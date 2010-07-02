Андрей Баль: «Нельзя сварить хороший бульон на одних лишь костях!»

Даже и не знаю – успех это или организационный «прокол» – точно такой же, как и переизбыток суперсовременных футбольных арен, понастроенных ФИФА среди одноэтажек Йоханнесбурга, Кейптауна и Дурбана... Интересно, за сколько лет сгниют опустевшие стадионы после того, как праздничная, разноцветная публика покинет Южно-Африканскую республику?..Точно так же меня беспокоит, куда денутся наши доморощенные специалисты по мировому футболу, когда замолчат там-тамы и вувузелы и придется возвращаться в родные пенаты, чтобы с таким же «знанием предмета» обсуждать хитросплетение украинских футбольных проблем, критиковать непродуманные решения ФФУ и бороться с коррупцией в среде отечественных судей.В связи с этим вспомнилось, как один бравый телевизионный комментатор, в очередной раз споткнувшись о судейский «ляп», связанный с незасчитанным голом, неожиданно разразился гневной тирадой в адрес футбольного начальства: «До каких пор будет сидеть в Швейцарии этот человек, который, ничего не делая для футбола, лишь набивает себе карманы, вместо того, чтобы раз и навсегда решить вопрос с видеоповторами!»… Всем было очевидно, что объектом критики нашего земляка стал сам Президент ФИФА, однако никакой реакции на это не последовало: то ли потому, что большинство понимающих в футболе украинцев разделяло гневный протест смелого комментатора, то ли в этот момент переключилось на другой телеканал…Это я к тому, что после окончания чемпионата, когда все постепенно утрясется и прекратят свою работу «Африканские страсти», произойдет катастрофа: в одночасье станут невостребованными открытые и воспитанные Великим Комбинатором в области «свободы слова» Савиком Шустером, так много сделавшим для популяризации футбола в Украине… Трудно ведь представить, что удивительный «Знайка», он же – главред еж-ка «Футбол» Артем Франков, с аппетитом доедающий последний том «Большой советской эциклопедии», станет пересказывать «пересичным» украинцам интимные подробности футбольной жизни киевского «Динамо»!.. А уважаемый Виктор Дердо, «собаку съевший» на арбитраже, – неужели вдруг примется раскрывать секреты судейских назначений в Украине, с которых, собственно, и начинается пресловутая коррупция?.. Уверен лишь в Олеге Петровиче Базилевиче, наконец-то получившем признание в качестве крупнейшего футбольного теоретика – вот уж кто сумеет удержать язык за зубами! Интеллигент!.. Таких в футбольном сообществе днем с огнем не отыщешь… Вот только боюсь, что он сумеет добиться своего и, не взирая на осуждение ровесников, примет предложение такого же романтика, как и сам – тренировать команду высшей лиги!..Голова кругом пошла, когда в студии Шустера стали один за одним появляться старые знакомые – доморощенные политики, специалисты широкого профиля –которым все равно, какую тему обсуждать… Это ж надо, какой у нас народ образованный!..Неожиданно порадовали меня три человека: Алексей Мочанов, который давным-давно перерос свой автоспорт и превратился в законченного телевизионного менеджера… Удивила Василиса Фролова, великолепно сыгравшая глуповатую телевизионную блондинку – за первую половину чемпионата он впитала столько футбольной информации, что вполне может оппонировать самому Савику Шустеру. И наконец – Петя Мага – человек-оркестр! Кто теперь может вспомнить, что он когда-то крутил лотерейные барабаны и носил за Александром Липенко микрофон по динамовскому стадиону?.. Лично я буду настаивать, чтобы «Европейские страсти» Евро-2012 режиссировал именно Петр – уверен, у него получится. Правда, если они выступят единым тандемом с телевизионным экстремалом №1 и отличным шоуменом Николаем Васильковым, правда, несколько запятнавшим себя участием в одной совсем не развлекательной футбольной программе.