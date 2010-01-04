ЧМ-2010. 1/4 финала. Голландия – Бразилия: пентакампеоны наказаны за надменность

После этого матча почти наверняка неоднократно прозвучит старая песенка о всепобеждающем футбольном прагматизме в сочетании с максимальным рационализмом. Только вряд ли стоит слишком восторгаться командой, которая за время «сознательной» части поединка не создала ни одного момента, но забила два года. Да, эта команда победила, видимо, сильнейшую по своему потенциалу в сочетании с командным уровнем игры сборную чемпионата. Но вряд ли ее действия на поле в этом матче стоит назвать примером для наследования.



Собственно, винить игроков сборной Голландии в том, что они не выходили из сурового шаблона, выработанного их тренером, будет неправильно. Скорее, упрек стоит сделать в адрес бразильцев. Голландцы играли так, как и в остальных четырех поединках на этом чемпионате. Разве что усилий для победы затратили намного больше. Но вот сами бразильцы, раскусив голландский орешек, слишком рано поверили в свой успех, и выпустили добычу из зубов. Более того, владея неоспоримым преимуществом в течение всего первого тайма, Бразилия, такое впечатление, во второй половине вообще не была настроена на борьбу. Потому главный вывод такой – Бразилия проиграла сопернику в настрое. Она потеряла самоконтроль, оказалась не готовой проявить бойцовские качества как раз в тот момент, когда настоящая борьба только начиналась.



В рамках чемпионатов мира Бразилия и Голландия встречались трижды. Представители Страны тюльпанов выиграли лишь однажды – в 1974-м году благодаря голам Нескитса и Кройффа Нидерланды одержали победу 2:0. Во второй раз команды встретились на мировом первенстве в США. Тогда судьбу встречи на 81-й минуте великолепным ударом со штрафного с 30-метрового расстояния решил защитник бразильцев Клаудио Бранко. Бразилия выиграла тот матч 3:2 и стала впоследствии чемпионом мира. Через четыре года команды встречались в полуфинале французского мундиаля. В серии пенальти после ничьи 1:1 в основное время опять победили бразильцы.



Интересно, что один из тех одиннадцатиметровых в составе Бразилии 12 лет назад реализовал нынешний наставник пентакампеонов Карлос Дунга. При его непосредственном участии состоялась и выше упомянутая победа в 1994 году.



Собственно, бразильцы выглядели явными фаворитами и накануне отчетного противостояния. На этот поединок Карлос Дунга выставил сильнейший состав, за исключением травмированного еще во втором матче полузащитника Элано. Ворота пентакампеонов защищал Жулио Сезар. В защите – Майкон (справа), Мишел Бастос (слева), Лусио и Жуан (в центре). Трио полузащитников составляли Дани Альвес, Фелипе Мело и Жилберто Силва. Под единственным чистым форвардом Луисом Фабиано, как обычно, действовали Кака и Робиньо.



Наставник голландцев Берт ван Марвийк тоже изначально выставил тех же игроков, на которых он рассчитывал в течение всего чемпионата. Но в последний момент, буквально во время предматчевой разминки травмировался центральный защитник Йорис Матийсен, которого пришлось заменять на Андре Ойера. Ворота защищал Мартен Стекеленбург. В обороне – Грегори ван дер Виль (справа), Джованни ван Бронкхорст (слева), Йон Хейтинга и Андре Ойер (в центре). Дуэт опорных хавбеков составили Марк ван Боммель и Найджел де Йонг. Под единственным нападающим Робином ван Перси действовали Арьен Роббен (справа), Уэсли Снейдер (в центре) и Дирк Кюйт (слева).



Матч команды начали предельно внимательно. При этом увереннее со стартовых минут выглядели бразильцы. Пентакампеоны начинали отбор мяча, едва совершив потерю на чужой половине поля. Давление подопечных Дунги принесло результат очень быстро. На 10-й минуте Фелипе Мело от центрального круга выполнил великолепную передачу на ход набравшему скорость Робиньо. Парадоксальнее всего, что свою зону оставили оба центрбека голландцев – Ойер и Хейтинга. Как следствие, Робиньо в сопровождении Роббена дошел до линии штрафной площади и мгновенно пробил мимо находящегося в полпозиции Стекеленбурга – 1:0!



Пока бразильцы пребывали в состоянии эйфории после раннего гола, голландцы вполне могли сравнять счет уже в ответной атаке. Воспользовавшись дезорганизацией в оборонных порядках бразильцев, голландцы довели мяч к левому флангу, где «сферу» свободно принял Кюйт. Дирк пробил в ближний угол – видимо, мяч шел мимо ворот, но Жулио Сезар на всякий случай отразил «круглого» на угловой.



Ближе к середине первого тайма бразильцам удалось сбить темп и удерживать эпицентр игровых действий в середине поля. Подопечные Дунги были не против, чтобы Голландия стала агрессивнее, оголяла тылы и давала тем самым возможность проводить контратаки. Но «оранжевые» не раскрывались, действуя все так же боязно. Второй гол бразильцы могли забить на 25-й минуте. Пятикратные чемпионы мира разыграли угловой, вследствие чего мяч нашел на правом фланге Дани Альвеса. Тот накрутил Кюйта и выполнил передачу в центр штрафной площади. Сыграв на опережение, удар наносил Жуан – мяч пролетел малость выше ворот.



