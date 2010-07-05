«Он обязательно должен был побеждать – в футболе, в преферансе, на охоте и рыбалке…»

Положив цветы и расставив на столике все, что принесли с собой, мы, поздравив друга с днем рождения, поневоле вспомнили, как часто пресса, даже та, что ранее не была замечена в «желтизне» – то ли в погоне за никому не нужной сенсацией, то ли от недостатка профессионализма – вдруг начинала «кусать великих»… И, как поется у Высоцкого: «…небылица догоняет небылицу!..».Десять лет назад, через девять дней после страшного третьего января, мы собрались в когда-то теплой и гостеприимной квартире Михалыча, и Лена Колотова показала мне газету, в которой был помещен некролог… Какой-то бойкий журналюга, отдавая дань футбольным заслугам Виктора Колотова, неожиданно взялся объяснять причину преждевременного ухода из жизни великого футболиста. Оказывается, обладая крепким здоровьем, Колотов долго еще мог жить-поживать, если бы не желание провести застолье с друзьями – вот и удрал из санатория, нарушив постельный режим!.. С Леной тогда случилась истерика…Тут же мы с Юрой Трушковским, который долгие годы исполнял при Викторе Михайловиче роль водителя, охранника и помощника с широчайшими полномочиями, немедленно отправились в «Жовтень»… Завотделением, желая защитить честь мундира, насмерть стояла, доказывая, что Колотов находился на постельном режиме, хотя все это было неправдой – он приезжал сюда «на уколы» и оставался здесь лишь тогда к нему приходили посетители. Поверьте, дверь его палаты не закрывалась… Но Виктор как настоящий профессионал дисциплинированно во всем следовал рекомендациям врачей…Вволю накричавшись, мы отправились в редакцию газеты, вставшей на защиту медицины – никто не мог себе представить, чтобы молодой, полный здоровья человек, пусть даже после сердечного приступа – так спешно покидал этот мир!.. Нам удалось встретиться с заместителем главного редактора, который не менее нас был потрясен публикацией – оказывается, он только вчера вернулся из командировки… А еще мы узнали, что одновременно с Колотовым в «Жовтне» проходил лечение компьютерщик из этой газеты, от которого-то и потребовали завезти компромат в редакцию!..Мы опять кричали и, размахивая руками, требовали от «акул пера» сатисфакции… Все закончилось опубликованным на следующий день опровержением и посвященной Виктору Колотову статьей, которая вышла на «сорок дней»…В том же 2000-м, не стало знаменитой теннисистки, многократной чемпионки СССР и Европы – Марины Крошиной. Прекрасный человек, самоотверженный тренер – она несколько лет пыталась открыть в Киеве теннисный центр, для которого своими хрупкими руками таскала щебень!.. И все это время практически бесплатно тренировала способных девочек и, чтобы как-то прожить спарринговала «плохим», но богатым дядям… Не знаю, что произошло на самом деле, но Марина Васильевна, почувствовав недомогание, свела счеты с жизнью. Так вот «Факты», которые кто-то причислял к «желтой прессе», отнеслись к происшедшему напротив весьма деликатно: из нескольких интервью с соседями читатели узнали, какой доброй и бескорыстной была Марина, как подкармливала бездомных и выносил бомжам свои почти неношеные вещи… Карманных денег у нее никогда не было – все раздавала нищим…Прошло десять лет и все та же газета, что опорочила Колотова, решила повторить свои скандальные изыскания в области милицейских сенсаций. Когда по неизвестной причине, без свидетелей, ушел из жизни отличный футболист и тренер, добрейший человек – Василий Евсеев, безымянный журналюга (не поворачивается язык признать его коллегой) выдал потрясающий диагноз: «психически больной Евсеев выбросился из окна 16-го этажа»!.. А милицейский чин высказался по этому поводу: «раз газета написала, наверное, Евсеев состоял на учете…». Каково?.. Да, нигде он «не состоял», так как водил автомобиль и тренировал футбольную команду… А, если бы что-то такое и могло быть, неужели надо было ежедневной всеукраинской газете скатываться до уровня милицейского листка – ни славы «Сегодня» от этого «правдоискательства» не заслужила, ни тираж не увеличила! Так что теперь, читая разоблачительные очерки о коррупции в украинском футболе, на которых действительно можно «разбогатеть» – полученную информацию нужно, наверное, все же «делить на ноль» или вообще эту газетку не покупать!..