И вот на фоне всего этого футбольного великолепия, утомительного словоблудия и засилия воинствующих дилетантов мне показалось уместным побеседовать с человеком, который, к счастью, почему-то так ни разу и не засветился ни в «страстях», ни, тем более, на ICTV… Нашим собеседником стал заслуженный мастер спорта СССР Андрей Баль, для которого ничего не стоило в свое время забить гол бразильцам, и который от этого нисколько не «зазвездился»!.. Да и вообще его досье пестрит достижениями:Четырёхкратный чемпион СССР: 1981, 1985, 1986, 1990.Четырёхкратный обладатель Кубка СССР: 1982, 1985, 1987, 1990.Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА – 1986.Чемпион мира среди юниоров – 1977.Чемпион Европы среди юниоров – 1976.Чемпион Европы среди молодежных команд: 1980 и 1990.Работал тренером в израильских командах: «Маккаби» Хайфа (1993-98), «Маккаби» Герцлия (1998-99), «Акоах» Рамат-Ган (1999-2000). Главным тренером в полтавской «Ворскле» (2001-03). Первым помощником главного тренера сборной Украины (2003-2007). Тренером в ФК «Москва» (2008), главным тренером в одесском «Черноморце» (2009-10).Вчера же Андрей Михайлович, со своим недавним подопечным по «Черноморцу» Владиславом Ващуком, был приглашен в РИА-новости, где участвовал в телемосте, где, кроме киевлян, о футболе рассуждали Евгений Ловчев (Москва), Владимир Баркая, Важа Жвания и Илья Датунашивли – из Тбилиси, а также футбольные звезды из Еревана… Вот это и был профессиональный обмен мнениями, замешанный на режущей сердце ностальгией по Великому советскому футболу, аналогов которому до сих пор никто так и не изобрел!..Наша беседа с едва успев начаться, была прервана звонком из Львова… «Мама!», – прошептал Андрей Михайлович и перешел на украинский… Сколько раз я слышал, как он ловко переходил с одного языка на другой и даже, когда ему звонили израильские селекционеры, тут же, без паузы, переходил на иврит… «Вначале было Слово и Слово было у Бога…»… Значит, Бог говорил на всем понятном языке…– Наверное, я просто способен к языкам… И хоть принято считать, что в нашем деле вполне достаточно одного языка – футбольного, во всех командах, где я играл и работал приходилось изучать не только футбольные термины…– Мы с ней созваниваемся каждый день. И как только появляется свободное время, я набираю номер ее телефона…Недавно был во Львове, на мамином дне рождения – ей уже 83!.. Стараюсь видеться с ней почаще…– Екатерина Ивановна…– Есть люди, с которыми приятно разговаривать, есть такие, с которыми бы без надобности никогда не заговорил… Но всегда необходимо уметь выслушать человека – даже, если ты его и не уважаешь. Очень ценю в людях терпение… Выслушав, можно соглашаться с человеком или не принимать его доводы…– Только не делай из меня положительного героя: все-таки я – футболист и большую часть жизни провел рядом с футбольным полем… Но, если хочешь находить общий язык с партнерами или со своими подопечными – обязательно старайся быть правильно понятым. Ругаться можно по-разному – главное, не стараться унизить собеседника, не выпячивай себя и ни в коем случае не опускайся до оскорблений!..– Тогда расходимся. Стараюсь делать это мирно – без скандала.– Скандалов почти не было: просто говорили друг другу «до свидания» и расходились. Как говорится, «пути Господни неисповедимы» – на очередном витке жизни вполне можем снова встретиться… Во всяком случае, ты уже знаешь, кто напротив тебя стоит…Очень важно, чтобы твое плохое настроение не передавалось окружающим!.. Такого не должно быть, чтобы подчиненные тебя боялись или с твоим появлением прятались по углам…– Через собеседование. Со старшими по возрасту футболистами все разговоры вел наедине – старался их не обидеть, так как именно на них приходится опираться… Молодого можно слегка пожурить… Но опять же – не ущемляя достоинства!..– Если в присутствии команды, то в доброжелательной юмористической форме…– Частенько приходилось «вызывать огонь на себя» – трудно поддерживать нормальное настроение в команде, когда выполняешь «станции» или бегаешь кроссы…– Скорее самому себе… Профессиональный футбол – огромный труд, не всякому по плечу!.. Но в каждой «подначке» есть доля шутки и, если ее вдруг не поняли – держись!