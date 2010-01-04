ЧМ-2010. 1/4 финала. Уругвай – Гана: остросюжетный триллер с трагическим финалом

Футбол бывает несправедлив. Это показал первый четвертьфинальный матч текущего чемпионата мира. А бывает жесток. Характерный пример – отчетный поединок. Правда, и в одном, и во втором случаях судьба оборачивалась лицом к более отчаянным.



В силу разных причин оба тренера накануне матча поменяли как отдельных исполнителей в основе, так и тактическую расстановку. В частности, тренер уругвайцев Оскар Табарес, очевидно, учитывая умение соперника атаковать с флангов, решил отказаться от традиционной для предыдущих матчей схемы 4-3-3 и избрал классическую 4-4-2, с двумя классическими крайними полузащитниками в составе.



Ворота сборной Уругвая защищал Фернандо Муслера. В обороне – Максимилиано Перейра (справа), Хорхе Фусиле (слева), Диего Лугано и опять заменивший в основе травмированного Диего Година Маурисио Викторино (в центре). Среди полузащитников Табарес оставил в запасе регулярно игравшего в предыдущих матчах чемпионата Альваро Перейру и выпустил вместо него теску Фернандеса. Ему тренер доверил правый фланг полузащиты. Еще два места на позициях опорных хавов, как обычно, заняли Диего Перес и Аревало Риос. Слева в средней линии – номинальный нападающий Эдисон Кавани. В атаке на сей раз действовал дуэт Луиса Суареса и Диего Форлана.



Кадровые трудности вынудили перекроить тактическую схему и наставника сборной Ганы Милована Раеваца. Из-за дисквалификации встречу пропускали центральный защитник Джонатан Менса и левый нападающий Андре Айю. Особенно болезненна для команды – потеря последнего. Но, видимо, выбирая тактический вариант 4-1-4-1, вместо традиционных 4-2-3-1, сербский специалист учитывал умение соперников контратаковать, а также пытался насытить середину поля, чтобы попытаться втянуть в болото черновой работы диспечера и главного забойщика уругвайских атак Форлана.



Ворота команды Ганы защищал Ричард Кингсон. В обороне – Джон Пейнтсил (справа), Ханс Сарпеи (слева), Джон Менса и восстановившийся после травмы Айзек Ворса (в центре). На позиции «волнореза» - Энтони Аннан. В полузащите – Сэмюэл Инкум (справа), Квадво Асамоа и Кевин-Принс Боатенг (в центре), а также впервые появившийся на этом чемпионате в основе опытный Салли Мунтари. На острие атаки – Асамоа Гьян.



Поединок убедительнее начали уругвайцы. Оно и не странно, ведь команда у Оскара Табареса – значительно опытнее. Кроме того, по всей видимости, над молодыми игроками сборной Ганы довлел груз ответственности. Как ни как, накануне матча африканская пресса едва ли не в один голос называла команду Милована Раеваца главной надеждой Черного континента. Не больше, но и не меньше.



Уругвайцы с первых минут уверенно проходили середину поля и первый опасный момент создали уже на седьмой минуте. Форлан отдал острый пас вразрез на Суареса. Один из защитников зацепил мяч, но «круглый», срикошетив на левый фланг, все равно оказался у Суареса. Луис прошел десяток метров, сместился к углу штрафной и пробил – Кингсон на месте. На десятой минуте после подачи углового верховую борьбу на ближней стойке выиграл Кавани. Мяч от его головы попал в плече Джону Менсе, а от защитника отскочил в направлении ворот. К счастью сборной Ганы, «снаряд» полетел как раз туда, где стоял Кингсон. Еще раз вратарь африканцев отличился надежностью на 28-й минуте, когда после вбрасывания из аута в исполнении Фусиле мяч попал к Суаресу. Луис на линии штрафной площади обыграл защитника и мощно пробил под перекладину – Кингсон перевел мяч угловой.



Игровую ситуацию команда Ганы выровняла лишь в последние 15 минут первого тайма. Появились у африканцев и первые опасные моменты. Сначала после подачи углового в исполнении Мунтари головой в окружении трех защитников бил Ворса – мяч летит рядом с крестовиной. На 36-й минуте ганийцы так и вовсе создали самый опасный на две команды в первом тайме момент. Аннан со своей половины бросил в прорыв по правому краю Боатенга. Тот протянул мяч почти от центра поля и выдал передачу в центр на Гьяна. Нападающий бил в одно касание – мяч пролетел в сантиметрах от стойки.



