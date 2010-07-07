Валерий Газзаев: «Наша задача - победить в чемпионате страны и выйти в групповой турнир Лиги чемпионов»

На киевского «Динамо» в Конча-Заспе прошла встреча с главным тренером Валерием Газзаевым, в ходе которой сообщил последние новости и ответил на много численные вопросы.

Валерий Георгиевич, что произошло с Хачериди?



К сожалению, в последнем матче с московским «Динамо» Женя получил травму. После обследования на три недели наложили гипс. Потом предстоит реабилитация. Надеемся, что он выбыл из строя не надолго и скоро вернется в общую группу.



Как самочувствие Артема Кравца?



У него положительная динамика. С 15 июля начнет заниматься. Хотя и с некоторыми ограничениями.



А Олег Гусев?



Сегодня он первый день занимается в общей группе. Очень хорошо начал тренировочный цикл, но рецидив старой травмы вынудил его досрочно завершить подготовку. Олег прошел тщательный осмотр в Германии, получил рекомендации, которые он полностью выполнил. Надеюсь, начиная с сегодняшнего дня, он будет избегать травм, и приносить пользу команде.



Летняя селекция ограничится тремя приобретениями? Или можно ждать еще новичков?



Селекция продолжается всегда. Что касается трансферной политики, то на данный момент мы действительно подписали троих игроков. Двое из них уже работают с командой – это Бертольо и Попов. Что касается Андре, то контракт с ним заключен, и после 4 августа он прибудет в расположение команды. В условиях контракта был предусмотрен этот момент, поскольку 4 августа его клубу - «Сантосу» - предстоит сыграть в финале Кубка Бразилии, победа в котором гарантирует участие в Кубке Либертадорес. Все остальные «приобретения», о которых пишут СМИ, не более чем слухи.



Ваше отношение к назначению куратором судейского корпуса Украины итальянца Коллины?



Я бы не стал заострять внимание на судействе именно в Украине, на якобы каких-то его особенностях… Судейство везде одинаковое. Везде судьи допускают ошибки. Безусловно, такой авторитетный арбитр, как Коллина, внесет свои коррективы, которые пойдут лишь на пользу.



В чем вы видите главную задачу Коллины?



Мне сложно оценивать работу судей, поскольку есть свои параметры оценки. Впрочем, я не сомневаюсь, что в ближайшем будущем будет много инноваций в плане отношения к игрокам, самому матчу. Однажды, будучи со своей командой на сборах в Италии, я был свидетелем такой картины. Накануне очередного тура чемпионата Италии все судьи собрались на базе в Коверчиано, провели так называемый мини-сбор, получили рекомендации от своих руководителей, после чего разъехались для обслуживания матчей национального первенства. На мой взгляд, это очень хорошая практика.



Что касается Коллины, то он был очень авторитетным судьей, да и вообще человеком в мире футбола. Мне кажется, он сделает много полезного для украинского футбола и судейства.



Какая, на ваш взгляд, основная проблема судейства в украинском футболе?



Сложно ответить... Мы с вами являемся свидетелями, что судейская проблема наличествует не только в Украине, но и в мировом футболе. Лучшие футбольные арбитры, обслуживавшие матчи чемпионата мира, допускали судьбоносные ошибки, которые не позволяли выйти в следующий этап сразу нескольким сборным. Поэтому полемика, которая ведется вокруг введения видеоповтора или увеличения количества судей непосредственно за воротами, сейчас является актуальной. Футбол стал очень быстрым, и судьи не всегда успевают за развитием того или иного эпизода. Другое дело, когда ошибки имеют предвзятый характер…



И снова вернемся к команде… Какова ее готовность к сезону?



Безусловно, мы провели очень тяжелый сбор. Он получился продолжительным, поскольку мы дали возможность отдохнуть тем игрокам, которые были задействованы в своих сборных. В целом, на мой взгляд, сбор прошел достаточно хорошо. Главная и, в принципе, единственная проблема – не смогли провести сбор до конца Гусев и Попов. Что касается Горана, то дней через восемь он уже вернется в общую группу. Уровень нашей подготовки покажет предстоящий сезон. Я удовлетворен отношением игроков и нашей молодежью, которая прогрессирует, поэтому вы увидите их в матчах национального первенства.



Тот кадровый потенциал, который сегодня есть в вашем распоряжении, способен решать поставленные задачи?



У нас произошли минимальные изменения, а костяк команды остался прежним. В прошлом году мы лидировали в национальном первенстве большую часть сезона, но, к сожалению, в концовке второго круга упустили чемпионство. Те матчи, которые мы проводили в Лиге чемпионов против сильнейших команд Европы, показали, что потенциал у «Динамо» достаточно большой. Тем более, команда формируется заново, и за прошедший год мы фактически создали новый коллектив. На сегодня, за исключением трех-четырех футболистов, это новые игроки, которым и необходимо было время адаптироваться и сплотиться. В этом году у нас достаточно амбициозные цели и задачи. На мой взгляд, нашим игрокам вполне по силам решать их.



Перед началом сезона в команде сменился капитан... Повязку надел Шевченко.



Да, с этого года капитаном команды будет Андрей Шевченко. Мне кажется, это правильно, потому что это достаточно опытный футболист, являющийся примером для подражания. Надеюсь, что Андрею удастся внести свою дополнительную лепту в команду и ее результат.



С началом сезона вы с легким сердцем доверите место в воротах Денису Бойко, или же это вынужденная мера в связи с травмой Шовковского?



Саша провел очень хороший сезон, я очень доволен его игрой. К сожалению, на сборе он получил травму, и понадобится определенное время на восстановление. Что касается Бойко, то он молодой перспективный футболист. В прошлом году мы все видели, на каком уровне он проводил матчи в составе «Оболони», и на сегодняшний день мы не испытываем особой тревоги, доверяя Денису место в воротах. Также с нами тренируется и Кичак, который вместе с Шовковским и Бойко также будет готов отвечать за пост номер один.



Когда вы пришли в команду, то сказали, что в течение трех лет «Динамо» выиграет Лигу чемпионов. В каком году болельщикам ожидать победы в турнире?



- Надежда никогда не должна умирать. Мы должны все к этому стремиться. Наверняка, мало кто ожидал, что «Шахтер» выиграет Кубок УЕФА. Думаю, если мы не будем ставить перед собой таких амбициозных задач и не готовить к этому игроков, мы так ничего и не добьемся в жизни. Для того, чтобы что-то выиграть, для начала нам надо помечтать, после чего уже реализовать мечты. Я думаю, что это правильно, потому что футболисты должны знать, что способны на что-то большое. Мир сейчас меняется, вместе с ним и футбол, и мы можем наблюдать на том же чемпионате мира, как заведомые фавориты возвращаются домой намного раньше решающих матчей – те же Англия, Франция, Бразилия, Аргентина. Поэтому ничего невозможного нет. Надо работать, трудиться и стремиться.



Задачи на предстоящий сезон ?..



В киевском «Динамо» всегда ставятся высокие задачи. Естественно, это победа в чемпионате и выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Вот это и есть главные задачи на сегодня.



Ответив на все вопросы, Валерий Газзаев представил новичков клуба - Факундо Бертольо и Горана Попова. Игроки получили из рук наставника футболки. У Бертольо 18-й номер, у Попова – шестой.



После завершения «официальной части», игроки киевского «Динамо» провели открытую тренировку…



