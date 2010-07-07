Валерий Емельянцев: «Все наши атлеты могут попасть в десятку чемпионата мира»

Участвовать в юниорском чемпионате мира имеют право спортсмены не старше 19-ти лет, выполнившие необходимые для отбора нормативы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Но при этом в каждой дисциплине должно быть не более двух представителей из одной страны.



Для попадания украинских атлетов в Монктон только лишь выполнения норматива было недостаточно. Причина тому – количество мест в команде: изначально заявлялось, что заветные путевки достанутся не более, чем 30 спортсменам. Принцип отбора оказался вполне понятным и логичным. Основой для него стали выступления на чемпионате Украины среди юниоров и предыдущее мировое первенство в Быдгоще (Польша). Если атлет выполнял норматив и его результат был на уровне или превышал показатели первой восьмерки чемпионата-2008, он автоматически попадал в сборную.



Вскоре после соревнований в Донецке на верхних полях «Олимпийского» прошел еще один старт, где не справившиеся с заданием с первой попытки атлеты могли пробиться в команду. Шансом воспользовались трое: бегун на 800 метров Тарас Бибик и прыгуны в высоту Андрей Ковалев и Игорь Григоров. Никита Негрий также выполнил норматив в секторе для тройного прыжка, но в силу нескольких причин в Канаду он не едет.



7 июля команда в составе 32 человек (23 из которых атлеты), много в чем благодаря помощи и пониманию со стороны авиакомпании Lufthansa, отправилась на сбор в Канаду. Главный тренер по резерву Валерий Емельянцев накануне вылета ответил на вопросы корреспондента «СПОРТглавреда».



В Монктон прилетаем 18 июля, непосредственно перед началом чемпионата, а до этого у нас будет сбор на острове Принца Эдуарда, - говорит Валерий Николаевич.



О месте сбора договорились еще два года назад на юниорском чемпионате мира?



В Быдгоще на презентации чемпионата-2010 присутствовали представители канадской Федерации легкой атлетики. Мы еще тогда побеседовали, чтобы уже за два года определиться и чтобы потом не возникло проблем. Оговорили время, цену. Решили, что в Монктоне будет очень много суеты, а остров Принца Эдуарда — самое удобное место для подготовки. На нем и остановили свой выбор, и дальше лишь вели переговоры. Будем арендовать у них стадион и тренажерный зал.



О роли акклиматизации говорить излишне, но если речь заходит о детях и юниорах, то она, наверняка, возрастает еще больше?



Конечно, поэтому и делаем сбор. В Монктоне нормальные климатические условия: сейчас у них 20 градусов, широта – как у Ялты, но климат немного другой. Если ехать в Канаду во время соревнований, то это будут попросту выброшенные деньги. А благодаря сбору должны быть те результаты, которые спортсмены наработали с тренерами и теперь обязаны показать.



Выступление на чемпионате Украины в начале июля для многих юниоров можно считать генеральной тренировкой?



Это необходимый старт, и участвовали в нем также атлеты, готовящиеся к юношеским Олимпийским играм в Сингапуре. В Канаде соревнования для них начнутся только 20-го числа (в первый день, 19 июля, в программе запланирован лишь один вид – 3000 метров у девушек. Украина в нем представлена не будет – авт.), а чемпионат Украины проходил 1-4 июля. Время еще есть, поэтому они были просто обязаны участвовать. Любому спортсмену, готовящемуся к серьезным стартам, нужны соревнования, чтобы попробовать себя и проверить силы. К тому же, мы не избалованы большим количеством турниров.



Проведение собраний в команде – обязательный пункт программы во время любых соревнований?



Конечно. Я разговаривал с тренерами, попросил их написать записки, чтобы знать, что и как у каждого из спортсменов. По приезду в Канаду соберемся, побеседуем: нужно настроить детей психологически, распределить между ними тренеров, которые едут с нами.



Знаю, что на зимнем Кубке Европы по метаниям немцы всегда встречались после соревнований, обсуждали их и поздравляли успешно выступивших атлетов. Подобная практика поощрения хороших результатов присутствует и в нашей команде?



Во время соревнований тоже каждый день проводим собрания. И если человек выступил хорошо, поздравляем его, если плохо – не ругаем. Это у взрослых можно ругать, а в резерве так не принято. Ребенок приехал, набирается опыта. За что его ругать? Ведь причина может быть и не в нем самом, а в плохом самочувствии. Но чаще дети боятся психологически. У нас в стране народ задавлен, и это проявляется везде, в том числе и в спорте. Когда приезжают спортсмены из более развитых стран, ни в чем не нуждающиеся, они и ведут себя соответственно. А наши все это видят и это давит психологически.



