«Он обязательно должен был побеждать – в футболе, в преферансе, на охоте и рыбалке…»

В минувшие выходные группа друзей отметила день рождения Виктора Колотова - легендарного капитана киевского «Динамо» и сборной СССР…
О «силе» печатного слова…
Положив цветы и расставив на столике все, что принесли с собой, мы, поздравив друга с днем рождения, поневоле вспомнили, как часто пресса, даже та, что ранее не была замечена в «желтизне» – то ли в погоне за никому не нужной сенсацией, то ли от недостатка профессионализма – вдруг начинала «кусать великих»… И, как поется у Высоцкого: «…небылица догоняет небылицу!..».
Десять лет назад, через девять дней после страшного третьего января, мы собрались в когда-то теплой и гостеприимной квартире Михалыча, и Лена Колотова показала мне газету, в которой был помещен некролог… Какой-то бойкий журналюга, отдавая дань футбольным заслугам Виктора Колотова, неожиданно взялся объяснять причину преждевременного ухода из жизни великого футболиста. Оказывается, обладая крепким здоровьем, Колотов долго еще мог жить-поживать, если бы не желание провести застолье с друзьями – вот и удрал из санатория, нарушив постельный режим!.. С Леной тогда случилась истерика…
Тут же мы с Юрой Трушковским, который долгие годы исполнял при Викторе Михайловиче роль водителя, охранника и помощника с широчайшими полномочиями, немедленно отправились в «Жовтень»… Завотделением, желая защитить честь мундира, насмерть стояла, доказывая, что Колотов находился на постельном режиме, хотя все это было неправдой – он приезжал сюда «на уколы» и оставался здесь лишь тогда к нему приходили посетители. Поверьте, дверь его палаты не закрывалась… Но Виктор как настоящий профессионал дисциплинированно во всем следовал рекомендациям врачей…
Вволю накричавшись, мы отправились в редакцию газеты, вставшей на защиту медицины – никто не мог себе представить, чтобы молодой, полный здоровья человек, пусть даже после сердечного приступа – так спешно покидал этот мир!.. Нам удалось встретиться с заместителем главного редактора, который не менее нас был потрясен публикацией – оказывается, он только вчера вернулся из командировки… А еще мы узнали, что одновременно с Колотовым в «Жовтне» проходил лечение компьютерщик из этой газеты, от которого-то и потребовали завезти компромат в редакцию!..
Мы опять кричали и, размахивая руками, требовали от «акул пера» сатисфакции… Все закончилось опубликованным на следующий день опровержением и посвященной Виктору Колотову статьей, которая вышла на «сорок дней»…
В том же 2000-м, не стало знаменитой теннисистки, многократной чемпионки СССР и Европы – Марины Крошиной. Прекрасный человек, самоотверженный тренер – она несколько лет пыталась открыть в Киеве теннисный центр, для которого своими хрупкими руками таскала щебень!.. И все это время практически бесплатно тренировала способных девочек и, чтобы как-то прожить спарринговала «плохим», но богатым дядям… Не знаю, что произошло на самом деле, но Марина Васильевна, почувствовав недомогание, свела счеты с жизнью. Так вот «Факты», которые кто-то причислял к «желтой прессе», отнеслись к происшедшему напротив весьма деликатно: из нескольких интервью с соседями читатели узнали, какой доброй и бескорыстной была Марина, как подкармливала бездомных и выносил бомжам свои почти неношеные вещи… Карманных денег у нее никогда не было – все раздавала нищим…
Прошло десять лет и все та же газета, что опорочила Колотова, решила повторить свои скандальные изыскания в области милицейских сенсаций. Когда по неизвестной причине, без свидетелей, ушел из жизни отличный футболист и тренер, добрейший человек – Василий Евсеев, безымянный журналюга (не поворачивается язык признать его коллегой) выдал потрясающий диагноз: «психически больной Евсеев выбросился из окна 16-го этажа»!.. А милицейский чин высказался по этому поводу: «раз газета написала, наверное, Евсеев состоял на учете…». Каково?.. Да, нигде он «не состоял», так как водил автомобиль и тренировал футбольную команду… А, если бы что-то такое и могло быть, неужели надо было ежедневной всеукраинской газете скатываться до уровня милицейского листка – ни славы «Сегодня» от этого «правдоискательства» не заслужила, ни тираж не увеличила! Так что теперь, читая разоблачительные очерки о коррупции в украинском футболе, на которых действительно можно «разбогатеть» – полученную информацию нужно, наверное, все же «делить на ноль» или вообще эту газетку не покупать!..
