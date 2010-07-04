Суперкубок Украины. «Шахтер» - «Таврия»: Молодец среди овец или Чума среди пира

Коллективным разумом группа светил украинского футбола пришла к очередному, вне сомнения, соломоновому решению. Решению, которое поспособствует дальнейшей популяризации того, что итальянцы называют кальчо, а американцы соккером. Трудно сказать, неужели так трудно сместить строки официального старта сезона на полторы недели, до окончания чемпионата мира? Украинский болельщик ведь тоже способен отличить вкусную еду от протухших объедков. Зачем же тогда во время всемирного футбольного пира заставлять едва прикоснувшихся к изысканным блюдам соотечественников кормить привычным испорченным ужином?



Но вместе с тем. Желудок украинского футбольного гурмана должен опять привыкать к тому дешевому яству, которым его кормят весь год. А потому для протравки – матч Суперкубка страны между донецким «Шахтером» и симферопольской «Таврией».



Наставник донетчан Мирча Луческу выставил состав, приближенный к боевому. Ворота защищал Андрей Пятов. В обороне – прогнозируемо не уехавший ни в «Челси», ни в «Осиек» Дарио Срна (справа), Разван Рац (слева), Александр Чижов и Ярослав Ракицкий (в центре). Дуэт опорных полузащитников составили Томаш Хюбшман и Фернандиньо, который, вне сомнения, помог бы Дунге выиграть чемпионат мира (по крайней мере, весь Донецк в этом уверен). Под единственным центрфорвардом Александром Гладким расположились еще три кудесника – Дуглас Коста (справа), Жадсон (в центре) и Виллиан (слева). Страшно забивной бомбардир Луис Адриано остался в запасе.



Тренер «Таврии» Сергей Пучков в этом матче не смог рассчитывать на двух ведущих защитников – Сашу Джуричича и Слободана Марковича, пропускавших матч из-за дисквалификации. Зато появились в основе сразу три новичка, пополнившие симферопольский клуб в летнее межсезонье – пришедший из «Ильичевца» белорус Николай Кашевский, выступавший за «Волынь» Алексей Курилов и бывший игрок «Черноморца» Олег Гуменюк.



Ворота «Таврии» защищал Максим Старцев. Традиционное для «Таврии» оборонительное трио составляли Алексей Курилов (справа), Антон Монахов (в центре) и Николай Кашевский (слева). В полузащите – Олег Гуменюк (справа), Денис Голайдо (слева), Андрей Корнев и Илья Галюза (на позиции опорных хавов). Под центрфорвардом Максимом Фещуком действовали капитан Александр Ковпак и Желько Любенович.



Матч игроки «Таврии» начали довольно растерянно. Мяч не держался у симферопольцев в ногах. Суматохой в построениях соперника на первой же минуте едва не воспользовался Виллиан, однако, вырвавшись на оперативный простор на левом фланге, выполнить точную передачу бразилец не смог. Впрочем, секунд через 40 «Шахтер» таки довел атакующую попытку до логического завершения. Срна от центральной линии сделал длинную диагональную передачу в район штрафной площади. Плохо сыгранные защитники «Таврии» не разобрались в ситуации, что позволило Гладкому спокойно принять мяч на грудь, развернуться и пробить с 16-метровой линии в угол – 1:0. Правда, есть большие сомнения, что гол был забит чисто. Ясности в том, пребывал или нет Гладкий в момент паса в офсайде, после убогих повторов, которые предоставил украинскому зрителю канал, принадлежащий главе СБУ, не было.



Так или иначе, пропустив гол, футболисты «Таврии» еще хороших 15 минут пытались стабилизировать свою игру. В это время горняки продолжали давить на оборону симферопольцев, но давление это было не слишком эффективное, скорее напоминало сумбур. Но после 15-й минуты игра немного выровнялась. На 21-й минуте Голайдо сильно пробил с 30-метрового расстояния – мяч пролетел рядом с крестовиной. Вскоре уже Ковпак, воспользовавшись ошибкой задержавшегося при создании офсайдной ловушки Чижова, после передачи Гуменюка справа, вышел с правого края с глазу на глаз с Пятовым. Не сближиваясь с вратарем, капитан «Таврии» пробил в ближний угол – Пятов сыграл уверенно.



Но эти тревожные звоночки не подействовали на «Шахтер». Видно, за период летнего межсезонья у игроков «Шахтера» притупилось чувство страха. За невнимательность оборона донетчан была наказана очень быстро. На 32-й минуте Голайдо слева выбросил мяч с аута на Ковпака. Александр, находясь в углу штрафной площади, сумел в борьбе с двумя защитниками перевести «круглого» на противоположный край, где Гуменюк выиграл воздушную борьбу у Раца. Мяч полетел к дальней стойке. К «снаряду» помчал пребывающий в очевидном офсайде Фещук. Ракицкий поднял руку, посчитав, что лайнтсмен заметил очевидное, и остался на месте. Но наши блестящие рефери опять зевнули, что позволило Фещуку отправить мяч в пустые ворота – 1:1.



