Украинский спорт: топ-10 за июнь

Июнь оказался щедрым на победы украинских спортсменов в соревнованиях различного калибра. К сожалению, наша традиционная ежемесячная топ-десятка не в силах вместить всех достойных триумфаторов сего месяца. Посему многих «СПОРТглавред» вынужден отметить лишь в предисловии. К примеру, нельзя не вспомнить третью в истории украинского тенниса победу на юниорском Grand Slam. Следом за Андреем Медведевым, который первенствовал на Rolland Garros в 1991-м и Катериной Бондаренко, выигрывавшей Wimbledon-2004, сейчас настал черед Эллины Свитолиной, победившей в юниорском Rolland Garros-2010.



Нельзя не отметить также достижения украинских легкоатлетов на командном чемпионате Европы. В норвежском Бергене украинцы взяли 14 индивидуальных медалей и заняли пятое общекомандное место. В частности, победами в Норвегии отличились мастера тройного прыжка Ольга Саладуха и Виктор Кузнецов, Елизавета Брызгина (бег на 200 м), Наталья Лупу (бег на 800 м), Анна Мищенко (бег на 1500 м). К сожалению, место в десятке лучших спортсменов месяца нашлось лишь троим из них. Кроме того, не вошли в число лауреатов и победительница этапа Кубка мира в стрельбе из лука Виктория Коваль, а также борец вольного стиля Тарас Данько, первенствовавший на этапе серии Гран-при в столице Грузии Тбилиси.



Достойны уважения и призовые места украинских боксеров на чемпионате Европы в Москве (Россия). Кроме серебра Георгия Чигаева (категория – до 54 кг), бронзовыми призерами первенства континента стали Александр Ключко (до 64 кг), Тарас Шелестюк (до 69 кг), Денис Пояцика (до 91 кг) и Роман Капитоненко (свыше 91 кг).



А теперь перейдем непосредственно к рассказу о лауреатах июня.



1. Дмитрий Пышков (греко-римская борьба)

{8-} После отличного выступления на чемпионате Европы в Баку (Азербайджан), где Дмитрий лишь волею судейской ошибки не смог бороться в финале и занял третье место, Пышков отметился еще одной громкой победой на Гран-при Германии в Дортмунде. Выступление на турнире Пышков начал с победы над литовцем Александром Казакевичем, который ранее становился бронзовым призером чемпионатов Европы и мира среди юниоров, а также выиграл первенство континента-2003 среди кадетов. В следующей схватке Дмитрий не оставил шансов швейцарцу Томасу Зуппигеру. В четвертьфинале украинец победил бронзового призера «взрослого» Евро-2005 Невена Жугая из Хорватии.



В полуфинале жребий третий раз в этом году свел Пышкова с обладателем бронзы континентального первенства-2008 россиянином Русланом Белхороевым. Напомним, что на той же стадии в Гран-при Поддубного в Тюмени (Россия) благодаря спорному судейскому решению выиграл Руслан. В схватке за третье место на Евро-2010 в Баку сильнее был Пышков. Победил Дмитрий и на сей раз. Наконец в финале луганчанин еще в первом периоде уложил на лопатки бронзового призера Олимпиады-2008 Кристофа Жено из Франции!



2. Василий Иванчук (шахматы)

{4-} После неубедительного выступления в майских турнирах Василий Михайлович сумел набрать оптимальную форму и в июне отметился великолепной победой на Мемориале Хосе Рауля Капабланки в кубинской столице Гаване. Иванчук не проиграл ни одной из десяти партий на турнире. Победив англичанина Наджела Шорта, россиян Евгения Алексеева и Яна Непомнящего, а также кубинца Лазаро Брусона, украинец с семью очками в четвертый раз в карьере стал победителем Мемориала Капабланки.



3. Виктор Кузнецов (легкая атлетика)

{7-} Провожая атлетов на командный чемпионат Европы в норвежский Берген, вряд ли кто думал об украинской победе в секторе для тройного прыжка у мужчин. Виктор Кузнецов также объективно оценивал свои силы: результат, показанный им на майском Кубке Украины, позволял рассчитывать на попадание в тройку. Но прыгать так далеко, как действующий чемпион мира британец Филлипс Айдоу и особенно лидер сезона француз Тедди Тамго, украинцу пока не удавалось.