«Знаете, каким он парнем был!»…
Излив друг другу душу, мы начали вспоминать, «каким он парнем был»…
Владимир Трошкин – единственный из нас имеющий прямое отношение к Большому футболу – рассказывал о спортивных подвигах друга, о его фантастических рыбацких успехах… «Удивительное дело: правша, а играл левого «хава»… Не чувствовалось разницы, какой ногой ему ударить – оказалось, что обе ноги у него – «правые»… Врожденное чувство мяча, пластика и удивительное владение телом – гармоничность во всем…
Кроме того он был, что «многоборцем», человеком с неограниченными физическими и творческими возможностями. Мне трудно даже перечислить те игры, в которые он играл: начиная шахматами и картами и заканчивая теннисом, баскетболом и волейболом. И победить его было невозможно! Я уже не говорю о том, как он мастерски бегал кроссовые дистанции и великолепно плавал… А как метко Витя стрелял по пустым бутылкам на охоте! Знаю, что в своем охотничьем клубе он два года подряд был признан «королем охоты»…
Я многому от него научился: не в футболе – по жизни… Наверное, больше стал ценить силу слова. Витя ведь больше слушал, чем говорил. Но если уж сказал – в самую точку. Хотя, оглядываясь вокруг, вижу сплошных говорунов… Наверное, в этой жизни больше надо «пиариться»?
Володя Бырся, по кличке «летчик», теперь постоянно живет в Засупоевке – хочет быть поближе к бывшей Витиной даче… «Он был очень дисциплинированным – верил, что правила составлены профессионалами и поэтому их надо неукоснительно исполнять. Не терпел, когда к делу относились с прохладцей, несерьезно, с нарушениями «инструкций» – непрофессионально.
В середине декабря 99-го я улетал в командировку в Судан и перед вылетом заехал попрощаться. Витя выглядел очень хорошо: пожалуй, таким светлым я не видел лет шесть-семь. Ведь он, обычно, все переживания держал внутри, по сути, сжигая себя…После той злополучной поездки в Исландию, где его «молодежка» уступила 1:4, что повлекло за собой последующую отставку, – на него и вовсе страшно было смотреть – ходил чернее тучи. Но тогда, в больнице, видимо, сумел отвлечься от тяжких дум, передохнул, приободрился. Я еще подумал: «Слава Богу, Витя не только выжил, но и ожил»…
Увы. Известие о его смерти стало для меня страшным шоком, и свыкнуться с мыслью, что Вити больше нет, я не могу по сей день… Да, наверное, и не только я один. Не был я на похоронах, не нес гроб, не видел, как его опускают в могилу – поэтому и сейчас не верю, что Вити больше нет с нами, что не позвонит и не скажет: – Ты чё пропал? Давай приезжай…».
Серьезный политолог Борис Сагалаков – о том, как, работая инструктором по спорту в тресте «Стройдеталь», в подчинении у молодого еще Йожефа Сабо, учился у Колотова играть в теннисбол…
Директор Благотворительного Фонда «Ветеран» – Саша Чуприна – вспомнил, отчего как-то сразу поседел Витя!.. «В последнее время, чувствовалось, что он уже не в силах сдерживать свои эмоции, а тут вдруг «раскололся» и рассказал, как его по телефону, через Трошкина уволили из сборной... – Передай своему другу, пусть на работу не выходит...».