На 30-й минуте бразильцы создали еще одну голевую ситуацию. Робиньо на левом фланге эффектно прошел ван дер Виля и де Йонга, отдал передачу в район линии штрафной площади, откуда Луис Фабиано в касание отпасовал «круглого» еще дальше в центр. Там мяч в мгновенье обработал Кака. Следующим касанием бразилец пробил на исполнение в дальний верхний угол – Стекеленбург одной рукой с трудом перевел «снаряд» на угловой.



В концовке первого тайма голландцам наконец удалось завладеть территорией на половине соперника. Но продвижения вперед в действиях подопечных Берта ванн Марвийка не прослеживалось. В итоге «оранжевые» сыграли на руку бразильцам, получившим наконец шанс проводить контратаки. Самую яркую из них на последней минуте тайма разогнал по левому флангу Робиньо. Дойдя до штрафной площади соперника, нападающий отдал в центр на Дани Альвеса. Тот в касание отправил вправо. Майкон бил сходу аккурат в ближний угол – Стекеленбург с трудом перевел «снаряд» на угловой. Однако судья касания у вратаря не заметил и назначил «от ворот». На том первый тайм и завершился.



Второй тайм начался в том же ключе, в котором прошла большая часть первого. Но стоило предположить, что отыграться голландцам может помочь только случай, как этот случай приключился. На 53-й минуте Мишел Бастос нарушил правила на своем левом фланге. Снейдер разыграл штрафной с Роббеном. Арьен вернул мяч назад на Уэсли. Снейдер навесил в район вратарской площади. В этот момент Жулио Сезар вместе с Фелипе Мело не разобрались, кто должен идти на перехват. Бразильцы столкнулись и мяч, скользнув по голове Мело, влетел в дальний угол – 1:1.



Забитый гол добавил голландцам смелости. В последующие минут пять подопечные ван Марвийка больше владели мячом. Однако бразильцы быстро успокоились, а дополнительное напряжение снял Дунга, заменив имевшего в пассиве предупреждение Мишела Бастоса на Жилберто Мело. На 65-й минуте пентакампеоны могли выходить вперед. Майкон прошел по правому флангу и отдал в штрафную площадь. Мяч от Ойера срикошетил к Кака. Тот пробил метров с 17-ти на исполнение – рядом с «девяткой»!



А спустя три минуты произошло почти невероятное. Голландцы заработали угловой, который подал Роббен. На ближней стойке борьбу выиграл Кюйт, продливший передачу на дальнюю стойку. Там, опередив Фелипе Мело, головой мяч в ворота отправил Снейдер – 2:1!



Голландия в очередной раз на этом чемпионате продемонстрировала умение выжимать максимум из минимума. Не создав, по сути, ни одного момента с игры, европейцы забили два гола. Конечно, в таких условиях, да еще и учитывая, что до окончания основного времени остается 22 минуты, бразильцы где-то потеряли самообладание. Действия подопечных Дунги стали откровенно нервозными. Последствия такой несдержанности проявились очень быстро. Фелипе Мело в совершенно не обязывающей к грубости ситуации после свистка вдруг наступил на ногу Снейдеру. Чистое удаление. Играть в основное время оставалось 17 минут.



Немного успокоились бразильцы лишь к минуте 80-й. Они подали три подряд угловых, после которых мяч вполне мог влетать в ворота Стекеленбурга. Впрочем, это была уже не игра, а банальный навал. Бразильцы стали совершенно дезорганизованными, действовали разрозненно.



На последних минутах голландцы могли, по меньшей мере, трижды поймать соперника на контратаках, но Снейдер, Кюйт и Хюнтелар на завершающей стадии действовали чересчур робко, словно боясь того, что они могут натворить своей победой над фаворитом. И эта робость едва не стоила Голландии победы. На 86-й минуте, сразу после того, как Снейдер испортил свой шанс, по левому флангу мяч через полполя протащил Кака. Но, выйдя на оборону соперника два в два, нападающий бразильцев вошел в штрафную и решил пробить сам. Видимо, на удар Кака не хватило сил. Он выстрелил слишком легко и бесхитростно. Да к тому же неточно.



Голландия – Бразилия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Робиньо (10). 1:1 – Фелипе Мело (53, автогол). 2:1 – Снейдер (68).

Голландия: Стекеленбург – ван дер Виль, Хейтинга, Ойер, ван Бронкхорст (к) – ван Боммель, де Йонг – Роббен, Снейдер, Кюйт – ван Перси (Хюнтелар, 85). Тренер – Берт ван Марвийк.

Бразилия: Жулио Сезар – Майкон, Лусио (к), Жуан, Мишел Бастос (Жилберто Мело, 62) – Дани Альвес, Фелипе Мело, Жилберто Силва – Кака, Луис Фибиано (Нилмар, 77), Робиньо. Тренер – Карлос Дунга.

Судьи: Нисимура – Сагара (оба – Япония), Чжон Ха-Сан (Корея).

Предупреждения: Хейтинга (14), ван дер Виль (47), де Йонг (64), Ойер (76) – Мишел Бастос (37).

Удаление: Фелипе Мело (73).

2 июля. Бухта Нельсона Манделы. Port Elizabeth Stadium. 24 градуса.