Ко всему прочему, в конце первой половины Уругвай потерял второго основного центрального защитника. Из-за повреждения с поля вынужден был сойти Лугано, а вместо него вышел Андрес Скотти. Сразу после возобновления игры Инкум навесил справа в район вратарской площади. Мунтари сумел опередить защитников, но удару головой в исполнении Салли не хватило точности. На последней минуте тайма Инкум, словно на велосипеде, обошел на своем правом краю Фусиле и тотчас навесил. Боатенг ударом в падении через себя пробил лишь немного выше ворот.



Казалось, этот зрелищный эпизод венчает первую половину. Однако на исходе второй добавленной арбитром минуты Мунтари, получив передачу со своей половины поля от Джона Менсы, развернулся и неожиданно низом выстрелил метров с 35-ти. Конечно, мяч летел с подкруткой, по уходящей от вратаря траектории, на его пути уворачивались игроки. Но Муслеру это не оправдывает. Голкипер обязан ловить мячи, летящие с такого расстояния. Уругвайский же вратарь, такое впечатление, в этот момент уже находился в раздевалке и момент удара Мунтари банально прозевал – 0:1.



После перерыва Табарес провел замену: вместо правого полузащитника Альваро Фернандеса вышел атакующий хавбек Николас Лодейро. Эта замена повлекла некоторые перестановки. Лодейро занял место на левом фланге, а на противоположную бровку переместился Кавани. Правда, в первые десять минут особого оживления в связи с появлением свежего игрока не чувствовалось.



И ответный гол уругвайцы организовали во многом буднично. Фусиле сместился со своего левого края в район угла штрафной площади. Там Хорхе получил по ногам от Пейнтсила. Для чего ганийский защитник нарушал правила – непонятно. Но штрафной был назначен и его принялся выполнять Форлан. Диего пробил с подкруткой. Мяч полетел под перекладину и при полном замешательстве Кингсона опустился за его спиной в сетку ворот – 1:1.



Спустя две минуты преимущество Ганы едва не возобновил Гьян. Асамоа получил мяч в 18-ти метрах от ворот соперника и мощно пробил с отскоком от земли. Муслера с большим трудом отразил мяч. Но это был эпизод. Преимуществом в матче продолжал владеть Уругвай. На 60-й минуте Кавани перевел мяч влево на Форлана, тот от лицевой линии прострелил в район дальней стойки. Кингсон ошибся на выходе. Передачу замыкал Суарес, но пробил слету мимо ворот.



На 65-й минуте Фусиле вместе с Лодейро короткими передачами обыграли всю защиту сборной Ганы и вывели слева на свидание с вратарем того же Суареса. Луис пробил мощно в ближнюю «девятку» - Кингсон перевел мяч на угловой. На 70-й минуте штрафной с 30-метрового расстояния бьет Форлан – рядом со стойкой. Табарес чувствует, что его команда владеет большим преимуществом и способна выиграть в основное время. Потому на 76-й минуте тренер уругвайцев выпускает вместо игравшего в полузащите Кавани еще одного нападающего – Себастьяна Абреу.



На 77-й минуте опять обострил игру подачей штрафного Форлан. Диего мягко навесил справа, а передачу замыкал ударом в падении головой Суарес – Кингсон перевел мяч на угловой. На 80-й минуте игроки сборной Ганы опять проваливаются в середине поля, в следствие чего Диего Перес вышел на оперативное пространство, имея перед собой двух защитников соперника, а по бокам – Форлана (слева) и Суареса (справа). Перес решил пойти в обводку, чем позволил подтянуться еще двум игрокам команды соперника, а потом и вовсе сам пробил выше ворот. Еще один отличный момент испорчен.



На дополнительное время сил у команд, по сути, не осталось. В первую очередь, моральных. А у Ганы – и физических. Шутка ли – за последние пять дней подопечные Раеваца проводят второй двухчасовый поединок к ряду! Африканцы в дополнительное время еле передвигали ноги, часто сбивали темп, долго вылеживаясь на траве после столкновений. У Уругвая сил сохранилось немного больше, но рисковать латиноамериканцы тоже не желали. Такое впечатление, что предложи судья командам пробить пенальти сразу после окончания основного времени, они со спокойной душой согласились бы. Но протокол есть протокол.