Раньше Михалыч не только о своих сложностях молчал, но и чьи-то промашки, упаси Боже, не обсуждал!.. Вот, видимо, тогда ему уже было нестерпимо больно, и, наверное, необходимо было срочно ложиться на профилактику. Кстати, когда Витя написал заявление на отпуск, с последующим увольнением, ему так и не заплатили тех денег!.. Он, не дожидаясь, окончательного расчета, ушел. Как оказалось, навсегда...
Миша Данцкер вспомнил тот трагический вечер, 24 ноября 1999 года, когда «прозвучал первый звонок»…
«Посмотрев к компании с Юрой Трушковским, Володей Мунтяном, и «Николаичем» – Володей Трошкиным запись матча с «Баварией» в 75-ом, а потом и неудачную игру тогдашнего «Динамо» с «Реалом», Витя очень разволновался. Он только что вернулся из Казани, куда его настойчиво звали земляки, и хотел немного отдохнуть от Большого футбола – не получилось... А ночью был «Борис» и две «скорые помощи» и – кардиология!..
Нас сближали шахматы, за которыми можно часами не разговаривать, молча переставляя фигуры... К сожалению, я не увлекался рыбалкой... Уверен, что Вите нравилось мое умение молча, без единого комментария, наблюдать за игрой – то ли в шахматы, то ли в карты. А когда я сидел за его спиной, он показывал мне свои карты, не ожидая совета: мы не играли «на один карман» – просто он доверял мне свои «стратегические планы»...
Юрий Трушковский:«О Михалыче я могу рассказывать сутками!..
...так как несколько лет мне посчастливилось работать с ним бок о бок, вернее, плечом к плечу: и водителем, и охранником, и администратором, и... Да мало ли какие функции может возложить на себя человек, если хочет быть полезным все двадцать четыре часа в сутки... Попросил бы он меня заняться физподготовкой с ребятами – я бы и от этого не отказался. Учитывая мое хоккейное прошлое, с удовольствием бы гонял их, как «сидоровых коз»...
Наверное, каждый, с кем ты вспоминаешь Михалыча, говорит о его профессионализме. И это не удивительно: его отношения с футболом были самые что ни на есть профессиональные: даже в любительских играх он не позволял себе расслабляться. И остальные, глядя на него, старались соответствовать…
Когда Колотову приходилось беседовать с людьми, которые приглашали его на работу – хозяева клуба, местные руководители, спортивные функционеры – главным его требованием было именно профессиональное отношение к делу. «Имена и фамилии родственников в футбол не играют!.. Каждый игрок должен делом доказывать право на место в составе».
Был когда-то в нашем футболе немаленький, к сожалению, руководитель, который, как я думаю, в дальнейшем сыграл свою негативную роль в Витиной судьбе… Его сын неплохо играл в футбол. И даже числился среди кандидатов в олимпийскую сборную… Вызывался на сборы, но по каким-то критериям «в основу» не попадал…
Каждую неделю мы выезжали просматривать игроков, которые попадали на заметку Виктору Михайловичу… В тот раз мы посетили Полтаву. С нами в машину напросился и этот «папа», который, кажется, был на матче инспектором… Не успели мы отъехать подальше, как озабоченный неуспехами своего сына отец начал донимать Колотова вопросами… И чуть ли не давать советы! «Вы делаете ошибку – мой сын хорошо играет, на него уже обращают внимание серьезные клубы…».
Эти советы-указания продолжались долго… Наверное, потому что Михалыч ни разу его не перебил: у него было железное правило – не вступать в дискуссию с человеком, мнение которого он профессиональным не считал… А этот «товарищ» ему просто не нравился!
