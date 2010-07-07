«Если Ассоциации создают – значит это кому-нибудь нужно?»

Можно было бы, перефразируя поэта, и дальше продолжить в том же стихотворном духе: «Значит, – это необходимо, чтобы каждый вечер под украинским футбольным небом «загоралась» еще одна ассоциация?..»



Нет, я не зря приплел сюда Владимира Владимировича, который в далеком 1914 – накануне мировой бойни – писал не о политике и не о футболе, а о любви…



Кто о чем, а мы снова о «членах»!.. Коллективных…



Прошли времена, когда душа просила полета! А сейчас многое, похоже, изменилось и теперь душа жаждет… скандала. Или, «по-научному», – сенсации... Окружающая действительность становится настолько безутешной и бесперспективной, что любая сенсация воспринимается едва ли не как глоток «свежего» воздуха!.. Так и хочется выдохнуть: «Слава Богу, что это происходит не с нами!..».



Долгие годы мы жили, «под собой не чуя страны»… Трудно найти объяснение тому, что у нас происходит сейчас, но, вспомните, как искренне мы верили в равенство, братство и всеобщее счастье!.. И, единодушно маршируя, верили, что идем единственной и правильной дорогой – отличной от других... Все вокруг ошибались и заблуждались, но не мы…



Потом нас развернули в другом направлении и мы тупо, спотыкаясь на каждом шагу, осеняя себя крестным знамением и расставляя где только можно зажженные свечи, последовали за программами других вождей, напрочь забывая прежних Богов…



Но вскоре оказалось, что мы опять идем иным путем, и снова, в отличие от окружающих – «единственным» и «правильным». Если бы только не раскиданные в густой траве грабли!.. Где же ты – наш Моисей?.. И сколько поколений должно вымереть на этой бесконечной дороге?..



«Если звезды зажигают…»



В Доме Футбола ни с кем из «заинтересованных лиц» поговорить так и не удалось – казалось, что делегаты Конференции, единогласно проголосовав за создание Ассоциации, в подробности особо не вдаются и не очень задумываются – станет ли новая организация продуктивнее старого комитета женского футбола.



Показалось, что федерация наконец-то поняла, что лучше отпустить «женский» футбол на вольные хлеба – пусть «пасутся» на другой территории... Смастерили для новой институции Регламент – благо, есть откуда «скатывать»: ФИФА/УЕФА по всему миру рассылают свою типовую документацию, избрали двух вице-президентов и остроумно решили вопрос с выборами президента Ассоциации. Поскольку в обозримом пространстве надежного спонсора, который по совместительству надел бы на себя еще и «корону», пока не предвидится – решено поручить рутинную работу опытному чиновнику из Минмолодьспорта, гостренеру по футболу Анатолию Савину – все эти годы курировавшему «женский» футбол. Анатолий Николаевич, избранный вице-президентом Ассоциации, «пока» что будет «исполняющим обязанности» президента, а помогать ему в этом станут сотрудник «женского» комитета, арбитр ФИФА – Сергей Даньковский, и 18 членов исполкома!..



Вторым вице-президентом, отвечающим за финансовое «наполнение» Ассоциации, избран Федор Иванович Полянин – человек в футболе новый, однако успевший проявить себя на административно-хозяйственных должностях сначала в хоккее на траве, затем – в украинских «амбасадах» за рубежом. По словам самого Федора Ивановича, как-то в Греции, принимая сборную Украины, он понял, что без футбола жить не сможет!..



Пока что «коммерческий» вице-президент подыскивает спонсоров, которым предложат новый «товар» – уже вроде бы клюнули на это дело вполне конкурентоспособные фирмы: «Фуршет», «Укрзолото», «Ространсгаз» и ТНК… Осталось суметь «завернуть» «женский» футбол в красивую обертку: необходимо, выиграв у Румынии и Польши, занять первое место в группе и пройти в плей-офф ЧМ-2011!..