Излив друг другу душу, мы начали вспоминать, «каким он парнем был»…Владимир Трошкин – единственный из нас имеющий прямое отношение к Большому футболу – рассказывал о спортивных подвигах друга, о его фантастических рыбацких успехах… «Удивительное дело: правша, а играл левого «хава»… Не чувствовалось разницы, какой ногой ему ударить – оказалось, что обе ноги у него – «правые»… Врожденное чувство мяча, пластика и удивительное владение телом – гармоничность во всем…Кроме того он был, что «многоборцем», человеком с неограниченными физическими и творческими возможностями. Мне трудно даже перечислить те игры, в которые он играл: начиная шахматами и картами и заканчивая теннисом, баскетболом и волейболом. И победить его было невозможно! Я уже не говорю о том, как он мастерски бегал кроссовые дистанции и великолепно плавал… А как метко Витя стрелял по пустым бутылкам на охоте! Знаю, что в своем охотничьем клубе он два года подряд был признан «королем охоты»…Я многому от него научился: не в футболе – по жизни… Наверное, больше стал ценить силу слова. Витя ведь больше слушал, чем говорил. Но если уж сказал – в самую точку. Хотя, оглядываясь вокруг, вижу сплошных говорунов… Наверное, в этой жизни больше надо «пиариться»?Володя Бырся, по кличке «летчик», теперь постоянно живет в Засупоевке – хочет быть поближе к бывшей Витиной даче… «Он был очень дисциплинированным – верил, что правила составлены профессионалами и поэтому их надо неукоснительно исполнять. Не терпел, когда к делу относились с прохладцей, несерьезно, с нарушениями «инструкций» – непрофессионально.В середине декабря 99-го я улетал в командировку в Судан и перед вылетом заехал попрощаться. Витя выглядел очень хорошо: пожалуй, таким светлым я не видел лет шесть-семь. Ведь он, обычно, все переживания держал внутри, по сути, сжигая себя…После той злополучной поездки в Исландию, где его «молодежка» уступила 1:4, что повлекло за собой последующую отставку, – на него и вовсе страшно было смотреть – ходил чернее тучи. Но тогда, в больнице, видимо, сумел отвлечься от тяжких дум, передохнул, приободрился. Я еще подумал: «Слава Богу, Витя не только выжил, но и ожил»…Увы. Известие о его смерти стало для меня страшным шоком, и свыкнуться с мыслью, что Вити больше нет, я не могу по сей день… Да, наверное, и не только я один. Не был я на похоронах, не нес гроб, не видел, как его опускают в могилу – поэтому и сейчас не верю, что Вити больше нет с нами, что не позвонит и не скажет: – Ты чё пропал? Давай приезжай…».Серьезный политолог Борис Сагалаков – о том, как, работая инструктором по спорту в тресте «Стройдеталь», в подчинении у молодого еще Йожефа Сабо, учился у Колотова играть в теннисбол…Директор Благотворительного Фонда «Ветеран» – Саша Чуприна – вспомнил, отчего как-то сразу поседел Витя!.. «В последнее время, чувствовалось, что он уже не в силах сдерживать свои эмоции, а тут вдруг «раскололся» и рассказал, как его по телефону, через Трошкина уволили из сборной... – Передай своему другу, пусть на работу не выходит...».Раньше Михалыч не только о своих сложностях молчал, но и чьи-то промашки, упаси Боже, не обсуждал!.. Вот, видимо, тогда ему уже было нестерпимо больно, и, наверное, необходимо было срочно ложиться на профилактику. Кстати, когда Витя написал заявление на отпуск, с последующим увольнением, ему так и не заплатили тех денег!.. Он, не дожидаясь, окончательного расчета, ушел. Как оказалось, навсегда...Миша Данцкер вспомнил тот трагический вечер, 24 ноября 1999 года, когда «прозвучал первый звонок»…«Посмотрев к компании с Юрой Трушковским, Володей Мунтяном, и «Николаичем» – Володей Трошкиным запись матча с «Баварией» в 75-ом, а потом и неудачную игру тогдашнего «Динамо» с «Реалом», Витя очень разволновался. Он только что вернулся из Казани, куда его настойчиво звали земляки, и хотел немного отдохнуть от Большого футбола – не получилось... А ночью был «Борис» и две «скорые помощи» и – кардиология!..Нас сближали шахматы, за которыми можно часами не разговаривать, молча переставляя фигуры... К сожалению, я не увлекался рыбалкой... Уверен, что Вите нравилось мое умение молча, без единого комментария, наблюдать за игрой – то ли в шахматы, то ли в карты. А когда я сидел за его спиной, он показывал мне свои карты, не ожидая совета: мы не играли «на один карман» – просто он доверял мне свои «стратегические планы»......