Руководство Федерации наверняка поставило перед вами определенные задачи?



Перед юниорами хоть небольшие задачи, но уже должны ставится. Если они выступят на своем уровне или недоработают только процентов десять – это уже будет успех. А если покажут результат, выше своего, то это отличное выступление. Но часто минус бывает гораздо большим. Физически и технически мы готовы лучше всех, но подводит именно психология.



Все ребятки, которые едут в Канаду, могут быть в десятке. Это тоже здорово, но явных лидеров, претендентов на победу и медали назвать сложно. Даже Никите Нестеренко будет нелегко. У него была травма, он после операции, долго не занимался. Все это не могло не сказаться. Но посмотрим, он парень опытный, если соберется, значит, может стать призером.



Помимо травмы наверняка присутствует и психологическое давление? С таким вниманием отовсюду тоже ведь нелегко справится?



Как-то приезжаю на соревнования, ко мне подходит девушка и спрашивает, где Никита. Оказалось, что она из Уругвая. Его знает весь мир: Европа, Австралия, Америка. Но это неудивительно: парень действительно показывал такие сумасшедшие результаты! И нами он был давно замечен. Я, когда первый раз увидел его в секторе, сразу забрал его и тренера на сбор. Так мы и повели Никиту с самого начала.



В этом году у вас едва ли ни кругосветное путешествие намечается: Канада, Сингапур...



Вот только цели «просто ездить» у нас нет. Главное для нас – дети. Следующий год очень ответственный: чемпионат мира среди юношей, чемпионат Европы среди юниоров и молодежи. Еще и Универсиада, Гимназиада, а участвуют ведь одни и те же атлеты. Так что год предстоит еще тот!



КАК ЭТО БЫЛО

Украинские медалисты чемпионатов Европы среди юниоров за последние десять лет



2000 год

24-е место в медальной таблице

Александр Корчмид (прыжки с шестом — 5,30 м) — серебряная медаль

Владимир Зюськов (прыжки в длину — 7,84 м) — серебряная медаль



2002 год

14-е место в медальной таблице

Максим Мазурик (прыжки с шестом — 5,55 м) — золотая медаль

Владислав Ревенко (прыжки с шестом — 5,55 м) — серебряная медаль



2004 год

7-е место в медальной таблице

Неля Непорадная (1500 метров — 4.15,90 мин) — золотая медаль

Ирина Коваленко (прыжки в высоту — 1,93 м) — золотая медаль

Виктор Кузнецов (тройной прыжок — 16,58 м) — бронзовая медаль



2006 год

24-е место в медальной таблице

Вера Ребрик (метание копья — 57,79 м) — серебряная медаль

Станислав Мельников (400 метров с барьерами — 50,43 с) — бронзовая медаль

Богдан Бондаренко (прыжки в высоту — 2,26 м) — бронзовая медаль

Роман Авраменко (метание копья — 76,01 м) — бронзовая медаль

Маргарита Дорожон (метание копья — 57,68 м) — бронзовая медаль

Лилия Кулик (тройной прыжок — 14,01 м) — бронзовая медаль



2008 год

6-е место в медальной таблице

Богдан Бондаренко (прыжки в высоту — 2,26 м) — золотая медаль

Вера Ребрик (метание копья — 63,01 м) — золотая медаль

Эстафета 4х400 метров, девушки (Ольга Земляк, Юлия Краснощок, Анна Ярощук, Юлия Баралей; 3.34,20 мин) — серебряная медаль

Никита Нестеренко (метание диска — 61,01 м) — бронзовая медаль



СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ на чемпионат мира среди юниоров-2010



800 метров — Тарас Бибик, Ольга Ляховая

1500 метров — Людмила Кирийчук

3000 метров с препятствиями — Юрий Кищенко

400 метров с барьерами — Анатолий Синянский

Ходьба, 10 км — Анна Черненко

Прыжки в высоту — Андрей Ковалев, Игорь Григоров

Прыжки с шестом — Тимур Скорых, Виталий Цепилов, Ксения Черткошвили

Прыжки в длину — Анна Ермакова, Маргарита Твердохлеб

Тройной прыжок — Александра Голуб, Екатерина Кравченко

Толкание ядра — Ольга Голодна

Метание диска — Никита Нестеренко, Юлия Курило, Ольга Абрамчук

Метание молота — Анна Скидан

Метание копья — Рустем Дремджи, Анна Хабина

Многоборье — Анастасия Мохнюк



Главный тренер команды — Валерий Емельянцев

Начальник команды — Андрей Каратеев

