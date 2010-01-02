ЧМ-2010. 1/2 финала. Уругвай – Голландия: расцвели тюльпаны в Африке зимой

Чуда не произошло. В соперничестве двух команд, делающих в своей игре акцент на оборонительные действия, победил более мастеровитый. Как и 36 лет назад, когда Уругвай и Голландия единственный раз встречались в рамках чемпионатов мира, победили «оранжевые». Только тогда в немецком Ганновере победу Голландии принесли два «сухих» гола Йонни Репа, а сейчас уругвайцы смогли дать фавориту настоящий бой.



Накануне первого для Уругвая за последние 40 лет полуфинала чемпионата мира наставник латиноамериканцев Оскар Табарес столкнулся с большими кадровыми проблемами. Из строя по разным причинам выпали три исполнителя, чью роль в команде можно назвать определяющей. Из-за дисквалификации пропускали матч левый защитник Хорхе Фусиле и забивший на этом чемпионате четыре гола нападающий Луис Суарес. Из-за травмы выпал из строя капитан уругвайцев, центрбек Диего Лугано. Ко всему прочему, сломал ногу способный усилить игру команды выходом на замену талантливый полузащитник Николас Лодейро.



Кадровые трудности вынудили Табареса во втором матче подряд использовать тактическую схему 4-4-2 вместо хорошо апробированного на старте чемпионата варианта 4-3-1-2. Ворота защищал Фернандо Муслера. В обороне – Максимилиано Перейра (справа), дебютант турнира Мартин Касерес (слева), восстановившийся после травмы Диего Годин и Маурисио Викторино (в центре). Дуэт центральных полузащитников составили Аревало Риос и Вальтер Гаргано, для которого этот матч – первый на чемпионате мира. Справа в средней линии – Диего Перес, обычно действующий на позиции «волнореза». Слева опять сыграл пропустивший четвертьфинал с Ганой Альваро Перейра. В атаке – Диего Форлан и Эдисон Кавани.



Две потери из-за дисквалификаций понесла и сборная Голландии. Но с тем выбором исполнителей, который имеется в наличии у Берта ван Марвийка, неучастие в поединке правого защитника Грегори ван дер Виля и опорного хава Наджела де Йонга не выглядело проблемой. В воротах у голландцев, как обычно, действовал Мартен Стекеленбург. В центре обороны – Йон Хейтинга и пропустивший четвертьфинал с бразильцами из-за повреждения Йорис Матийсен. Слева в защите – Джованни ван Бронкхорст, справа – Халид Булахруз, который на этом чемпионате уже заменял ван дер Виля в ничего не решающем матче группового турнира против Камеруна. На позиции опорных хавов – Марк ван Боммель и дебютант турнира Деми де Зеув. Под единственным чистым форвардом Робином ван Перси расположилось традиционное трио – Арьен Роббен (справа), Уэсли Снейдер (в центре) и Дирк Кюйт (слева).



Со стартовых минут голландцы отошли на свою половину и словно предложили сопернику захватывать преимущество. Подопечные ван Марвийка не скрывали, что собираются действовать на контратаках. И уже на четвертой минуте «оранжевым» впервые удалось обострить игру. Роббен справа обыграл Касереса, после чего мяч отскочил к Снейдеру. Уэсли выполнил навес, который довольно небрежно прервал Муслера. Мяч от вратарского кулака полетел на свободного Кюйта. Тот вмиг обработал «снаряд» и пробил метров с 15-ти – над перекладиной.



Впрочем, Уругвай не та команда, которая вот так просто запляшет под чью-то тактическую дудку. «Альбиселесте» на этом чемпионате сами предпочитали действовать от обороны, даже когда их состав был боевым. Вот и сейчас они встречали соперника на своей половине, а в атаке рассчитывали на фланговые прорывы и выдумку Форлана. В наступлении, исходя из того, что голландцы тоже оставляли на своей половине большие силы, Уругваю не получалось ничего. Но и в обороне латиноамериканцы оплошностей не допускали.



Иными словами, вырисовывалась перспектива длительной вязкой возни, присущей всем матчам Голландии на этом чемпионате. Если бы не эпизод на 18-й минуте. Голландцы перевели мяч справа в центр. Оттуда де Зеув отдал влево на ван Бронкхорста. Джованни, находясь в 36-ти метрах от ворот недалеко от боковой линии, увидел, что его никто не атакует и выстрелил. Мяч с сумасшедшей скоростью влетел, ударившись о стойку, в дальнюю «девятку» - 1:0! Конечно, удар у капитана голландцев получился на загляденье. Но и вина Муслеры, не сумевшего дотянуться до мяча из-за плохого выбора позиции, очевидна.



К чести сборной Уругвая, пропустив, она не сломилась и продолжала действовать в избранном изначально тактическом ключе. Конечно, таким действиям соперников способствовали и голландцы. Открыв счет, они отдали территорию, теперь уже акцентировано сосредоточившись на контратаках. Уругвайцы тылов не открывали, а свой шанс в конце первого тайма нашли.