Тот, не слыша возражений, чуть ли не за рубашку хватать начал: приглядись да приглядись к сыну… Закончилось тем, что Колотов не выдержал: «Юра, останови машину!» Ну, думаю, сейчас будет сцена – может высадить… Я вырулил на обочину и остановился. Пару минут мы молча сидели, «начальник» не знал, что и думать… «Поехали» – сказал Михалыч, и до самого Киева никто не проронил ни слова…
Как-то возвращались мы из Тернополя, а дорога была тяжелая – снежные заносы, сильный встречный ветер... Решили заехать в Житомир, пообедать у давнего нашего приятеля Заи Зедовича. Набрали по мобилке телефон и встретились в ресторане «Принц». Хозяин как настоящий «восточный человек», не забывал перед каждым новым блюдом выказывать свою расположенность к нам: и это попробуйте, и то – «только в Житомире умеют так приготовить»!.. И в самом деле, ужин был великолепен, и мы после нескольких часов «борьбы с природой», разомлели и, откинувшись на диванах, казалось бы, совсем забыли о том, что впереди еще полторы сотни километров трассы, что дома «с помытыми шеями» ждут нас родственники...
А когда подали чудесный, ароматный кофе «по-турецки», Зая Зедович решил, что «пора брать... », и в который уже раз за последние три года завел с Михалычем серьезный разговор: «Пора выводить Житомир из болота!.. Условия для этого создадим самые наивыгоднейшие – ни в чем отказа не будет, ничего не пожалею!..».
Так продолжалось около часа, и я уже начал посматривать на часы: или надо было немедленно выезжать, или думать о ночлеге... Колотов, видно, заметил мое беспокойство и решил форсировать события: «Так вы говорите, Зедович, что ничего не пожалеете?»
– Витенька, для тебя соберу в город всех, на кого укажешь – сборную в Житомире формировать будем! Ничего не пожалею...
Виктор Михайлович поднялся с дивана, подошел к большому во всю стенку шикарному трюмо и зачем-то начал закатывать штанину своих спортивных брюк... Мы оба непонимающе следили за ним. А он продолжал, как всегда обстоятельно и аккуратно, заниматься своим делом...
– Что ты хочешь делать, Витя? – забеспокоился хозяин.
– Вы сказали, что ничего для меня не пожалеете, – изображая слегка подвыпившего посетителя, произнес Колотов, замахиваясь на зеркало, – сейчас это и проверим...
– Не надо, Витя! Юра, что ты смотришь – мне его из Италии через пять границ везли! –забеспокоился гостеприимный хозяин, вскакивая из-за стола... – Юра, ну, не сиди же камнем!..
Михалыч удовлетворенно хохотал, хлопая себя по груди. Нам всем было весело и я совсем забыл о том, что за окном – метель и, может быть, придется ночевать где-нибудь в дороге... А в кармане уже тревожно звонил мобильник: Киев беспокоился...
Была еще одна «горбушка»… Ехали мы из Черкасс, где работал тогда Володя Мунтян. Играл он с «Черноморцем» за выход в высшую лигу… Мы тогда просматривали Гапона, братьев Грицаев – человек пять из обеих команд…
После игры Мунтян, естественно, организовал отличный прием… Тем более, что инспектором матча был уважаемый всеми Юрий Николаевич Войнов…
Выехали. В машине нас было четверо: справа Колотов, сзади – Войнов и Володя Бырся, «летчик»… Я, естественно, – за рулем… Едем домой. Если помнишь, как из Черкасс переезжаешь дамбу, есть отличное кафе «Калина» – остановились поужинать. Не добрали…
Наконец едем дальше. На въезде в Софиевку, известную всем автомобилистам своим базаром, рыбным, в том числе, нас останавливает «гаишник»… Это было где-то около одиннадцати вечера, шел дождь… Подаю милиционеру техпаспорт. «Права» – требует он… И тут меня пробивает: то ли скучно было, то ли обидно стало, что ребята «подкрепились», а я – «сухой»… Не знаю. Но я решил «развести» служивого…
«Вы знаете, я такой фанат футбола, что решил съездить в Черкассы поддержать Владимира Федоровича Мунтяна…» Гаишник внимательно слушает. А в машине насторожились… «Вышел после матча на дорогу, чтобы проголосовать на Киев, остановились эти ребята… Вот этот человек, который справа – показываю на Колотова – был за рулем. Он согласился взять меня, если я их развезу после ресторана по домам… Сел я за руль. Но в «Калине» они плотно поужинали и теперь домой не спешат… Когда я начал возмущаться, пригрозили побить!.. Спасибо, что вы меня остановили – теперь они меня не побьют… Вот вам машина, вот вам хозяин, вот вам мои документы – можете забирать, а мне домой пора. Разбирайтесь теперь с ними сами…» И побежал… Милиционер – за мной! Компания высыпала из машины и с хохотом начала успокаивать гаишника… Отделались автографами.