Смутила, правда, оперативность, с какой президиум конференции «пробежал» по повестке дня: постороннему человеку вполне могло показаться, что «женский» футбол лишь меняет табличку на дверях своего офиса – с «комитета» на «ассоциацию». Иди разберись, что лучше?.. Некоторую ясность внесли три последних пункта повестки дня (воспроизводить их не берусь, так как листок с пунктами мне выдать не решились – все воспринимал на слух), касающиеся оформления установочных документов в Минюсте и прочих организациях и подачи заявления в ФФУ о принятии Ассоциации в коллективные члены…



Что ж, посмотрим, как пойдут дела у наших прекрасных «амазонок» после того, как их станет опекать АЖФУ. А то, что Ассоциация женского футбола Украины будет дисциплинированным и законопослушным коллективным членом ФФУ – можно не сомневаться.



Владимир Гусар. Как все начиналось…



Представительницы прекрасного пола оспаривают, как и мужчины, награды континентальных чемпионатов, кубков мира, Олимпийских игр. Так что не удивительно, что футбол в исполнении женщин собирает на трибунах самых больших стадионов мира и у телевизионных экранов миллионы зрителей…



Мой собеседник – киевлянин Владимир Гусар – один из самых опытных в стране специалистов по футболу, которым когда-то не на шутку увлекались женщины. «Маркович», что называется, стоял у истоков «женского» футбола: начинал со «Спартака», который в 1988 году успешно выступил на международном турнире Измаиле…



– Затем мы удачно сыграли в финальных соревнованиях на призы журнала «Собеседник» – в первенстве профсоюзных команд. Когда президент «Динамо» Виктор Безверхий предложил начать работать в клубе, многие девчонки перешли вместе со мной. Вскоре одиннадцать из них уже привлекались в различные сборные СССР… Это – Боека, Мазуренко, Рачинская, Петренко, Швецова, Корниенко, Середенко, Фришко, Поликарпова. Балинскую судьба забросила в Исландию, Борщ и Поликарпову – в Россию, Мазуренко – в Германию, Лисовую – в США.



А ведь тогда уже можно было эмигрировать, не будучи «врагом народа»!..



– В 1991 году киевское «Динамо» «открыло» футбольную Америку... Но перед перелетом через океан мы с успехом выступили во Франции, опередив семь клубов. Наташа Рачинская, которая сейчас – футбольный судья, после этого осталась играть в Тулузе…



На турнире в Тусоне, который находится в жаркой Аризоне, участвовало около шестидесяти команд. Мы заняли первое место в своей подгруппе, победив в решающей, в серии послематчевых пенальти игре голландский «Аякс». А в игре за третье место в турнире уступили американкам, которые были значительно старше и опытнее... Местные газеты очень тепло отзывались о нашей игре… После этого были две игры в Лос-Анджелесе. Некоторым девчонкам даже предлагали остаться в США, гарантировали учебу в университетах – в Америке тогда назревал футбольный бум… Вскоре сборная США выиграла «золото» чемпионатов мира и Олимпийских игр.



– После распада СССР ты уехал в Россию. Чем был вызван этот отъезд?..



– Я понял, что киевскому «Динамо» женская команда в тягость – хватало у клуба забот и без нас. У меня же было достаточно предложений, одно из которых я и принял, уехав в Подмосковье в команду СКИФ (Малаховка). Мы заняли в чемпионате России третье место, отстав от победителя всего на два очка. Но потянуло на родину и я переехал в Донецк. Но здесь, как говорится, не сложились отношения с руководством клуба: позвать-то позвали, да вот условий не создали…



После этого тренировал девушек из Запорожья, которые выступали в высшей лиге украинского футбола, где играло 15 команд, еще восемь – выступало в первой. Была и вторая лига!.. Но тянуло в Киев, и моим очередным клуб стал «Торнадо», с которым мы завоевали «бронзу» чемпионата Украины. Однако вскоре владельцы команды обанкротились… В 94-м я принял другой киевский клуб – «Юнису», ставшую тут же серебряным призером. Но и ее настигло банкротство!.. «Лихие девяностые», когда в один день создавались и исчезали целые фирмы с миллионными бюджетами – повлияли и на «женский» футбол. Не мудрено, что хозяева клубов, существовавших при коммерческих структурах, относились к футболу как к сиюминутной забаве. Сколько в эти годы было разбито судеб! И не только футбольных… Бедные девчонки, с удивительной скоростью освоившие «мужской» футбол, зачастую становились разменной монетой у бандитов!..



