ЧМ-2010. Аргентина – Германия: реквием по беспомощным или У Марадоны не осталось сил даже на слезы

На старте текущего мундиаля великий Диего Армандо Марадона болезненно воспринял критику в адрес своей сборной из уст еще одного великого – Эдсона Арантеса ду Насименто Пеле. Тогда Диего сострил, дескать, «Пеле – музейный экспонат, а музейные экспонаты должны не говорить, а стоять в музее». Возможно, частично Марадона и прав. Правда, теперь, после унижения, учиненного Аргентине Германией, Диего Армандо должен признать, что сам является аналогичным экспонатом, достойным стоять рядом или напротив Пеле.



Аргентина выглядела на самом деле беспомощно. Имея в распоряжении целую плеяду блестящих исполнителей, Марадона так и не смог слепить с них цельный футбольный коллектив. Да, в матчах против соперников уступающих в классе, аргентинцы действовали легко и непринужденно, в чем большая заслуга тренера, создавшего внутри команды чудесный микроклимат. Но ведь кроме микроклимата нужно уметь удивить соперников и с футбольной точки зрения. На одном индивидуальном мастерстве далеко не заедешь. Даже имея в обойме такого блестящего дриблера, как Месси.



Обе команды в поединках 1/8 финала избежали потерь, что позволило тренерам выставить абсолютно боевые составы. Диего Марадона, вопреки прогнозам, не изменил себе и выпустил все тот же атакующий вариант. Ворота сборной Аргентины защищал Серхио Ромеро. В обороне – Николас Отаменди (справа), Габриэль Хайнце (слева), Мартин Демикелис и Николас Бурдиссо (в центре). На месте опорного полузащитника – капитан Хавьер Маскерано, справа в средней линии – Максимилиано Родригес, слева – Анхель Ди Мария. Впереди, как обычно, действовали Гонсало Игуаин и Карлос Тевес. Лионель Месси получил от тренера полную свободу действий.



Наставник немцев Йоахим Лев тоже не стал ничего выдумывать и использовал в матче против грозного соперника привычную схему 4-2-3-1. В воротах у немцев – Мануэль Нойер. В обороне – Филипп Лам (справа), Жером Боатенг (слева), Пер Мертезакер и Арне Фридрих (в центре). Дуэт опорных полузащитников составили Бастиан Швайнштайгер и Сами Хедира. Под единственным чистым форвардом Мирославом Клозе расположились Томас Мюллер (справа), Мезут Езил (в центре) и Лукас Подольски (слева).



Поединок команды начали без разведки. Видно, что тренеры хорошо изучили возможности соперника, потому нащупывать со старта слабые места игрокам не было повода. Свой шанс немцы нашли довольно быстро. На третьей минуте арбитр назначил штрафной на левом фланге. Навесил стандарт Швайнштайгер, а Мюллер, опередив в центре штрафной площади Отаменди, пробил головой. Ромеро с неожиданности не успел сложиться. Мяч, пролетев рядом с ногой вратаря, влетел в сетку – 1:0.



Пропустив гол, аргентинцы на какое-то время растерялись, начали ошибаться в простых ситуациях. Немцы же наоборот за счет командной скорости постоянно обостряли игру в опасной близости от ворот соперника. Защитникам сборной Аргентины пришлось поработать на всю мощь, чтобы не позволить немцам довести одну из численных атакующих попыток до логического завершения.



Подопечные Лева отлично держали на скорости мяч, заставив соперников двигаться вхолостую. Немцы очень организованно и мобильно переходили с атаки в оборону и наоборот, чем создавали численное преимущество на каждом участке поля. Мяч если и попадал в ноги аргентинцев, то совершить быстрый командный маневр им не удавалось. Подопечным Марадоны пришлось сбиваться на индивидуальные действия, но без оперативного пространства и в борьбе с численной обороной соперника такие попытки были неэффективны. Чтобы найти выход из ситуации, глубоко на свою половину поля в поисках мяча смещался даже Месси.



На 22-й минуте немцы едва не забили второй гол. Подопечные Лева применили прессинг на своем правом фланге, вследствие чего Хедира перехватил мяч и бросил в прорыв Мюллера. Томас прошел по флангу и отдал быструю передачу в центр штрафной площади. Клозе бил сходу – мяч пролетел немного выше перекладины.



И все же ближе к середине тайма аргентинцы нащупали слабое место в игровых построениях немцев. Упор в своих атаках команда Марадоны делала на свой правый фланг, где не очень уверенно себя чувствовал Боатенг. Сначала на 28-й минуте аргентинцы в этой зоне заработали штрафной, но Месси выполнил стандарт неудачно. Вскоре, обыграв Боатенга и Фридриха, бил по воротам Ди Мария – Нойер сыграл надежно. На 32-й минуте, выиграв позицию у Боатенга и обыграв Фридриха, с того же места наносил удар Игуаин – опять вратарь немцев вытащил мяч в нижнем углу. Спустя две минуты после подачи углового Мюллер в районе линии штрафной площади в борьбе с Месси сыграл рукой. Опасный штрафной взялся бить сам Лионель. Но пробил Лео откровенно неудачно, попав мячом в стенку.