– Есть игроки, которым все легко дается, но они для чего-то берегут себя – не отдаются на сто процентов, теряя при этом перспективу. Приходится «заглядывать в душу»… Возможно, ему мешает заниматься делом не плохой характер, а какие-то околофутбольные недоразумения… Чтобы добиться в футболе максимума, за которым стоит и благополучие, и уважение окружающих, и всякое другое – необходимо стать настоящим профессионалом. Никакие мелочи не должны отвлекать тебя от дела!.. Хотя бы на эти десять лет… Впрочем, так необходимо вести себя и в любом другом виде деятельности.– Действительно у нас характеры разные, но, когда нам приходилось работать вместе, мы всегда дополняли друг друга… К сожалению, в «Черноморце» многое у нас не получилось…– Кое-что получалось, но случилось так, что новому руководству элитная команда, по существу, оказалась не нужна! Видишь, до чего дошло: основной спонсор «Норильский никель» не только не захотел содержать профессиональный клуб, но и отказался участвовать в Премьер-лиге. Теперь «Москва» выступает в Любительской лиге и играет с командами типа «Ветеринарная академия»!..– У нас поначалу тоже многое получалось, однако нам не позволили заниматься селекцией и это в конце концов не могло не сказаться на результате… Может быть, нам в чем-то не повезло, где-то не смогли достучаться до игроков… Так получилось, что приходилось работать буквально «с колес» – создавать новую команду. К тому же ушел в «Рубин» лидер команды – Семак, который «цементировал» команду… Во-вторых, человек восемь основного состава перед сезоном получили серьезные травмы. Не знаю, с чем это было связано – возможно, сказались тренировки на искусственном покрытии, потом – тяжелые поля…– Не думаю, что наши нагрузки чем-то серьезным отличались… Игроки на это не жаловались. Травмы свалились на нас после перелета во Владивосток. Молодежь не сумела заменить травмированных игроков основного состава…– По Регламенту пресс-конференции обязан проводить главный тренер – кстати, на Украине такие же требования... И ни о каком «буфере» речи не шло – неужели так могло показаться со стороны? Мы шли работать вместе, в одной связке, дополняя друг друга…– Главный тренер есть – главный тренер! Я мог что-то сказать только в перерыве…– Представь себе – были. Но мы шли на совместную работу, договорившись «на этом берегу», что все необходимое будем всегда говорить друг другу прямо в глаза – независимо от того, понравится ли это партнеру… Если мне что-то не нравилось, я высказывал свои возражения, прекрасно понимая при этом, что вся ответственность лежит на Блохине.– Бывало по всякому… Это со стороны кажется, что на тренерской скамейке – полное единодушие, но, когда между нами шли откровенные «беседы», посторонних мы не приглашали!.. По другому нельзя! Спросит он меня: «Что ты думаешь?» , а я, чтобы не портить настроение, отвечу, что все – хорошо… Тогда почему же так плохо!.. Надо быть искренним.– Действительно в тренировочный процесс он не вмешивался, но мы с ним вместе обсуждали, что – хорошо, что – плохо. Правда, он не всегда был с командой – на выездные игры не ездил…– Конечно. Но на сборах может быть своеобразная обстановка: команда «несется», все горят желанием проявить себя… А когда понадобилось, чтобы в чемпионате исполнители проявили себя – таковые отсутствовали!.. Приходилось работать на старом багаже. Нельзя сварить хороший бульон на одних только костях – нужен еще и добрый кусок мяса! А вот «Черноморцу этого мяса и не хватило – не успело нарасти!..»– В клубе уже сейчас созданы очень хорошие условия для формирования сильной команды: великолепная база с отличными полями, много внимания уделяется своим воспитанникам, благоприятнейшая болельщицкая атмосфера… Но чего-то не хватает.