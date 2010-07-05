Мундиаль подчеркнул: матушка Европа деградирует

Футбольный мундиаль в Южной Африке стал для рядового европейца сплошным шоком. Накормлены сказками о величии европейских футбольных первенств англичане, итальянцы, немцы и французы не могут понять, как так получается, что их избалованные и изнеженные Джеррард, Рибери, Де Росси и Криштиану Роналду не могут ничего сделать не то что с Парагваем или Уругваем, а даже со странами, которые футбольными никто и никогда не считал.



Европейцы тешат себя мыслями, что разные алжирцы и новозеландцы стали такими сильными, потому научились играть, выступая в их сериях А, премьер- и бундес-лигах. Предположим, что это действительно так. Впрочем, это скорее не демонстрация щедрости матушки Европы, а трудолюбия тех заморских ребят, которые получили свой шанс благодаря процессам глобализации. Они, в отличие от нежных геров, пэров и мсье, еще способны учиться. Они не думают, что кто должен ползать перед ними лишь от понимания, что это Италия, Германия или Франция. Европа действительно почему научила тех, кто является в ее понимании карликами. Эти «карлики» побывали здесь и увидели, что с разрекламированными пижонами можно играть. Когда у тебя нет комплексов неполноценности. И если то, что ты делаешь на поле, льется от сердца, а не от полноты кармана.



Наконец, Европа сильно переоценивает свое значение в выравнивании класса мирового футбола. Взять хотя бы африканский континент, куда европейский колонизатор сунул свой нос слишком давно. Старый Свет долго не мог понять, почему так непревзойденно выглядела «черная жемчужина» из Мозамбика Эйсебио, которому сделали свое гражданство португальцы. Считали, потому, что природа одарила его физическими данными, пластикой и талантом, а европейские тренеры привили мастерство. Со временем таких примеров становилось все больше. Пока на чемпионате мира 1990 года не выстрелил выходом в четвертьфинал Камерун. Тогда денежные мешки поняли, что эти африканцы талантливые не единично, а тотально.



И случился перелом. Если раньше бриллиантов из Черного континента выхватывали поодиночке и в основном стихийно (история сохранила сведения о сенегальского центрфорварде Куаре, который был лидером французского «Ресинга» еще в 30-х годах), то теперь европейские футбольные магнаты решили взять Африку под свой контроль. Во многих странах появились так называемые футбольные академии, где европейские тренеры начали подводить чернокожих мальчишек под «евростандарт» с раннего детства. К чему это привело? Африканцев в европейских командах стало действительно много. Только они потеряли свою прежнюю самобытность, потеряли присущую только им неповторимость в обращении с мячом. Стали безликими атлетами, которых в европейском футболе множество. Африканцы утратили свою идентичность, среди них уже нет таких бриллиантов, как Роже Милла, Абеди Пеле или Авгестин Окоча.



Собственно, потому и африканские команды на домашнем для себя чемпионате выглядели так безлико. Они похожи на вымученные жизнью сборные (но не команды), представляющие с немалым количеством натурализованных африканцев в составе Европу. Неудивительно, что на этом сером фоне яркий вид имеют только представители Латинской Америки. Естественно европейские дельцы также мечтают подмять их футбол под себя. Но эти намерения уже много лет остаются безуспешными. Англия может сколько угодно называть себя родиной футбола, а бразильцы с аргентинцами будут столько же раз с легкостью ее побеждать. Латиносы бедные, но гордые. Ежегодно они мешками продают талантливых игроков в Европу, а на их месте появляются новые бриллианты. Без помощи европейских тренеров.



Европейский футбол уже давно стал футболом без души, забавой, которая приносит деньги. В понимании тех, кто эти деньги вкладывает, в понимании тренеров и игроков. Поэтому неудивительно, что для большинства европейских футболистов единственной мотивацией во время выступления на мундиале является возможность показать себя и выгодно продаться. За страну большинство из них уже давно не играет.



Те же, кто имеет солидные контракты, играют зависимости от настроения. Не понравился им Доменек – будут играть так, чтобы этого тренера в будущем не было. А что от того пострадает имидж Франции, то гваделупцу Галласу, сененегальцам Санье и Эвре или антильцу Анри наплевать. Болеть за тот позор может президенту федерации футбола Франции – Жан-Пьеру, с фамилией Эскалетт. Поэтому он и подал в отставку.



Кстати, та история с французской сборной должна кое чему научить и нас. Отечественным футбольным функционерам следует хорошо подумать перед тем, как вслед за белорусом Милевским, россиянином Алиевым и сербом Девичем ходатайствовать о получении украинского гражданства для сенегальца Папе Гуйе или бразильцев Жажи Коэльо и Эдмара. Кроме того, мсье Эскалетт своим поступком продемонстрировал, что вина за провал сборной лежит не только на футболистах. И это следует признавать. Тем более, что французский футбольный руководитель не назначал тренера, который бы отстаивал не государственные, а местечковые интересы одного, пусть и слишком легендарного клуба...

