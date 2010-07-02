Виталий Вдовкин: «Узелков должен стать чемпионом мира, а затем утвердиться в этом качестве»

Винницкого тренера Виталия Вдовкина в первую очередь знают как нынешнего наставника Интерконтиненального чемпиона по боксу Вячеслава Узелкова. Но он еще и уникальный специалист-универсал: готовит чемпионов сразу по четырем видам спорта: универсальному бою, боксу, вольной борьбе и киокушинкай-каратэ! Кроме того, Виталий Вдовкин интересуется не только спортом. Он - разноплановый человек. Об этом говорит хотя бы его многолетняя дружба с певцом Александром Маршалом и экстрасенсом Анатолием Кашпировским.



В интервью «СПОРТглавреду» Виталий Вдовкин рассказал о подготовке Вячеслава Узелкова к предстоящему бою за пояс чемпиона мира, а также поведал о любопытных фактах своей биографии.

Виталий Петрович, когда и с кем будет боксировать Вячеслав Узелков?



23-го июля он встретится в бою за титул чемпиона мира с действующим обладателем пояса казахом Бейбутом Шуменовым. Поединок состоится в США.



Вячеслав проведет первый бой в Америке?



В начале своей профессиональной карьеры Узелков уже боксировал в Штатах.



Как вы оцениваете шансы вашего воспитанника против Шуменова?



Я никогда не говорю заранее об этом. Только сам бой расставит все по местам.



Какие особенности имеет нынешняя подготовка к бою?



У нас не бывает обычной подготовки, а каждый поединок – как первый.



Где вы берете спарринг-партнеров Узелкову, ведь равных ему по классу боксеров в Виннице нет?



В Виннице практически все боксеры ¬– любители, а Узелков выступает на профессиональном ринге. В то же время я считаю, что достойно подготовиться к чемпионскому бою Вячеслав может и дома, в городе над Бугом. А с моим мнением считается руководство промоутерской компании братьев Кличко К2, которая и подбирает Узелкову спарринг-партнеров. К примеру, сейчас с Узелковым спаррингует хороший боксер из Архангельска.



Какую цель вы ставите перед Вячеславом?



Выиграть все, что можно. В первую очередь ему нужно стать чемпионом мира. Затем утвердиться в этом качестве.



Сколько часов в день тренируется Узелков?



Пока мы с ним не выполним запланированную программу, не уходим из зала. Неважно, сколько времени на это понадобится – 3 или 5 часов.



Винницкий бокс в последнее время вышел на высокий уровень… Ведь, к примеру, кроме Узелкова, в городе есть и Неклюдов, который недавно стал чемпионом мира среди юниоров.



Неклюдов – еще школьник, поэтому судить о его дальнейших перспективах пока сложно. Юношеский и взрослый спорт – совсем разные вещи. А в целом винницкий бокс котируется в Украине, наш регион всегда в лидерах в этом виде спорта. Отмечу успехи винницких боксеров-профессионалов: Виктора Черноуса (он сейчас боксирует в Австралии), Дмитрия Кучера (тренируется Киеве), супертяжа Сергея Карпенко (он подписал контракт в США). Винницкая любительская школа бокса дает хорошую подготовку будущим профи.



Виталий Петрович, какое достижение вы считаете главным в своей жизни?



В первую очередь это спортивные успехи. Среди моих воспитанников есть чемпионы мира и Европы. Кроме Вячеслава Узелкова, это чемпионы мира по универсальному бою Павел Горлатов и Александр Базь, бронзовый призер чемпионата Европы по вольной борьбе Василий Тесменецкий. Определенных успехов достигают мои воспитанники и в каратэ-киокушинкай. Кроме того, я очень рад тому, что у меня не так давно родился сын – ему пошел лишь третий годик.



Какая ваша работа считается основной?



Тренерская, в частном спортклубе винницкого предпринимателя Виктора Антемюка.



Вы мастер спорта по какому виду единоборств?



По … тяжелой атлетике.



???..



Я был призером Украины среди молодежи по тяжелой атлетике. Но потом понял, что это не мой вид спорта. И решил заниматься боксом у винницких тренеров Дмитрия Шамиса и Николая Дроздова. Примерно в 25 лет стал показывать неплохие результаты. Но тогда ввели возрастной ценз: боксеров старше 25-и не оправляли на соревнования. На этом моя боксерская карьера и закончилась. Также я занимался каратэ (несмотря на то, что при Союзе оно было запрещено!), достиг неплохих результатов и стал тренировать молодежь. У меня появилось много учеников и преемников, постоянно приглашали поделиться опытом в Москву и другие города СССР.



На что потратили первые заработанные деньги?



Первую зарплату я отдал родителям. Я тогда учился в институте, а вечерами подрабатывал в психиатрической больнице им. Ющенка.



Какой владеете недвижимостью?



Двухкомнатной квартирой. Ее дали моему отцу, инвалиду войны.



На какой машине ездите?



«Черри», китайское авто. Для меня машина – это просто способ передвижения, а не показатель жизненного статуса.



Куда ездите отдыхать?



На дачу в Стрижавку (под Винницей) или к друзьям. На даче только отдыхаю вместе с женой и ребенком, ведь в связи с напряженным графиком тренировок времени и сил на другую работу не остается.



Ваша жена – тоже спортсменка?



Она бывшая велосипедистка. Сейчас учится в аспирантуре педуниверситета.



Любимый ресторан?



В Виннице иногда люблю посещать «Спорт-тайм». Там я всегда могу увидеть своих друзей, товарищей по спорту. Кроме того, мне по душе, что этим клубом руководят спортсмены и там регулярно проходят мероприятия, связанные со спортом.



Вы в хорошей физической форме …



Я провожу тренировки ежедневно, и это помогает держать себя в форме.



Хобби?



Спорт – это одновременно и мое хобби, и работа. Свободного времени у меня практически нет – я «днем и ночью» в зале.



Любимая одежда?



Ношу практически любые вещи. Люблю одеваться просто и свободно.



Любимое животное?



Много лет у нас жил карликовый пудель. Такая порода собак мне и сейчас нравится.



Любимые блюда?



Борщ, пельмени.



Любимый писатель?



Хэмингуэй.



Пристрастия в кино?



Фильмы Кончаловского, Михалкова, Бондарчука. В первую очередь привлекают современные фильмы на жизненные темы.



Вы, как и любой другой известный тренер, побывали в разных городах и странах. Где вам особенно понравилось?



В Украине – в музее Запорожской Сечи, куда я приезжал по приглашению друзей. Я дважды побывал в Америке – в Нью-Йорке, Сиэтле. Побывал в Канаде, Торонто. Объездил пол-Европы. Поэтому выделить какой-то один город сложно.



Три основных качества настоящего человека?



Преданность, порядочность и целеустремленность. Важно не опускать руки ни в какой ситуации. У меня в жизни было много неприятностей, но я всегда придерживался принципа олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова «Преодолеть себя!». Очень многому в этом плане меня научил и Анатолий Кашпировский.



Как вы с ним познакомились?



Я подрабатывал в больнице им. Ющенка, а Кашпировский работал там врачом. В это время мы с ним много разговаривали, продолжаем общаться и сейчас. Из известных людей давно хорошо знаю певца Александра Маршала, работавшего в группе «Парк Горького», а ныне ведущего сольную карьеру. Он раньше работал в Виннице, в ресторане «Кельце», где мы с ним и познакомились. Сейчас Маршал живет в Москве, но мы время от времени с ним созваниваемся.