так как несколько лет мне посчастливилось работать с ним бок о бок, вернее, плечом к плечу: и водителем, и охранником, и администратором, и... Да мало ли какие функции может возложить на себя человек, если хочет быть полезным все двадцать четыре часа в сутки... Попросил бы он меня заняться физподготовкой с ребятами – я бы и от этого не отказался. Учитывая мое хоккейное прошлое, с удовольствием бы гонял их, как «сидоровых коз»...Наверное, каждый, с кем ты вспоминаешь Михалыча, говорит о его профессионализме. И это не удивительно: его отношения с футболом были самые что ни на есть профессиональные: даже в любительских играх он не позволял себе расслабляться. И остальные, глядя на него, старались соответствовать…Когда Колотову приходилось беседовать с людьми, которые приглашали его на работу – хозяева клуба, местные руководители, спортивные функционеры – главным его требованием было именно профессиональное отношение к делу. «Имена и фамилии родственников в футбол не играют!.. Каждый игрок должен делом доказывать право на место в составе».Был когда-то в нашем футболе немаленький, к сожалению, руководитель, который, как я думаю, в дальнейшем сыграл свою негативную роль в Витиной судьбе… Его сын неплохо играл в футбол. И даже числился среди кандидатов в олимпийскую сборную… Вызывался на сборы, но по каким-то критериям «в основу» не попадал…Каждую неделю мы выезжали просматривать игроков, которые попадали на заметку Виктору Михайловичу… В тот раз мы посетили Полтаву. С нами в машину напросился и этот «папа», который, кажется, был на матче инспектором… Не успели мы отъехать подальше, как озабоченный неуспехами своего сына отец начал донимать Колотова вопросами… И чуть ли не давать советы! «Вы делаете ошибку – мой сын хорошо играет, на него уже обращают внимание серьезные клубы…».Эти советы-указания продолжались долго… Наверное, потому что Михалыч ни разу его не перебил: у него было железное правило – не вступать в дискуссию с человеком, мнение которого он профессиональным не считал… А этот «товарищ» ему просто не нравился!Тот, не слыша возражений, чуть ли не за рубашку хватать начал: приглядись да приглядись к сыну… Закончилось тем, что Колотов не выдержал: «Юра, останови машину!» Ну, думаю, сейчас будет сцена – может высадить… Я вырулил на обочину и остановился. Пару минут мы молча сидели, «начальник» не знал, что и думать… «Поехали» – сказал Михалыч, и до самого Киева никто не проронил ни слова…Как-то возвращались мы из Тернополя, а дорога была тяжелая – снежные заносы, сильный встречный ветер... Решили заехать в Житомир, пообедать у давнего нашего приятеля Заи Зедовича. Набрали по мобилке телефон и встретились в ресторане «Принц». Хозяин как настоящий «восточный человек», не забывал перед каждым новым блюдом выказывать свою расположенность к нам: и это попробуйте, и то – «только в Житомире умеют так приготовить»!.. И в самом деле, ужин был великолепен, и мы после нескольких часов «борьбы с природой», разомлели и, откинувшись на диванах, казалось бы, совсем забыли о том, что впереди еще полторы сотни километров трассы, что дома «с помытыми шеями» ждут нас родственники...А когда подали чудесный, ароматный кофе «по-турецки», Зая Зедович решил, что «пора брать... », и в который уже раз за последние три года завел с Михалычем серьезный разговор: «Пора выводить Житомир из болота!.. Условия для этого создадим самые наивыгоднейшие – ни в чем отказа не будет, ничего не пожалею!..».Так продолжалось около часа, и я уже начал посматривать на часы: или надо было немедленно выезжать, или думать о ночлеге... Колотов, видно, заметил мое беспокойство и решил форсировать события: «Так вы говорите, Зедович, что ничего не пожалеете?»– Витенька, для тебя соберу в город всех, на кого укажешь – сборную в Житомире формировать будем! Ничего не пожалею...Виктор Михайлович поднялся с дивана, подошел к большому во всю стенку шикарному трюмо и зачем-то начал закатывать штанину своих спортивных брюк... Мы оба непонимающе следили за ним. А он продолжал, как всегда обстоятельно и аккуратно, заниматься своим делом...– Что ты хочешь делать, Витя? – забеспокоился хозяин.– Вы сказали, что ничего для меня не пожалеете, – изображая слегка подвыпившего посетителя, произнес Колотов, замахиваясь на зеркало, – сейчас это и проверим...– Не надо, Витя! Юра, что ты смотришь – мне его из Италии через пять границ везли! –забеспокоился гостеприимный хозяин, вскакивая из-за стола... – Юра, ну, не сиди же камнем!..