Пожалуй, впервые Кузнецов серьезно обратил на себя внимание на чемпионате мира-2006. В квалификации в прыжках в длину в первой попытке он улетел на 8,25 м. Но личным рекордом Виктора этот результат так и не стал – помешал ветер (+2,5 м/с при допустимой норме 2,0 м/с). В финале он хоть и с менее высоким результатом, но все же сумел стать четвертым, вслед за еще одним украинцем Алексеем Лукашевичем. В дальнейшем Кузнецов из года в год выступал то в прыжках в длину, то в тройном.



Из-за проблем с подколенным сухожилием в прошлом году Кузнецов не мог прыгать тройным, однако сейчас все позади. Яркое тому свидетельство – личный рекорд на Кубке Украины. Потом было второе место на турнире в французском Монтре с результатом 17,23 м. Удача улыбнулась нашему спортсмену и на командном чемпионате Европы. Пока Айдоу и Тамго никак не могли реализовать свои претензии на победу, Кузнецов улучшил свой личный рекорд на три сантиметра (17,26 м) и сумел стать первым, добавив в копилку Украины еще 12 очков.



4. Ольга Саладуха (легкая атлетика)

{9-} Ольга решила не засиживаться долго в декретном отпуске после рождения дочери и менее чем через месяц начала бегать, а вскоре вернулась и к прыжковой работе. С возвращением в сектор украинка сразу вернула себе лидерские позиции не только в Украине, но и за ее пределами. В мировом топ-листе сезона в тройном прыжке результаты Саладухи идут вслед за показателем казашки Ольги Рыпаковой – 14,78 и 14,76 метров.



Главным международным испытанием после перерыва для Ольги, уже выигравшей в начале июня старты в Баунатале (Германия) и Варшаве (Польша), стал этап «Бриллиантовой лиги» в начале июня в Риме. Вмешаться в борьбу Рыпаковой и кубинки Ярхелис Савинье она тогда не сумела, но завершить соревнования на третьем месте ей оказалось вполне под силу.



На командный чемпионат Европы Саладуха ехала в качестве фаворитки. Уже первая попытка, в итоге ставшая победной, подтвердила небезосновательность возлагаемых на нее надежд. 14,39 метра принесли Ольге в Бергене первое место.



5. Сергей Стаховский (теннис)

{10-} На турнире в голландском Хертогенбоше киевлянин выиграл третий одиночный титул в своей карьере. В стартовом поединке Стаховский победил некогда грозного бельгийца Кристфа Влигена, занимающего сейчас 167-ю строку в мировом рейтинге – 6:2, 6:1. В 1/8 финала Сергей одолел хозяина кортов Игора Сийслинга, занимающего в мировой табели о рангах 159-е место – 6:2, 7:6. В четвертьфинале украинец победил колумбийца Сантьяго Хиральдо (57-я ракетка мира) – 6:3, 6:4. В полуфинале Стаховский с таким же счетом выиграл у бельгийца Ксавье Малиса, который расположился на 75-й строке мирового рейтинга.



Наконец, финал, в котором Сергей встречался с давним знакомым – сербом Янко Типсаревичем. Тем самым, которого наш теннисист одолел в четвертьфинале первого для себя победного турнира в Загребе в 2008 году. Повторилась история и на сей раз. Сергей уверенно выиграл – 6:3, 6:0, заработал 72 тысячи евро призовых и поднялся с 71-й на 47-ю строку в мировом рейтинге.



6. Георгий Чигаев (бокс)

{2-} На чемпионате Европы в Москве одессит отстаивал свое чемпионское звание, добытое два года назад на континентальном первенстве в английском Ливерпуле. Разница лишь в том, что в 2008-м Чигаев добыл золото в категории до 51 кг, а сейчас он перешел в более тяжелый вес – до 54 кг. В стартовом бою украинец без проблем одолел венгра Давида Берну – 7:1. В довольно нервном четвертьфинальном поединке Георгий не без труда победил шведа Салума Нтуве – 4:1. В полуфинальном бою Чигаев выиграл у валлийца Эндрю Сэлби – 5:0. В поединке за золото украинец сошелся с россиянином Эдуардом Абзалимовым. Тем самым, которому Георгий уступил на старте чемпионата мира-2009. Согласно спортивному результату, проиграл Чигаев и на сей раз. Но как проиграл?