Немцам в концовке тайма не оставалось ничего, как играть на контратаках. И однажды – на 41-й минуте – подопечные Лева едва не поймали своего соперника. Лам прошел по правому флангу и отдал передачу на линию штрафной площади, где оказался никем не прикрытый Мюллер. Томас подработал мяч, а потом пробил с носка – мяч от защитника улетел на угловой.



Со стартовых минут второго тайма аргентинцы усилили давление, наладили контроль над мячом и, по сути, не выпускали в течение первых десяти минут соперника со своей половины поля. Особенно активно в атаке выглядели Макси Родригес и Ди Мария, которые еще в первой половине поменялись флангами. Именно Ди Мария создал оба по-настоящему опасных момента у ворот Нойера в этом отрезке. Сначала Анхель мощно пробил метров 30-ти – мяч пролетел совсем рядом с дальней стойкой. На 52-й минуте тот же Ди Мария сделал перевод справа на противоположную сторону штрафной площади, откуда Родригес грудью сбросил мяч под удар Тевесу. Карлос сходу выстрелил в Мертезакера.



Впрочем, выдержав стартовый натиск, немцы постепенно вспомнили о своем умении контратаковать. Вспомнили, конечно, не стихийно, а с умом. Дав сопернику в стартовые десять минут второй половины надышаться, немцы постепенно сами раскрутили маховик своих контракций. Потому созданный Аргентиной на 60-й минуте момент уже выглядел отнюдь не следствием ее давления. Месси прошел по центру и отдал влево на Игуаина. Гонсало, чувствуя справа дыхание Мертезакера, сразу пробил – слишком мягко и очень прогнозируемо для Нойера.



А на 68-й минуте Германия, в тот момент, когда появилось ощущение, что соперник приноровился к ее контратакующим выпадам, забила второй гол. Хедира перехватил мяч в середине поля, прошел десяток метров и отдал на Мюллера. Томас в борьбе с защитниками упал, но в падении сделал передачу на ход ворвавшемуся слева в штрафную площадь Подольски. Лукас дошел до угла вратарской, выдержал паузу и выдал блестящую передачу на «возникшего» за спиной Бурдиссо Клозе. Мирослав буквально зашел с мячом в ворота – 2:0.



Марадона отреагировал на второй гол заменой отчаяния, выпустив вместо крайнего защитника Отаменди четвертого номинального нападающего Хавьера Пасторе. Последний уже спустя четыре минуты поучаствовал в голевой атаке. Когда наблюдал за тем, как его, Ди Марию и Маскерано стремительным проходом с левого фланга обходил Швайнштайгер. Дойдя до лицевой линии, Бастиан выкатил мяч на Фридриха, который, сыграв на опережение, снял все вопросы о победителе – 3:0!



Парадоксально, но в этот момент игроки сборной Аргентины выглядели менее обреченными, чем их тренер. Месси, Тевес, Маскерано, Ди Мария чувствовали, что в принципе, немецким игрокам они не уступают ни в техническом, ни в физическом, ни в психологическом аспектах. Но у немцев есть команда. Аргентина на фоне «бундес-тима» продемонстрировала свое истинное лицо: полное отсутствие группового маневра, недостаток командной скорости и возникающие из-за этого провалы в переходе из одной игровой фазы в другую. За счет индивидуального мастерства можно обыграть Мексику, Корею, Грецию, Нигерию. Но с командой, которая обладает таким же классным набором исполнителей, а в плане тактики является едва ли не эталоном в течение восьми последних лет, Аргентине соперничать невозможно.



Конечно, 4:0 – это жестоко. Впрочем, немцы не сильно-то и стремились разрывать оппонента окончательно. В последние десять минут подопечные Лева великодушно сбавили обороты, наслаждаясь последними победными мгновеньями. Но если соперник едва ли не сам предоставляет возможность забить еще, то почему этим шансом не воспользоваться?



Авантюрная замена Марадоны, снявшего Отаменди и не давшего, видимо, четкого указания кем-то его заступать, еще раз аукнулась на 89-й минуте. Подольски отдал передачу на Езила, тот вошел в штрафную площадь слава и навесил – передачу мастерски замкнул Клозе, забивший свой 52-й гол в 100-м матче за национальную сборную. Помимо всего прочего, сейчас Мирослав наряду с соотечественником Томасом Мюллером, испанцем Давидом Вильей, голландцем Уэсли Снейдером, словаком Робертом Виттеком и аргентинцем Гонсало Игуаином с четырьмя голами возглавляет список бомбардиров.



Аргентина – Германия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Мюллер (3). 0:2 – Клозе (68). 0:3 – Фридрих (74). 0:4 – Клозе (89).

Аргентина: С. Ромеро – Отаменди (Пасторе, 70), Демикелис, Бурдиссо, Хайнце – М. Родригес, Маскерано (к), Ди Мария – Месси – Игуаин, Тевес. Тренер – Диего Марадона.

Германия: Нойер – Лам (к), Мертезакер, Фридрих, Ж. Боатенг (Янсен, 72) – Швайнштайгер, Хедира (Кроос, 77) – Мюллер (Троховски, 84), Езил, Подольски – Клозе. Тренер – Йоахим Лев.

Судьи: Ирматов – Ильясов (оба – Узбекистан), Кочкаров (Кыргызстан).

Предупреждения: Отаменди (11), Маскерано (80) – Мюллер (35).

3 июля. Кейптаун. Green Point Stadium. 16 градусов.

