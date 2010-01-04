ЧМ-2010. 1/4 финала. Парагвай – Испания: выстраданный успех еврочемпионов

Испания потяжелела. То ли на действиях пиренейских игроков довлел груз психологической ответственности за результат матча, в котором их все без исключения видели победителями, то ли предыдущие четыре поединка забрали у подопечных Дель Боске слишком много сил. Если последнее, то чемпионам Европы в полуфинале будет трудно соревноваться с отлично готовыми функционально немцами.



Но поговорим о заключительном четвертьфинальном матче мундиаля-2010. Наставник испанцев Висенте Дель Боске выставил на матч всех сильнейших. В воротах – Икер Касильяс. В обороне – Серхио Рамос (справа), Хоан Капдевилья (слева), Карлес Пуйоль и Херард Пике (в центре). Дуэт опорных полузащитников составляли Серхио Бускетс и Хаби Алонсо. Под единственным чистым нападающим Фернандо Торресом расположились Давид Вилья (слева) Хави и Андрес Иньеста.



Зато тренер парагвайцев Херардо Мартино выпустил довольно много свежих исполнителей. Очевидно, учитывалась и усталость номинально основных игроков, накопившаяся после напряженного матча 1/8 финала с японцами, который, напомним, латиноамериканцы выиграли лишь в серии послематчевых пенальти, и потребность справиться с мощным атакующим потенциалом испанцев. Собственно, исходя из возможностей соперника, Мартино выбирал классический тактический вариант 4-4-2. По такой схеме Парагвай на этом чемпионате действовал впервые. Предыдущие матчи команда провела по схеме 4-2-3-1, которая часто трансформировалась в 4-1-2-3.



Ворота сборной Парагвая пятый матч к ряду защищал капитан Хусто Вильяр. На правом фланге обороны появился дебютант этого чемпионата Дарио Верон, заменивший на этой позиции Карлоса Бонета. В центре защиты, как обычно, действовали Пауло Да Сильва и Антолин Алькарас, слева – Клаудио Морель. Функции «волнореза», отбыв дисквалификацию, опять выполнял Виктор Касерес. Также полузащите Мартино выпустил еще одного дебютанта турнира Хонатана Сантану, впервые оставив на скамье запасных одного из ключевых игроков команды Энрике Веру. Впервые в основном составе появился и центральный полузащитник Эдгар Баррето. Рядом с ним на своем привычном месте действовал Кристиан Риверос. В нападение тренер выставил Нельсона Вальдеса и впервые вышедшего с первых минут Оскара Кардосо.



Матч начался довольно неожиданно. Секундная стрелка не сделала полного оборота, как парагвайцы после вбрасывания мяча из аута создали первый острый момент. Морель слева бросил на Кардосо, тот сделал скидку головой в центральную зону на Вальдеса. Нельсон в касание выел на ударную позицию Сатану. Хонатан выполнил удар на исполнение – Касильяс сыграл уверенно.



А в целом парагвайцы начали матч очень собранно. Действуя очень плотно и не давая сопернику спокойно принимать мяч, латиноамериканцы на длительное время оставили испанцев без главного козыря – скоростного владения мячом. В условиях, когда пространства соперник почти не предоставлял, испанцы и сами грешили неточными передачами. Наладить контроль над мячом команде Испании удалось лишь во второй половине первого тайма. Правда, эпицентр игровых действий находился где-то между центром поля и линией парагвайской штрафной.



Впервые потревожили Вильяра испанцы только на 29-й минуте. Хави, получив пас с центра поля, одним касанием обработал мяч, а вторым, развернувшись, пробил по дуге слету. Вратарь немного вышел с ворот, потому, попади полузащитник испанцев в ворота, Вильяр команду уже не спас бы. Но «круглый» просвистел над перекладиной.



А в заключительной части первого тайма еще дважды игру обостряли парагвайцы. Сначала после передачи справа в исполнении Ривероса на ударную позицию вышел Вальдес. Нельсон подработал мяч грудью и отправил «снаряд» примерно с семи метров мимо Касильяса в ворота. Гол? Судья на линии зафиксировал офсайд. Но на повторе видно, что Вальдес находился на линии с защитниками сборной Испании. Рукой, обрабатывая мяч, он тоже себе не помогал. Ошибка судейской бригады пусть и не очевидна, но от этого не менее результативная. На последней минуте тайма тот же Вальдес, получив передачу из глубины, прорывался к воротам в сопровождении Пуйоля. Парагваец пробил с линии штрафной площади, но в ворота не попал.