«Побеждает тот, кому судья после боя поднимает руку, - заявил Георгий в интервью turnir.com.ua. – Кто видел бой, тот все понимает. Абзалимову проигрываю во второй раз. На чемпионате мира в Милане бой с ним прошел не за моим сценарием, я тогда срывался, не точно пробивал, пропускал. В Москве же на чемпионате Европы был совсем другой бой. Я контролировал его ход, хорошо проводил атаки, но судьи не засчитывали моих точных ударов. За весь бой судьи и не увидели ни одного моего точного попадания».



7. Алексей Касьянов (легкая атлетика)

{6-} Самый престижный старт многоборцев в австрийском Гетцисе в конце мая Касьянову, как и еще более чем десяти атлетам, пришлось завершить досрочно – свое веское слово сказал ливень. После австрийского старта украинец вполне мог сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы в Барселоне, но он решил не отменять старт в Кладно.



На соревнованиях в Чехии уже в первом виде снялись рекордсмен мира, хозяин турнира Роман Шебрле и олимпийский чемпион американец Брайян Клэй. Но нас больше интересовало, в какой форме находится Касьянов. Финиш показал довольно неплохой результат: 8381 очко – больше в этом сезоне Алексей еще не набирал. А 14,24 с на дистанции 110 метров с барьерами стали лучшими в его карьере. Захватив лидерство в первый день соревнований в Кладно, Касьянов уступил его лишь после предпоследнего вида – метания копья. Но отличный результат в беге на 1500 метров вновь позволил ему вернуться на первую строчку и победить.



8. Елизавета Брызгина (легкая атлетика)

{1-} Командный чемпионат Европы не только подарил победу Елизавете Брызгиной на дистанции 200 метров, но и укрепил ее в намерении выиграть медаль континентального первенства в Барселоне. В Норвегии украинке противостояла полуфиналистка Олимпийских игр-2008 россиянка Юлия Чермошанская, но дочь олимпийских чемпионов этот факт вряд ли мог испугать. Да и не самый быстрый старт тоже не выбил ее из колеи.



«Никогда не паникую в такой ситуации, поскольку знаю, что вторая половина дистанции у меня всегда на высоте», - объяснила после финиша Лиза и была полностью права. Помимо победы, она еще и улучшила свой личный рекорд сразу на 27 сотых (22,71 с). Кстати, результат Брызгиной – третий в европейском топ-листе сезона. И слова нашей спортсменки о том, что теперь она вполне может бороться за медаль чемпионата Европы, вовсе не выглядят безосновательным заявлением. После командного чемпионата Брызгина приняла участие в Мемориале братьев Знаменских в России – турнире серии IAAF World Challenge – и стала там третьей.



9. Сергей Дребот (дзюдо)

{3-} В начале июня 23-летний львовянин запомнился блестящей победой в весовой категории до 66 кг на этапе Кубка мира в португальской столице Лиссабоне. Свои выступления на турнире Сергей начал с чистой победы на «иппон» над румыном Ласло Шоке. В 1/8-й финала Дребот добывает еще одну досрочную победу над итальянцем Франческо Фаральдо. В четвертьфинале перед напором украинца не устоял бразилец Маркос Сайхас. В полуфинале Сергей в трудной борьбе за счет приема на «ваза-ари» побеждает португальца молдавского происхождения Сергея Олейника. Наконец, в решающей схватке наш борец выиграл на «иппон» у еще одного представителя Португалии – своего сверстника Педру Хасинту. Заметим, что победа Дребота имеет двойную цену, ведь помимо выигрыша на этапе мирового Кубка Сергей добыл драгоценные очки в зачет олимпийской квалификации.



10. Дмитрий Карюченко (фехтование)

{5-} Своей победой на этапе Кубка мира в аргентинском Буэнос-Айресе 30-летний харьковский шпажист преподнес настоящий сюрприз. Турнирный путь Дмитрий начал с победы 15:11 над американцем Коди Мэттерном. Затем была победа со счетом 15:10 над россиянином Алексеем Тихомировым. В четвертьфинале Карюченко в непростом поединке одолел поляка Томаша Мотыку – 13:12. Эта победа стала реваншем за поражение от Мотыки на этапе Гран-при в Дохе (Катар) в январе текущего года. В полуфинале Дмитрий справился (15:12) с соотечественником – Максимом Хворостом. В финальном бою Карюченко одолел голландца Баса Фервийлена – 6:5. Заметим, что бронзовыми призерами кубкового этапа в Буэнос-Айресе стали еще два украинца – выше упомянутый Максим Хворост и уступивший в полуфинале Фервийлену Анатолий Герей.



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