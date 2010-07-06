Павел Мазур: «Белорусский арбитр подсуживал хозяевам»

Украинские хоккеисты на траве завершили сезон выступлениями в двух международных турнирах. Сборная Украины в городе Электросталь (Россия) пропустила вперед не только хозяев, но и белорусов с японцами. Однако уже через неделю после этого, в начале июня, на этапе Кубка Содружества в Минске (Беларусь) за нее «отомстила» винницкая «Олимпия-Колос-Секвойя», игроки которой составляют основу национальной сборной. После второго этапа Кубка СНГ наша команда продолжает удерживать лидерство.



Об итогах выступлений в этих турнирах и планах на будущее «СПОРТглавреду» рассказывает главный тренер «Олимпии-Колоса-Секвойи» и национальной сборной Украины по хоккею на траве Павел Мазур.



Павел Михайлович, расскажите о ходе 2-го этапа Кубка СНГ в Минске.



В стартовом матче мы сыграли вничью с чемпионом России – «Динамо-Электросталь». Первый тайм завершился со счетом 1:1. Затем матч проходил, как на качелях – команды по очереди выходили вперед. В первом тайме россияне выглядели получше, зато во втором тайме и особенно его концовке преимущество было на нашей стороне. К сожалению, мы не смогли дожать соперника, хотя голевые моменты были. Впрочем, наши ребята выполнили поставленную задачу на игру – сделать минимум ничью. Итог боевого матча – 4:4.



На следующий день состоялся ключевой матч тура – мы играли со «Строителем» (Брест).После первого тайма брестчане выигрывали со счетом 1:0, зато второй тайм был полностью за нами. Счет сравнял лучший бомбардир «Олимпии» Артем Озерский, а достичь большего вновь помешала не самая лучшая реализация голевых моментов.



Перед завершающим матчем с ХК «Минск» перед нами стояла одна задача – победить. В начале поединка «Олимпия» играла ниже своих возможностей – сыграла роль недооценка соперника, потеря концентрации и усталость игроков. На 6-й минуте мы пропустили первый гол, а на 7-й минуте белорусский судья несправедливо назначил пенальти в наши ворота. Первый тайм мы проиграли со счетом 1:3. В перерыве мне пришлось серьезно поговорить с игроками. Была изменена тактика игры, пришлось даже поменять амплуа некоторых хоккеистов. Эти шаги дали положительные результаты: наша команда второй тайм провела намного агрессивнее, прессинговала по всему полю. Окончательный счет матча (4:3 в нашу пользу) установил Вячеслав Пазюк, реализовавший на финише 2 пенальти. Этот результат дал нам возможность сохранить лидерство в Кубке СНГ по итогам 2-х туров.



Почему матч с участием белорусов судил белорусский судья?



Каждая из четырех команд-участниц обеспечивала судей. Белорусских команд в Кубке СНГ – 2, поэтому и судей из этой страны больше. Перед началом турнира с этим никто не спорил, мы надеялись на безукоризненное судейство. Однако этого не произошло. Поэтому в перерыве нашего матча с минчанами с судьями побеседовал главный арбитр всего соревнования. Он подчеркнул, что в случае такого судейства существования всего Кубка СНГ будет под угрозой. Не исключено даже, что его тогда придется «похоронить». Эти слова подействовали, и во время 2-го тайма претензий к арбитрам уже не было.



В последнее время «Олимпия» не проигрывает чемпионам России, своим извечным соперникам...



В первом туре Кубка СНГ мы обыграли электростальцев со счетом 3:2. Но тогда нам противостоял не сильнейший состав этого клуба ¬– ряд ведущих игроков в то время выступали за сборную России. А уже сейчас, на 2-м этапе Кубка СНГ, мы играли против основного состава «Динамо-Электростали».



Когда пройдут заключительные туры Кубка Содружества?



С 14 по 17 августа – 3-й тур в Электростали. 4-й, заключительный тур состоится 9-11 сентября в Виннице.



На международном турнире в Электростали соперники у сборной Украины были почти такими же, как и на этапе Кубка в Минске. Почему же нам в Подмосковье не удалось подняться на пьедестал?



На турнире в Электростали сборная Украины выступала в экспериментальном составе, я проверял кандидатов перед участием в официальных международных соревнованиях. Кроме игроков моего клуба, были привлечены 2 хоккеиста из Черкасс, 1 – из Кривого Рога и 5 – из «Динамо-ШВСМ-ВГПУ» (Винница). Ко многим из них у меня были претензии по игре в этом турнире. Особенно в матчах со сборными Японии и России. Сказалась и усталость ведущих игроков после тяжелого сезона, у многих еще и незалеченные травмы.



Япония заслуженно выиграла турнир в Электростали?



Японская сборная занимала самую высокую позицию в международном рейтинге среди участников турнира в Подмосковье. Она находится на 16-м месте, Россия – 22-я, Украина – 32-я. У сборной Японии все в порядке в материальном плане – недаром только обслуживающего персонала 6 человек: массажисты, врачи и т.д. Японцы хорошо подготовлены и тактически, и функционально – ни секунды на поле никто не стоит.



В промежутке между турнирами в Электростали и Минске состоялись молодежные игры (до 21 года) Украины среди мужских команд. Оцените их результаты.



В играх принимали участие семи команд: по две команды Винницкой и Житомирской областей, по одной – из Днепропетровской, Черкасской и Черновицкой областей. Сильнейшая команда Винниччины без проблем победила, причем результаты матчей были просто неприличными (с преимуществом в 1,5-2 десятка голов). В основной винницкой молодежной сборной больше половины игроков выступают за «Олимпию–Колос-Секвойю». Вторая винницкая команда заняла 4-е место.



Какие ближайшие планы у ваших команд?



Сперва хорошо отдохнуть, набраться сил. Мы уходим в отпуск на две недели. Однако хоккеисты даже в это время не должны расслабляться: каждый получил индивидуальный план работы. В нем среди прочего каждому рекомендуется согнать (в основном) или же набрать вес. После отдыха будем выступать в Кубке СНГ, чемпионате и Кубке Украины, а также ждать жеребьевки Лиги чемпионов по хоккею на траве, где осенью вновь стартует «Олимпия».



Итоги II тура Кубка Содружества в г. Минск (Белоруссия)



01.07.10

ХК \"Динамо\" Электросталь - ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница - 4:4 (в составе украинского клуба голы забили Сердюк Антон, Андреев Александр - 2, Озерский Артем)

ХК «Строитель» Брест - ХК «Минск» Минск - 6:1



02.07.10

ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница - ХК «Строитель» Брест - 1:1 (Озерский Артем)

ХК «Минск» Минск - ХК «Динамо» Электросталь 2:4



03.07.10

ХК «Динамо» Электросталь - ХК «Строитель» Брест - 7:8

ХК «Минск» Минск - ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница 3:4 (Озерский Артем, Носенко Дмитрий, Пазюк Вячеслав - 2)



Турнирная таблица после двух туров Кубка Содружества:



1. ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница - 14 очков

2. ХК «Строитель» Брест - 13 очков

3. ХК «Динамо» Электросталь - 4 очка

4. ХК «Минск» Минск - 3 очка



Результаты 4-го Международного турнира в г. Электросталь (Россия)



Россия - Украина 6:2

Белоруссия - Украина 3:3

Россия - Япония 2:5

Украина - Япония 2:7

Россия - Белоруссия 2:2

Белоруссия - Украина 3:2

Россия - Япония 3:4



Итоговое положение



1.Япония

2.Россия

3.Белоруссия

4.Украина

