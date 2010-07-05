Кубок мира. Гонка футболистов за титул «The Best»

5 июля 2010, 13:00

Завершились матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу. И определились лучшие, на этот момент, игроки.

После окончания четвертьфинала чемпионата мира FIFA 2010 Castrol Index отметил следующих футболистов как лучших на данный момент игроков турнира.

Место       Игрок  Амплуа Страна Castrol Index

1 Филипп Лам Защитник Германия 9,79
2 Серхио Рамос Защитник Испания 9,74
3 Жерард Пике Защитник Испания 9,70
4 Жоан Капдевила Защитник Испания 9,66
5 Давид Вилья Нападающий Испания 9,62
6 Уэсли Снайдер Полузащитник Нидерланды 9,59
7 Томас Мюллер Полузащитник Германия 9,56
8 Жуан Защитник Бразилия 9,53
9 Луис Суарес Нападающий Уругвай 9,50
10 Жилберто Силва Полузащитник Бразилия 9,48
11 Стивен Джеррард Полузащитник Англия 9,45
12 Антолин Алькарас Защитник Парагвай 9,43
13 Пауло да Силва Защитник Парагвай 9,41
14 Мирослав Клозе Нападающий Германия 9,38
15 Мишел Бастос Защитник Бразилия 9,36
16 Мартин Демихелис Защитник Аргентина 9,34
17 Джон Пэнтсил Защитник Гана 9,32
18 Лусиу Защитник Бразилия 9,30
19 Эиджи Кавашима Вратарь Япония 9,28
20 Грегори ван дер Вил Защитник Нидерланды 9,26

Филипп Лам из сборной Германии впервые в этом турнире возглавил рейтинг Castrol Index. В матче против Аргентины он продемонстрировал великолепную игру. Точность его пассов была впечатляющей - 80%. 48 из 66 его передач нашли адресата. Есть защитники, у которых этот показатель выше, но в основном это центральные защитники, которые выполняют более простые короткие передачи. Умение Лама переходить от обороны к атаке тоже помогло ему занять первую строчку рейтинговой таблицы.
Серхио Рамос сохранил свое второе место в Castrol Index, продемонстрировав в очередной раз надежную игру на позиции защитника. Жоан Капдевила потерял свое первое место и опустился ниже своего партнера по команде Жерара Пике, хотя он сохраняет шансы на первое место благодаря 81% точных пасов. Точность пасов Рамоса такая же, как и у лидера рейтинга Лама, - 80%.
• Несмотря на незабитый пенальти в матче против Парагвая, Жерар Пике поднялся в рейтинговой таблице благодаря блокам, которые сократили вероятность попадания мяча в ворота испанцев. В испанской сборной только вратарь Икер Касильяс опередил его по количеству заблокированных ударов.
• Голландец Уэсли Снайдер и немец Томас Мюллер пробились в первую десятку, показав великолепную игру в атаке в четвертьфинальных матчах. На данный момент на счету у Снайдера семь ударов в створ ворот и четыре гола, что обеспечило ему самую высокую позицию в Castrol Index среди голландских футболистов. У Мюллера пока четыре удара в створ ворот и четыре гола. Отличные бомбардирские способности обеспечили Снайдеру и Мюллеру продвижение в рейтинге.
• Уругваец Луис Суарес попал в первую десятку благодаря тому, что великолепно бил по воротам соперника и не раз спасал свою команду в последний момент от пропущенного гола. Нарушение Суареса, которое повлекло за собой пенальти и удаление с поля, а также низкая точность пасов - всего 49%, не позволили ему занять более высокую позицию в рейтинге.
• Аргентинец Лионель Мессии (48-ое место), как и Суарес, бил в створ ворот 13 раз, но не смог реализовать ни один из своих моментов, что негативно отразилось на его позиции в Castrol Index.
• Сыграв всего 266 минут на этом турнире, немец Мирослав Клозе смог забить четыре мяча, два из которых в четвертьфинальном матче против Аргентины. Впечатляющее соотношение голов и игрового времени вывело Клозе в первую двадцатку Castrol Index.
Castrol Index использует объективный анализ и высокие технологии, чтобы зафиксировать каждый пас, каждую попытку отобрать мяч, каждое движение на поле и оценить позитивное или негативное влияние этих действий на возможность команды забить или пропустить гол.  Это наиболее точная система, которая позволяет объективно оценивать и ранжировать игроков на протяжении всего чемпионата мира.

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