Михалыч удовлетворенно хохотал, хлопая себя по груди. Нам всем было весело и я совсем забыл о том, что за окном – метель и, может быть, придется ночевать где-нибудь в дороге... А в кармане уже тревожно звонил мобильник: Киев беспокоился...Была еще одна «горбушка»… Ехали мы из Черкасс, где работал тогда Володя Мунтян. Играл он с «Черноморцем» за выход в высшую лигу… Мы тогда просматривали Гапона, братьев Грицаев – человек пять из обеих команд…После игры Мунтян, естественно, организовал отличный прием… Тем более, что инспектором матча был уважаемый всеми Юрий Николаевич Войнов…Выехали. В машине нас было четверо: справа Колотов, сзади – Войнов и Володя Бырся, «летчик»… Я, естественно, – за рулем… Едем домой. Если помнишь, как из Черкасс переезжаешь дамбу, есть отличное кафе «Калина» – остановились поужинать. Не добрали…Наконец едем дальше. На въезде в Софиевку, известную всем автомобилистам своим базаром, рыбным, в том числе, нас останавливает «гаишник»… Это было где-то около одиннадцати вечера, шел дождь… Подаю милиционеру техпаспорт. «Права» – требует он… И тут меня пробивает: то ли скучно было, то ли обидно стало, что ребята «подкрепились», а я – «сухой»… Не знаю. Но я решил «развести» служивого…«Вы знаете, я такой фанат футбола, что решил съездить в Черкассы поддержать Владимира Федоровича Мунтяна…» Гаишник внимательно слушает. А в машине насторожились… «Вышел после матча на дорогу, чтобы проголосовать на Киев, остановились эти ребята… Вот этот человек, который справа – показываю на Колотова – был за рулем. Он согласился взять меня, если я их развезу после ресторана по домам… Сел я за руль. Но в «Калине» они плотно поужинали и теперь домой не спешат… Когда я начал возмущаться, пригрозили побить!.. Спасибо, что вы меня остановили – теперь они меня не побьют… Вот вам машина, вот вам хозяин, вот вам мои документы – можете забирать, а мне домой пора. Разбирайтесь теперь с ними сами…» И побежал… Милиционер – за мной! Компания высыпала из машины и с хохотом начала успокаивать гаишника… Отделались автографами.Последняя наша совместная охота у меня не идет из головы… Так уж повелось, что 2-го января каждого года мы выезжаем на охоту и там, охотясь на зайчика, отмечаем день рождения председателя Управления госохоты Николая Васильевича Шадуры. Все трофеи, как правило, идут на стол 13 января...На этот раз, после того, как Витя попал сначала в Октябрьскую больницу, потом в «Жовтень», мы решили его с собой на охоту не брать. 27-го декабря, после дня рождения Юрия Николаевича Бугая, мы всей компанией навестили Михалыча в «Жовтне», чтобы «отметить» мой день рождения, который не сумели отметить вовремя – Витя был весел, выглядел отлично и с удовольствием демонстрировал всем улучшение своего здоровья.Второго января Юра Трушковский собрал нас всех в автомобиль и повез на Печерск: думали Витю поздравить с Новым годом... Подъехали к дому, и тут выходит Михалыч с ружьем и собакой – немая сцена... «Не ждали?..» Отговорить его было невозможно.Приехали в хозяйство под Кагарлыком, выгрузились, и строго-настрого наказали Вите от машины не отходить... «Вы что, меня за инвалида держите!» – возмутился он... В первом же загоне, отойдя совсем недалеко, отстреляли несколько зайцев и сфотографировались все вместе: Юрий Иванович Шелковский, Николай Васильевич Шадура, Костя, Юрин сын, Витя со своей собакой... Потом поехали дальше и, оставив Витю возле машины, начали второй загон: охота была тяжелая – глубокий снег. К часу дня мы так устали, что не успевали перекрывать...На Витю выскочил заяц, но он, видно, занятый своими мыслями, промазал... А заяц был здоровенный! Поехали дальше, но джипы застряли в снегу и мы начали их вытаскивать: Витю от работы отстранили...Когда мы в машине сели перекусить, Витя, очевидно, чтобы себя не провоцировать застольем, вышел из машины и отошел к посадке... Стоял там минут сорок... Наконец вернулся... «Чего ты там стоял?» – спрашиваю. «Эх, ребята, какая красота – не мог насмотреться!..» Потом были поздравления именинника, тосты, и наш доктор вдруг решил проявить заботу о Витином здоровьи... «Да я здоровее вас всех!» – обиделся Михалыч и выбрался из машины...Вернувшись в город, первым делом доставили на Печерск Витю, и долго шумно прощались у подъезда: расцеловались и, договорившись встретиться 13-го, разъехались по домам... А на следующий день, вечером, позвонил Юра... И начались похоронные хлопоты...