– Наверное, все же сказался прошлогодний экономический кризис – инвестиции были значительно сокращены… Были случаи недовольства игроков… Я пытался защитить их перед начальством… Но в таком случае, футболисты должны выкладываться «по полной программе», чтобы доказать необходимость пересмотра контрактных обязательств…– Я думаю, ребята погорячились… Не всегда надо обращать внимание на групповой турнир: здесь команды занимаются лишь одним – стремятся с наименьшими потерями выйти из группы. Невыход – чрезвычайное происшествие! То, что произошло с Францией, Италией не поддается осмыслению… Да и разгромное поражение Англии в одной восьмой от Германии – тоже вызвало сугубо негативную реакцию в мире. Кстати, слышал, как телекомментатор после поражения англичан с негодованием воскликнул: «Самопровозглашенная лучшая лига Евроры!.. И после этого вы будете утверждать, что в Англии лучший футбол на континенте?»… Честно говоря, я бы воздержался от таких «критических» замечаний…– Мне понравились и японцы, и американцы, и словаки… А разве не могли пройти в одну четвертую португальцы и чилийцы?.. Кому-то не повезло, кому-то не хватило самоотдачи, с кем-то чересчур строго «сыграли» судьи… И все-таки четвертьфинальные пары собрали самых сильных, и здесь не будет перекатывания мяча поперек поля – мы насладимся настоящим техничным и атлетичным футболом. Правда, именно в таких поединках большую роль сыграет Госпожа Фортуна!..Что касается Марадоны, то я бы хотел напомнить слова Гвардиолы, который на вопрос: «Как вы готовите свою команду?» – ответил: «Эту команду готовить не надо: необходимо поставить правильный состав и… не мешать играть!» Что-то похожее происходит со сборной Аргентины, в которой главный тренер, похоже, сумел собрать сильнейший, по его мнению, состав и поддерживает товарищескую, творческую атмосферу… А уж, если они победят немцев, то звезда Марадоны снова засияет!– «Кудесники мяча» показывают на этом чемпионате на удивление прагматичную игру: их оборона, пожалуй, – лучшая. Правда, зрители хотели бы видеть в их исполнении более зрелищный футбол… Думаю, его они приберегли на сладенькое… И хоть мне нравятся голландцы, вряд ли бразильцы позволят Уэсли Снейдеру свободно распоряжаться мячом, а Робену не дадут разбежаться Жуан и Лусио…– Если бы мне пришлось набирать легионеров в «Динамо», то не уверен, что обозначенной суммы нам хватило. Техничных, быстрых и думающих футболистов на чемпионате – пруд-пруди… Но особо ярко «засветившихся звезд», которых можно было сразу приглашать в «основу» МЮ, «Реала» или «Барселоны» – не видно. Но ведь молодежь очень быстро растет: главное попасть в СВОЮ команду! Думаю, не только мне понравился японец Хонда, который теперь в России будет на первых ролях…– Неожиданностей, кроме вылета Италии и Франции, много?– Разве можно назвать неожиданностью поражение отсутствие в четвертфиналах сербов, датчан, мексиканцев, двух корейских команд, греков? Кто-то ведь должен был проигрывать!.. Можно, наверное удивляться малым представительством африканских команд, но я объясняю это тем, что в последние годы африканцы едут в европейские клубы, становятся настоящими профессионалами, а своим странам долг не возвращают…– Ноги у этих парней отличные, а вот в организации игры у них серьезные пробелы. Это, наверное, потому что европейские тренеры разговаривают с футболистами на разных языках… Имею в виду, не только язык общения, а и футбольный: в европейском клубе одного-двух еще можно научить дисциплине и прочим футбольным постулатам, а когда тренера окружают двадцать виртуозов, которые категорически отказываются играть в пас и подвержены влиянию всяких местных обычаев – попробуй обучи их высшей математике, если они пользуются букварем!.. На эту тему Владимир Федорович Мунтян может лекцию прочитать, заодно и про колдунов-шаманов расскажет!..– Только после финала!.. Пройдя четвертьфинал, а затем и полуфинал, нужно очень постараться, чтобы удержать в надлежащем тонусе футболистов. У кого-то ведь может и голова закружиться, кто-то не сумеет поделиться славой, кому-то может показаться, что ему не дают своевременный пас… В других командах для поддержания тонуса необходимо будет кого-то «ставить на место»… Не дай Бог, где-то начнутся «разборки»!– У нас был великолепный коллектив, и совсем не обязательно тренеру нужно было наводить порядок – мы сами находили провинившегося и «ставили его в угол»… Вся команда была играющим тренером, а Лобановский – Верховный Жрец!..