Впрочем, в роли непроигрывающих симферопольцы находились всего три минуты. Коста, получив мяч на своем правом краю возле центральной линии, убежал сначала от Фещука, а потом и от Голайдо и выполнил передачу в центр штрафной площади на Жадсона. Последний мягко уложил мяч сходу в левый – дальний от себя – угол – 2:1. Результативная комбинация один в один напоминает победный гол «Шахтера» в финале Кубка УЕФА-2008/09. Только результативный пас тогда выполнял не Коста, а Срна.



В заключительной части первого тайма у донетчан было еще несколько предпосылок для того, чтобы увеличить счет. Это Виллиан, Жадсон и Коста своими постоянными перемещениями из края на край запутали и замучили и без того слабо организованную оборону соперника, заставили ее делать элементарные ошибки. На 39-й минуте тот же Коста, оказавшись на левом краю, пустил коротким вертикальным пасом в прорыв Раца. Разван убежал от защитников и прострелил. Передачу должен был замыкать оказавшийся напротив пустых ворот Виллиан. Но бразилец к мячу малость не успел.



А в самом начале второго тайма вопросы о победителе были фактически сняты. «Шахтер» уверенно начал вторую половину и воплотил свое преимущество в гол на 51-й минуте. Виллиан отдал передачу по своему левому краю на Фернандиньо. Тот остановился, принял мяч, разгляделся и, словно во время отдыха на зеленой лужайке, широким размахом ноги навесил в район дальней стойки. Там Гладкий выиграл позицию у Голайдо и ударом головы направил мяч в дальний угол – 3:1.



В ближайшие четыре минуты «Шахтер» мог забить еще дважды. Сначала Виллиан после длинного перевода из края на край в исполнении Косты вышел в сопровождении двух защитников на ворота и пробил в нижний угол – Старцев мяч забрал. А три минуты спустя уже Виллиан, прорвавшись по левому флангу, выкатил мяч под удар Косте. Тот пробил над перекладиной.



Но в целом после третьего гола у обоих тренеров исчезли последние иллюзии относительно результата. Луческу и Пучков провели по замене, нацеленной не столько на усиление игры, сколько на наигрывание футболистов с видом на грядущий чемпионат страны и матчи еврокубков.



В таких полутренировочных условиях «Шахтер», поймав кураж, и учинил сопернику форменный разгром. На 67-й минуте Жадсон с центра сделал передачу вправо на Срну. Дарио избежал попадания в офсайд, прошел несколько метров и, увидев, что на него зачем-то выбежал Старцев, отдал передачу в центр. Виллиан отправлял мяч с 11-ти метров в пустые ворота – 4:1.



Сразу после голевого эпизода Луческу выпустил вместо Жадсона Тейшейру. Свежий игрок едва не стал соавтором пятого гола уже на пятой минуте пребывания на поле. Получив передачу от Косты справа, Тейшейра с центра отдал передачу влево на Раца, а тот пробил в дальний угол – рядом со стойкой.



Но то, что не удалось сейчас, стало возможным пятью минутами спустя. Проходной двор под названием оборона «Таврии» опять провалился в элементарнейшей ситуации, когда Виллиан с центра бросил в проход по левому флангу Раца. На встречу Развану опять выбежал Старцев. Румын, что логично, сделал передачу в центр, откуда Луис Адриано закатил мяч в пустые ворота – 5:1.



Спустя еще семь минут случился эпизод почти идентичный. На сей раз Виллиан своей передачей вывел на ворота Фернандиньо. Опорник донетчан мог бить сам, но решил поиздеваться со Старцева и опять отдал мяч параллельно линии ворот. Адриано опять поразил пустые ворота – 6:1.



Но и это было не все. На исходе основного времени поединка Рац обыгрался в стенку с Ракицким, пробросил мяч между ног Курилову и сильно пробил – опять же – между ног Старцеву – 7:1.



Что ж, «Шахтер» на славу покуролесился во встрече с разбалансированным и, видимо, далеким от идеальных физических кондиций соперником. В конце матча игра приобрела элементы издевательства. Хочется верить, что бразильские горняки будут вести себя так же браво и с соперниками действительно достойными.



«Шахтер» (Донецк) – «Таврия» (Симферополь) – 7:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Гладкий (2). 1:1 – Фещук (32). 2:1 – Жадсон (35). 3:1 – Гладкий (51). 4:1 – Виллиан (67). 5:1 – Луис Адриано (78). 6:1 – Луис Адриано (85). 7:1 – Рац (90).

«Шахтер»: Пятов – Срна (к), Чижов, Ракицкий, Рац – Хюбшман (Степаненко, 58), Фернандиньо – Коста, Жадсон (Тейшейра, 68), Виллиан – Гладкий (Луис Адриано, 70). Тренер – Мирча Луческу.

«Таврия»: Старцев – Курилов, Монахов, Кашевский – О. Гуменюк, Корнев, Галюза (Матяж, 46), Голайдо – Ковпак (к) (Идахор, 61), Любенович – Фещук (Гигиадзе, 71). Тренер – Сергей Пучков.

Судьи: Шандор (Львов) – Войтюк (Запорожье), Плужник (Харьков).

Предупреждения: Рац (34), Хюбшман (47), Коста (65) – Курилов (39), Идахор (66), Монахов (81).

4 июля. Запорожье. «Славутич-Арена».