Ничего не оставалось, как снова сменить прописку – тем более, что Россия предлагала выбор… Очередным клубом стала «Калужанка».



И все же опять потянуло домой, однако в Киеве футбольных команд уже не было!.. Чтобы не терять квалификацию пошел работать в школу учителем физкультуры и начал потихоньку подбирать девчонок… В 98-м создал «Киевскую Русь», которой помогал глава администрации Подольского района Григорий Романюк. Это была удивительная команда – сплав откровенной молодости и ветеранского опыта… Уже на следующий год в чемпионате Украины мы заняли четвертое место…



– Так было же всего четыре участника!..



– Но ты же помнишь, как боролись 14-летние – на некоторые матчи я даже 11-летних пробовал выставлять… А с каким желанием играли «многодетные» мамы, которые приезжали на игры с колясками!..



– Да я к твоим девочкам всегда относился с большим уважением – жаль, что у спонсоров не хватило ни терпения, ни времени, ни денег!..



– А в 2000 году мы были уже третьими… Казалось, что через год-два, когда подрастут «приготовишки», мы станем чемпионками Украины, а там и на Европу замахнемся!.. В «Руси» были собраны девчонки, влюбленные в футбол, которые могли тренироваться целый день. Были среди них очень талантливые, но вспыхнули эти «звездочки» не все… Из того состава в национальной сборной сейчас играют двое…



«Я не люблю участвовать в массовках: футбол для меня – работа!»



– Как ты отнесся к тому, что в наконец-то создана Ассоциация женского футбола?



– Если бы ты мне не позвонил – я бы до сих пор об этом и не знал…



– Объясни тогда, пожалуйста, почему тебя, заслуженного тренера по футболу, – ведь это звание Министерство спорта присвоило как раз за заслуги перед «женским» футболом – не пригласили на Учредительную конференцию?..



– Теряюсь в догадках… Очевидно, сами организаторы понимали, что происходящее – не совсем серьезное мероприятие и не стоит приглашать на него человека, «конкретно» работавшего в «женском» футболе.



– Вот именно поэтому я и думаю, что, пригласив тебя или таких, как ты – организаторы как раз и придали бы серьезность этой конференции…



– К счастью, я – не для массовых сцен!.. Те, кто со мной общается, знает, что футбол для меня – работа. Я – альтруист!..



– С одной стороны ты – альтруист, и работаешь почти бесплатно – «за идею»… С другой – самый настоящий прагматик, который давно просчитал, как легко можно добиться успехов в «женском» футболе…



– Да, для меня не столько важны деньги – сколько результат…



– Сколько лет ты собираешься ждать Результата?



– Затрудняюсь сказать, так как вижу, что люди, которым поручено заниматься «женским» футболом, или не знают и не умеют работать, или женщины в футболе никому не нужны!..



– Тогда зачем в Доме футбола затеяли учреждать Ассоциацию?



– Для чего-то им это было нужно… И развитие «женского» футбола тут ни при чем!..



– Сейчас ты тренируешь мальчишек, а последней твоей женской командой была «Киевская Русь» – так что объясни в двух словах, что же все-таки произошло с командой?..



– Создавая команду, «пустил под откос» бизнес сына, а когда пытался удержаться «на плаву» – никто не протянул руку… Наоборот, девчонок растащили по клубам, ускорив нашу «смерть»!..



– Мы уже говорили, что тогда в Украине было всего четыре команды и твои «малолетки» сумели завоевать «бронзу»…



– Это была агония киевского футбола! Я категорически считаю, что настоящий «женский» футбол вернется на свои чемпионские позиции конца прошлого века лишь тогда, когда в чемпионате Украины будет выступать не одна киевская команда и здесь будет создана база национальной сборной.



