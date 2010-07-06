Василий Олейник: «В чемпионатах мира принимают участие и … 100-летние бегуны»

6 июля 2010, 14:16

На чемпионате Украины по спортивной ходьбе среди ветеранов 73-летний легкоатлет показал результат абсолютно лучший по отношению к мировому рекорду.

На чемпионате Украины по легкой атлетике среди ветеранов (спортсменов старше 34 лет), который состоялся к конце июня в Киеве, 73-летний виннитчанин Василий Олейник не только стал чемпионом в спортивной ходьбе на 3 км (среди спортсменов 73¬–74 лет). Но и получил наилучший рейтинг среди всех участников – по отношению к мировому рекорду во всех без исключения возрастных группах. Результат Василия Олейника – 85 % по отношению к мировому рекорду. Он прошел 3 км за 18 минут 47 секунд. Кстати, при существующей системе зачета даже 90-летний участник мог показать относительный результат лучше, чем, к примеру, 35-летний спортсмен.
Василий Иванович, вы впервые стали чемпионом Украины среди ветеранов?

В 2008 и 2009 годах я также был чемпионом страны по спортивной ходьбе.  

Какие спортивные достижения были у вас в молодости?

У юности у меня не было никаких спортивных успехов. Я тогда вообще не знал, что такое спорт. Ведь я жил и учился в селе. Но в школу приходилось ходить пешком 8–10 км, в соседнее село. Это и была моя закалка, физическая тренировка. Много в плане физподготовки мне дала армия, где я отслужил 3 года. Затем поступил на факультет физвоспитания Винницкого педуниститута, стал преподавателем. И вот уже 45 лет подряд прививаю любовь к спорту и здоровому образу жизни студентов винницких вузов. 30 лет я проработал в Винницком техуниверситете, а сейчас поподаю в Винницком финансово-экономическим университете.  

Как вы тренируетесь?

Я регулярно тренируюсь уже более 30 лет. Кроме того, постоянно принимаю участие в соревнованиях. Особенно люблю бегать на природе, где можно видеть цветение цветов, слышать пение птиц. Бегаю в среднем час в день, но в разном ритме. Скорость и интенсивность нужно менять. Но делать это надо не хаотично, а обязательно иметь специальную методику. Для ее выработки следует сначала ознакомиться со специальной литературой по медицине, физиологии спорта и т.д.      

Вы бегаете сами или с товарищами?

В Виннице я возглавляю клуб ветеранов с спортивного бега «Ювентус», который существует с 1975 года. С его участниками мы вместе тренируемся. Некоторые, как и я, имеют неплохие достижения в ветеранском спорте, завоевывают медали и на всеукраинском уровне.
Сколько человек сейчас входит в клуб «Ювентус»?

Их 49. Все приходят сами. Мы даем всем консультации, советы. Отмечу, что важно не только физическое состояние человека, но и моральное. Только в этом случае можно рассчитывать на позитивный эффект.

С какого возраста пенсионерам можно начинать бегать?

С любого. Но перед этим нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, изучить литературу.

Легкая атлетика не может повредить здоровью людей в пожилом возрасте?

Разумеется, прежде чем начать регулярно бегать, нужно проверить состоянии своей сердечно-сосудистой, дыхательной системы и других важных органов.

Ветеранам лучше заниматься спортивной ходьбой или все же бегать?

Для людей в пожилом возрасте ходьба не должна быть именно спортивной. То есть заниматься ею нужно, не стремясь к высоким результатам. Но все же в быстром темпе. Начинающим-пенсионерам советуем первые 100 метров проходить побыстрее, остальную часть дистанции – помедленнее.
Что, по-вашему, полезнее для здоровья – бег или спортивная ходьба?

Оба этих вида спорта относятся к очень полезным циклическим упражнениям. Вообще говоря, легкая атлетика помогает продлить жизнь пенсионерам. Благодаря спорту они радуются жизни, а не ждут своей смерти, измучившись от бесконечных болячек.

До какого возраста можно заниматься легкой атлетикой?

В чемпионатах мира по легкой атлетике среди ветеранов принимают участие и … 100-летние спортсмены. К примеру, один из бегунов в 99 лет пробежал 100 метров за 21 секунду. Для сравнения: молодой спортсмен эту же дистанцию преодолевает за 12–13 секунд. На Западе ветеранский спорт – довольно массовый; многие ветераны заботятся о своем физическом состоянии. А в Украине люди, которые не дружат со спортом, обычно уже в 60 лет чувствуют себя «развалинами».

Ветеранский спорт, в частности легкоатлетический, развивается во всех областях Украины?

На недавнем чемпионате Украины по легкой атлетике в Киеве были представлены 24 области, то есть практически все регионы.

Как государство поддерживает ветеранов спорта?

Практически на все соревнования винницкие ветераны легкой атлетики ездят за свой счет. В то же время наш клуб  «Ювентус» поддерживают городские и областные спортивные власти, которым мы за это благодарны.  

В других регионах поддержка побольше?

Везде по-разному. Ветеранские сборные многих областей материально поддерживают спонсоры-бизнесмены, которые выделяют деньги за их достижения. К примеру, на чемпионат Украины из Хмельницкого приехало 15 участников, и все они получали премии только за выступление в каждом из видов программы. Неудивительно, что при таком подходе Хмельнитчина заняла 1-е место. Виннитчину представляло в Киеве только 6 участников. А дисциплин (нормативов), которые шли в зачет, было 20.
Какие в этом году будут официальные международные соревнования среди ветеранов легкой атлетики?

В Венгрии в июле этого года состоится чемпионат Европы среди ветеранов.

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