Николай Войтович: «В своем последнем сезоне Виктор был признан «королем охоты»
Последняя наша совместная охота у меня не идет из головы… Так уж повелось, что 2-го января каждого года мы выезжаем на охоту и там, охотясь на зайчика, отмечаем день рождения председателя Управления госохоты Николая Васильевича Шадуры. Все трофеи, как правило, идут на стол 13 января...
На этот раз, после того, как Витя попал сначала в Октябрьскую больницу, потом в «Жовтень», мы решили его с собой на охоту не брать. 27-го декабря, после дня рождения Юрия Николаевича Бугая, мы всей компанией навестили Михалыча в «Жовтне», чтобы «отметить» мой день рождения, который не сумели отметить вовремя – Витя был весел, выглядел отлично и с удовольствием демонстрировал всем улучшение своего здоровья.
Второго января Юра Трушковский собрал нас всех в автомобиль и повез на Печерск: думали Витю поздравить с Новым годом... Подъехали к дому, и тут выходит Михалыч с ружьем и собакой – немая сцена... «Не ждали?..» Отговорить его было невозможно.
Приехали в хозяйство под Кагарлыком, выгрузились, и строго-настрого наказали Вите от машины не отходить... «Вы что, меня за инвалида держите!» – возмутился он... В первом же загоне, отойдя совсем недалеко, отстреляли несколько зайцев и сфотографировались все вместе: Юрий Иванович Шелковский, Николай Васильевич Шадура, Костя, Юрин сын, Витя со своей собакой... Потом поехали дальше и, оставив Витю возле машины, начали второй загон: охота была тяжелая – глубокий снег. К часу дня мы так устали, что не успевали перекрывать...
На Витю выскочил заяц, но он, видно, занятый своими мыслями, промазал... А заяц был здоровенный! Поехали дальше, но джипы застряли в снегу и мы начали их вытаскивать: Витю от работы отстранили...
Когда мы в машине сели перекусить, Витя, очевидно, чтобы себя не провоцировать застольем, вышел из машины и отошел к посадке... Стоял там минут сорок... Наконец вернулся... «Чего ты там стоял?» – спрашиваю. «Эх, ребята, какая красота – не мог насмотреться!..» Потом были поздравления именинника, тосты, и наш доктор вдруг решил проявить заботу о Витином здоровьи... «Да я здоровее вас всех!» – обиделся Михалыч и выбрался из машины...
Вернувшись в город, первым делом доставили на Печерск Витю, и долго шумно прощались у подъезда: расцеловались и, договорившись встретиться 13-го, разъехались по домам... А на следующий день, вечером, позвонил Юра... И начались похоронные хлопоты...
P.S. Что касается увековечивания памяти... Не лучше ли будет, наряду с аллеей славы, которую когда-то планировали создать на стадионе «Динамо», соорудить в Конче-Заспе музей звезд, ушедших и продолжающих еще светить на динамовском небосклоне... Если, конечно, кого-нибудь интересует преемственность поколений и командный динамовский дух.