В украинском футболе женщины всегда будут выше мужчин!



– «Женский» футбол является серьезным конкурентом футболу «мужскому» и, по-моему, существует лобби, которое не дает прекрасному полу взять верх над «сильным полом». Посмотри, какие усилия прикладывают наши «профессионалы», каких затрат им стоит, чтобы пройти пару кругов в еврокубковых турнирах!.. А женщины уже лет через пять могли бы доминировать не только в Европе – в мире. Потенциал украинских женщин необычайно высок, однако для того, чтобы воспитывать будущих чемпионок мира и Олимпийских игр, необходимо, чтобы руководители футбола в корне изменили свое отношение к «младшим сестрам». По большому счету, создание Ассоциации женщин, играющих в футбол, напрашивалось еще в 90-е, но вопрос, как всегда, упирался в финансирование: спонсорам легче было выбросить несколько миллионов купонов на содержание команд, чем затевать «долгоиграющую» программу…



– Помню, в Киеве было то ли четыре, то ли пять команд высшей лиги чемпионата Украины!..



– Пока до них не добралась налоговая – бизнес этот был рискованный!.. Но на пару лет талантливых девчонок все же удавалось вырвать с улицы… Меня обрадовал профессиональный подход Григория Суркиса, который, приняв «Динамо», тут же заключил с девочками профессиональные контракты!.. Я решил, что начинается новая жизнь…



– Однако, стоило «Динамо» проиграть финал Кубка «Арене», Григорий Михайлович едва ли не демонстративно аннулировал эти контракты и футболисток выгнали на все четыре стороны!..



– А вот тренеры удержались «на плаву»: Чубарова, Мельниченко и Богоделова перевели в службу селекции…



– Разгон женской команды послужил сигналом к ликвидации остальных клубов – чудом удержалась в Чернигове «Легенда» и то, благодаря доброму сердцу президента «ЧЕКСИЛа», который неплохо зарабатывал на армейских заказах…



– В украинском футболе женщины всегда будут выше мужчин! Еще раз повторю, почему я начал заниматься именно этим видом спорта: а ведь мог работать и в спортинтернате, и в различных клубах… Понял, что наш украинский профессионализм гораздо выше зарубежного: там женщины относятся к футболу как к хобби, и стоит нам приложить немного усилий, от украинских футболисток не будет отбоя во всем мире. Наши девушки генетически предрасположены к высоким нагрузкам, им по душе игровые виды спорта – так что «демократам», развалившим советский спорт, с его широкой сетью детско-юношеских школ, обилием спортивных залов и стадионов – пусть и не самого высокого качества – надо было очень постараться, чтобы все загубить!..



– Пора собирать камни?..



– Совершенно верно!.. А еще советская власть, наряду с поистине отеческим отношением к детям, взяла на вооружение удивительные программы – БГТО («Будь готов к труду и обороне») и ГТО («Готов к труду и обороне») по подготовке потенциальных защитников Родины, так что в спорт приходили закаленные бойцы… «Материал» для «лепки» мастеров спорта был что надо!



– Кстати, вспоминаю, как высоко ценился тогда «квадрат» – значок мастера спорта! А если это был видовой – по боксу или футболу – при виде такого человека даже уличные хулиганы расступались!..



– А теперь мой значок заслуженного тренера по футболу никому не интересен!..



– Когда-то ты утверждал, что при должном отношении киевский футбол должен быть на первых позициях в мире – ничего не путаю?..



– Украина при Блохине совершенно случайно попала в финальную часть чемпионата мира… И тут же «слетела» в Европе!.. Спасибо Суркису, что он «затащил» Евро-2012 в нашу страну – иначе не пробились бы мы и в финальный турнир чемпионата Европы!..



– Каковы наши ближайшие перспективы в «женском» футболе?