Дополнительные полчаса прошли в основном в середине поля. Хотя без обострений не обошлось. Особенно в концовке игрового времени. У Уругвая, получив передачу справа, бил с пределов штрафной площади Форлан – выше ворот. У Ганы самый реальный шанс упустил Боатенг. После вбрасывания мяча с аута справа головой на ближнем углу вратарской неудачно сыграл Фусиле. Мяч по дуге полетел на ближнюю стойку, где первым оказался Боатенг. Но удар головой в исполнении Кевина-Принса пришелся рядом с крестовиной.



Казалось, это все. Однако на второй добавленной минуте вышедший на замену Доменик Адийя благодаря своей напористости заработал штрафной на правом фланге. После навеса со стандарта верховую борьбу выиграл Боатенг, продливший передачу в центр вратарской площади. Там по очереди расстреливали ворота соперников Аппиа а Адийя. Оба раза мяч попадал в находившегося на линии ворот Суареса. При этом второй удар Луис отразил рукой. Удаление и пенальти. Суарес в отчаянии натянул футболку на голову и расплакался. Тем временем приговор судьи взялся выполнять Гьян. Тот самый, что уверенно обыграл с точки вратарей сборных Сербии и Австралии в групповом турнире. На этот раз Гьян решил пробить на силу. Вратарь упал в угол, но мяч ударился в перекладину. Финальный свисток. Гьян в трансе.



Но впереди – серия пенальти. Первым бьет Форлан. Он разводит мяч и вратаря по углам – 1:0. Следующим принялся бить Гьян. Асамоа продемонстрировал железный характер, пробив после всего произошедшего на технику точно в «девятку» - 1:1. Второй «уругвайский» удар нанес центральный защитник Викторино. Маурисио пробил на силу и точно в верхний угол – 2:1. У Ганы ответный гол забил Стефен Аппиа. Он не оставил шансов вратарю, пробив точно в угол – 2:2. В следующей попытке не промахнулся Скотти. Хотя удар центрального защитника уругвайцев не был идеальным. Андрес пробил по центру, тогда как вратарь упал в угол – 3:2. А затем наступила развязка. Джон Менса решил пробить без разбега. И опростоволосился – Муслера уверенно забрал мяч. Впрочем, пробив ударом на силу выше ворот, Макси Перейра в следующей попытке фактически выровнял шансы команд. Но у Ганы очень неуверенно бьет молодой Адийя. Муслера легко справился с незамысловатым ударом Доминика. Пятый удар принялся бить Абреу. Задачу уругвайцу, дернувшись раньше времени в угол, облегчил Кингсон. Себастьян спокойно ударил «черпаком» - 4:2. Уругвай в полуфинале!



Уругвай – Гана – 1:1, по пенальти 4:2 (0:1, 1:0, 0:0)

Голы: 0:1 – Мунтари (45+2). 1:1 – Форлан (55).

На 120+2 минуте Гьян не реализовал пенальти (перекладина).

Пенальти: 1:0 – Форлан. 1:1 – Гьян. 2:1 – Викторино. 2:2 – Аппиа. 3:2 – Скотти. 3:2 – Джон Менса (вратарь). 3:2 – М. Перейра (выше ворот). 3:2 – Адийя (вратарь). 4:2 – Абреу.

Уругвай: Муслера – М. Перейра, Лугано (к) (Скотти, 38), Викторино, Фусиле – А. Фернандес (Лодейро, 46), Д. Перес, Аревало Риос, Кавани (Абреу, 76) – Л. Суарес, Форлан. Тренер – Оскар Табарес.

Гана: Кингсон – Пейнтсил, Ворса, Джон Менса (к), Сарпеи – Аннан – Инкум (Аппиа, 74), К. Асамоа, К.-П. Боатенг, Мунтари (Адийя, 88) – Гьян. Тренер – Милован Раевац.

Судьи: Бенкеренса – Кардинал, Миранда (все – Португалия).

Предупреждения: Фусиле (20), Аревало Риос (48), Д. Перес (59) – Пейнтсил (54), Сарпеи (77), Джон Менса (93).

Удаление: Л. Суарес (120+2).

2 июля. Йоханнесбург. Soccer City Stadium. 13 градусов.

