемпионате мира ФИФА начинает падать.
6. Напряжение сильнее сказывается, когда промах означает «мгновенную смерть» команды. В таких ситуациях больше половины игроков не могут забить.
7. Возможность вывести свою команду в следующий этап победным ударом в серии послематчевых пенальти вдохновляет игроков.

Несколько уроков от доктора Геир Йордета

Каким образом игроки могут научиться справляться с психологическим давлением?

Игроки могут справиться с психологическим давлением путем тренировок в стрессовых условиях и привыканием к стрессу. Кроме того, они могут использовать знание конкретных ситуаций на соревнованиях, чтобы эффективнее управлять своими чувствами в нужный момент. Наконец, они могут поработать со своим страхом совершить ошибку и таким образом стать менее восприимчивым к возможности промаха.

Почему одни сборные лучше забивают, чем другие?

Исследования показывают, что от игроков Англии, Нидерландов и Италии всегда ожидают большего, они подвержены большему давлению, чем футболисты других сборных, и зачастую справляются со своим стрессом хуже остальных. Эти сборные также оказались в числе худших исполнителей послематчевых пенальти.

Почему у молодых игроков больше шансов забить, чем у звезд?

Наверное, потому что от молодых игроков многого не ждут, и они испытывают меньшее давление, чем футболисты постарше. Это интересно, хотя бы потому, что у футболистов с именем больше опыта, и они должны были бы лучше выполнять пенальти. Похоже, высокий статус имеет «обратную сторону медали» – дополнительную психологическую нагрузку!.. И опытная «звезда» оказывается в менее выгодном положении, чем молодой игрок, от которого не ждут забитого гола…

Почему важен цвет майки вратаря?

Особое значение в этой истории имеет красный цвет: когда человек надевает футболку такого цвета, он может ощущать свое превосходство над окружающими, в то время, как на его соперника этот цвет действует угнетающе. Исследования показали, что во многих видах спорта «красные» выигрывали больше матчей. Однако красный цвет футболки делает вас более заметным и выделяющимся на окружающем спортивную площадку фоне. Для вратаря это может иметь двоякий эффект: с одной стороны он чувствует превосходство и действует устрашающе, с другой – соперники его лучше видят и могут «читать» его действия, что облегает им задачу.

Какой психологический эффект оказывали «шпаргалки» Лемана на прошлом Чемпионате мира? Отвлекало ли это игроков соперника?..

Тщательно готовясь к чемпионату мира, Леман составил подробное досье на всех возможных пенальтистов. И об этом были информированы все потенциальные соперники сборной Германии. Говорят, когда футболисты видели Лемана с записями в руках, то им казалось, что у него есть информационное преимущество. Помните сакраментальное: «Кто владеет информацией, тот владеет миром»?.. В общем, все это заставляло полевых игроков более тщательно обдумывать направление удара, а это подчас негативно отражалось на их ударах.

В связи с этим на ЧМ-2006 с Леманом произошел любопытная история: к концу турнира он уже был не в состоянии разобрать, что же там у него в записях написано – чернила выцвели и буквы истерлись!.. Вратарю оставалось только догадываться, в какой угол нападающий «должен» бить… В итоге, когда Камбьяссо совершал решающий удар, Леману оставалось только догадываться, в какой угол тот будет бить. И его догадка оказалась правильной! Хотя, как оказалось, это был не тот угол, который был указан в записях!  

Мастер-класс Святослава Сироты

Сначала голкипера потренировал Виктор Леоненко и сделал это, как всегда, изящно – точно в угол, комментируя каждый свой удар. Затем за дело взялись журналисты… Подогретые изнуряющим июньским солнцем и перспективой выпить после сессии холодного подольского пива «акулы пера и микрофона» старались во всю… Оказалось, что многие из коллег не только умеют хлестко писать, но и «безвідпорно» пробивать по цели… Не хочется обижать неудачников и захваливать голеадоров: и у тех, и у других – все еще впереди, однако нельзя не отметить великолепное, прямо таки неувядающее мастерство кипера! Наверное, останься Святослав Сирота в футбольных воротах еще на несколько лет, украинская футбольная история была бы им собственноручно переписана – не стал бы легендарный Шовковский лучшим «пенальтистом всех времен и народов»!..
«Барбекю»

Пиво было на удивление прохладным, мясо – вкусным, а журналистские «посиделки» – продуктивными… Награждение лучших пенальтистов проводили футбольные эксперты – Виктор Леоненко, Святослав Сирота и Артем Бахмацкий.

Интересно, какими новыми исследованиями порадует нас Castrol, в последнее время ставший по-настоящему футбольным брендом.

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