– В Европе есть лишь Германия, которую еще не скоро можно будет обыграть!.. Хорошо готовы физически норвежки… Все остальные – Украине вполне «по зубам». В мировом футболе практически одинаково играют китаянки, бразильянки и американки… Но и с ними мы смогли бы тягаться, если бы была нормально налажена селекция и материальное обеспечение клубов. Настаиваю: никогда «женский» футбол не выйдет на более качественный уровень, если в Киеве не будет создан центр подготовки сборной и в чемпионате страны не будет участвовать две-три столичные команды.



– Все это может быть, если кто-нибудь всерьез заинтересуется женщинами-футболистками…



– Вспомни, как Владимиру Щербицкому захотелось иметь в столице суперкоманду, он ее и создал!.. Позвав Лобановского и дав ему карт-бланш… Если бы Януковичу вдруг кто-то подсказал, что имидж Украины возрастет в несколько раз, если женская национальная сборная выиграет чемпионат мира по футболу – сразу же был бы результат!



– Неужели вот так сразу можно создать команду?



– Минимум за два года! И я знаю как...



– Как?



– Не скажу – ноу-хау!.. А то ты пойдешь к Суркису и вы вдвоем создадите команду, выиграете все на свете, а меня даже в консультанты не позовете!..



– Неужели все так просто: захотел и выиграл?



– А ты думаешь, чтобы тренировать сборную, нужно быть Эйнштейном или Перельманом, который от миллиона долларов отказался!.. Создал бы, чудак, благотворительный фонд в помощь детям, которые прячутся по подвалам…



– Тренировать сборную и клуб надо ведь по-разному… В двух словах, кто может тренировать сборную?..



– Лучшим игрокам страны, собранным в сборную, нельзя мешать играть в футбол – собери правильный состав, расставь по местам и не дергай по пустякам. Ты думаешь, что аргентинцев надо учить играть в футбол? Думаю, если бы там не было Марадоны, то они бы выиграли чемпионат!.. Может быть. А великий футболист им только мешал! Хотя и пытался целовать и гладить по спине… Помнишь, как Лобановский говорил: «Стал тренером – забудь, каким ты был футболистом!»



Тренер сборной – это кризисный менеджер, который приходит, анализирует недостатки, тут же их исправляет и… уходит на новый «объект». Как Хиддинк, который создал новую сборную России, но тут же позволил себе расслабиться… Разбив голландцев, россияне «поймали такую звезду», что вернуть их в «первобытное» состояние было уже невозможно.



– Раз мы уже заговорили о чемпионате мира, то, что ты скажешь о провале Бразилии и Аргентины?



– Я с самого начала был уверен, что так и будет, потому что в Европе есть большие деньги, на которые они покупают классных южноамериканцев и африканцев и, переучивая их и научаясь сами, создают новый футбольный стиль.

Это будет потрясающий финал – Германия-Голландия!..



«Футбол бывает хороший и плохой!»



Может быть, Владимир Маркович и прав, и его уверенность зиждется не только на любви к прекрасному полу, однако у него в нашей стране очень много оппонентов, среди которых не только посетители многочисленных интернет-форумов, но и дипломированные специалисты…



«Как Вы относитесь к женскому футболу?» – спросил я у Олега Блохина, девочки которого учатся играть в теннис. – Отрицательно, – ответил знаменитый футболист, – мне также не нравятся женская штанга, бокс и борьба… Все-таки, когда девушка получает со всей силы в грудь мячом, это тяжело. Ведь есть женские виды спорта…».



Я не стал продолжать дискуссию с Олегом Владимировичем, который в своих доводах – совсем не оригинален. Интересно, приходилось ли ему когда-нибудь играть с женщинами в гандбол или баскетбол – а ведь, по большому счету, их тоже «женскими» видами спорта не назовешь!.. Так вот прекрасные «фемины» из «Спартака» Игоря Турчина, в столкновении у ворот, создавали такой «прессинг», который под силу выдержать разве что хоккеистам национальной сборной Канады или СССР!.. В футболе – все значительно интеллигентнее: апробированные «авторитетами» строгие правила, бдительные судьи, уважительное отношение соперников…



Я уже несколько раз позволил себе сослаться на Виктора Колотова, «рыцаря без страха и упрека», которого нельзя было обвинить ни в мягкотелости, ни в неискренности. На тот же вопрос, который я задал Блохину, Виктор Михайлович ответил совершенно иначе: «Нет футбола «мужского» и «женского», а есть футбол хороший и плохой!» Так что делайте выводы сами…



«Кривое зеркало», или Особенности украинского юмора



Это ж надо было такому приключиться: из Румынии, накануне отборочного матча со сборной, мне по Skype позвонила Светлана Фришко и попросила включить «Африканские страсти», которые она увидела по Интернету: «Там они та-а-а-кое о «женском» футболе говорят!..»