– По наследству нам передалась преемственность поколений: мы прекрасно знали историю клуба, чтили память ушедших ветеранов и с огромным уважением относились к бывшим динамовцам. Это из тех времен пришел клич: «Бывших динамовцев не бывает!»– Посуди сам: я играл в клубе десять лет, Бессонов и Демьяненко – еще больше, Блохин – вообще ветеран!.. Никто не заключал контракт на год-два… Сейчас футболисты в своем послужном списке меняют по несколько клубов. Когда я пришел из «Карпат», то видел, как отдаются игре Колотов, Коньков, Онищенко, Веремеев – на этом замешана была наша преемственность. На моем месте играл Коньков и я изо всех сил старался соответствовать уровню конкуренции… Потом, когда я уже наигрался, пришел Ахрик Цвейба, которого готовили на мое место… «Михалыч, ты на меня не обижаешься?» – приставал он ко мне… «Ни в коем случае! Но ты не думай, что тебе так сразу и удастся меня подвинуть – посоревнуйся еще со мной!» Сегодня, думаю, такого нет: игроки могут друг с другом не разговаривать, обижаться и на партнера, и на тренера!..– Многое зависит от того, как в команде принимают новичков, как тем удается адаптироваться… Неужели Шевченко в «Милане» кто-то помогал забивать голы – он сам этого изо всех сил хотел… А вспомни, как он быстро выучил итальянский – никто не мог его обвинить, что он не понимает партнеров и тренера!.. Италия, хоть и «співоча» страна, как и Украина, но менталитет у нас разный. А ведь смог же Андрей перестроиться и стать чуть ли не героем нации!..– Атмосфера в команде – это улица с двухсторонним движением: новичок должен хотеть найти общий язык с партнерами, а украинцы должны стараться создать в команде достойный такого профессионального клуба микроклимат. Не может ведь иностранец, плохо знакомый со страной, ее обычаями, манерой поведения окружающих, целыми днями сидеть на базе или в квартире, пялиться в телевизор или компьютер… Ему же необходимо общение, он долго не протянет, занимаясь лишь одними тренировками... А, если не удастся закрепиться в составе и придется сидеть «на лавке» – руки могут опуститься!..– Мне трудно судить о «Шахтере», но, вполне возможно, что наигравшись в Украине, они хотят поиграть на более высоком уровне… Сколько раз можно становиться чемпионом Украины или завоевывать Кубок, чтобы получить от этого удовлетворение?..– Разные люди – разные характеры! Кого-то, наверное, устраивает получать высокую зарплату и находиться в запасе, а другой просит отправить его в аренду, в более слабый клуб, но чтобы играть…– Родился в Раздоле – это поселок городского типа, а в футбол начал играть в Новом Раздоле – в местной ДЮСШ.– Если бы поступил в киевский спорт-интернат – не прошел по конкурсу!.. Тогда в организованный футбол было не так просто попасть… Повезло, что во Львове открыли свой интернат: мне засчитали киевские тесты и приняли без экзаменов. А в десятом классе Эрнст Юст пригласил в дубль «Карпат», откуда я попал сначала юношескую сборную СССР, потом – юниорскую и молодежную...Я уже говорил о преемственности: в командах всегда находились опытные футболисты, которые шефствовали над новичками, помогали побыстрее влиться в коллектив... В «Карпатах» мне помогали: Броварский, Савка, Поточняк, Лихачев…– Коньков, Колотов, Веремеев...– «Сборники» сразу же попадали в поле зрения специалистов: многих отбирали на турнире «Юность» – для сборных команд республик. Здесь я познакомился с харьковчанами – Балтача, Бессонов, Каплун, Крячко, Саулевич, Жарко... Мы выиграли молодежный чемпионат Европы, а потом и первый юниорский чемпионат мира.– Конечно. Там осталось много хороших знакомых – там врагов я не нажил. Как, впрочем, и в Украине… В Англии нужно быть англичанином, в Израиле – израильтянином. Стараюсь этому следовать.– После окончания сезона я приехал во Львов, а Светлана в это время находилась там на гастролях. Так и познакомились...– Когда есть свободное время, играю за «Интеркас» в первенстве Киева среди ветеранов… В последней игре победили команду «Подол» и я вышел во втором тайме. Приятно, что мяч еще слушается…