На 41-й минуте Форлан, получив передачу от центральной линии от Альваро Перейры, оказался в 30-ти метрах от ворот соперника совершенно без опеки. У Диего было достаточно времени, чтобы обработать мяч, присмотреться и выбрать самый оптимальный вариант продолжения атаки. Форлан мог отдавать передачу, мог сам проходить в штрафную площадь. Но капитан уругвайцев решил пробить. Мяч полетел по центру ворот. Стекеленбурга, конечно, немного дезориентировало вращение, но брать такой удар вратарь был обязан. Однако голландский кипер лишь зацепил «снаряд» кончиками пальцев – 1:1.



После перерыва ван Марвийк провел замену: вместо де Зеува вышел Рафаэль ван дер Варт. По всей видимости, замена не обусловлена плохим качеством игры ушедшего игрока в первом тайме. Де Зеув на 29-й минуте сильно получил по лицу ногой от Касереса, когда тот пытался пробить через себя. Видно, восстановиться Деми так и не сумел. Так или иначе, ван дер Варт – игрок сосем другого плана, опорным полузащитником его не назовешь даже близко. А значит, функции «волнореза» теперь полноценно выполнял ван Боммель, а ван дер Варт поддерживал атакующий квартет из глубины.



Первый во второй половине момент на 50-й минуте у своих ворот создал Булахруз. Халид небрежно отдал мяч назад в направлении своего вратаря. Передачу едва не прервал Кавани. Стекеленбург лишь в отчаянном подкате за пределами штрафной площади выбил мяч из-под ног нападающего. «Круглый» отлетел ближе к левой для уругвайцев боковой линии, откуда перебросить вратаря пытался Альваро Перейра. Удар получился слишком легким, что позволило ван Бронкхорсту подбежать и выбить «снаряд» на угловой.



В целом уругвайцы активнее начали второй тайм. Но, владея территорией, подопечные Табареса были слишком предсказуемы. А действительно острый момент уругвайцы создали, когда преимущество перешло к голландцам. В 28-ми метрах от собственных ворот ван Боммель нарушил правила против Касереса. Форлан пробил с подкруткой в левый от себя угол – Стекеленбург в падении отразил удар.



На 68-й минуте свой шанс не использовали голландцы. Ван Бронкхорст выполнил длинную передачу слева от центральной линии. В пределах штрафной площади ван Перси сбросил мяч на ван дер Варта. Тот пробил сходу, но Муслера в падении мяч парировал. На добивании первым был Кюйт – «снаряд» после его удара пролетел выше перекладины.



Но что не удалось сейчас, стало возможным через две минуты. Ван дер Варт переиграл двух защитников и сбросил на ван Перси. Тот отдал на Снейдера, а сам побежал в штрафную площадь. Уэсли пробил почти сразу. Мяч срекошетил от ноги Макси Перейры, зацепил Викторино, а вдобавок еще и ван Перси обманным движением дополнительно дезориентировал Муслеру. Таким вот робом мяч, запущенный Снейдером с линии штрафной, влетел в угол – 2:1.



А спустя три минуты голландцы фактически сняли вопросы о победителе. Кюйт навесил слева, а Роббен мастерски пробил головой. Мяч от стойки влетел в сетку – 3:1. Капитуляцию Табарес «подписал» на 84-й минуте, сняв с поля Форлана. Но не опустили рук уругвайские игроки. В добавленное арбитром время Гаргано быстро разыграл штрафной удар в 30-ти метрах от ворот. Макси Перейра получил мяч на 16-метровой линии и пробил на исполнение в дальний угол. Бросок Стекеленбурга запоздал – 2:3. Но на больше Уругваю не хватило времени.



Голландия третий раз в истории вышла в финал чемпионата мира. Предыдущие попытки «оранжевых» выиграть Кубок мира завершились поражениями в решающих матчах от Германии в 1974-м и от Аргентины в 1978-м. Покамест представители Страны тюльпанов провели свой лучший матч на чемпионате-2010. Только вот непонятно, как сложилась бы игра, не вмешайся в игровые события Его Величество Случай в виде выведения из строя де Зеува и выхода вместо него ван дер Варта. С появлением Рафаэля образовался атакующий квинтет. Роббен, Снейдер, Кюйт, ван Перси и ван дер Варт постоянными перемещениями запутали оборону уругвайцев, заставили ее ошибаться. Эта перестановка решила исход игры.



Уругвай – Голландия – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – ван Бронкхорст (18). 1:1 – Форлан (41). 1:2 – Снейдер (70). 1:3 – Роббен (73). 2:3 – М. Перейра (90+2).

Уругвай: Муслера – М. Перейра, Годин, Викторино, М. Касерес – Д. Перес, Гаргано, Аревало Риос, А. Перейра (Абреу, 78) – Кавани, Форлан (к) (С. Фернандес, 84). Тренер – Оскар Табарес.

Голландия: Стекеленбург – Булахруз, Хейтинга, Матийсен, ван Бронкхорст (к) – ван Боммель, де Зеув (ван дер Варт, 46) – Роббен (Элиа, 89), Снейдер, Кюйт – ван Перси. Тренер – Берт ван Марвийк.

Судьи: Ирматов – Ильясов (оба – Узбекистан), Кочкаров (Кыргызстан).

Предупреждения: Снейдер (30), Булахруз (78) – М. Перейра (21), М. Касерес (29), ван Боммель (90+5).

6 июля. Кейптаун. Green Point Stadium. 11 градусов.