Я переключил каналы и успел это «такое» тоже услышать. В студии витийствовали Шустер, Франков и… Рабинович… Да-да, именно Вадим Зиновьевич – президент «Арсенала» или какой-то другой, более серьезной структуры… Тот самый Рабинович, которому, кстати, я передал письмо Владимира Гусара с просьбой создать при «Арсенале» женскую команду… Вадим Зиновьевич рассказал анекдот о женщине, которая наблюдая за играми чемпионата мира, запомнила всего четыре команды: Аргентину, Испанию, «принеси газету» и «подай пива из холодильника»... Интеллигентный вроде бы анекдот!..



Но тут же, неожиданно для меня, этот серьезный человек повторил чью-то глупую шутку о том, что было бы интересно посмотреть, как после окончания матча футболистки станут меняться футболками!.. На это очень умный Франков таинственно заметил, что ОНИ изобрели особые лифчики... И вот в таком духе эти эксперты минут пять упражнялись в «юморе»…



Находящаяся на другом конце Интернета Светлана Фришко призналась, что догадывалась и об их узком кругозоре, и о знании женского футбола, и о личных «проблемах»…



Мне стало даже неловко, когда Светлана заметила, что мужики, вместо того, чтобы видеть лучшее в «женском» футболе, мечтают лишь о том, чтобы подсмотреть, как женщины меняются футболками!..



– Мы без проблем менялись бы – сейчас этим никого не удивишь: вокруг ходят полуобнажённые малолетки и везде в газетах, журналах и на телевидении увидеть женщину в топике или без – нет проблем… Я уже так устала слушать эту ахинею, что после таких комментариев просто веселюсь и понимаю, что с таким мышлением о Европе мечтать бесполезно! Лучше бы эти эксперты обсудили, почему девчонки, защищая честь страны, вышли без всякой подготовки на Чемпионат Европы (всего лишь один спарринг, против семнадцати – у России!), а нас ни проводить, ни встретить не пришли первые лица ФФУ!..



Спасибо, хоть Евтушенко без всякого сарказма рассказал, как в Швеции местные тренеры любят работать с женскими командами – очень добросовестными и трудолюбивыми!..



А я вспомнил, как совсем недавно на «Мегаспорте» каждый вечер без всякого стеснения демонстрировали лесбийские «футбольные» игрища прекрасных «амазонок», переодетых в футбольную форму!.. Не уверен, что какая-нибудь добропорядочная мамаша разрешит своей дочери записаться в футбольную секцию… Интересно, как комментировали бы этот «футбол» наши уважаемые эксперты?..



P.S. После семи игр отборочного турнира сборная Польши занимает первое место в таблице с 16-ю очками, венгерки отстают на четыре очка, Украина занимает третье место, имея 11 очков и игру в запасе.



21-го августа мы принимаем Румынию, которая даже в случае двух побед может занять лишь второе место. Если же наша команда сумеет победить румынок, а 25-го августа – взять реванш у Польши, то первое место нам обеспечено.



Однако это может произойти лишь в том случае, если тренерский штаб укрепит позиции в центре обороны. Помню, когда-то опытная Зинченко неплохо справлялась с этой непривычной для себя ролью. Осталось вырвать ее из рук эскулапов…



И еще. Было бы неплохо, если бы в лагерь сборной хоть однажды наведался президент ФФУ Григорий Суркис, как оказалось, являющийся одновременно и одним из руководителей комитета УЕФА по женскому футболу.