Начало второго тайма изменений в игру не внесло. Парагвайцы выглядели все так же организованно. Испанцам никак не удавалось включить командные скорости. Становилось очевидным, что ноги подопечных Дель Боске не несут. На 56-й минуте тренер испанцев провел первую замену, выпустив вместо пассивного форварда Фернандо Торреса атакующего хава Сеска Фабрегаса. После этой замены на острие атаки передвинулся Вилья.



Впрочем, не успели испанцы толком адаптироваться к новым условиям, как возник эпизод, который мог кардинально изменить ход игры. После подачи парагвайцами углового Пике откровенно схватил за руку Кардосо. Очевидный пенальти. Бить взялся сам пострадавший. Телекамера выхватила глаза Кардосо перед ударом – совершенно растерянные, не излучающие уверенности. И действительно, разбежавшись, Оскар пробил почти наугад. Мяч полетел почти по центру ворот – Касильяс взял мяч намертво.



Пока парагвайцы приходили в себя, вратарь быстро выбросил мяч в поле и испанцы пошли в контратаку. В заключительной ее фазе Вилья слева ворвался в штрафную площадь и был завален Алькарасом. Опять пенальти! Бьет Хаби Алонсо. Полузащитник испанцев спокойно развел мяч и вратаря по углам – 1:0! Нет! Судья фиксирует, что испанцы вбежали в полукруг до удара и заставляет Алонсо перебить одиннадцатиметровый. А это уже психология, ведь и вратарь, и бьющий хорошо помнят, кто куда бил и кто в какую сторону прыгал. Видимо, потому Хаби Алонсо в своей второй попытке решился пробить не в левый, а в правый угол. Вильяр опять бросился туда же – и отразил удар! Испанцы кинулись на добивание. Ближе всех к мячу был Фабрегас, но его Вильяр откровенно сбил, а удар Серхио Рамоса заблокировали на линии защитники. Назначить третий пенальти за три минуты гватемальский рефери не решился.



После таких бурных событий игра приобрела нервный характер. И те, и другие стали нарушать правила в необязывающих к тому обстоятельствах, что привело к двум предупреждениям. Чтобы обезопаситься от необязательных потерь, тренеры провели замены по позициям, сняв с поля наиболее уставших.



Игра на самом деле немного успокоилась и обрела свой первотаймовый вид. И вот, когда в воздухе запахло дополнительным временем, испанцы провели фирменную атаку с участием всех своих лучших творцов. На 83-й минуте Хави остроумно пяткой отдал на Иньесту, тот протащил мяч до линии штрафной площади и отдал вправо на Педро. Тот, не сближаясь с выбежавшим из ворот вратарем, пробил в дальний угол. От стойки мяч отскочил к Вилье, перед которым били защищаемые двумя защитниками ворота. Давид пробил на исполнение. Мяч, отскочил от стойки, прыгнул на линию, но все-таки влетел в ворота – 1:0! Это пятый гол Вильи на чемпионате. Он лидер в гонке бомбардиров.



Парагвайцы могли отыграться на 87-й минуте, когда защитники соперника сначала дали свободно пробить Барриосу с левого угла своей штрафной площади. Касильяс небрежно отразил мяч перед собой, а на добивании первым был Санта Крус. Роке пробил точно во вратаря! А в ответной атаке после передачи справа от Педро вопросы о победителе мог снимать Вилья. Однако удар Давида сумел взять намертво вратарь. Тем не менее, больше провалов в обороне испанцы не допустили, доведя встречу до победы.



Парагвай – Испания – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Вилья (83).

На 59-й минуте О. Кардосо не реализовал пенальти (вратарь).

На 62-й минуте Хаби Алонсо не реализовал пенальти (вратарь).

Парагвай: Х. Вильяр (к) – Д. Верон, Да Сильва, Алькарас, К. Морель – В. Касерес (Л. Барриос, 84) – Х. Сантана, Э. Баррето (Вера, 64), Риверос – Н. Вальдес (Санта Крус, 72), О. Кардосо. Тренер – Херардо Мартино.

Испания: Касильяс (к) – Серхио Рамос, Пуйоль (Марчена, 84), Пике, Капдевилья – Бускетс, Хаби Алонсо (Педро, 75) – Хави, Иньеста, Вилья – Торрес (Фабрегас, 56). Тренер – Висенте Дель Боске.

Судьи: Батрес (Гватемала) – Леал (Коста-Рика), Пастрана (Гондурас).

Предупреждения: В. Касерес (59), Морель (71), Сантана (88) – Пике (57), Бускетс (63).

3 июня. Йоханнесбург. Ellis Park Stadium. 13 градусов.

